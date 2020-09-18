Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб
Российские наемники с начала суток дважды нарушили договоренности о режиме тишины, потерь и ранений из-за обстрелов нет. Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве при тушении горящей травы.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, вблизи н.п.Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - сказано в сообщении.
На других участках вдоль линии соприкосновения сторон режим прекращения огня соблюдался в полном объеме.
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Недалеко от н.п.Железное военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.
"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сводке.
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А міни - невідомі підкинули (може Обама з Трампом , або Меркель , або ...),
А індитифікувати дистанційно монтуємі російські міни - не вміють чи не хочуть?
Чи ця умова прописана у Мінських "договоренностях"
Одужання нашому воїну.