"Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привести к власти качественных политиков, поэтому на ближайших местных выборах партию "Слуга народа" ждет крах.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" проигрывает с треском местные выборы. К сожалению для "слуг народа". Меня в данном случае беспокоит только один человек – Владимир Зеленский. Человек, которого я глубоко уважаю и люблю и которого считаю чистым, честным и хорошим. На его горбу пришло к власти множество мерзавцев, идиотов, неспособных, необразованных неучей. И теперь все это отражается на нем, естественно.

А он разве виноват? Он пришел с благими намерениями, народ оказал ему доверие, но на его горбу поналазили... Кто? Кто были – те и поналазили. Как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет. В этой истории мне жалко только Зеленского, к которому я продолжаю испытывать искренние чувства", – сказал Гордон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия". ВИДЕО

По его мнению, из-за падения рейтинга правящей политсилы на местных выборах много голосов могут набрать партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"25 октября, на мой взгляд, если выборы состоятся, будет крах "Слуги народа". К сожалению, достаточно голосов могут взять такие неуважаемые мной фигуры, как Порошенко и Медведчук, что будет означать не реванш, но заложение фундамента под реванш. Чей реванш? России и националистических, пророссийско настроенных элементов", – сказал журналист.

Также читайте: "Слуги народа" получат меньше 10% на выборах, - Богдан

По мнению Гордона, у кандидатов от "Слуги народа" нет шансов выиграть мэрские выборы в крупных городах. "Может, в условном Кропивницком кто-то и прорвется, но я не вижу пока таких людей", – добавил он.