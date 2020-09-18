РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8345 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
21 010 87

"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич

Алексей Зиневич возмущен тем, что в мэры Ирпеня от "Слуги народа" баллотируется Максим Нельзин.

Об этом Зиневич написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На сайте появился кандидат в мэры Ирпеня от Зе, им стал Максим Нельзин, член исполкома, местный Нотариус, оформляет все документы Карплюка. Большое разочарование и зашквар, спонсор этого шабаша Мирончук Антон", - написал Зиневич.

Он утверждает, что Нельзин "никогда ничем не руководил в своей жизни, кроме своей секретарши".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" с треском проигрывает выборы. Но разве Зеленский виноват, что на его горбу к власти пришло множество мерзавцев?", - Гордон

"Я публично прошу прощения у поклонников "Слуг народа" в Ирпене, Гостомеле, Коцюбинском, Ворзеле, которые работали на выборах Президента, на парламентских, в общественных приемных, разнесли более 1 млн газет во время выборов, агитировали своих близких, верили в справедливость. Констатирую, ни один из этих людей не получил возможности кандидуватись от Слуги народа в Ирпене. Людей лишили права быть избранными от политической силы, которую они привели к власти, а люди, которым они искренне верили, их предали", - написал Зиневич.

Также на Цензор.НЕТ: 43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос "Рейтинга"

Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь". Зиневич призвал избирателей приходить на выборы и голосовать за достойных кандидатов.

Прошу прощения у сторонников Слуги народа в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы, - Зиневич 01
Прошу прощения у сторонников Слуги народа в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы, - Зиневич 02

Автор: 

Ирпень (370) Киевская область (4149) местные выборы (2752) Гостомель (106) Слуга народа (2631)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
18.09.2020 17:41
+28
Заголовок звучит так, словно последний, тяжелораненый сторонник СН истекая кровью в последний раз радирует в эфир))))А Карплюк да, мразотина.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:39
+27
Самые главные слова "партия умирает..".
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
показать весь комментарий
18.09.2020 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заголовок звучит так, словно последний, тяжелораненый сторонник СН истекая кровью в последний раз радирует в эфир))))А Карплюк да, мразотина.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:39 Ответить
Чёртик, ты всё упорно не хочешь понять чем зелики отпетиков отличаются. Петики действуют по принципу Петро-святой, и всё делает-всегда правильно, если неправильно-смотри пункт один))) Зелики такой ерундой не страдают.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:55 Ответить
Да-да, так то не ты оказывается тут заливал, как при Пете ты за баланду в Польше батрачил, а при Зельцмане от стодоларовых купюр прикуриваешь Зебилы, мы помним ... зима уже близко ( с)... а там и Йолка!
показать весь комментарий
18.09.2020 18:01 Ответить
Якраз ніт. Принаймні я зовсім не обожнюю Пороха. І чітко можу сказати, що він у певних питаннях накосячив.
АЛЕ: порівнюючи його wins and fails за допомогою електромеханічного зрадометра, робимо висновок, що перемоги переважають зраду.
І так, ми усвідомлюємо, що ідеальних правителів немає. Король Арагорн - це літературний персонаж. Тому не шукали "казкового короля", а голосували за найбільш гідного гетьмана. А що буде із Зелебобою - навесні 2019 немов у воду дивилися і попереджали про наслідки.
А у відповідь чули "все будет нормас" і "аби не Порох".
показать весь комментарий
18.09.2020 19:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81 Протестный голос

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81

В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса. Наиболее известны из них наряженный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%B8 ситхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 Дарт Алексеевич Вейдер (Шевченко) и менее удачливый кандидат - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Протывсих (Гуменюк). Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тиририка (цирковой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD клоун , депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)

Ничего не напоминает(сказочки про "прагаласовали, патаму шта 1+1 сказал и па-приколу" можешь не упоминать)?Вот КЕМ надо было быть, чтобы ТАК сплотить избирателей против себя?
показать весь комментарий
18.09.2020 20:19 Ответить
********** за жопу набирают баллы. Это реально страшно!
показать весь комментарий
18.09.2020 20:58 Ответить
Самые главные слова "партия умирает..".
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
показать весь комментарий
18.09.2020 17:57 Ответить
Мертворожденный не может умереть.
показать весь комментарий
19.09.2020 06:33 Ответить
Давно так не радовали Слуги урода. Прям бальзам на сердце смотреть как один мошенник обвиняет в мошенничестве того, кто его обставил. Они оба в одном дерьме вымазаны. Но Зиневича кинули, а он так рассчитывал, что станет мэром. Теперь, обиженный на весь белый свет, он будет кидать какашки в собрата.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:57 Ответить
Мелочь, упоминания не стоящая.
Своё отношение к местным выборам я уже высказал https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74668767
Больше добавить ничего не могу
показать весь комментарий
18.09.2020 17:59 Ответить
Ну на той ветке я уже советовала Гордона сменить букву в фамилии. Единственное, что меня сейчас волнует, это кто вместо с треском проигравших, заполнит пустоту на местных выборах.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:03 Ответить
Отвечаю: да всё те же. Просто под другими партийными началами, что, в сущности, не играет никакой роли. А букву лучше Кате Гордон сменить, больше заслуживает.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:05 Ответить
Ей не сменить, а вернуть девичью нужно. Очень она ей подходила.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:55 Ответить
Там мозг бы сменить....
показать весь комментарий
18.09.2020 19:32 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2020 19:36 Ответить
Ага. "Нас предали. Это конец. Вызываю огонь на себя. Передайте жене и детям... что я их всегда лю..." [НЕТ СИГНАЛА]
показать весь комментарий
18.09.2020 19:29 Ответить
Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь".

