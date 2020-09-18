Если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что изначально в Украине был один из самых лучших результатов по сдерживанию пандемии COVID-19 и при этом один из самых либеральных режимов карантина, но приближение местных выборов ухудшило ситуацию, поскольку многие представители местной власти начали использовать эту тему в политических целях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об президент заявил на брифинге во время рабочей поездки в Тернопольскую область.
"С самого начала у нас был самый лучший результат во всей Европы, Украина полностью всеми карантинными мерами сбила первую волну заболеваемости – у нас было максимум до 300 людей в сутки. Но из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных центрах, почему-то начали воевать на словах, слава богу, с центральной властью, которая якобы "закручивает гайки", и захотели уменьшения карантина", - отметил Зеленский.
Глава государства сказал, что не только по оценке Минздрава, но и по оценкам международных вирусологов, в Украине и сегодня, и с самого начала был достаточно либеральный вариант карантина по сравнению с другими странами, где "штрафуют людей без масок прямо на улицах, и не только финансово, а иногда используют даже физическую силу".
"Я считаю, что если бы не местные выборы, откровенно говорю, заболеваемость у нас была бы меньше. Всегда люди ориентируются на лидеров. И в любых маленьких городах, городках, когда они видят, что как сельский голова, руководитель ОТГ или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного, можно праздновать день города и собирать по 20-30 тысяч человек, то и люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы видим 3 тысячи (инфицированных в сутки. - Ред.), - добавил Зеленский.
Президен отметил, что украинцы должны сами думать о своей судьбе и соблюдать карантинные меры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.
Менять эту сволочную систему.
К Новому году тысяч 10 выкосит эпидемия.
Хотя разница и не такая принципиальная, но деньги точный счёт любят
Если мэр фрондирует, употреби власть. Уголовное производство за первый же летальный случай в городе, наручники и вывози из города в киевское СИЗО. Месяц на суд и 10 лет за тяжкие последствия.
Те мэры бы ужесточали тогда карантин даже сильнее, чем правительство.
А когда През сопли жуёт и в войну (в т.ч. биологическую, по ходу) демократию разводит, то так и будет бардак.
Не можешь, железа в штанах не хватает - тогда на кой чёрт ты вылез на главное кресло 45-миллионной страны ?
"Спасибо спасибо всем желаю успеха это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видем именно словосачитание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то ненаше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих услолвий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинакво интеллектуальных и одинаково довольных и вцелом это что это одинаково счастливых виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."