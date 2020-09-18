Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы. Украина обратилась к СММ ОБСЕ и задействовала механизм СЦКК.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно оперативным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону", - рассказал собеседник агентства.

На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала по официальным источникам Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Читайте на Цензор.НЕТ: Режим прекращения огня – это самый первый пункт "Минска", который мы почти полностью выполнили, - Зеленский