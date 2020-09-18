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Новости Агрессия России против Украины
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Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский

Режим прекращения огня – это самый первый пункт

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим прекращения огня на Донбассе не идеально, но выполняется, и Украина делает всё, чтобы он стал более стабильным и действенным.

Об этом глава государства заявил на брифинге во время рабочей поездки в Тернопольскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня есть у нас режим тишины. Да, не идеальный, он не идеально выполняется, он выполняется с определенными провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря того или иного военнослужащего, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня – я не могу сказать. Мы делаем всё для того, чтобы он вышел на постоянный уровень", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что режим прекращения огня – это "самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью достигли".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Донбасс (26956) перемирие (1648) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+37
Не тошни сцикло ти малороське.
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18.09.2020 17:59
+33
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3325
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18.09.2020 18:04
+26
ВаВа в этом случае почти не бывает. Это как Мендель или беременна или нет!
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18.09.2020 18:00
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Не тошни сцикло ти малороське.
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18.09.2020 17:59 Ответить
Він то виконав, а кацапи? Навіщо йомудвет, коли він співає соло? А домовленості-це як мінімум дует.
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18.09.2020 18:13 Ответить
почти президент
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18.09.2020 17:59 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3325
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18.09.2020 18:04 Ответить
ВаВа в этом случае почти не бывает. Это как Мендель или беременна или нет!
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18.09.2020 18:00 Ответить
Почти беременные..
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18.09.2020 18:00 Ответить
Ми виконали...(((, а ворог? Чи так було задумано в односторонньому порядку прєкращєніє?
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18.09.2020 18:01 Ответить
Зеверсант маст дай.
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18.09.2020 18:01 Ответить
Только вот "формулы Штанмайера", на которую ты согласился, в Минских протоколах не было совсем.
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18.09.2020 18:02 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6407
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18.09.2020 18:03 Ответить
"Миротворець"https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
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18.09.2020 18:05 Ответить
Нагадує зловісний №227 сраліна.
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18.09.2020 18:20 Ответить
1050 обстрелов за 52 дня.. "еперный театр" , какие "блин горелый" достижение перемирия. Кто пишет ему "дебильные тексты" или он сам автор этих перлов. Ну хотя бы уж скорчил рожу из своего номера " Лицо с обложки" что бы соответствовать сказанному. В общем дурдом.
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18.09.2020 18:06 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9652
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18.09.2020 18:07 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8069
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18.09.2020 18:08 Ответить
"...является потеря того или иного военнослужащего ..."

...заявил тот или иной президент...
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18.09.2020 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220172/boets_vsu_poluchil_raneniya_podorvavshis_na_neizvestnom_ustroyistve_pri_tushenii_pojara_v_zone_oos_shtab
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18.09.2020 18:54 Ответить
С.ка, это какой-то сюрреализм. Какие-то психоделические картины Дали..
Как в свободной Украине, после всего пережитого, вот это гнусящее Дно могло стать главой страны ?!
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18.09.2020 18:09 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1224
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18.09.2020 18:13 Ответить
Це наше всьо!!! (((
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18.09.2020 18:21 Ответить
да, а далее - 451 градус по фаренгейту..
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18.09.2020 18:52 Ответить
Это молдавская копия Электрона
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18.09.2020 19:43 Ответить
Нет. Это Зло.
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18.09.2020 19:44 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 595
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18.09.2020 18:26 Ответить
Франсиско Гойя, серия офортов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%81 Капричос (1797-1798).

