Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко

Президент Зеленский в ручном режиме управляет правоохранительной системой, о чем свидетельствуют не только 58 сфабрикованных дел против Порошенко, но и ситуация с привлечением к ответственности нардепа из фракции "Слуга народа" Юрченко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом заявили адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Они отметили, что Генпрокурор подписала подозрение в коррупционном преступлении Юрченко только после того, как Зеленский дал на это "добро".

"Уже больше года все практически ресурсы ГБР как государственного органа сконцентрированы на осуществлении политических преследований Петра Порошенко. Все эти сегодня уже десятки так называемых уголовных производств, фейковых, которые не имеют под собой никакой правовой основы, продолжают расследоваться исключительно с целью давления на оппозицию, давления на Петра Порошенко", - убежден адвокат Игорь Головань. По его мнению, власть пытается сформировать правоохранительную систему по российским лекалам, когда силовые структуры выполняют четкие политические заказы высшего руководства государства.

"Эта история приобрела признаки даже не комедии, а фарса. И это фарс, направленный на одного-единственного зрителя - того самого, который лично в ручном режиме управляет нашими правоохранительными органами. И как в случае с господином Юрченко лично принимает решение - каким пешкой пожертвовать. И немедленно после выступления и комментарии Президента Украины меняется позиция Офиса Генерального прокурора, и сомнения о доказательствах, которые были собраны НАБУ, сменяются предъявления подозрения. Это абсолютная позор для Украины. Это подражание примеру "русского мира", гримасы которого мы сейчас видим в Беларуси. Мы надеемся, что Украина - не Россия и Украина по этим лекалам жить не будет. А все, кто намагають построить здесь аналог "русского мира", понесут ответственность в соответствии с законом ", - отмечает Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

Адвокат Илья Новиков сообщил, что заявления первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича Бабикова о намерениях конфисковать картины из семейной коллекции Порошенко сознательно вводят общество в заблуждение.

"Когда картины были завезены в Украину, все четко задекларировано и есть документы в ГБР. Мы считаем, что Бабиков вводит вас в заблуждение. Он безусловно считает, что часть людей ему верит. Он считает, что части людей это понравится, понравится слышать, как руководитель ГБР говорит, что у Порошенко могут что-то конфисковать. Наверняка будут люди, которые в это поверят и которым это понравится, но важно понимать, что это неправда ", - отметил Новиков.

"Фактически то, что сказал Бабиков, это то, что они намерены в ближайшие месяцы потратить несколько миллионов или десятков миллионов гривен на расследование, которое имеет все признаки политического, все признаки такого, которое координируется с Офисом президента и кроме того абсолютно бесперспективное с точки зрения результата ", - отметил Новиков.

"Согласно судебных решений и к решениям апелляционного суда уже был установлен факт во-первых, незаконного штурма и обыска музея Гончара. Была установлена незаконность ареста коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко. Однако люди, которые были причастны к этому преступлению, не были привлечены к ответственности. Зато ГБР совместно с одиозным Печерским судом, что является незаконно, повторно арестовало эти картины. Но я думаю, что судьба повторного ареста будет такая же как и судьба прошлого", - убежден Головань.

Игорь Головань добавил, что дела, сфабрикованные против Порошенко, в конце концов закрываются за отсутствием события преступления. Однако, силовики продолжают тратить на преследование пятого Президента миллионы гривен налогоплательщиков, чтобы угодить заказчикам с улицы Банковой.

"Закрывались они за отсутствием события преступления, были собраны доказательства того, что ни одного события преступления не было. Отмена постановлений о закрытии уголовных производств почему то Печерским судом города Киева, хотя эти производства должен рассматривать Шевченковский суд. Мы имеем абсолютную противоправную и беззаконную связку, которая руководится, по нашему глубокому убеждению, уже третьим представителем команды Портнова, который занял соответствующую должность в Офисе президента ", - отметил Игорь Головань.