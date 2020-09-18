Арахамия о ДТП с сыном кандидата "Слуги народа" Шевчика в Кривом Роге: "Он достаточно правильно скоммуницировал это и повел себя"

Партия "Слуга народа" не собирается отзывать своего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика в связи с тем, что его сын в начале сентября сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Кто там в мэры? Часть вторая. Восток и Юг Украины".

"Он достаточно правильно скоммуницировал это и повел себя. Человек никуда не скрывался, отец сразу написал об этом, - говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. - Любой человек может попасть в ДТП и потом иметь проблемы".

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП пострадал 11-летний школьник. На зебре его зацепила иномарка. За рулем находился Марк Шевчик, сын кандидата в меры города от "Слуги народа". Сам Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook рассказал о подробностях трагедии и сообщил, что взял личную ответственность за будущее ребенка.

Позже журналистам удалось пообщаться с заведующим отделением нейрохирургии детской областной больницы Днепра Владимиром Агафоновым, который охарактеризовал состояние здоровья ребенка как средней тяжести и отметил отсутствие угрозы жизни и здоровью ребенка; а также с его мамой, которая отметила улучшение состояния здоровья ребенка.

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