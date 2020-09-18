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Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 395/2020 президент подписал 15 сентября 2020 года. Награда и орден "Золотая Звезда" были вручены дочери погибшего солдата во время рабочей поездки Зеленского в Тернопольскую область в пятницу.

"Я хочу поблагодарить вас всех за вашего Героя. Героя, отдавшего свою жизнь ради нас. Все, что мы можем сегодня сделать - это помнить таких людей, помнить таких героев", - заявил Зеленский на церемонии вручения.

Жена Юрия Горайского Наталья поблагодарила главу государства за награду и заметила, что ее муж был активным и преданным своей стране.

"Для нас очень важно знать, что это все не зря, что это ценно", - сказала она.

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Юрий Горайский отправился в зону проведения АТО в мае 2015 года в качестве добровольца. До сентября 2015 года служил в секторе "М" под Мариуполем. В январе 2016 года подписал контракт на военную службу (стрелок-регулировщик комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, матрос 73-го морского центра специальных операций).

Во время разведки на мариупольском направлении передовой дозор, в котором был и Горайский, вышел на высоту в районе города Докучаевска, где столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника. Во время ближнего боя Горайский получил смертельное ранение.

Бойца похоронили 7 марта 2016 года на кладбище в г. Збараж. 8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, в августе 2016 года Тернопольский городской совет присвоил ему звание почетного гражданина города Тернополя.

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Автор: 

героизм (162) Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+7
Ну не Журавлю ж присвоювати, у смерті якого винен зЕ зі спільниками...
Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
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18.09.2020 20:00
+4
добрячок, ради пиара
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18.09.2020 19:57
+3
Слава Герою!
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18.09.2020 20:15
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добрячок, ради пиара
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18.09.2020 19:57 Ответить
Ну не Журавлю ж присвоювати, у смерті якого винен зЕ зі спільниками...
Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
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18.09.2020 20:00 Ответить
В смерти журавля - прежде всего виноваты его сослуживцы, трусливо бросившие его, а потом засцав - не вернулись за ним !
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20.09.2020 00:50 Ответить
Подписать чужое представление ума не надо.
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18.09.2020 19:59 Ответить
А у Порошенка не хватило
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18.09.2020 21:48 Ответить
что мешало сделать это раньше, вместо купания в красных труселях
где патронный завод
почему мертвечук ещё не сидит
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18.09.2020 20:01 Ответить
логічним було відзначити ще одного загиблого у тому бою..
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18.09.2020 20:06 Ответить
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
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18.09.2020 20:09 Ответить
В общем, получилось все наоборот. Комики в государственный сериал не вписались, он скис совсем, и единственное, на что годится - выкинуть на свалку истории с такими актерами и режиссурой. З оцього каки-кіна діла не буде, оно несмотрибельно. Актеры дерьмо и сценарий говно.
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18.09.2020 20:11 Ответить
Слава Герою!
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18.09.2020 20:15 Ответить
Переконаний, що цей підступний, мстивий, серливий, зелений чмирьок обов'язково нагородить і Антоненка, якщо йому підлаштують в камері "самогубство", або якусь "смертельну, швидкоплинну хворобу". Бо як можна випускати з буцегарні свій вирок? Так, чмирьок?
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18.09.2020 20:20 Ответить
Тільки після цього у чмирька вже не буде шансів добровільно написати відставку. Тільки на довічне по 111-й.
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18.09.2020 20:32 Ответить
Відвертий цинізм - все заради місцевих виборів.
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18.09.2020 20:53 Ответить
Тем более - возможно и не законный... Так как законом не предусмотрено за одно событие награждать дважды !
Так как этот человек за эти события уже БЫЛ награжден "8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени Источник: https://censor.net/ru/n3220186" !!!
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20.09.2020 00:52 Ответить
 
 