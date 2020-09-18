Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье: "Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки"

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий паводков в Ивано-Франковской области и расходования средств, выделенных на эти цели.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышев (министр развития громад и территорий - Ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

По словам президента, на Прикарпатье необходимо реализовать комплекс мер по предотвращению негативных последствий паводков.

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Кроме того, Зеленский отметил, что ознакомился с ходом реконструкции дорог в пгт Ланчин, пострадавшего от стихии.

"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - сказал президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.

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Зеленский также отметил необходимость фундаментальной реформы на местах для улучшения качества жизни в селах. По его словам, есть объединенные теробщины, где разбитые дороги, устаревшие больницы и т.п.