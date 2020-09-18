Хасиды ушли из "Новых Яриловичей", оставив после себя горы мусора, - замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Паломники-хасиды, которые несколько дней пытались попасть на территорию Украины через государственную границу с Беларусью, полностью освободили территорию пограничного поста "Новые Яриловичи".

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осталось только убрать территорию, и КПП "Яриловичи" может возобновить свою работу", - написал Геращенко.

Позже Геращенко дописал, что паломники-хасиды направились отмечать Рош ха-Шана в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске. ФОТО

"Спасибо сотрудникам Пограничной службы за вашу работу по защите государственной границы. Несмотря на значительное психологическое давление - вы выполнили свой долг", - отметил он.

Геращенко опубликовал фотографии мусора, который хасиды оставили на территории Беларуси.

"Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, несмотря ни на какие песни и пляски. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придется убирать ..." - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"









