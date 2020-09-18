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Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии на торговлю током в первый день скандала

Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии на торговлю током в первый день скандала

Компания "Эф Энд Эм Украина" родного брата главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка подала заявление об аннулировании лицензии на коммерческие операции с электроэнергией в тот же день, когда экс-глава парламентского комитет по противодействию коррупции Борислав Береза сообщил о прямом конфликте интересов Тарасюка и нарушении им закона об НКРЭКУ.

Об этом свидетельствует постановление №1723 от 16 сентября 2020 г. об аннулировании лицензии на передачу электроэнергии этой компанией.

В тексте постановления указано, что решение об аннулировании лицензии принято на основании письма компании от 10 сентября 2020 г.

Ранее сам Береза сообщил, что проект решения об аннулировании лицензии появился на сайте регулятора спустя 7 часов после публикации им информации о связах этой компании с семьей Валерия Тарасюка.

Напомним, 16 сентября НКРЭКУ без надлежащего обсуждения и при отсутствии Валерия Тарасюка поспешно аннулировала лицензию на передачу электроэнергии компании брата главы комиссии "Эф Энд Эм Украина".

СМИ на заседание допущены не были. Охрана объяснила решением ограничить доступ прессы "вхождением Киева в оранжевую зону".

Информация о работе компании брата главы НКРЭКУ - Артема Тарасюка - на рынке электроэнергии была обнародована 10 сентября. Сам глава комиссии Валерий Тарасюк, исходя из его декларации, на момент назначения в комиссию владел 10% Эф энд Эм Украина" через оффшорную компанию "Дилак Инвестмент Лимитед".

Уже после назначения Тарасюка главой НКРЭКУ, эта компания имела действующий контракт на передачу электроэнергии магистральными сетями "Укрэнерго", что подтверждает факт использование лицензии в коммерческих целях.

14 сентября народный депутат Михаил Волынец официально обратился в Нацагентство по противодействию коррупции с требованием проверить коррупционный интерес главы НКРЭКУ в компании "Эф Энд Эм Украина" и призвал Кабмин досрочно прекратить полномочия Тарасюка из-за коррупционного скандала.

По оценкам депутата, Тарасюк нарушил требование закона "О НКРЭКУ", запрещающий близким к членам комиссии лицам входить в органы управления компаний, работающих на рынках электроэнергии и коммунальных услуг.

Автор: 

Береза Борислав (220) НКРЭКУ (479)


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Топ комментарии
+3
Нам нужно удивиться или в ладоши похлопать? Это всего лишь один факт, просто случайно оказавшийся выявленным. В связи с тем, что эпоха Барыг закончилась, все наши, так называемые анти-коррупционеры, которые в поте лица 5 лет что-то пытались нарыть, довольно безуспешно, ну разве что отыскали контрабанду запчастей для МО, сейчас за неимением заказов, вышли на заслуженный отдых.
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18.09.2020 19:44
+3
А от лицензии на напряжение они уже избавились? А на сопротивление?? А на мощность??
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18.09.2020 19:54
+2
умели раньше в Киеве премьеров готовить...не то шо чичас
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18.09.2020 19:49
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Правила форума Совет форумчан
Нам нужно удивиться или в ладоши похлопать? Это всего лишь один факт, просто случайно оказавшийся выявленным. В связи с тем, что эпоха Барыг закончилась, все наши, так называемые анти-коррупционеры, которые в поте лица 5 лет что-то пытались нарыть, довольно безуспешно, ну разве что отыскали контрабанду запчастей для МО, сейчас за неимением заказов, вышли на заслуженный отдых.
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18.09.2020 19:44 Ответить
Про який "ток" мова? Про зерновий? Бо якщо про електричний, то там торгують електроенергією (кВт*годинами, а не Ампреами)
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18.09.2020 19:44 Ответить
связями с высокопосадовцами они торгуют...хоть в чем меряй
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18.09.2020 19:47 Ответить
Соромлюсь запитати "якими?"...
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18.09.2020 19:50 Ответить
ну.некоторые принимают со всех сторон...а особо цнотлывые-только с одной
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18.09.2020 19:52 Ответить
Боятся гнидошки вшывые ой боятся что придут прямо в кабинет выкрутят как лямпочку из патрона и потом об пол вздребезги...
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18.09.2020 20:32 Ответить
Компания брата главы НКРЭКУ пыталась избавиться от лицензии на торговлю током в первый день скандала - Цензор.НЕТ 8549
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18.09.2020 19:46 Ответить
умели раньше в Киеве премьеров готовить...не то шо чичас
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18.09.2020 19:49 Ответить
Так зараз їх і готують будь-де, будь-хто і будь-як...
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18.09.2020 19:51 Ответить
А от лицензии на напряжение они уже избавились? А на сопротивление?? А на мощность??
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18.09.2020 19:54 Ответить
Ну очень одаренный чувак на Цензоре пишет заголовки...очень... ..гуманитарий наверное...
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18.09.2020 19:55 Ответить
Не током, а течением
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18.09.2020 20:13 Ответить
Совет ленивцам и лежебокам -
Харош валяться - торгуйте током!
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18.09.2020 21:24 Ответить
"...Сам глава комиссии Валерий Тарасюк, исходя из его декларации, на момент назначения в комиссию владел 10% Эф энд Эм Украина" через оффшорную компанию "Дилак Инвестмент Лимитед..."

Яка партія в Україні виступає за повну заборону офшорів? Ви що, не розумієте, що всі офшори це тільки викачування грошей з держави? Ніякої користі для України і людей!
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18.09.2020 22:55 Ответить
 
 