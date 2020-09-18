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Новости Борьба с коррупцией
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Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе

Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и

Деятельность Антикоррупционной прокуратуры, руководителя которой будут выбирать люди Медведчука, олигархов и слуги народа, теряет смысл.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрел список членов комиссии предоставленный Парламентом для подбора главы САП (главный антикоррупционный прокурор). 7 человек.

Итак, главу САП будут подбирать люди официально предоставленные "Слугой Народа", Медведчуком (ОПЖЗ) и сборной солянкой олигархов (За майбутнє) Это так власть решила обезопасить орган от "внешнего влияния".

Даже не вижу смысла продолжать. На этом все. Закрывайте контору", - написал Сакварелидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Также смотрите: Зеленский о реакции Запада на конкурсную комиссию САП: Полностью поддерживаю их позицию. ВИДЕО

Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и Слуги народа - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе 01

Автор: 

конкурс (1142) Сакварелидзе Давид (318) САП (2066)


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Топ комментарии
+25
Прощай безвиз.
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18.09.2020 15:36
+15
Як писав Лесь, "ця х...ня зоветься демократією". Але подивимося на Латвію, процент русскаязичних у них навіть більший, аніж у нас (у нас за переписом 29%, у них - понад 30%), але проросійських сил у парламенті надзвичайно мало. Знаєте чому? Бо вони русскаязичних зробили нєгражданамі без права голосу, поки ті не вивчать мову та історію Латвії! От мені більше до вподоби така демократія. Власне, і в колисці демократії Греції далеко не всі жителі полісів мали виборче право, а лише гідні громадяни!
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18.09.2020 16:04
+14
Коли Петя "вибирав", було хоч щось схоже на порушення закону? Нам погрожували позбавленням безвізу і підтримки заходу? Чи може американці та європейці - порохоботи, які намагаються вставити палки в колеса велосипеда зеленського, та його групи підтримки з "слуг коломойського", "за майбутнє коломойського" та опзжопівців?
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18.09.2020 15:54
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Тобто ти приліпилось до мене, як лайно до черевика, лише тому, щоб повоняти і назвати мене "продажним ботом"? І ти хочеш сказати, що ти не виконуєш замовлення? Бо лише один я тут на сайті агітую за Юлю?
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18.09.2020 21:26 Ответить
так-так, поскигли, дурбецало)) Чі ти ще "працюєш" - по методичці, чи бігаєш, скавчиш, жалієшся що тебе підсрачниками повсюди гоняють?)) !
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18.09.2020 21:43 Ответить
А Шурфич з нею, чим займався?
Які у тебе версії ?
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18.09.2020 18:48 Ответить
Тобі цікаво? Спитай у Шуфріча. Або залізь до нього під ліжко і чекай. Може пощастить і щось там дочекаєшся.
Сама ця тема, колупатись у брудній білизні, низька. Якщо хтось робить це за гроші, то не уявляю, чому треба статись, щоб людина почала розносити такі плітки, навіть про зрадливого політика, за гроші. Не вистачає на операцію рідній людині? Бо голоду в Україні вже більше пів століття нема.
Ну а той, хто цим займається заради задоволення - деградант. Духовний і моральний. Або нерозумна дитина, якому досі ніхто не пояснив, що це низько і хочеться добре вимити руки, коли з таким поспілкуєшся.
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18.09.2020 19:46 Ответить
Нормальские встречи ТОЛЬКО С УЧАСТИЕМ США(и Англии). Все другие встречи с путинскими сосалками макроном и меркель НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ. Потому что у чекистов неправомерно слишком сильные службы вербовки и обмана, где в конечном итоге ручные меркель и макрон для украины ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ - потому что стоят раком и сосут у ъла. Меркель по старым компроматами со стучанием на своих, макрон с сожженным путиным нотердамом.С таким дерьмом украина НЕ МОЖЕТ САДИТЬСЯ И что-то там договориваться. Потому ТОЛЬКО С США.
Тот яйцеголовый потомственный кгбешний пиъарок типа ермака не имеет права от украины что-то там себе придумывать. Этот пидварок сам себе на уме с чекистами должен быть отправлен в психушку. Если будут что-то там отсебятничать вынести яйцеголовастика ***** принудительно.
