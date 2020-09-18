Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко
В своем желании преследовать пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко власть уже дошла до абсурда, а количество сфабрикованных дел тянет на Книгу рекордов Гиннеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам под Офисом генпрокурора заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
"По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против пятого президента Порошенко. Более того, сегодня количество дошло до 58. Это то, что точно знают адвокаты Петра Порошенко. Это какой-то абсурд. Это можно в Книгу рекордов Гиннеса подавать. Сколько можно открыть дел на одного человека. 158? 358? Бесконечная какое-то количество ", - иронизирует Гончаренко.
Он отметил, что на эти фейковых расследования тратятся деньги налогоплательщиков. "Потому что это надо кому-то расследовать - все это бред. Представьте себе: это десятки миллионов гривен зарплаты всех этих следователей, прокуроров, все это сопровождают ", - отмечает Гончаренко.
"Я хочу спросить госпожу Венедиктову, она первое лицо в системе, фактически, борьбы с преступностью в Украине. Ее роль как генерального прокуроркы очень принципиально и важно. У меня вопрос: она так видит приоритеты борьбы с преступностью? То есть это 58 абсурдных дел против пятого Президента по искам в том числе таких как Дубинский? Или пора самих этих господ расследовать? ", - говорит Гончаренко.
Он также отметил, что ГБР превратилось из правоохранительного органа в "Государственное бюро репрессий". "Почему некоторые дела, которые подследственные НАБУ, расследует ГБР? Почему вообще ГБР стало главным органом "Государственное бюро репрессий и преследований"? Я думаю, что это очень важная тема, потому что Венедиктова была и.о. Директора ГБР до того, как стала генеральной прокуроркою. Я хочу обратить на это его внимание, об этом с ней говорить как народный депутат Украины и требовать от нее ответной реакции ", - пояснил Гончаренко.
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http://antikor.com.ua/articles/120094-poroshenko_agressor_agressivno_zakryl_dlja_nas_svoj_rynok
Схематоз:
1. США дає кредіт державі під відсотки.
2. Діючий бізнес - презідент скеровує крєдіт на свої особисті підприємства.
3. Підприємства освоюють кредіт та отримують прибуток.
4. "Тіло" кредита повертається.
5. Гешефт у кишеню бізнес - презідента.
6. Сплата відсотків по кредіту - з держказни.
А ФАКТИ є?
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
Що мав на увазі Порошенко обіцяючі ФСБ незайматись антиросійською діяльністю?!
http://www.pravda.com.ua/news/2018/01/13/7168280/
Мабуть це?
Але як відомо в Україні живуть і в х@й не дують тільки лояльні до РФ "українські політики"
На днях акционеры банка "Премиум", который в феврале 2016 года был объявлен банкротом,
распространили заявление о том, что Верховный суд признал незаконным ликвидацию банка чиновниками Нацбанка и Фонда гарантирования.
В своем заявлении они поименно указали тех, кто стоит за этими незаконными действия - Порошенко, Гонтареву и Рожкову.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/poltrilliona-za-zemlju-skolko-zarabotala-na-bankopade-komanda-hontarevoj-rassledovanie-3894859?fbclid=*******************************************-B1-ccmwjcS17YoN1I#.XyqRccK1gMa.facebook
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко