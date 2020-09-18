"Слуга народа" может попытаться сформировать коалицию с партией Труханова в Одессе, - источник в партии
После местных выборов партия "Слуга народа" может сформировать в Одесском городском совете коалицию с партией действующего городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам".
Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Кто там в мэры? Часть вторая. Восток и Юг Украины".
Как рассказал источник в "Слуге народа", их кандидату в мэры Олегу Филимонову будет сложно составить конкуренцию действующему мэру.
"В Филимонова есть явное преимущество - у него есть 90% узнаваемости, - так объясняет собеседник "Цензора" в "Слуге народа", почему от них баллотируется Филимонов. - Это хоть какая-то возможность поменять парадигму. Потому что серьезно с Трухановым бороться сложно. А это может быть возможностью привлечь к этому внимание".
В президентской партии понимают, что Труханов имеет личный высокий рейтинг, однако надеются, что его партия "Доверяй делам" не наберет поддержку, которая позволила бы сформировать коалицию только из своих представителей.
"Здесь вполне возможно, что мы попробуем сформировать с ним какую-то коалицию. Возможно ее не надо будет формировать официально", - рассказывают в "Слуге народа".
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Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
Сказал неизвестный человек. А может и вовсе несуществующий. Или существующий.
Но если и сказал, то точно крайне недоразвитым личностям, по недоразумению именующим себя "журналистами". О чем, блджад, эта новость?