Дело о коррупции "слуги народа" Юрченко свидетельствует, что Зеленский руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко
Президент Зеленский в ручном режиме управляет правоохранительной системой, о чем свидетельствуют не только 58 сфабрикованных дел против Порошенко, но и ситуация с привлечением к ответственности нардепа из фракции "Слуга народа" Юрченко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом заявили адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Они отметили, что Генпрокурор подписала подозрение в коррупционном преступлении Юрченко только после того, как Зеленский дал на это "добро".
"Уже больше года все практически ресурсы ГБР как государственного органа сконцентрированы на осуществлении политических преследований Петра Порошенко. Все эти сегодня уже десятки так называемых уголовных производств, фейковых, которые не имеют под собой никакой правовой основы, продолжают расследоваться исключительно с целью давления на оппозицию, давления на Петра Порошенко", - убежден адвокат Игорь Головань. По его мнению, власть пытается сформировать правоохранительную систему по российским лекалам, когда силовые структуры выполняют четкие политические заказы высшего руководства государства.
"Эта история приобрела признаки даже не комедии, а фарса. И это фарс, направленный на одного-единственного зрителя - того самого, который лично в ручном режиме управляет нашими правоохранительными органами. И как в случае с господином Юрченко лично принимает решение - каким пешкой пожертвовать. И немедленно после выступления и комментарии Президента Украины меняется позиция Офиса Генерального прокурора, и сомнения о доказательствах, которые были собраны НАБУ, сменяются предъявления подозрения. Это абсолютная позор для Украины. Это подражание примеру "русского мира", гримасы которого мы сейчас видим в Беларуси. Мы надеемся, что Украина - не Россия и Украина по этим лекалам жить не будет. А все, кто намагають построить здесь аналог "русского мира", понесут ответственность в соответствии с законом ", - отмечает Головань.
Адвокат Илья Новиков сообщил, что заявления первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича Бабикова о намерениях конфисковать картины из семейной коллекции Порошенко сознательно вводят общество в заблуждение.
"Когда картины были завезены в Украину, все четко задекларировано и есть документы в ГБР. Мы считаем, что Бабиков вводит вас в заблуждение. Он безусловно считает, что часть людей ему верит. Он считает, что части людей это понравится, понравится слышать, как руководитель ГБР говорит, что у Порошенко могут что-то конфисковать. Наверняка будут люди, которые в это поверят и которым это понравится, но важно понимать, что это неправда ", - отметил Новиков.
"Фактически то, что сказал Бабиков, это то, что они намерены в ближайшие месяцы потратить несколько миллионов или десятков миллионов гривен на расследование, которое имеет все признаки политического, все признаки такого, которое координируется с Офисом президента и кроме того абсолютно бесперспективное с точки зрения результата ", - отметил Новиков.
"Согласно судебных решений и к решениям апелляционного суда уже был установлен факт во-первых, незаконного штурма и обыска музея Гончара. Была установлена незаконность ареста коллекции картин, принадлежащих супругам Порошенко. Однако люди, которые были причастны к этому преступлению, не были привлечены к ответственности. Зато ГБР совместно с одиозным Печерским судом, что является незаконно, повторно арестовало эти картины. Но я думаю, что судьба повторного ареста будет такая же как и судьба прошлого", - убежден Головань.
Игорь Головань добавил, что дела, сфабрикованные против Порошенко, в конце концов закрываются за отсутствием события преступления. Однако, силовики продолжают тратить на преследование пятого Президента миллионы гривен налогоплательщиков, чтобы угодить заказчикам с улицы Банковой.
"Закрывались они за отсутствием события преступления, были собраны доказательства того, что ни одного события преступления не было. Отмена постановлений о закрытии уголовных производств почему то Печерским судом города Киева, хотя эти производства должен рассматривать Шевченковский суд. Мы имеем абсолютную противоправную и беззаконную связку, которая руководится, по нашему глубокому убеждению, уже третьим представителем команды Портнова, который занял соответствующую должность в Офисе президента ", - отметил Игорь Головань.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А наивный ты, или упоротый, это тебе виднее.
А посиделки и договорняки это в твоей тупой бошке, да в кацапских методичках.
Так что ржи дальше, мне нравятся идиоты.
Как говорил мой учитель, были бы у тебя мозги, ты бы с ума сошел.
"А все, кто намагають построить"
Пекельні борошна Гугла.
Фактически Зеленский создал депутату Юрченко юридическое основание для обращения в ЕСПЧ с жалобой о том, что ему еще до суда публично назначил приговор сам президент.
