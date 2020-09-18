Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский
Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост количества больных COVID-19 в каждом конкретном регионе лежит на местных властях, уверен президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом он сказал во время поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине, считает Зеленский.
"Из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина", - сказал Зеленский.
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Благодаря карантинным мерам во время первой волны пандемии коронавируса весной в Украине удалось избежать тяжелых последствий, напомнил он. Сейчас же политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост больных в стране. В таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти, считает Зеленский.
Президент отметил, что по сравнению с другими странами в Украине действует либеральный формат карантина, и заявил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мер быть не может.
"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", - сказал Зеленский.
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Це все вони, падлюки!!! Я їх тільки попризначав.
До того ж, оскільки Президент України за законом не має стосунку ані до затвердження Бюджету (Верховна рада), ані до розподілення коштів у поточному режимі (Кабмін), то він має заплатити за будівництво ЗІ СВОЄЇ КИШЕНІ.
И только Зе-наркоман - д'Артаньян.
А сейчас ТОЛЬКО обнаружили что в больницах нет принудительной подачи воздуха к койкам для больных
Просто абзац !!!!
А хто його вкладає - отримує зараплату. Нехай непогану ..., але у випадку захворювання - на літак у Німетчину + там лікування -