Кусок какого-то дерьма будет за всю украину тут под видом мира чекисткую херь и ватное подконролирование украины нести.
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18.09.2020 20:16 Ответить
Так ви ж суки, і привели їх таких до влади 21.04.2019, а зараз корчите з себе політцелок.
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18.09.2020 16:39 Ответить
Давид, солнышко ты наше темноглазое........... а какая разница? Главное, что не барыги. А эти пусть что хотят, то и творят.
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18.09.2020 16:40 Ответить
Давид, а, что же не слвшно твоего земляка и "борцуна" за счастье украинского народа кекоего идальго Михуила Саака де Швили Иверского? Чего он молчит, как чего то в рот набрал? Вот года полтора тому назад он набрав в рот говна, ходил по Киеву и плевался этим говном направо и налева, а сегодня ни гу гу. Уж не проглотил ли он, ненароком, свой язык, в ресторации "Сулугуни" где он за мой счет харчуется?
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18.09.2020 16:42 Ответить
отмена безвиза для украинского народа , послужит основание для отмены народом антиукраинской "зеленой "власти в Украине
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18.09.2020 16:45 Ответить
Происходит обычный тихий захват власти Украины, Украина опять поглощается Московией ,украинцы так и не по управляли своим государством и это печально, управляющие от Московии сработали гладко,ну такое бывало и раньше.
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18.09.2020 16:51 Ответить
Не пойму-как Холодницкий олигархам мешал?Ни одного дела,посадки.Коррупция как была-так и есть.
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18.09.2020 17:07 Ответить
Так как смотреть это дерьмо с плешивым губошлепом рабиновычем рашист-фашист-тв 112/zik/newsone не возможно. Кто может смотреть мог бы выкладывать зашквары которые они трут в уши дураков 75%, которые верят во все что парашка им налжет.
Вы понимаете рабское дурачье из 75% верит ********** таким как рабинович жо опа-зе-же и уже наверило на 15%. Это врожденные рабы их нужно держать в изоляции от всех остальных. Они больные антилюди. Смотреть как за дебилами в психушке. И 25% должны их использовать в своих целях как рабов, иначе это дурачье хзк ломанется и сядет на чекисткую бутылку руцдураков, которые кроме лгать и убивать больше ничего не умеют.И всех за собой утянут.
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18.09.2020 20:10 Ответить
Безвиз уже накрылся. Но может и ещё что-то случится.
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18.09.2020 17:11 Ответить
Вєрной дорогой вєдут - діти і внуки поліцаїв та вертухаїв!
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18.09.2020 17:29 Ответить
ЗеБанда и ЗаЖОПу это две стороны одной медали и эта медаль разрушает Украину.
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18.09.2020 18:44 Ответить
И на развалинах конторы, мы построим новую, проверенную под вывеской "Рога и копыта".
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18.09.2020 18:59 Ответить
Сакварелидзе- посипака Мыши Карлсона. Из трусов выпрыгивали- агитировали за Зеленского. Они и сейчас бы за него проголосовали. Для этих чуваков причинно- следственные связи - не поддаются осмыслению.
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18.09.2020 19:12 Ответить
А у Віслюка на те хто винен https://www.unian.ua/politics/golova-sap-zelenskiy-vidreaguvav-na-situaciyu-z-sap-yaka-mozhe-zagrozhuvati-bezvizu-novini-ukrajina-11151503.html своє бачення .

На прохання прокоментувати заяви, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом найвеличніший лідер відповів у своєму амплуа: "Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона "монарх України", "господар України"...".

У блазня десь там всередині кішки скребуть, що у Порошенка міжнародний авторитет, а він після кожної міжнародної зустрічі чує у слід "https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker " - він справжній комік.
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18.09.2020 20:10 Ответить
САП можно уже похоронить.. никто коррупцию расследовать не будет, одни будут заказухи от Зе -слуг олигархата. Предлагаю Евросоюзу вести санкции и запрет на вьезд в ЕС...всем тем депутатам кто проголосовал.
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18.09.2020 21:02 Ответить
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