А вот почему Венедиктова семь дней не вручала подозрение Юрченко - об этом Зеленский умолчал. И никакого гнева насчет поведения генпрокурора не выказал, чем подтвердил подозрения, что Венедиктова действует строго по указке с Банковой.
Ситуация с делом Юрченко вышла из-под контроля Банковой. 15 сентября Высший антикоррупционный суд избрал помощнику депутата меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 1 млн грн. Чем фактически признал обоснованность доказательств НАБУ по этому делу. После этого заявления Венедиктовой о нехватке доказательств стали выглядеть как явное укрывательство «слуги народа» от возмездия.
Но причина не только в этом. Второе объяснение состоит в том, что попытка замолчать дело Юрченко тоже стала проваливаться.
Первоначально планировалось сделать борьбу с коррупцией одним из китов, на которых бы зиждилась предвыборная кампания «слуг народа» на местных выборах 25 октября. Однако реальных посадок коррупционеров, которые можно было бы предъявить избирателям, так и не произошло. А после того, как вспыхнул коррупционный скандал вокруг члена парламентской фракции «слуг народа» Юрченко, стало ясно, что https://www.dsnews.ua/ukr/politics/feyki-vmesto-pozitivov-na-kakih-dvuh-kitah-kolyshetsya-predvybornaya-kampaniya-slug-naroda-16092020-399340 хвастаться борьбой с коррупцией Зе-команда не сможет .
https://www.dsnews.ua/politics/predvybornaya-kuhnya-zachem-zelenskiy-sdelaet-iz-slugi-naroda-yurchenko-zhertvennogo-barana-17092020-399513
Добрые люди уже составили Зеленскому список «слуг народа» (СН) и лиц с Банковой, на ком бы он мог продемонстрировать это свое желание. Telegram-канал «Путч», который в связи с делом Юрченко решил напомнить о «делах, которые ничем не закончились, https://t.me/putch111/3513 против фигурантов из новой власти :
• 18.10.2019 СМИ опубликовали переписку "слуги народа" нардепа Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой. Дело не возбуждено.
• 24.10.2019 НАБУ и САП открыли производство по факту возможного получения 11 депутатами СН взяток от Антона Яценко. Подозрение на вручалось. Дело закрыто.
• 20.11.2019 НАБУ начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции "Слуга народа", которых обвиняют в предполагаемом получении "зарплат в конвертах". Заявление Анны Скороход. Дело не возбуждено.
• 02.12.2019 САП открыла дело из-за публикации разговоров нардепа от «Слуги народа» Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога. Сообщается, что дело открыли по признакам предложения или обещания неправомерной выгоды должностному лицу. Часть 1 статьи 369-2 УК. Расследование поручили НАБУ. Подозрение на вручалось.
• 04.12.2019 НАБУ зарегистрировано уголовное производство по нардепу от "Слуги народа" Дмитрию Холодову. Основанием стало расследование "Схемы". Часть 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 УК: законченное покушение на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением. Подозрение на вручалось.
• 12.12.2019 НАБУ начало расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о лоббировании поправки, после которой табачная отрасль резко сократила производство, а бюджет недополучил миллиардные поступления. Дело касается также нардепов СН Александра Юрченко и Дмитрия Холодова. Подозрение на вручалось.
• 22.12.2019 из расследования журналистов Прямого канала «Офшорный президент» стало известно, как президент Зеленский избегает уплаты налогов в Украине. Дело не возбуждено.
• 08.01.2020 НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений нардепа СН Андрея Геруса. НАБУ выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. С требованием открыть дело в суд обратился адвокат экс-депутата Олега Ляшко. Подозрение не вручалось.
• 23.01.2020 «слугу народа» Павла Павлиша поймали на переписке о «наглом дележе бюджета» с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом, который пишет: «Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Дело не возбуждено, а Семиволос и дальше в должности.
• 04.03.2020 Уволенный министр финансов Игорь Уманский в интервью LB открыто обвинил премьера Дениса Шмыгаля и главу Налоговой службы Сергея Верланов в крышевании разворовывания НДС на 5 млрд грн в месяц. Дело не возбуждено.
• 29.03.2020 народный депутат Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака договаривается о трудоустройстве на определенные должности в органах власти за вознаграждение. Возбуждено дело, но САП изменила квалификацию со «злоупотребление влиянием» на «мошенничество» и передала дело в полицию. Подозрение на вручалось».
Несомненно, этот список отнюдь не является полным, будет освежаться в головах избирателей всеми оппонентами «слуг народа» всеми возможными способами.
ноги есть,но не туда несут
руки есть, да не тем занимаются
рукоблудством занимаются
абсолютно исключено.