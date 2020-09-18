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Новости
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Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит закупку польских товаров украинцами, - Чайковский

Принятие закона о снижении НДС для аграриев снизит закупку польских товаров украинцами, - Чайковский

Принятие в целом законопроекта №3656 при снижении ставки НДС для аграриев позволит снизить цены в торговых сетях и тем самым привлечет покупателей, которые уже начали ездить за товарами в Польшу.

 Об этом рассказал секретарь аграрного комитета, народный депутат партии "За будущее" Иван Чайковский.

17 сентября Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении. "Аграрный сектор уже давно ждет этот законопроект. Если мы посмотрим на наших соседей-поляков, у них на мясо и молоко 7% НДС. У нас 20% НДС - и мы видим, как наши граждане ездят в Европу за покупками за товарами. После введения этого законопроекта мы сможем снизить стоимость товаров на полках магазинов. И товары украинских производителей будут более конкурентными ", - сказал Чайковский.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снижение ставки НДС для аграрного сектора с 20% до 14% при операциях по поставке на таможенной территории Украины и ввозе на таможенную территорию Украины крупного рогатого скота, свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, семян льна, сурепы, рапса, подсолнечника, семян и плодов других масличных, сахарной свеклы.

Уменьшением ставки НДС законодатели планируют стимулировать детенизацию в АПК и тем самым увеличить налоговые поступления в бюджет, а также несколько компенсировать агропроизводителям потери оборотных средств из-за отмены спецрежима НДС. Фермеры и аграрные ассоциации неоднократно призывали Верховную Раду принять законопроект 3656 можно скорее.

Автор: 

аграрии (270) НДС (420)


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Топ комментарии
+3
А ще більше купівлю польських товарів українцями знизить зменшення передбаченої у Бюджеті-21 суми на субсидії громадянам, бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 16:07
+1
А після зниження ПДВ зубожілі аграрії швиденько перефарбуються і заявлять, що вони вимагають ринкову ціну для своїх товарів, а інакше будуть продавати продукцію за кордон де її ціна вища
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18.09.2020 16:10
+1
Угу...Так и поверили о "снижении цен"...
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18.09.2020 16:15
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А ще більше купівлю польських товарів українцями знизить зменшення передбаченої у Бюджеті-21 суми на субсидії громадянам, бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 16:07 Ответить
Може картопля таки подешвшає
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18.09.2020 16:09 Ответить
А після зниження ПДВ зубожілі аграрії швиденько перефарбуються і заявлять, що вони вимагають ринкову ціну для своїх товарів, а інакше будуть продавати продукцію за кордон де її ціна вища
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18.09.2020 16:10 Ответить
Угу...Так и поверили о "снижении цен"...
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18.09.2020 16:15 Ответить
если судить по тому, как это у нас обычно происходит, то, думаю, выгоду от этогоьполучат далеко не все аграрии
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18.09.2020 16:16 Ответить
будто у нас цена когда зависела от себестоимости)
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18.09.2020 16:20 Ответить
Пытаюсь понять каким образом снижение НДС для аграриев удешевит цены на те же самые моющие и гигиенические средства, которые массово завозятся из Польши.......... Не получается. За молочкой явно никто туда не ездит. Равно как и за хлебом. Обидно даже не то, что они творят, это как раз-то было прогнозируемо. И цели, с которыми эти бандиты рвались к власти тоже были прозрачные. Обидно, что при этом они всех считают идиотами. Аууууу............. зеленые, вспомните, что не все за вас голосовали. Учитывайте хотя бы иногда и этот процент людей, когда вешаете лапшу на уши,.
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18.09.2020 16:21 Ответить
🤣 ... І напослєдок мудрий нарід должен хоть подєржаться за конєц епохі бєдності...
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18.09.2020 16:24 Ответить
Ого,стадо поняло,что ндс это налог мешающий развиваться бизнесу и экономике,может лет через пятьдесят его отменят вместе с коррупционным есв.
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18.09.2020 16:32 Ответить
Дешевле ничего не станет, просто ктото станет больше зарабатывать
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18.09.2020 18:55 Ответить
 
 