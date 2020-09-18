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Новости Паводки на Западной Украине
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Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье: "Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки"

Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье:

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий паводков в Ивано-Франковской области и расходования средств, выделенных на эти цели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышев (министр развития громад и территорий - Ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

По словам президента, на Прикарпатье необходимо реализовать комплекс мер по предотвращению негативных последствий паводков.

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Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье: Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки 01

Кроме того, Зеленский отметил, что ознакомился с ходом реконструкции дорог в пгт Ланчин, пострадавшего от стихии.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - сказал президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

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Зеленский также отметил необходимость фундаментальной реформы на местах для улучшения качества жизни в селах. По его словам, есть объединенные теробщины, где разбитые дороги, устаревшие больницы и т.п.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) паводок (294) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+14
А комиссия по проверки комисси уже сделана? Или это в следующем интервью зеленого молюска?
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18.09.2020 16:00
+13
Зелёная падаль только то и делает, шо создаёт комитеты, комиссии, комиссии по надзору за предыдущей комиссией... Ни на что большее фальшивый президент не способен...
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18.09.2020 16:00
+9
комиссии будут, денег нет
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18.09.2020 15:56
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Що там його брат по менталітету казав: "Дєнєг нєт, но ві дєржітєсь!"
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18.09.2020 15:56 Ответить
комиссии будут, денег нет
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18.09.2020 15:56 Ответить
Про колёсы и насосы... Куры передохли, высылайте телескоп!
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18.09.2020 16:00 Ответить
А комиссия по проверки комисси уже сделана? Или это в следующем интервью зеленого молюска?
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18.09.2020 16:00 Ответить
Ну да, ну да.... є стаття списати гроші на неробів.
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18.09.2020 16:00 Ответить
Зелёная падаль только то и делает, шо создаёт комитеты, комиссии, комиссии по надзору за предыдущей комиссией... Ни на что большее фальшивый президент не способен...
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18.09.2020 16:00 Ответить
реальный ШвонЗЕр, со сворой шариковых.
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18.09.2020 16:09 Ответить
Людям нужно помочь, а не распил её очередной зебильной комиссией
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18.09.2020 16:00 Ответить
Комиссия по проверке действий комиссии?...
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18.09.2020 16:01 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306875582215585792 4 ч

Зеленский на Ивано-Франковщине посетит объекты, которые он обещал восстановить еще полгода назад
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18.09.2020 16:02 Ответить
Подарите кто-то уже этому юристу Конституцию Украины, ну!
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18.09.2020 16:03 Ответить
юморісту.
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18.09.2020 16:04 Ответить
І штабів, штабів побільше створюй!
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18.09.2020 16:03 Ответить
кстати, штаб по падению промпроизводства справился на отлично
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18.09.2020 16:18 Ответить
сплошные комиссариаты от "кухаркиных" потомков
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18.09.2020 16:03 Ответить
х.з. може они не зеленые, а краснопузые ?..
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18.09.2020 16:05 Ответить
"... эта комиссия, проверит шесть предыдущих."
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18.09.2020 16:04 Ответить
Створюйте зразу і третю комісію - по перевірці другої.Ну і штат і оклади щоб були відповідні.
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18.09.2020 16:06 Ответить
Зеленський про усунення наслідків паводків на Прикарпатті: "Ми зараз сформуємо ще одну комісію, яка перевірить усі потреби, всі помилки" - Цензор.НЕТ 6508
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18.09.2020 16:06 Ответить
перлы от осла на франкивщине
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-pro-skandal-z-sap-i-bezviz-dekhto-dosi-vvazhaie-sebe-monarkhom/a-54977346?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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18.09.2020 16:09 Ответить
Очередная комиссия ЗЮ дебилов для проверки ошибок ЗЕ дебилов!
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18.09.2020 16:11 Ответить
Поставит ставленников медведчука, ахметки и Коломойского, те сделают стандартный распил бюджетных средств. Как будто в первый раз, ну вы ей богу.
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18.09.2020 16:19 Ответить
Зеля, вот свалил бы ты... Я думаю, что даже ковид бы за тобой, бедоносцем, учапал в рассвет. И всем бы было хорошо.
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18.09.2020 16:22 Ответить
Дайтє єму єщьо адну камісію... і сто днєй!
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18.09.2020 16:26 Ответить
Нах комиссии возьми на личный кантроль вася
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18.09.2020 16:27 Ответить
Не соромься, наркоман, створюй ще, ще більше комісій, і бери всі питання під свій особистий контроль. Таким чином залишки довбнів, що були твоїми виборцями, найшвидше впевняться у твоїй повній неспроможності.
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18.09.2020 16:34 Ответить
И откуда в молодого человека не служившего в СССР-овском бюрократическом аппарате это "сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Даже в те далекие времена все понимали, что если "СОЗДАТЬ КОМИССИЮ", то считай пропало - ЗАКОМИССИЛИ дело...Такой похоронный ритуал...бюрократический.
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18.09.2020 16:38 Ответить
Это от совкодрочера папеньки Сруля, потомственного НКВДиста крыворожеского.
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18.09.2020 20:10 Ответить
главное штаб не забудте
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18.09.2020 16:40 Ответить
заботливый зебил
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18.09.2020 16:41 Ответить
- Помогите с восстановлением после паводков?
- Могу создать еще две комиссии, извините, все чем могу!
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18.09.2020 16:43 Ответить
ще побий членом по роялю - допомагає............
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18.09.2020 16:50 Ответить
Привіз Зєля "сформірованую комісію"...Це сильно втішить і допоможе постраждалим від повені...
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18.09.2020 16:51 Ответить
Піздно, піздно, Зєля.........
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18.09.2020 16:51 Ответить
А потім,ще одну комісію...
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18.09.2020 17:18 Ответить
Гавно вопрос. Зеля, нахера комиссия? Просто возьми под личный контроль как ты умеешь. И помнишь, всего полтора года назад: Красава чувак! Все правильно делает!
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18.09.2020 17:49 Ответить
Правильно! Верно! А потом - создать ещё одну комиссию по проверке результатов работы предыдущей комиссии. Просто глыба, а не президент!
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18.09.2020 18:40 Ответить
Правильно! Верно! А потом - создать ещё одну комиссию по проверке результатов работы предыдущей комиссии. Просто глыба, а не президент!
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18.09.2020 18:41 Ответить
 
 