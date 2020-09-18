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"Слуга народа" Гетманцев о возможной отставке Марченко: "Проект бюджета не добавил министру финансов плюсов"

Нардеп "Слуги народа", председатель финансового комитета Данил Гетманцев считает, что представленный сегодня в парламенте министром финансов Сергеем Марченко проект бюджета на 2021 год не добавляет министру плюсов.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не угрожали (увольнением. - Ред), мы рассматривали этот вопрос вполне реально. Сейчас готовится проект решения. Я могу сказать, что проект бюджета не добавил министру финансов плюсов. Это скорее аргумент против, чем за", - сказал нардеп.

По словам Гетманцева, еще будут проводить консультации по поводу возможной отставки Марченко. На уточнение Цензор.НЕТ о том, когда может произойти отставка Марченко, нардеп отметил: "Я не знаю, будет ли вообще эта отставка. Я не исключаю этого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр финансов Марченко о возможной отставке: "Я нормально за эти 6 месяцев выполняю свои обязанности"

Автор: 

Минфин (1556) отставка (3155) Марченко Сергей (299)


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"Слуга народа" Гетманцев о возможной отставке Марченко: "Проект бюджета не добавил министру финансов плюсов" - Цензор.НЕТ 1169
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18.09.2020 15:11 Ответить
И тебя тоже нужно гнать в три шеи,все вы там некомпетентны и коррумпированы.
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18.09.2020 15:14 Ответить
Кого в отставку а кого и на нары надобно отправлять ...
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18.09.2020 15:14 Ответить
А Гетманцев - это тот проффесор:
- кто называл фашистами всех, кто за украинский язык ???
- кто задрал всех введением РРО ???
- кто хранит наличными сотни тысяч у.е. ???
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18.09.2020 15:22 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев про можливу відставку Марченка: "Проєкт бюджету не додав міністру фінансів плюсів" - Цензор.НЕТ 8563
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18.09.2020 15:31 Ответить
Всю зелену шоблу треба гнати поганою мітлою, працівничкі
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18.09.2020 17:19 Ответить
 
 