Зеленский об устранении последствий паводков на Прикарпатье: "Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки"
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий паводков в Ивано-Франковской области и расходования средств, выделенных на эти цели.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"До этого была комиссия, ее организовывал Чернышев (министр развития громад и территорий - Ред.). Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги - а надо проверять, куда эти деньги пошли", - сказал Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.
По словам президента, на Прикарпатье необходимо реализовать комплекс мер по предотвращению негативных последствий паводков.
Кроме того, Зеленский отметил, что ознакомился с ходом реконструкции дорог в пгт Ланчин, пострадавшего от стихии.
"К сожалению, многое не сделано. Видел и разговаривал с людьми. Считаю, что техника, люди, исполнители не могут приезжать, работать пару недель и ехать. Так не может быть", - сказал президент, добавив, что работы должны выполняться регулярно.
Зеленский также отметил необходимость фундаментальной реформы на местах для улучшения качества жизни в селах. По его словам, есть объединенные теробщины, где разбитые дороги, устаревшие больницы и т.п.
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Зеленский на Ивано-Франковщине посетит объекты, которые он обещал восстановить еще полгода назад
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-pro-skandal-z-sap-i-bezviz-dekhto-dosi-vvazhaie-sebe-monarkhom/a-54977346?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
- Могу создать еще две комиссии, извините, все чем могу!