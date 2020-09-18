"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич

Алексей Зиневич возмущен тем, что в мэры Ирпеня от "Слуги народа" баллотируется Максим Нельзин.

Об этом Зиневич написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На сайте появился кандидат в мэры Ирпеня от Зе, им стал Максим Нельзин, член исполкома, местный Нотариус, оформляет все документы Карплюка. Большое разочарование и зашквар, спонсор этого шабаша Мирончук Антон", - написал Зиневич.

Он утверждает, что Нельзин "никогда ничем не руководил в своей жизни, кроме своей секретарши".

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"Я публично прошу прощения у поклонников "Слуг народа" в Ирпене, Гостомеле, Коцюбинском, Ворзеле, которые работали на выборах Президента, на парламентских, в общественных приемных, разнесли более 1 млн газет во время выборов, агитировали своих близких, верили в справедливость. Констатирую, ни один из этих людей не получил возможности кандидуватись от Слуги народа в Ирпене. Людей лишили права быть избранными от политической силы, которую они привели к власти, а люди, которым они искренне верили, их предали", - написал Зиневич.

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Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь". Зиневич призвал избирателей приходить на выборы и голосовать за достойных кандидатов.



