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Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко

Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко

В своем желании преследовать пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко власть уже дошла до абсурда, а количество сфабрикованных дел тянет на Книгу рекордов Гиннеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам под Офисом генпрокурора заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против пятого президента Порошенко. Более того, сегодня количество дошло до 58. Это то, что точно знают адвокаты Петра Порошенко. Это какой-то абсурд. Это можно в Книгу рекордов Гиннеса подавать. Сколько можно открыть дел на одного человека. 158? 358? Бесконечная какое-то количество ", - иронизирует Гончаренко.

Он отметил, что на эти фейковых расследования тратятся деньги налогоплательщиков. "Потому что это надо кому-то расследовать - все это бред. Представьте себе: это десятки миллионов гривен зарплаты всех этих следователей, прокуроров, все это сопровождают ", - отмечает Гончаренко.

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"Я хочу спросить госпожу Венедиктову, она первое лицо в системе, фактически, борьбы с преступностью в Украине. Ее роль как генерального прокуроркы очень принципиально и важно. У меня вопрос: она так видит приоритеты борьбы с преступностью? То есть это 58 абсурдных дел против пятого Президента по искам в том числе таких как Дубинский? Или пора самих этих господ расследовать? ", - говорит Гончаренко.

Он также отметил, что ГБР превратилось из правоохранительного органа в "Государственное бюро репрессий". "Почему некоторые дела, которые подследственные НАБУ, расследует ГБР? Почему вообще ГБР стало главным органом "Государственное бюро репрессий и преследований"? Я думаю, что это очень важная тема, потому что Венедиктова была и.о. Директора ГБР до того, как стала генеральной прокуроркою. Я хочу обратить на это его внимание, об этом с ней говорить как народный депутат Украины и требовать от нее ответной реакции ", - пояснил Гончаренко.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+26
Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9890
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18.09.2020 19:29
+25
Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8659
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18.09.2020 19:31
+21
Зеленський вислужується перед своїм президентом.
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18.09.2020 19:23
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вона ж так само буде запевняти, що капітуляція то є мир.
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18.09.2020 20:49 Ответить
Порошенко: Агрессор агрессивно закрыл для нас свой рынок.
http://antikor.com.ua/articles/120094-poroshenko_agressor_agressivno_zakryl_dlja_nas_svoj_rynok
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19.09.2020 10:38 Ответить
Самая тупая власт в Украине ZE-комангда
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18.09.2020 20:06 Ответить
На этот бред смотрят западные инвесторы и понимают что в Украине ловить нечего.
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18.09.2020 20:16 Ответить
Скільки поправок зробили ці самі депутати до закону щодо банківської системи, а тепер білими нитками на блакитному оці вишивають-пишуть сценарії, які подають у суд. Треш, абсурд скажете ви. Ніт, реальність зеленої влади
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18.09.2020 20:20 Ответить
А должны бы уже сидеть, оба.
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18.09.2020 20:38 Ответить
Так это где-то 2% от тех уголовных деяний, что натворил попэрэднык всего за 5 лет правления.
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18.09.2020 20:41 Ответить
Расскажи за 98 процентов. Больше года поганое ЗЕрыло орёт и роет, а нарыть не может))))
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18.09.2020 20:51 Ответить
Освоєння держкредіта США "мільярд Байдена" на особистих підприємствах.

Схематоз:
1. США дає кредіт державі під відсотки.
2. Діючий бізнес - презідент скеровує крєдіт на свої особисті підприємства.
3. Підприємства освоюють кредіт та отримують прибуток.
4. "Тіло" кредита повертається.
5. Гешефт у кишеню бізнес - презідента.
6. Сплата відсотків по кредіту - з держказни.
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18.09.2020 22:46 Ответить
Ну от ти висмоктав з свого пісюна «схематози», на скільки у тебе вистачило уяви.
А ФАКТИ є?
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18.09.2020 23:47 Ответить
ЮРИЙ КАСЬЯНОВ
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
Кількість справ проти Порошенка тягне на Книгу рекордів Гіннесса, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 151
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19.09.2020 10:11 Ответить
https://censor.net/user/381146 - це жульчин 73/43%****, але бреше ольгіінськими методичками
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19.09.2020 12:10 Ответить
анмкур.порося ти краще це поясни

Що мав на увазі Порошенко обіцяючі ФСБ незайматись антиросійською діяльністю?!
http://www.pravda.com.ua/news/2018/01/13/7168280/

Мабуть це?
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20.09.2020 10:51 Ответить
Агент російських спецслужб Порошенко стільки натворив біди в Україні.
Але як відомо в Україні живуть і в х@й не дують тільки лояльні до РФ "українські політики"

На днях акционеры банка "Премиум", который в феврале 2016 года был объявлен банкротом,
распространили заявление о том, что Верховный суд признал незаконным ликвидацию банка чиновниками Нацбанка и Фонда гарантирования.
В своем заявлении они поименно указали тех, кто стоит за этими незаконными действия - Порошенко, Гонтареву и Рожкову.
https://ubr.ua/finances/banking-sector/poltrilliona-za-zemlju-skolko-zarabotala-na-bankopade-komanda-hontarevoj-rassledovanie-3894859?fbclid=*******************************************-B1-ccmwjcS17YoN1I#.XyqRccK1gMa.facebook
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19.09.2020 10:06 Ответить
Есть в Штатах хорошая традиция - плюсовать по раздельности все сроки по преступлениям в одну кучу... К стати, Гончаренко не против, чтобы принять такой закон у нас?
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18.09.2020 20:57 Ответить
Между прочим можно всерьез подать заявку на рекорд в книгу Гиннеса. Why not?
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18.09.2020 21:23 Ответить
Інколи мені здається, що сам Господь послав нам язЕлоха, що би порівняти його з Порошенко і до чого призводить, зайва хромосома ...
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18.09.2020 21:38 Ответить
«Я хочу звернутися до влади. Дорогий Володимире Олександровичу, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова. Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся», - сказав Порошенко
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19.09.2020 10:13 Ответить
Цікаво, що ж більше, кількість кримінальних справ проти Порошенка, чи прозвищ президента, обидва показники демонструють тенденцію до росту.
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19.09.2020 06:56 Ответить
От буду идти по бывшей улице им. Фридриха нашего Энгельса, обязательно утну яку-нибудь пакость за то, шо сформулированный йим закон о переходе количества в качество нифига не фурычит касательно уголовных дел в отношении Сывочолого Гетьмана. Дел, понимаешь ли, может быть и много, а так шоб обрядить Порохатого в лагерный клифт и уконтрапупить на цугундер в один трюм с пилотами Крыжопольских авиалиний, шобы те его на «кукурузу» посадили, - пока «и в волнах не видать»©️.
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19.09.2020 12:27 Ответить
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