Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб

Российские наемники с начала суток дважды нарушили договоренности о режиме тишины, потерь и ранений из-за обстрелов нет. Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве при тушении горящей травы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи н.п.Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - сказано в сообщении.

На других участках вдоль линии соприкосновения сторон режим прекращения огня соблюдался в полном объеме.

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Недалеко от н.п.Железное военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.

"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сводке.

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