Почему это? Наших граждан уже 30 лет дурачат и конца этому не видно.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:39 Ответить
І на наступних виборах також будуть розмахувати "вступом до ЕС", роблячи свої чорні справи.
Олігархічний феодалізм в Україні - це ще надовго.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:43 Ответить
Навіщо "вступ до ЕС"?Ковбаса по 2.20 краще на 73% спрацьовує.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:49 Ответить
А я підтримую тих людей,які боряться за європейське майбутнє тут,в Україні,і захищають свою землю ціною власного життя,а не "тукають" за кордон.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:31 Ответить
От запам'ятай все, що ти нині мені написав та згадай все це в п'ятдесят років.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:34 Ответить
мені 51

я все помню,

а ти - чмо
показать весь комментарий
18.09.2020 19:05 Ответить
Мертвечук с ОБЗЖ будет размахивать "вступом до ЕС" или Шарий с Пальчевским ?
показать весь комментарий
18.09.2020 17:50 Ответить
обдурить можно только дурака, народ верит в волшебника правителя который их сделает богатыми))) а работать нормально никто не пробует
показать весь комментарий
18.09.2020 17:46 Ответить
запретить зебильную символику и приравнять ее к нацистской
показать весь комментарий
18.09.2020 17:41 Ответить
Запретить зелёный цвет и 73% сразу поумнеет?
Вы путаете причину и следствие
показать весь комментарий
18.09.2020 17:47 Ответить
та просто достало это зеленое говно
показать весь комментарий
18.09.2020 17:48 Ответить
чего это?есть вполне достойные вещи .впечатляют...Николаев

"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич - Цензор.НЕТ 292
показать весь комментарий
18.09.2020 18:50 Ответить
Брат Ермака подбирает кандидатов, чему удивляться.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:41 Ответить
та и хрен бы с ним, если бы так,

но в реальности кандидатов подбирают какие-то шалавы и ************ с наколотыми губами
показать весь комментарий
18.09.2020 17:53 Ответить
Яке їхало таке і здибало.
показать весь комментарий
19.09.2020 06:40 Ответить
Влучно ! ( "...Вася! Вася! ... Узнаешь брата Колю? " )
показать весь комментарий
19.09.2020 12:13 Ответить
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
18.09.2020 17:41 Ответить
Этот вряд ли целый год протянет...
показать весь комментарий
18.09.2020 17:46 Ответить
Зельцман до Ростова надеюсь не успеет добежать
показать весь комментарий
18.09.2020 17:52 Ответить
та кто ж его, одноразового использованного, живьём выпустит, чтобы он там языком молол ? )))
показать весь комментарий
18.09.2020 17:54 Ответить
Пороха нужно вернуть назад только для того, что б посмотреть как Беню с Зельцманов выдадут в США. В Гуантанамо наверняка два негра тоскуют за снежками
показать весь комментарий
18.09.2020 17:58 Ответить
Там Магомет и Садам жаждут мягких еврейских попочек!
показать весь комментарий
18.09.2020 18:14 Ответить
Заради об'єктивності, в Гуантанамо чи Абу-Грейб вони навряд чи потраплять, то спеціалізовані "курорти" для ісламістів та їхніх посіпак.
Але все норм, в інших буцигарнях теж є афро з моторошними писюнами.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:42 Ответить
Нью - Васюки, дубль 2.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:59 Ответить
Олимпиаду Наумовну(в девичестве Мендель)
показать весь комментарий
18.09.2020 22:37 Ответить
Поматросили зелебобиков и бросили .

