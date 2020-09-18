Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы. Украина обратилась к СММ ОБСЕ и задействовала механизм СЦКК.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно оперативным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону", - рассказал собеседник агентства.
На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721
https://twitter.com/Zaraza19721 Просто, наблюдатель за 3,14децом
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@Zaraza19721
·https://twitter.com/Zaraza19721/status/1306876632846815232 9 ч
План Зеленского по миру на Донбассе.