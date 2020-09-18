Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим прекращения огня на Донбассе не идеально, но выполняется, и Украина делает всё, чтобы он стал более стабильным и действенным.
Об этом глава государства заявил на брифинге во время рабочей поездки в Тернопольскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня есть у нас режим тишины. Да, не идеальный, он не идеально выполняется, он выполняется с определенными провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря того или иного военнослужащего, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня – я не могу сказать. Мы делаем всё для того, чтобы он вышел на постоянный уровень", - сказал Президент.
Зеленский подчеркнул, что режим прекращения огня – это "самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью достигли".
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...заявил тот или иной президент...
Как в свободной Украине, после всего пережитого, вот это гнусящее Дно могло стать главой страны ?!
Самый известный офорт этой серии "Сон разума рождает чудовищ".
А вот и наш осел в этой серии:
Світовий банк відклав виділення Україні траншу на $350 млн
**** не буде кредитувати "Укренерго" через порушення Україною меморандуму по зеленій енергетиці
Україна наростила зовн. борг на $2,5 млрд
Українська економіка в 2 кв. впала на 11,4%
.За всё.Пожизненное
1.Обеспечить незамедлительное двустороннее прекращение применения оружия.
Пока что, незамедлительно обеспечен только односторонний гундёж, хрипёжь и звездёжь...
Или есть перемирие или гибнут украинские граждане, в это значит, что режима прекращение нет
А если ЕСТЬ ПОТЕРИ ТО РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!!
НЕМОЖЕТ БЫТЬ ЧТОБЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ И ЕСТЬ УБИТЫЕ!!!!
почти продал самолеты
почти детки живут на даче
Тогді і рибою хвалися,
Бо будеш йолоп, дуралей. (с)
По его словам, 16 сентября Таран подписал соответствующий указ №330, который доведен во все воинские части на фронте.
«Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению», - утверждает Бутусов.
Полное название документа звучит так: «Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330».
В приказе указано, что к нарушениям относятся, в частности, совершение бойцами военного или административного правонарушения; наличие неучтенных при службе случаев заболевания из-за нарушения правил гигиены, травм из-за нарушения мер безопасности, суицидов, неоправданных потерь среди солдат; открытие огня (в том числе в ответ) без приказа командира.
При этом размер вознаграждения командирам устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, совершенных подчиненными за месяц.
«То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии», - пояснил Бутусов.
По его мнению, смысл этого приказа - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Этот запрет в свою очередь повлечет коррупцию, поскольку любые нарушения личного состава, за которые грозит штраф, будут скрываться.
«То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках», - считает Бутусов.
Ну ты и пи#дар Зеленский....
Чтоб твои дети поздыхали сначала тот или иной.
В тебе сьодні поранений військовий, на невідомому вибуховому пристрої - який не з'явився сам по собі, біля позицій ВСУ...
Вот такой он у нас режим прекращения огня!!
Первый пункт, это определение "той стороны"! Ибо с КЕМ договариваться?!
Второй пункт, это линия разграничения определённая в 2014-ом году!!
И только ТРЕТЬИМ пунктом идёт твоё сопливое " перестать стрелять"!
Найвеличніший лідер ********** дає прес-конференцію біля банкомату у холі якогось австрійського бізнес-центру.
Білий столик виділений приймаючою стороною.
На вечір заплановано прощальну прес-конференцію в туалеті віденського аеропорту.
Почти беременна!!!!!!
@BorisenkoBoris
· 17 сент.Капітуляція Це коли Верховний г\командувач воюючої країни з гордістю розказує інозем\виданням,що його армія -НЕвідповідає на постріли агресора,i це добре»
А в цей час на фронті двоє в\службовців підірвались на розтяжці,яку встановила ДРГ рос\окуп\військ
Ну и зрадулечка, конечно.