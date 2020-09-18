Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях, - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост количества больных COVID-19 в каждом конкретном регионе лежит на местных властях, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во время поездки в Тернопольскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине, считает Зеленский.

"Из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК

Благодаря карантинным мерам во время первой волны пандемии коронавируса весной в Украине удалось избежать тяжелых последствий, напомнил он. Сейчас же политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост больных в стране. В таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти, считает Зеленский.

Президент отметил, что по сравнению с другими странами в Украине действует либеральный формат карантина, и заявил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мер быть не может.

"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский