В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении мошенникам, которые с использованием поддельных документов и незаконного вмешательства в электронные регистрационные системы завладели 19 квартирами в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

О подозрении сообщено организатору - бывшему оперуполномоченному УГСБЭП Украины в Одесской области, действующему адвокату и двум гражданам, на которых незаконно перерегистрировали квартиры с добросовестных приобретателей.

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17 сентября в Одессе и области проведен 31 обыск, в ходе которых обнаружены и изъяты вещи и документы, содержащие доказательственное значение для уголовного производства, а также поддельные документы, незарегистрированное оружие, ядовитые вещества, денежные средства и ювелирные изделия , происхождение которых устанавливается.







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Сейчас устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.