"Слуга народа" может попытаться сформировать коалицию с партией Труханова в Одессе, - источник в партии

После местных выборов партия "Слуга народа" может сформировать в Одесском городском совете коалицию с партией действующего городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Кто там в мэры? Часть вторая. Восток и Юг Украины".

Как рассказал источник в "Слуге народа", их кандидату в мэры Олегу Филимонову будет сложно составить конкуренцию действующему мэру.

"В Филимонова есть явное преимущество - у него есть 90% узнаваемости, - так объясняет собеседник "Цензора" в "Слуге народа", почему от них баллотируется Филимонов. - Это хоть какая-то возможность поменять парадигму. Потому что серьезно с Трухановым бороться сложно. А это может быть возможностью привлечь к этому внимание".

В президентской партии понимают, что Труханов имеет личный высокий рейтинг, однако надеются, что его партия "Доверяй делам" не наберет поддержку, которая позволила бы сформировать коалицию только из своих представителей.

"Здесь вполне возможно, что мы попробуем сформировать с ним какую-то коалицию. Возможно ее не надо будет формировать официально", - рассказывают в "Слуге народа".

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