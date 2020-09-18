Урожай зерновых в Украине из-за засухи и глобального потепления снизится минимум на 5 млн тонн, - СМИ

Многие сектора, отмечают эксперты, в основном экспортируют сырье, истощая украинские грунты.



Глобальное потепление и масштабные засухи - уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев. По оценкам ООН, в этом сезоне - в основном из-за безводного лета - валовой урожай зерновых в Украине снизится минимум на 5 млн тонн. Кроме климатических изменений, большая проблема в небрежном отношении к ресурсам и отсутствии государственного контроля за соблюдением норм, сообщает "5 канал".

Однако на этой проблеме, почему-то, экологическое сообщество в большинстве своем не акцентирует.

"Водная политика в Украине является не эффективной, является антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики - это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека в Украине", - отмечает председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Относительно "щадящие" технологии сейчас начали развиваться в сфере экопродукции, поэтому отечественная органика направилась на европейские рынки. Но многие другие сектора, отмечают эксперты, в основном экспортируют сырье, истощая украинские грунты. Однако на этом почему-то экологическое сообщество в большинстве своем не акцентирует, рассказывают журналисты в своем расследовании.

"Страны, где значительно выше летние температуры ... тот же Израиль, является территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растения, и не подавать ее дополнительно и совершенно бездарно", - отмечает Тимочко.

По словам экспертов, важным катализатором решения проблем является внимание к ним со стороны экологов, которые, к сожалению, как сообщалось ранее, активизируются только во время выборов и касаются, в основном, тем промышленных городов.