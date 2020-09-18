"Слуга народа" Гетманцев о возможной отставке Марченко: "Проект бюджета не добавил министру финансов плюсов"

Нардеп "Слуги народа", председатель финансового комитета Данил Гетманцев считает, что представленный сегодня в парламенте министром финансов Сергеем Марченко проект бюджета на 2021 год не добавляет министру плюсов.

Об этом Гетманцев сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не угрожали (увольнением. - Ред), мы рассматривали этот вопрос вполне реально. Сейчас готовится проект решения. Я могу сказать, что проект бюджета не добавил министру финансов плюсов. Это скорее аргумент против, чем за", - сказал нардеп.

По словам Гетманцева, еще будут проводить консультации по поводу возможной отставки Марченко. На уточнение Цензор.НЕТ о том, когда может произойти отставка Марченко, нардеп отметил: "Я не знаю, будет ли вообще эта отставка. Я не исключаю этого".

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