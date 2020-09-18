Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим прекращения огня на Донбассе не идеально, но выполняется, и Украина делает всё, чтобы он стал более стабильным и действенным.

Об этом глава государства заявил на брифинге во время рабочей поездки в Тернопольскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня есть у нас режим тишины. Да, не идеальный, он не идеально выполняется, он выполняется с определенными провокациями, результатом которых, к сожалению, является потеря того или иного военнослужащего, который защищает наш суверенитет на контактной линии. Сколько будет продолжаться режим тишины, режим прекращения огня – я не могу сказать. Мы делаем всё для того, чтобы он вышел на постоянный уровень", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что режим прекращения огня – это "самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью достигли".

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