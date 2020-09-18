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Новости Местные выборы-2020
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"Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привести к власти качественных политиков, поэтому на ближайших местных выборах партию "Слуга народа" ждет крах.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" проигрывает с треском местные выборы. К сожалению для "слуг народа". Меня в данном случае беспокоит только один человек – Владимир Зеленский. Человек, которого я глубоко уважаю и люблю и которого считаю чистым, честным и хорошим. На его горбу пришло к власти множество мерзавцев, идиотов, неспособных, необразованных неучей. И теперь все это отражается на нем, естественно.

А он разве виноват? Он пришел с благими намерениями, народ оказал ему доверие, но на его горбу поналазили... Кто? Кто были – те и поналазили. Как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет. В этой истории мне жалко только Зеленского, к которому я продолжаю испытывать искренние чувства", – сказал Гордон.

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По его мнению, из-за падения рейтинга правящей политсилы на местных выборах много голосов могут набрать партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"25 октября, на мой взгляд, если выборы состоятся, будет крах "Слуги народа". К сожалению, достаточно голосов могут взять такие неуважаемые мной фигуры, как Порошенко и Медведчук, что будет означать не реванш, но заложение фундамента под реванш. Чей реванш? России и националистических, пророссийско настроенных элементов", – сказал журналист.

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По мнению Гордона, у кандидатов от "Слуги народа" нет шансов выиграть мэрские выборы в крупных городах. "Может, в условном Кропивницком кто-то и прорвется, но я не вижу пока таких людей", – добавил он.

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20456) местные выборы (2752) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+66
Конечно не виноват! Во всем виноват Порошенко и папиредники
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18.09.2020 17:22
+60
Гордон развивает лаптеногую методичку! Царь то хороший а бояре плахие!
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18.09.2020 17:22
+50
Ты уже наголосовал один раз, Это перевари теперь . Смачного

"Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон - Цензор.НЕТ 8007
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18.09.2020 17:27
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Страница 3 из 3
Когда уже та помолодевшая Юля (после коронавируса) роззяве свою шеретовку, шобы затьмить блеянья гордона... надоел уже своей пресмыкаемостью
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19.09.2020 03:07 Ответить
Ты дурака не включай , Гордон штопаный ! Зеля с первого дня знал что он не выполнит своих обещаний . Он будучи кандидатом уже врал на всю катушку . И в партию он умышленно набирал всякое безмозглое отребье типа Юрченко или Верещучку . Не говоря уже о других его партийных " деятелях " .
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19.09.2020 05:48 Ответить
"Украинский Президент должен быть либо националистом, либо быть в Ростове", - Луценко (Ц)
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19.09.2020 07:29 Ответить
Просто нужно чтобы партия состояла из одних зеленских и гордонов. Они же очень умные...
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19.09.2020 08:30 Ответить
як там було? "якщо воно ходить як гордон, якщо воно балакає як гордон, якщо воно воняє як гордон, то це - гордон" (с)

хіба гордон винен, що тягне до ефіру всяку наволоч? хіба бубочка винен, що притяг до влади усяку наволоч?

звісно ж ні. ці обидва - найневинніші усіх часів.

та ще треба згадати 73% та безголове голосування "по приколу". так що тепер, "приколісти", на місцевих виборах мозок включати будете? якщо ні - то краще взагалі не ходіть на вибори. подивіться "сватів" або "слугу народа". бо навибираєте мені пальчевських та зеленських.
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19.09.2020 08:52 Ответить
Это множество мерзавцев привели на должность президента. Что это меняет? То, что он отображает их менталитет и стремится воплотить их чаяния.
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19.09.2020 09:19 Ответить
Гордон не дурак, но дураками считает вас, зебилы.
Гордон не дурак, он человек морально опущенный.
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19.09.2020 09:27 Ответить
Простите, а по чем сейчас пирамидки Ю-шинсе?
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19.09.2020 10:32 Ответить
сраколиз за викликом переживає за зе-жабу і за те що відбудеться "націоналістичний реванш", але не про те що держава може опинитися в повній дупі
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19.09.2020 10:56 Ответить
Два Ґандона - пара!
Віктор Суворов і Ілларіонов цій лисій башці не раз говорили, що допуск цього клоуна до влади - це ганьба для України! Та сучий потрох дімка цьому не вірить, бо ДюймВОВОЧКА - це ж його ДРУГ! А у дімки БАГААААААААТО різних друзів, і кабздон, і задорнов, і кравчучка, і фокін, і багато-багато різних українофобів. І мертві, які вже зариті на цвинтарях, і ще тимчасово живі, в очікуванні цієї ж участі, які ще відкривають свою смердючу пельку, даючи інтерв'ю цьому Ґандону.
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19.09.2020 16:37 Ответить
Как тонко, изящно и незаметно Гордон лизнул промежность бывшему шутнику.... Вова даже пукнул от удовольствия... В нос Гордону....
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19.09.2020 17:13 Ответить
Моё мнение: Дмитрий Гордон - неумный, необразованный, самовлюблённый человек, объективно работающий наРоссию, имеющий возможность, к сожалению вещать на всю Украину.
Национальность не важна: Виталий Портников - еврей - патриот, Медведчук - украинец - предатель.
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20.09.2020 12:39 Ответить
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