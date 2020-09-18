Стефанчук недоволен тем, что в пятницу в Раде остаются не более 20 нардепов: "С грустью смотрю на зал"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук недоволен тем, что в пятницу к концу заседания Рады в сессионном зале находятся от силы 20 нардепов.

Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я с грустью уже которую неделю подряд смотрю на этот зал. Я глубоко уверен, что наверное это не тот подход и не то рациональной использование времени, государственных бюджетных ресурсов и просто внимания зрителей, которые должна ддемонстрировать Верховная Рада Украины. Мне чрезвычайно обидно, что максимум 10-20 нардепов считают необходимым послушать, какие проблемы сегодня реально есть", - отметил Стефанчук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады обратился к депутатам, которые небезразличны и каждую пятницу находятся в сессионном зале.

"И затем вместе маленькой компанией машут фотографу для того, чтобы их сфотографировали, что они находятся в этом месте. Все таки нужно подумать и пересмотреть вопрос нахождения разного в регламенте ВР", - добавил он.

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