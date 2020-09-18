Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе
Деятельность Антикоррупционной прокуратуры, руководителя которой будут выбирать люди Медведчука, олигархов и слуги народа, теряет смысл.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.
"Посмотрел список членов комиссии предоставленный Парламентом для подбора главы САП (главный антикоррупционный прокурор). 7 человек.
Итак, главу САП будут подбирать люди официально предоставленные "Слугой Народа", Медведчуком (ОПЖЗ) и сборной солянкой олигархов (За майбутнє) Это так власть решила обезопасить орган от "внешнего влияния".
Даже не вижу смысла продолжать. На этом все. Закрывайте контору", - написал Сакварелидзе.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
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Сама ця тема, колупатись у брудній білизні, низька. Якщо хтось робить це за гроші, то не уявляю, чому треба статись, щоб людина почала розносити такі плітки, навіть про зрадливого політика, за гроші. Не вистачає на операцію рідній людині? Бо голоду в Україні вже більше пів століття нема.
Ну а той, хто цим займається заради задоволення - деградант. Духовний і моральний. Або нерозумна дитина, якому досі ніхто не пояснив, що це низько і хочеться добре вимити руки, коли з таким поспілкуєшся.
Тот яйцеголовый потомственный кгбешний пиъарок типа ермака не имеет права от украины что-то там себе придумывать. Этот пидварок сам себе на уме с чекистами должен быть отправлен в психушку. Если будут что-то там отсебятничать вынести яйцеголовастика ***** принудительно.
Кусок какого-то дерьма будет за всю украину тут под видом мира чекисткую херь и ватное подконролирование украины нести.
Вы понимаете рабское дурачье из 75% верит ********** таким как рабинович жо опа-зе-же и уже наверило на 15%. Это врожденные рабы их нужно держать в изоляции от всех остальных. Они больные антилюди. Смотреть как за дебилами в психушке. И 25% должны их использовать в своих целях как рабов, иначе это дурачье хзк ломанется и сядет на чекисткую бутылку руцдураков, которые кроме лгать и убивать больше ничего не умеют.И всех за собой утянут.
На прохання прокоментувати заяви, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом найвеличніший лідер відповів у своєму амплуа: "Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона "монарх України", "господар України"...".
У блазня десь там всередині кішки скребуть, що у Порошенка міжнародний авторитет, а він після кожної міжнародної зустрічі чує у слід "https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker " - він справжній комік.