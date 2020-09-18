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Новости Коронавирус и карантин
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Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост количества больных COVID-19 в каждом конкретном регионе лежит на местных властях, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во время поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине, считает Зеленский.

"Из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК

Благодаря карантинным мерам во время первой волны пандемии коронавируса весной в Украине удалось избежать тяжелых последствий, напомнил он. Сейчас же политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост больных в стране. В таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти, считает Зеленский.

Президент отметил, что по сравнению с другими странами в Украине действует либеральный формат карантина, и заявил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мер быть не может.

"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Ну да, это местные власти вывезли заграницу все маски и защитные костюмы из госрезерва, это местные власти закатали все деньги из короновирусного фонда в асфальт или раздали мусорам, это местные власти отказываются платить нормальные зарплаты инфекционистам и обеспечивать их защитным обмундированием.
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18.09.2020 19:43
+15
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3226
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18.09.2020 19:40
+14
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1
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18.09.2020 19:42
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Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3226
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18.09.2020 19:40 Ответить
Привет собаке из Ухани ....
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18.09.2020 19:41 Ответить
nu dajot maloi, ja ne vinovataja, eto vsio oni - *****, kakaja merzkostj ot nevo.
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18.09.2020 19:41 Ответить
злб пнх вонючка
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18.09.2020 19:41 Ответить
НІВІНАВАТАЯЯ!!!
Це все вони, падлюки!!! Я їх тільки попризначав.
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18.09.2020 19:41 Ответить
Так. Зеленський призначив Філатова, мера Черкас, мерів і депутатів місцевих рад Тернополя, Чернівців і так далі. Сам бачив.
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18.09.2020 19:43 Ответить
І які претензії до Філатова, наприклад? Окрім того, що зЕ програв йому парі на будівництво аеропорту?
До того ж, оскільки Президент України за законом не має стосунку ані до затвердження Бюджету (Верховна рада), ані до розподілення коштів у поточному режимі (Кабмін), то він має заплатити за будівництво ЗІ СВОЄЇ КИШЕНІ.
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18.09.2020 19:49 Ответить
Все, ВСЕ виноваты!
И только Зе-наркоман - д'Артаньян.
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18.09.2020 19:42 Ответить
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1
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18.09.2020 19:42 Ответить
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18.09.2020 20:22 Ответить
А кто за Ленку ответит ?
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18.09.2020 19:42 Ответить
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18.09.2020 19:42 Ответить
Ну да, это местные власти вывезли заграницу все маски и защитные костюмы из госрезерва, это местные власти закатали все деньги из короновирусного фонда в асфальт или раздали мусорам, это местные власти отказываются платить нормальные зарплаты инфекционистам и обеспечивать их защитным обмундированием.
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18.09.2020 19:43 Ответить
А Вы во всем этом сомневаетесь? Ну как можно?
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18.09.2020 19:50 Ответить
Не компетентна, безвідповыальна особа ан службу не зрозуміло у кого
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18.09.2020 19:44 Ответить
интересно а за что зеля несет ответственность? только перед ******?
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18.09.2020 19:46 Ответить
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5510
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18.09.2020 19:46 Ответить
Да, меной местные власти фонд по борьбе с короной НА ДОРОГИ ПУСТИЛИ ?

А сейчас ТОЛЬКО обнаружили что в больницах нет принудительной подачи воздуха к койкам для больных
Просто абзац !!!!
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18.09.2020 19:48 Ответить
Очень удобно...
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18.09.2020 19:51 Ответить
Неужели запах свежего асфальта не защищает от вируса?
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18.09.2020 19:52 Ответить
тільки тих, хто його вкладає
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18.09.2020 20:00 Ответить
Ні - тільки тих - хто від вкладання свіжого асвльту - отримує мільйони
А хто його вкладає - отримує зараплату. Нехай непогану ..., але у випадку захворювання - на літак у Німетчину + там лікування -
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18.09.2020 20:35 Ответить
Не ну красавчик же ! Шнобелевскую премию этому дегенерату ! )
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18.09.2020 19:52 Ответить
Да ясєн пєнь... А ось за ухудшеніє сітуації по всєй странє відповідає вже уряд та сам пан президент.
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18.09.2020 19:53 Ответить
Явно ж не на тобі, бубочка ж ти наша.
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18.09.2020 19:55 Ответить
опа а какже что вы уже мастер по борбе с ковид ? ну зелёный ну клоун
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18.09.2020 20:05 Ответить
Все верно, ведь децентрализация же
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18.09.2020 20:05 Ответить
На хрена тогда нам этот Кермит?...
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18.09.2020 20:13 Ответить
Так чего ты этот вопрос не задавал тому, кто внедрил децентрализацию?
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18.09.2020 20:16 Ответить
Т.е. Педро виноват, шо лягушка у руля ни за что отвечать не хочет, но жрать с.ка, хочет за десятерых? Так, что-ли, логический мой?
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18.09.2020 20:50 Ответить
Не выйдет, чмо зеленое. Это все к ТЕБЕ. У местных властей нет миллиардных фондов по борьбе с вирусом. А вот ты это все и растащил. Так что зелень, суши сухари. Осень пришла.
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18.09.2020 20:18 Ответить
От почитал его высер и как то подумалось, - а разве местные власти продали маски а не ЗЕ и его команда?
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18.09.2020 20:24 Ответить
Всім хто голосував за зелених,пропоную одіти таку шапку Мономаха,бо ви всі президенти:

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2168
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18.09.2020 20:31 Ответить
"Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский" - а за https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы к украинцам вернуться в Украину и не обеспечение двухнедельной изоляции, чтобы выявить больных COVID-19, кто отвечать будет?
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18.09.2020 20:38 Ответить
Классный пиар устроили местные власти на зеле,зачем решать проблемы у себя если можно противопоставив себя центральной власти,диведентов капает больше.Даешь больше днров и лныров,просто местные князьки хотят сами воровать единолично.
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18.09.2020 20:49 Ответить
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1489
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18.09.2020 21:19 Ответить
великоразумная Зеля готова отвечать только за даму с китайской собачкой удачно устроившей свою личную жизнь.. а за то, за что лайки не ставят легкоранимая Вошь дь зебилов отвечать не собирается
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19.09.2020 00:01 Ответить
Відповідальність за катастрофічну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні лежить на Порошенку (ліквідація Санепідемслужби) та на Зеленському з його бригадою, які переймалися долею нещасних Герег та інших "НЕлохів"
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19.09.2020 04:11 Ответить
 
 