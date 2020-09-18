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Новости Силовики
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В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении мошенникам, которые с использованием поддельных документов и незаконного вмешательства в электронные регистрационные системы завладели 19 квартирами в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 01

О подозрении сообщено организатору - бывшему оперуполномоченному УГСБЭП Украины в Одесской области, действующему адвокату и двум гражданам, на которых незаконно перерегистрировали квартиры с добросовестных приобретателей. 

В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 02

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В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 03

17 сентября в Одессе и области проведен 31 обыск, в ходе которых обнаружены и изъяты вещи и документы, содержащие доказательственное значение для уголовного производства, а также поддельные документы, незарегистрированное оружие, ядовитые вещества, денежные средства и ювелирные изделия , происхождение которых устанавливается.

В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 04
В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 05
В Одессе группа мошенников во главе с экс-полицейским завладела 19 квартирами, - ГБР 06

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Сейчас устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

мошенничество (1230) Одесса (7897) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (3000)


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Эксом он стал через 5 минут после задержания?
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18.09.2020 17:42 Ответить
А без крышевания ментов такие ужасные дела и не могли бы происходить.
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18.09.2020 17:59 Ответить
шо це за такий легкий доступ в реєстр . а тоді бомжів повно
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18.09.2020 18:02 Ответить
А ножем для сигар вони пальці рубали?
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18.09.2020 18:24 Ответить
Тяжкий злочин-а покарання мізерне..Тому чорні рієлтори в Україні небоячись жирують..
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18.09.2020 19:13 Ответить
 
 