Самый известный офорт этой серии "Сон разума рождает чудовищ".
А вот и наш осел в этой серии:
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5947
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18.09.2020 19:47 Ответить
похож, особенно шнобелем и ушами.
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18.09.2020 19:49 Ответить
.. и голос как у осла.
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19.09.2020 12:22 Ответить
Сьогоднішні новини. Гірше не буде!
Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн
**** не буде кредитувати "Укренерго" через порушення Україною меморандуму по зеленій енергетиці
Україна наростила зовн. борг на $2,5 млрд
Українська економіка в 2 кв. впала на 11,4%
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18.09.2020 18:09 Ответить
Нічого страшного - скоро будемо як сир у маслі, у Бюджеті-21 УДВІЧІ ЗНИЖЕНО ВИДАТКИ НА СУБСІДІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, порівняно з Бюджетом 2018. Оце економія!!!
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18.09.2020 18:12 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4645
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18.09.2020 18:20 Ответить
Головне не Порох, а цифри то таке... (((
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18.09.2020 18:23 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8065
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18.09.2020 18:26 Ответить
Разрыв мозга может случится если... он(мозг) есть.
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18.09.2020 18:29 Ответить
так... Ви праві. Комуналка росла. Ціни в магазинах росли. Кількість загиблих росла.
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18.09.2020 19:53 Ответить
Как варнякал путлер перед выборами нашими -*кто угодно ,только не Порошенко*. Мудрий нарит с ним полностью согласился и поддержал...
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18.09.2020 19:16 Ответить
Ми виконали, А "ТА СТОРОНА"???
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18.09.2020 18:10 Ответить
За всё,что происходит в Украине отвечает Зеленскай.Ни у одного Президента Украины не было столько власти,сколько у Чма. За Балуха,за курс государства,войну,т.н.перемирие,вагнеровцев,безвиз,заражённых сегодня 3228,за Гейруса,взятку Юрченко,Медведчука,Машу Фокину
.За всё.Пожизненное
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18.09.2020 18:11 Ответить
Зебил конченный Лавруша конь говорящий вчера сказал же что при Зеленском и этой власти мира не будет выполняй не выполняй со своей стороны мира не будет пока сами не пойдем в наступ а не сидеть как трусы и просить боевиков о мире
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18.09.2020 18:13 Ответить
МС

1.Обеспечить незамедлительное двустороннее прекращение применения оружия.
Пока что, незамедлительно обеспечен только односторонний гундёж, хрипёжь и звездёжь...
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18.09.2020 18:14 Ответить
О чем речь, о "почти российские террористы прекратили огонь"?
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18.09.2020 18:18 Ответить
Как это "почти"?
Или есть перемирие или гибнут украинские граждане, в это значит, что режима прекращение нет
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18.09.2020 18:33 Ответить
Существенно уменьшилась гибель украинских парней на линии фронта.
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18.09.2020 18:35 Ответить
Если режим прекращения огня выполняется то тогда НЕТ ПОТЕРЬ!
А если ЕСТЬ ПОТЕРИ ТО РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!!

НЕМОЖЕТ БЫТЬ ЧТОБЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ И ЕСТЬ УБИТЫЕ!!!!
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18.09.2020 18:15 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7045
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18.09.2020 18:15 Ответить
Есть серьезные сомнения....
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18.09.2020 18:16 Ответить
добрый дядя вова даст тебе за это конфетку...с Новичком
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18.09.2020 18:16 Ответить
Ми не відступили, ми просто посунули кордони на Захід.Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9114
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18.09.2020 18:17 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5684
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18.09.2020 18:18 Ответить
почти остались средства в фонде коронавируса
почти продал самолеты
почти детки живут на даче
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18.09.2020 18:19 Ответить
Идиот ...
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18.09.2020 18:20 Ответить
Боже, поясни цій зеленій мавпі, що режим тиші скінчився після першого пострілу, а в нас вже навіть загиблі. Якщо така логіка, ми 5 років при Порошенку жили в умовах перемирря і навіть про це не знали. Зебіли, вас зробили навіть раніше, ніж думалось.
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18.09.2020 18:20 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2516
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18.09.2020 18:22 Ответить
Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2618
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18.09.2020 18:26 Ответить
Ай,вэй, хорошо то как ,простой парень из нарита...
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18.09.2020 19:22 Ответить
Поперше в волок подивися,
Тогді і рибою хвалися,
Бо будеш йолоп, дуралей. (с)
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18.09.2020 18:32 Ответить
"Енеїда" - это класс!
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18.09.2020 20:28 Ответить
ну пока имеем приказ 330 вава ты деградант
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18.09.2020 18:33 Ответить
Министр обороны Андрей Таран приказал штрафовать украинских военных за ведение ответного огня по боевикам. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, 16 сентября Таран подписал соответствующий указ №330, который доведен во все воинские части на фронте.

«Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению», - утверждает Бутусов.

Полное название документа звучит так: «Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330».

В приказе указано, что к нарушениям относятся, в частности, совершение бойцами военного или административного правонарушения; наличие неучтенных при службе случаев заболевания из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов, неоправданных потерь среди солдат; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа командира.

При этом размер вознаграждения командирам устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, совершенных подчиненными за месяц.

«То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии», - пояснил Бутусов.

По его мнению, смысл этого приказа - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Этот запрет в свою очередь повлечет коррупцию, поскольку любые нарушения личного состава, за которые грозит штраф, будут скрываться.

