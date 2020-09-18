Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит закупку польских товаров украинцами, - Чайковский

Принятие в целом законопроекта №3656 при снижении ставки НДС для аграриев позволит снизить цены в торговых сетях и тем самым привлечет покупателей, которые уже начали ездить за товарами в Польшу.

Об этом рассказал секретарь аграрного комитета, народный депутат партии "За будущее" Иван Чайковский.

17 сентября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. "Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект. Если мы посмотрим на наших соседей-поляков, у них на мясо и молоко 7% НДС. У нас 20% НДС - и мы видим, как наши граждане ездят в Европу за покупками за товарами. После введения этого законопроекта мы сможем снизить стоимость товаров на полках магазинов. И товары украинских производителей будут более конкурентными ", - сказал Чайковский.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снижение ставки НДС для аграрного сектора с 20% до 14% при операциях по поставке на таможенной территории Украины и ввозе на таможенную территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян льна, сурепы, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных, сахарной свеклы.

Уменьшением ставки НДС законодатели планируют стимулировать детенизацию в АПК и тем самым увеличить налоговые поступления в бюджет, а также несколько компенсировать агропроизводителям потери оборотных средств из-за отмены спецрежима НДС. Фермеры и аграрные ассоциации неоднократно призывали Верховную Раду принять законопроект 3656 можно скорее.