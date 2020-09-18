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Урожай зерновых в Украине из-за засухи и глобального потепления снизится минимум на 5 млн тонн, - СМИ

Урожай зерновых в Украине из-за засухи и глобального потепления снизится минимум на 5 млн тонн, - СМИ

Многие сектора, отмечают эксперты, в основном экспортируют сырье, истощая украинские грунты.


Глобальное потепление и масштабные засухи - уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев. По оценкам ООН, в этом сезоне - в основном из-за безводного лета - валовой урожай зерновых в Украине снизится минимум на 5 млн тонн. Кроме климатических изменений, большая проблема в небрежном отношении к ресурсам и отсутствии государственного контроля за соблюдением норм, сообщает "5 канал".

Однако на этой проблеме, почему-то, экологическое сообщество в большинстве своем не акцентирует.

"Водная политика в Украине является не эффективной, является антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики - это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека в Украине", - отмечает председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Относительно "щадящие" технологии сейчас начали развиваться в сфере экопродукции, поэтому отечественная органика направилась на европейские рынки. Но многие другие сектора, отмечают эксперты, в основном экспортируют сырье, истощая украинские грунты. Однако на этом почему-то экологическое сообщество в большинстве своем не акцентирует, рассказывают журналисты в своем расследовании.

"Страны, где значительно выше летние температуры ... тот же Израиль, является территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растения, и не подавать ее дополнительно и совершенно бездарно", - отмечает Тимочко.

По словам экспертов, важным катализатором решения проблем является внимание к ним со стороны экологов, которые, к сожалению, как сообщалось ранее, активизируются только во время выборов и касаются, в основном, тем промышленных городов.

Автор: 

сельское хозяйство (332) экология (1608)


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Топ комментарии
+3
Миші знову з"їли з гос. резерву? 🤣🤣🤣 ))
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18.09.2020 15:49
+3
Вообще-то проблема есть. Пахать земли впритык под реки и водоёмы начали ещё в конце 80-х. Сейчас вообще пастбища, луга и степи до клочка разбирают дебилы, чтобы выорать. Воды не стаёт в том числе из-за замуливания источников. У нас любой придурок посеять умеет. Другой работы и нету. О завтрашнем дне никто не думает. Хлеборобы хреновы. Орной земли и так больше было, чем положено или нужно. А теперь вообще решили всё разорать.
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18.09.2020 16:00
+2
А це не важливо! Важливо запустити пануку на ринку.
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18.09.2020 15:51
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Миші знову з"їли з гос. резерву? 🤣🤣🤣 ))
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18.09.2020 15:49 Ответить
А це не важливо! Важливо запустити пануку на ринку.
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18.09.2020 15:51 Ответить
Щось ця стаття дуже сильно нагадує минулорічну про "картоплі не буде! "...
Тобто великим лохотроном.
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18.09.2020 15:50 Ответить
В 2020 году Украина импортировала картофеля на 503% больше чем в прошлом году. Из Беларуси импортировали на 21 млн.долл из России на 7 млн.
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18.09.2020 16:11 Ответить
А ви не гоніть зерно ешелонами в Європу, тоді вистачить всім.
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18.09.2020 15:51 Ответить
все в упадке... это пришли к власти зеленые гниды
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18.09.2020 15:52 Ответить
это типа запасы продали, потому что деньги нужны, а нового еще не собрали и врядли соберем в запланированном колличестве потому что засуха. Мыши, одним словом
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18.09.2020 15:52 Ответить
Задолбали эти экологи! Знаем как вы хотите контролировать...
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18.09.2020 15:55 Ответить
Як набридли ці маніпулятивні заголовки. 5 млн тон - це скільки в процентах від минулого року? Може це 1%?
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18.09.2020 15:57 Ответить
Вообще-то проблема есть. Пахать земли впритык под реки и водоёмы начали ещё в конце 80-х. Сейчас вообще пастбища, луга и степи до клочка разбирают дебилы, чтобы выорать. Воды не стаёт в том числе из-за замуливания источников. У нас любой придурок посеять умеет. Другой работы и нету. О завтрашнем дне никто не думает. Хлеборобы хреновы. Орной земли и так больше было, чем положено или нужно. А теперь вообще решили всё разорать.
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18.09.2020 16:00 Ответить
Іншими словами, через посуху миші держрезерву залишились без 27 000 вагонів зерна?
Чим же їм харчуватися? Хоч щось залишилось?

Урожай зернових в Україні через засуху і глобальне потепління знизиться щонайменше на 5 млн тонн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 801
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18.09.2020 16:14 Ответить
Почему в это новости не написали сколько всего собрали зерна?
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18.09.2020 16:18 Ответить
А последнее время большинство новостей на цензоре так и подается.
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18.09.2020 16:41 Ответить
Це 25 лярдів мінімум, але ці міркуваня - здогадка зацікавлених.
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18.09.2020 16:37 Ответить
Обычно показатель 40 млн. населения =40 млн. т. зерна должен быть . Сверх продается.
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19.09.2020 16:10 Ответить
А нічого, що у нас тільки експорт зернових приблизно 40 млн. т. на рік. Що за паніка? Ну трохи був неврожай.
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18.09.2020 16:41 Ответить
а может это снова мышки-накормушке?
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18.09.2020 16:45 Ответить
Удобно то как! Елы палы) Самый удобный способ, списывать принудительно, даже когда профицит. Зачем удешевлять, лучше дописать мол засуха там, или потоп. Кто ж докажет.
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18.09.2020 16:56 Ответить
Это мы еще не знаем какой будет аппетит у мышей ...
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18.09.2020 16:57 Ответить
Зелена миша все зжерла, напевно лопне.
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18.09.2020 17:35 Ответить
Минулорічний урожай становив 75 млн.т, в 2018 році Україна зыбрала 70 млн.т. Зараз ще триває збір кукурудзи і соняшнику.
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18.09.2020 17:00 Ответить
После того как выгоним Зелю урожайность снова повысится на 5 млн.т. Так как климат здесь не причём.
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18.09.2020 17:08 Ответить
Ну...это принципиально важный моментик. Учитывая устойчивую динамику, абсолютное непонимание причин и полнейшее бездействие всех институтов власти цивилизации можно спрогнозировать, что в следующем году праздник Рош ха Шана будет еще хуже, урожай кукурузы и зерновых будет минимум в два раза хуже, Крым почти полностью пересохнет,.
Все побережье Калифорнии будет выжженная земля, собственно как и пояс экватора. Ледники исчезнут полностью, но разлагольствование в вреде человека станет еще большим, кстати мор пернатых будет почти массовым, это влечет за собой дисбаланс пищевых цепочек, т.е исчезновение одних видов и небывалое размножение других.
Поправьте меня, может, что забыл...
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18.09.2020 20:07 Ответить
 
 