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Новости Агрессия России против Украины
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Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб

Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб

Российские наемники с начала суток дважды нарушили договоренности о режиме тишины, потерь и ранений из-за обстрелов нет. Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве при тушении горящей травы.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи н.п.Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета. На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - сказано в сообщении.

На других участках вдоль линии соприкосновения сторон режим прекращения огня соблюдался в полном объеме.

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Недалеко от н.п.Железное военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.

"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Воину оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сводке.

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Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб 01
Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб 02
Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб 03
Боец ВСУ получил ранения, подорвавшись на неизвестном устройстве при тушении пожара в зоне ООС, - штаб 04

Автор: 

обстрел (27312) пожар (5956) ранение (3386) Донбасс (26956) перемирие (1648) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Ну всё, боевых потерь нет и не будет, а будут только неизвестные предметы, от которых воины погибают и получают ранения. Вот этого и добивается клоун, вот таким образом он и создаёт тишину и перемирие.
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18.09.2020 18:54
+8
Цікаво, чому нема віри патологічним брехунам ???))
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18.09.2020 18:47
+8
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Народна мудрість.
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18.09.2020 18:49
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Цікаво, чому нема віри патологічним брехунам ???))
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18.09.2020 18:47 Ответить
Збрехавший раз, хто тобі повірить? Народна мудрість.
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18.09.2020 18:49 Ответить
А клоун никогда правды не скажет, потому, что брехло он с самого рождения, и веры ему никакой нету!
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18.09.2020 18:58 Ответить
Його хоч не оштрафують за це? Вартість лікування не вирахують зі зарплатні?
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18.09.2020 18:52 Ответить
Ну всё, боевых потерь нет и не будет, а будут только неизвестные предметы, от которых воины погибают и получают ранения. Вот этого и добивается клоун, вот таким образом он и создаёт тишину и перемирие.
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18.09.2020 18:54 Ответить
Бойових втрат немає!
А міни - невідомі підкинули (може Обама з Трампом , або Меркель , або ...),
А індитифікувати дистанційно монтуємі російські міни - не вміють чи не хочуть?
Чи ця умова прописана у Мінських "договоренностях"
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18.09.2020 19:22 Ответить
Не теба там нічого тушить, хай все горить, к іпєням!
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18.09.2020 18:54 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220091/naemniki_rf_zakladyvayut_protivotankovye_miny_na_avtodorogah_donbassa_stskk

Одужання нашому воїну.
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18.09.2020 19:16 Ответить
**** скільки можна. Запхай собі в очко те перемир'я тварюка зелена. Брехун на брехунові. Єрмак мільони витрачає на перельоти державним коштом, а цьому нещасному від "невідомої" гранати гроші на лікування буде Юсупова збирати. Всі прихильники тієї зеленої мразоти, підірвіться разом на невідомо пристрої.
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18.09.2020 19:32 Ответить
Проста та ефективна тактика, побудована цілком на ідіотизмі Зеленського і вищого командування ЗСУ - замінувати ділянку і підпалити її, знаючи, що ідіоти, яким вбачається "мир в очах" *****, неодмінно відправлять військовослужбовців ту пожежу гасити. До речі, а якого @уя військовослужбовців на ці пожежі женуть? Це абсолютно не їх справа, вони не мають ні засобів захисту від вогню, ні навичок тушіння пожеж. Це злочин.
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18.09.2020 20:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 20:26 Ответить
https://youtu.be/lkWfhIruGEc Нормальным людям ухмыльнуться,а ********* просмотр объязателен.
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18.09.2020 20:53 Ответить
Не знал,что слова,которые начинаются с "зе" уже мат)) - заменю - зебилам.
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18.09.2020 20:57 Ответить
 
 