"Прошу прощения у сторонников "Слуги народа" в Ирпене и Гостомеле, их предали, партия умирает, это конец франшизы", - Зиневич
Алексей Зиневич возмущен тем, что в мэры Ирпеня от "Слуги народа" баллотируется Максим Нельзин.
Об этом Зиневич написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На сайте появился кандидат в мэры Ирпеня от Зе, им стал Максим Нельзин, член исполкома, местный Нотариус, оформляет все документы Карплюка. Большое разочарование и зашквар, спонсор этого шабаша Мирончук Антон", - написал Зиневич.
Он утверждает, что Нельзин "никогда ничем не руководил в своей жизни, кроме своей секретарши".
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"Я публично прошу прощения у поклонников "Слуг народа" в Ирпене, Гостомеле, Коцюбинском, Ворзеле, которые работали на выборах Президента, на парламентских, в общественных приемных, разнесли более 1 млн газет во время выборов, агитировали своих близких, верили в справедливость. Констатирую, ни один из этих людей не получил возможности кандидуватись от Слуги народа в Ирпене. Людей лишили права быть избранными от политической силы, которую они привели к власти, а люди, которым они искренне верили, их предали", - написал Зиневич.
Также на Цензор.НЕТ: 43% граждан Украины вообще не знают, когда состоятся местные выборы, - опрос "Рейтинга"
Он предполагает, что "слуги народа" "получат на выборах тот результат, которого они заслуживают, людей 2 раза не обманешь". Зиневич призвал избирателей приходить на выборы и голосовать за достойных кандидатов.
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АЛЕ: порівнюючи його wins and fails за допомогою електромеханічного зрадометра, робимо висновок, що перемоги переважають зраду.
І так, ми усвідомлюємо, що ідеальних правителів немає. Король Арагорн - це літературний персонаж. Тому не шукали "казкового короля", а голосували за найбільш гідного гетьмана. А що буде із Зелебобою - навесні 2019 немов у воду дивилися і попереджали про наслідки.
А у відповідь чули "все будет нормас" і "аби не Порох".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса. Наиболее известны из них наряженный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%85%D0%B8 ситхом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80 Дарт Алексеевич Вейдер (Шевченко) и менее удачливый кандидат - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Василий Протывсих (Гуменюк). Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 Тиририка (цирковой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD клоун , депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
Ничего не напоминает(сказочки про "прагаласовали, патаму шта 1+1 сказал и па-приколу" можешь не упоминать)?Вот КЕМ надо было быть, чтобы ТАК сплотить избирателей против себя?
"Посочувствуем", ускорим процесс - Скорей бы уже сдохла !
Своё отношение к местным выборам я уже высказал https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74668767
Больше добавить ничего не могу
Почему это? Наших граждан уже 30 лет дурачат и конца этому не видно.
Олігархічний феодалізм в Україні - це ще надовго.
я все помню,
а ти - чмо
Вы путаете причину и следствие
но в реальности кандидатов подбирают какие-то шалавы и ************ с наколотыми губами
Але все норм, в інших буцигарнях теж є афро з моторошними писюнами.
Что-то не видно тут резвящихся зебилов из под новости про Кличка. Что такое? Куда же вы делись?
Тільки дурнів можна два рази обдурити.
Нотариус Нельзин, ростовщик - Нельзин, корчмарь -Нельзин.
Украинцы кого вы выбираете?
Какие сладкие слова
И как кружится голова...
все в сад..