Что-то не видно тут резвящихся зебилов из под новости про Кличка. Что такое? Куда же вы делись?
показать весь комментарий
18.09.2020 17:45 Ответить
Не могут оторвать глаз от ролика с Пальчевским. Они в нирване.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:00 Ответить
Клоун не может управлять Боингом, круизным лайнером, быть хирургом, или президентом. Вот и результат. Вас же предупреждали и говорили "думай"!, но вы поверили в сказку. Взрослые дядьки и тетки поверили в фею и принца. Фейспалм...
показать весь комментарий
18.09.2020 17:48 Ответить
Ну да, теперь не карета, а тыква. И не на дороге, а в жопе.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:50 Ответить
А не было никакой партии, был ситуативный набор сброда под брендом сериала "слуга народа" с целью любой ценой пролезть к корыту, всё.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:48 Ответить
Це не знімає всю повноту відповідальноті з зеленського. Він "криша" цього зброду, його любих "зельоних кнопочек турборежіма", в усіх сенсаї
показать весь комментарий
18.09.2020 18:21 Ответить
слуги урода, газетки они разносили...
показать весь комментарий
18.09.2020 17:48 Ответить
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 1752
показать весь комментарий
18.09.2020 17:49 Ответить
"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич - Цензор.НЕТ 6734
показать весь комментарий
18.09.2020 17:50 Ответить
Еще не вечер , дальше веселее будет и через год максимум зебикам будут морды бить на каждом перекрестке. Уже сей час подавляющее большинство тех кто голосовал за Осла стыдятся это признавать , а дальше они первые и будут рвать на куски всех кто был в партии слуг Бени.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:53 Ответить
Да не извиняйтесь уж так, не надо. Этим "сторонникам" все равно кто, лишь бы не Порошенко. И чем Нельзин хуже вора пива в супермаркете Юрченка? Вполне достоин быть "зеленым кандидатом".
показать весь комментарий
18.09.2020 17:54 Ответить
Вот аполитично вы мыслите Оксана. В эту "партию" как раз таких как Юрченко и Нельзин и принимают. У них люди с высоким IQ по определению непроходные.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:00 Ответить
Пороху, чтобы обвалить рейтинг партии ЕС, потребовалось 3 года. Причём, в большей степени на это повлияла массированная чернуха в СМИ. Гундосый дегенерат с этой миссией справился самостоятельно меньше, чем за год. А то, что мы наблюдаем сейчас - предсмертные судороги слуги урода
показать весь комментарий
18.09.2020 17:58 Ответить
и заметьте, Зельцмана СМИ не травят от слова вообще
показать весь комментарий
18.09.2020 18:20 Ответить
Чим довше зЕ у владі, тим більше вони встигнуть вкрасти. Він же капіталовкладення олігархів, власників ЗМІ. Навіщо їм різати сук, на якому вони сидять?
показать весь комментарий
18.09.2020 18:27 Ответить
Иными словами, вместо многих "порядочных", которые разносили листовки, дрыгались на корпоративах, фоткали свадьбы и занимались прочей тупой хренью вместо чистки сараев, в мэры выдвинули одного "непорядочного". Зебилы, вы хоть поняли, что этот ваш урод несёт?
показать весь комментарий
18.09.2020 18:14 Ответить
Виталика знает весь мир как ЧЕМПИОНА. У Виталика бизнес и его велик стоит как твоя квартира. А тебя знают только два хмыря на районе с которыми ты полтошку за гаражами с горла распиваешь, да и кличут они тебя то ли хмырем то ли лошарой коогда за второй посылают
показать весь комментарий
18.09.2020 18:23 Ответить
Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь". Источник: https://censor.net/ru/n3220156

Тільки дурнів можна два рази обдурити.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:36 Ответить
Чел расписался в собственном слабоумии. А мы ж казаливам долбобобам..Газеты они раздавали блин.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:52 Ответить
А хто ж Пороха посадить якщо всі свіні наріда повиздихають?))
показать весь комментарий
18.09.2020 18:55 Ответить
Зебілам -зебілове!!
показать весь комментарий
18.09.2020 19:12 Ответить
Зато какая французская фамилия - Нельзин.
Нотариус Нельзин, ростовщик - Нельзин, корчмарь -Нельзин.
Украинцы кого вы выбираете?
показать весь комментарий
18.09.2020 19:19 Ответить
"Прошу вибачення у прихильників "Слуги народу" в Ірпені та Гостомелі, їх зрадили, партія вмирає, це кінець франшизи", - Зіневич - Цензор.НЕТ 2285
показать весь комментарий
18.09.2020 19:46 Ответить
Чета ржу. Великая и могучая партия величайшего лидера современности явно в кризисе. Ну как НСДАП в Германии в 1945м.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:54 Ответить
Партия прислуг олигархов умирает...
Какие сладкие слова
И как кружится голова...
все в сад..
показать весь комментарий
18.09.2020 22:10 Ответить
Кто кого сделал. Теперь начнут разбираться по настоящему. Во где настоящий цирк!
показать весь комментарий
19.09.2020 08:55 Ответить
 
 