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Жительница Запорожья распространяла детскую порнографию, ей грозит до 10 лет за решеткой, - полиция

Жительница Запорожья распространяла детскую порнографию, ей грозит до 10 лет за решеткой, - полиция

На ноутбуке 46-летней женщины обнаружили более 60 порнографических роликов с участием детей. Полицейские считают, что она уже давно занималась загрузкой и распространением такого порно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожья, информирует Цензор.НЕТ.

"Из квартиры 46-летней жительницы улицы Василия Сергиенко полицейские изъяли один ноутбук и один системный блок, на которых хранилась информация порнографического характера, в том числе детская. С носителей изъято более 60 файлов с детским порнографическим видео-контентом. По предварительным данным следствия, фигурантка длительное время занималась загрузкой и распространением этой продукции", - сказано в сообщении полицейских.

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Технику направили на экспертизу, по ее результатам женщине собираются сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) УК. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

дети (6514) Запорожье (2663) Нацполиция (16490) порнография (209)


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Топ комментарии
+4
Она ж не убивала пачку людей под наркотой. Так что никаких смягчающих обстоятельств нет.
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18.09.2020 19:02
+3
по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Источник: https://censor.net/ru/n3220173



Це все ще треба доказати :
1- що порнографія - дитяча ! Молодь - туда не відноситься ? Вік - дитина/молодь?
2-виготовлення - доказати !
3- збут - доказати!
4-розповсюдження -доказати (такій самій німфоманці - скинула - винувата?
5- ввіз - з іноземного сайту скачала в інтернеті - це факт ввозу?
6- і накінець - порноролік може бути признаним порнографічним ПРЕДМЕТОМ ?
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18.09.2020 19:47
+3
Не понял какой вред она нанесла чтобы садить на 5-10 лет.
За умышеленое убийство матерью своего новорожденного ребенка дают до 5 лет.
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18.09.2020 19:59
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В это время эта старая дрянь брундила свою пелотку...
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18.09.2020 19:02 Ответить
Пилотку разом з усім змістом ампутувати нахєр !!))
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18.09.2020 19:06 Ответить
...а потiм надягнути на морду...
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18.09.2020 19:09 Ответить
більшe ніж Зайцeвой дадуть?
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18.09.2020 18:58 Ответить
Она ж не убивала пачку людей под наркотой. Так что никаких смягчающих обстоятельств нет.
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18.09.2020 19:02 Ответить
Таким потворам тре пожиттєве давати ,з повним конфіскатом !!)))
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18.09.2020 19:04 Ответить
по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) Источник: https://censor.net/ru/n3220173



Це все ще треба доказати :
1- що порнографія - дитяча ! Молодь - туда не відноситься ? Вік - дитина/молодь?
2-виготовлення - доказати !
3- збут - доказати!
4-розповсюдження -доказати (такій самій німфоманці - скинула - винувата?
5- ввіз - з іноземного сайту скачала в інтернеті - це факт ввозу?
6- і накінець - порноролік може бути признаним порнографічним ПРЕДМЕТОМ ?
показать весь комментарий
18.09.2020 19:47 Ответить
Не понял какой вред она нанесла чтобы садить на 5-10 лет.
За умышеленое убийство матерью своего новорожденного ребенка дают до 5 лет.
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18.09.2020 19:59 Ответить
Ставити їй клізьму до того часу поки мозги повністю не очистяться.
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18.09.2020 21:39 Ответить
 
 