Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе

Деятельность Антикоррупционной прокуратуры, руководителя которой будут выбирать люди Медведчука, олигархов и слуги народа, теряет смысл.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, информирует Цензор.НЕТ.

"Посмотрел список членов комиссии предоставленный Парламентом для подбора главы САП (главный антикоррупционный прокурор). 7 человек.

Итак, главу САП будут подбирать люди официально предоставленные "Слугой Народа", Медведчуком (ОПЖЗ) и сборной солянкой олигархов (За майбутнє) Это так власть решила обезопасить орган от "внешнего влияния".

Даже не вижу смысла продолжать. На этом все. Закрывайте контору", - написал Сакварелидзе.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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