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"Слуга народа" может попытаться сформировать коалицию с партией Труханова в Одессе, - источник в партии

После местных выборов партия "Слуга народа" может сформировать в Одесском городском совете коалицию с партией действующего городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Кто там в мэры? Часть вторая. Восток и Юг Украины".

Как рассказал источник в "Слуге народа", их кандидату в мэры Олегу Филимонову будет сложно составить конкуренцию действующему мэру.

"В Филимонова есть явное преимущество - у него есть 90% узнаваемости, - так объясняет собеседник "Цензора" в "Слуге народа", почему от них баллотируется Филимонов. - Это хоть какая-то возможность поменять парадигму. Потому что серьезно с Трухановым бороться сложно. А это может быть возможностью привлечь к этому внимание".

В президентской партии понимают, что Труханов имеет личный высокий рейтинг, однако надеются, что его партия "Доверяй делам" не наберет поддержку, которая позволила бы сформировать коалицию только из своих представителей.

"Здесь вполне возможно, что мы попробуем сформировать с ним какую-то коалицию. Возможно ее не надо будет формировать официально", - рассказывают в "Слуге народа".

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Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7897) Труханов Геннадий (315) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+8
зеленые сепары могут объединиться с голубыми? какая неожиданность!!!
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18.09.2020 16:42
+6
Зелох "пашет, как раб на галерах"..
Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
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18.09.2020 16:42
+5
Шо и следовало ожидать...от слуги зайдет в ворсовет доверяй делам...
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
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18.09.2020 16:49
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сволочь виталька, не захотел пэтину марынцю
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18.09.2020 16:41 Ответить
Высрался? То что земрази с ватой одно и целое ватного чмошника не беспкоит, конечно.
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18.09.2020 17:10 Ответить
так я и ругаю витальку, не захотел с марынцю
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18.09.2020 17:12 Ответить
Не ну там реально идиоты слугах.Поменять парадигму можно только честным и порядочным професионалом ,а не комиком . Думаю у СН,у этих идиотов ,эти выборы будут холодным душем ,а лучше ледяным.
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18.09.2020 17:24 Ответить
зеленые сепары могут объединиться с голубыми? какая неожиданность!!!
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18.09.2020 16:42 Ответить
Зелох "пашет, как раб на галерах"..
Осталось к стерхам, за амфорами, - и обнулиться.
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18.09.2020 16:42 Ответить
Гульчитай откріла личико а там ріги и предатели все дерьмо сбивается в кучу давайте легче раздавить єтот кизяк на теле страні будет опаріши зеленіе
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18.09.2020 16:43 Ответить
Ты одессит? Крайне не похож, и не думай за Одессу, там без тебя разберутся. Труханов в Одессе, родной.
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18.09.2020 16:47 Ответить
ТІ ИЗ ЕГО РОДНИ ЗАМЕТНО
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18.09.2020 16:52 Ответить
пнх со своей трухой -это если за Одессу... давно мы годовщину 2мая с размахом не отмечали, давно
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18.09.2020 17:16 Ответить
Я тебе советы не даю,тупая мокша,пытающаяся выглядеть одисситом)пнх
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18.09.2020 21:56 Ответить
поржешь на 2мая)
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18.09.2020 23:41 Ответить
Мне пх на будущий шашлык)
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19.09.2020 13:00 Ответить
Ок,'биомусор" из тебя и твоей мамы сделает шашлык)деток твоих на следущий год оставим?
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19.09.2020 14:26 Ответить
Да не сильно уж я тебя,чучело,и трогала...
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19.09.2020 14:32 Ответить
Труханов ******* ватный, разворовал пол Одессы, имеет 3 паспорта - москальский, греческий и украинский.
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19.09.2020 09:03 Ответить
Шо и следовало ожидать...от слуги зайдет в ворсовет доверяй делам...
Обзванивают людей моего возраста и наводящие вопросы задают..А кто лучше сделает для города Труханов или Филимонов?..кого вы выберете из двоих? типа подсказка "но он же что то делает..."
Супруга сказала, что сделает бюллетень недействительным...те пытались уговаривать, что надо обязательно сделать выбор..она кинула трубку...
Меня спросили аналогично и спросили какие партии вам известны?..я сказал зеленых сразу в расход...А как вы оцениваете деятельность мэра? я говорю 3- "три с минусом"...бросили трубку..
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18.09.2020 16:49 Ответить
Как-то не удивлена.
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18.09.2020 17:03 Ответить
Партия "зеленая труха" это гениально
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18.09.2020 17:23 Ответить
А может не попытаться. А может попытаться, но не получится. А может и получится. Или нет.
Сказал неизвестный человек. А может и вовсе несуществующий. Или существующий.
Но если и сказал, то точно крайне недоразвитым личностям, по недоразумению именующим себя "журналистами". О чем, блджад, эта новость?
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18.09.2020 18:29 Ответить
Бандиты тянутся к бандитам.
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18.09.2020 18:39 Ответить
 
 