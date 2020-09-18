Количество дел против Порошенко тянет на Книгу рекордов Гиннеса, - Гончаренко

В своем желании преследовать пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко власть уже дошла до абсурда, а количество сфабрикованных дел тянет на Книгу рекордов Гиннеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам под Офисом генпрокурора заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против пятого президента Порошенко. Более того, сегодня количество дошло до 58. Это то, что точно знают адвокаты Петра Порошенко. Это какой-то абсурд. Это можно в Книгу рекордов Гиннеса подавать. Сколько можно открыть дел на одного человека. 158? 358? Бесконечная какое-то количество ", - иронизирует Гончаренко.

Он отметил, что на эти фейковых расследования тратятся деньги налогоплательщиков. "Потому что это надо кому-то расследовать - все это бред. Представьте себе: это десятки миллионов гривен зарплаты всех этих следователей, прокуроров, все это сопровождают ", - отмечает Гончаренко.

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"Я хочу спросить госпожу Венедиктову, она первое лицо в системе, фактически, борьбы с преступностью в Украине. Ее роль как генерального прокуроркы очень принципиально и важно. У меня вопрос: она так видит приоритеты борьбы с преступностью? То есть это 58 абсурдных дел против пятого Президента по искам в том числе таких как Дубинский? Или пора самих этих господ расследовать? ", - говорит Гончаренко.

Он также отметил, что ГБР превратилось из правоохранительного органа в "Государственное бюро репрессий". "Почему некоторые дела, которые подследственные НАБУ, расследует ГБР? Почему вообще ГБР стало главным органом "Государственное бюро репрессий и преследований"? Я думаю, что это очень важная тема, потому что Венедиктова была и.о. Директора ГБР до того, как стала генеральной прокуроркою. Я хочу обратить на это его внимание, об этом с ней говорить как народный депутат Украины и требовать от нее ответной реакции ", - пояснил Гончаренко.