Жительница Запорожья распространяла детскую порнографию, ей грозит до 10 лет за решеткой, - полиция

На ноутбуке 46-летней женщины обнаружили более 60 порнографических роликов с участием детей. Полицейские считают, что она уже давно занималась загрузкой и распространением такого порно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожья, информирует Цензор.НЕТ.

"Из квартиры 46-летней жительницы улицы Василия Сергиенко полицейские изъяли один ноутбук и один системный блок, на которых хранилась информация порнографического характера, в том числе детская. С носителей изъято более 60 файлов с детским порнографическим видео-контентом. По предварительным данным следствия, фигурантка длительное время занималась загрузкой и распространением этой продукции", - сказано в сообщении полицейских.

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Технику направили на экспертизу, по ее результатам женщине собираются сообщить о подозрении по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, содержащих детскую порнографию) УК. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.