"Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привести к власти качественных политиков, поэтому на ближайших местных выборах партию "Слуга народа" ждет крах.
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, сообщает Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" проигрывает с треском местные выборы. К сожалению для "слуг народа". Меня в данном случае беспокоит только один человек – Владимир Зеленский. Человек, которого я глубоко уважаю и люблю и которого считаю чистым, честным и хорошим. На его горбу пришло к власти множество мерзавцев, идиотов, неспособных, необразованных неучей. И теперь все это отражается на нем, естественно.
А он разве виноват? Он пришел с благими намерениями, народ оказал ему доверие, но на его горбу поналазили... Кто? Кто были – те и поналазили. Как говорил Сталин, других писателей у меня для вас нет. В этой истории мне жалко только Зеленского, к которому я продолжаю испытывать искренние чувства", – сказал Гордон.
По его мнению, из-за падения рейтинга правящей политсилы на местных выборах много голосов могут набрать партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.
"25 октября, на мой взгляд, если выборы состоятся, будет крах "Слуги народа". К сожалению, достаточно голосов могут взять такие неуважаемые мной фигуры, как Порошенко и Медведчук, что будет означать не реванш, но заложение фундамента под реванш. Чей реванш? России и националистических, пророссийско настроенных элементов", – сказал журналист.
По мнению Гордона, у кандидатов от "Слуги народа" нет шансов выиграть мэрские выборы в крупных городах. "Может, в условном Кропивницком кто-то и прорвется, но я не вижу пока таких людей", – добавил он.
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хіба гордон винен, що тягне до ефіру всяку наволоч? хіба бубочка винен, що притяг до влади усяку наволоч?
звісно ж ні. ці обидва - найневинніші усіх часів.
та ще треба згадати 73% та безголове голосування "по приколу". так що тепер, "приколісти", на місцевих виборах мозок включати будете? якщо ні - то краще взагалі не ходіть на вибори. подивіться "сватів" або "слугу народа". бо навибираєте мені пальчевських та зеленських.
Гордон не дурак, он человек морально опущенный.
Віктор Суворов і Ілларіонов цій лисій башці не раз говорили, що допуск цього клоуна до влади - це ганьба для України! Та сучий потрох дімка цьому не вірить, бо ДюймВОВОЧКА - це ж його ДРУГ! А у дімки БАГААААААААТО різних друзів, і кабздон, і задорнов, і кравчучка, і фокін, і багато-багато різних українофобів. І мертві, які вже зариті на цвинтарях, і ще тимчасово живі, в очікуванні цієї ж участі, які ще відкривають свою смердючу пельку, даючи інтерв'ю цьому Ґандону.
Национальность не важна: Виталий Портников - еврей - патриот, Медведчук - украинец - предатель.