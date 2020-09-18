Стефанчук недоволен тем, что в пятницу в Раде остаются не более 20 нардепов: "С грустью смотрю на зал"
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук недоволен тем, что в пятницу к концу заседания Рады в сессионном зале находятся от силы 20 нардепов.
Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Я с грустью уже которую неделю подряд смотрю на этот зал. Я глубоко уверен, что наверное это не тот подход и не то рациональной использование времени, государственных бюджетных ресурсов и просто внимания зрителей, которые должна ддемонстрировать Верховная Рада Украины. Мне чрезвычайно обидно, что максимум 10-20 нардепов считают необходимым послушать, какие проблемы сегодня реально есть", - отметил Стефанчук.
Первый заместитель председателя Верховной Рады обратился к депутатам, которые небезразличны и каждую пятницу находятся в сессионном зале.
"И затем вместе маленькой компанией машут фотографу для того, чтобы их сфотографировали, что они находятся в этом месте. Все таки нужно подумать и пересмотреть вопрос нахождения разного в регламенте ВР", - добавил он.
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А на нарид ложили с самого начала
Могли бы уже вообще не выходить
Или, как Кива - др.чи.
Если я не выйду на работу без ув. причины, меня за это сразу фэйсом об тэйбл.
"Я сумно дивлюся на наше поколiння
Жлобiв невихованих. Грошi їм
Дорожче за храм святий. Мамонi, а не богу
Возносять цi ху* свої молитви."
Аж прослезился.
Представляете новость: ...на блок-посту, в районе ОСС, с личного состава батальона в пятницу к 15.00 осталось 20 военнослужащих!
Об этом с грустью сообщил замкомандира батальона......
П.С. Всех этих гнид - в штрафной батальон !!!
А як божились, як клялись, що ні ні.
Я щось не пригадую жодного цікавого законопроекту.
В результаті всього галасу - ПШИК.
бесперестанно болтающую по смартфонам и между собой, тусовку ,именуемую
заседанием ВР - БРЕЗГЛИВОСТЬ.
можно ли нардепу класть свой прибор на работу?