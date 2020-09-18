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Арахамия о ДТП с сыном кандидата "Слуги народа" Шевчика в Кривом Роге: "Он достаточно правильно скоммуницировал это и повел себя"

Арахамия о ДТП с сыном кандидата

Партия "Слуга народа" не собирается отзывать своего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика в связи с тем, что его сын в начале сентября сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Кто там в мэры? Часть вторая. Восток и Юг Украины".

"Он достаточно правильно скоммуницировал это и повел себя. Человек никуда не скрывался, отец сразу написал об этом, - говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. - Любой человек может попасть в ДТП и потом иметь проблемы".

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП пострадал 11-летний школьник. На зебре его зацепила иномарка. За рулем находился Марк Шевчик, сын кандидата в меры города от "Слуги народа". Сам Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook рассказал о подробностях трагедии и сообщил, что взял личную ответственность за будущее ребенка.

Позже журналистам удалось пообщаться с заведующим отделением нейрохирургии детской областной больницы Днепра Владимиром Агафоновым, который охарактеризовал состояние здоровья ребенка как средней тяжести и отметил отсутствие угрозы жизни и здоровью ребенка; а также с его мамой, которая отметила улучшение состояния здоровья ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Появилось первое видео мальчика, сбитого сыном кандидата в мэры Кривого Рога на "тысячке"

Автор: 

Кривой Рог (1403) Арахамия Давид (989) Шевчик Дмитрий (8)


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это откупился?
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18.09.2020 17:19 Ответить
Циничные твари !!!
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18.09.2020 17:27 Ответить
сразу правильно номера снял
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18.09.2020 17:20 Ответить
Там средней тяжести, сынок должен сесть в тюрьму.
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18.09.2020 17:22 Ответить
Арахамия о ДТП с сыном кандидата "Слуги народа" Шевчика в Кривом Роге: "Он достаточно правильно скомуникував это и повел себя" - Цензор.НЕТ 1878
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18.09.2020 17:23 Ответить
Два покидьки! І кандидат в мери і його син.
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18.09.2020 17:47 Ответить
Не убил, а всего лишь покалечил, фигня какая. Даже не стоит внимания "Врагов народа".Типа пацан все правильно сделал, номера снял. Арахамия, ты че ваще дебил полный?
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18.09.2020 18:07 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3218184/vy_sho_prikalyvaetes_s_menya_bld_ya_ne_hochu_s_vami_obschatsya_syn_kandidata_v_mery_krivogo_roga_ot.
"Этот сразу же снял номера. Сюда уже подъезжал какой-то БМВ. Эти номерные знаки забрали", - говорит одна из очевидцев.
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18.09.2020 18:08 Ответить
Арахамия ты адекватный человек? Сбив 11 летнего ребенка, ты смог бы говорить - я все правильно "скоммуницировал" и "повел себя"? Ребенка сбили ДЕБИЛ, а ты такие слова говоришь. Ты конченное вообще в другой реальности живешь.
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18.09.2020 18:30 Ответить
 
 