«То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках», - считает Бутусов.
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18.09.2020 18:35 Ответить
Удивлён, что модератор цензора не признал эту статью флудом и не забанил меня очередной раз.
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18.09.2020 22:54 Ответить
Вооот оно как повернулось- потеря того или иного военнослужащего, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня - я не могу сказать, почти полностью достигли...
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18.09.2020 18:38 Ответить
Убивают того или иного военнослужащего......
Ну ты и пи#дар Зеленский....
Чтоб твои дети поздыхали сначала тот или иной.
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18.09.2020 18:47 Ответить
Чем дети-то перед тобой провинились, что ты им смерти желаешь?
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18.09.2020 18:49 Ответить
А от кацапи болт величезний клали і на тебе,і на весь цей грьобаний мінськ...
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18.09.2020 18:48 Ответить
От жеж покидьок...
В тебе сьодні поранений військовий, на невідомому вибуховому пристрої - який не з'явився сам по собі, біля позицій ВСУ...
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18.09.2020 19:03 Ответить
Режим прекращения огня будет продолжатся до тех пор пока у нас не закончатся военослужащие!
Вот такой он у нас режим прекращения огня!!
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18.09.2020 19:04 Ответить
П...р ти мокрожопий.
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18.09.2020 19:06 Ответить
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
Первый пункт, это определение "той стороны"! Ибо с КЕМ договариваться?!
Второй пункт, это линия разграничения определённая в 2014-ом году!!
И только ТРЕТЬИМ пунктом идёт твоё сопливое " перестать стрелять"!
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18.09.2020 19:13 Ответить
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3012
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18.09.2020 19:15 Ответить
На фото:
Найвеличніший лідер ********** дає прес-конференцію біля банкомату у холі якогось австрійського бізнес-центру.
Білий столик виділений приймаючою стороною.
На вечір заплановано прощальну прес-конференцію в туалеті віденського аеропорту.
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18.09.2020 19:15 Ответить
Так ця світлина, здається, зі Львова.
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19.09.2020 10:23 Ответить
Може бути. Я не не знаю, де його носило останніми тижнями.
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19.09.2020 10:42 Ответить
На фоне всего этого глядского цирка ,почему то всплыла в памяти позитивная ,но не имеющая к этим событиям напрямую картинка ,когда сириец на открытии какой то выставки в Турции валит рашистского посла
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18.09.2020 19:29 Ответить
Це всеодно, що Мендель взяла до рота і тому можна вважати, що майже завагітніла...
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18.09.2020 19:30 Ответить
Первый пункт ты выполнил, второй пункт - отсосать у пуйла, выполняй...
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18.09.2020 19:43 Ответить
Режим припинення вогню - це найперший пункт "Мінська", який ми майже повністю виконали, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9792
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18.09.2020 19:58 Ответить
не может быть прекращения огня если"мы" выполнили,а "они" нет,следовательно лжет поет ложь
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18.09.2020 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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18.09.2020 20:30 Ответить
Зєля -придурочний генератор випадкових слів.(с) Гаврило Принцип
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18.09.2020 20:32 Ответить
Завязывай Зе с перемирием . Вооружай армию строй укрепления на границе , отгораживайся от оккупированой части Донбасса . Для Украины лишняя вата не нужна . Пусть их раска федераска содержит . Заканчивай переговоры об обьединении . Ни к чему хорошему это не приведет . Принимай беженцев кто захочет жить в Украине .
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18.09.2020 20:55 Ответить
Наркоман ты маланский, вернись в свою клоунскую жизнь, а не превращай нашу жизнь в твою печальную клоунаду!
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18.09.2020 21:10 Ответить
Блин ору от этого следующий пункт вывешивания флага капитуляции третий хлеб и соль оккупантам мрак
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18.09.2020 21:14 Ответить
Ой ржу не могу.......
Почти беременна!!!!!!
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18.09.2020 21:16 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

· 17 сент.Капітуляція Це коли Верховний г\командувач воюючої країни з гордістю розказує інозем\виданням,що його армія -НЕвідповідає на постріли агресора,i це добре»
А в цей час на фронті двоє в\службовців підірвались на розтяжці,яку встановила ДРГ рос\окуп\військ
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18.09.2020 21:18 Ответить
того или иного... тварь ***....я шоб ты здох!!!
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18.09.2020 22:27 Ответить
Молодцы, всё верно.
Ну и зрадулечка, конечно.
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19.09.2020 04:46 Ответить
ВИБРАЛИ ЗЕБІЛЯТКИ ЗЕБІЛА ПО ПРИКОЛУ, ТЕПЕР НІЧОГО СКИГЛИТИ.
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19.09.2020 16:20 Ответить
 
 