Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 395/2020 президент подписал 15 сентября 2020 года. Награда и орден "Золотая Звезда" были вручены дочери погибшего солдата во время рабочей поездки Зеленского в Тернопольскую область в пятницу.
"Я хочу поблагодарить вас всех за вашего Героя. Героя, отдавшего свою жизнь ради нас. Все, что мы можем сегодня сделать - это помнить таких людей, помнить таких героев", - заявил Зеленский на церемонии вручения.
Жена Юрия Горайского Наталья поблагодарила главу государства за награду и заметила, что ее муж был активным и преданным своей стране.
"Для нас очень важно знать, что это все не зря, что это ценно", - сказала она.
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Юрий Горайский отправился в зону проведения АТО в мае 2015 года в качестве добровольца. До сентября 2015 года служил в секторе "М" под Мариуполем. В январе 2016 года подписал контракт на военную службу (стрелок-регулировщик комендантского отделения комендантского взвода комендантской роты, матрос 73-го морского центра специальных операций).
Во время разведки на мариупольском направлении передовой дозор, в котором был и Горайский, вышел на высоту в районе города Докучаевска, где столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника. Во время ближнего боя Горайский получил смертельное ранение.
Бойца похоронили 7 марта 2016 года на кладбище в г. Збараж. 8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, в августе 2016 года Тернопольский городской совет присвоил ему звание почетного гражданина города Тернополя.
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Хоча, може й цей хлопець гідний цього звання. Та не з цих рук...
где патронный завод
почему мертвечук ещё не сидит
Два шага назад, шаг вперёд.
Два шага назад, шаг вперёд.
Так как этот человек за эти события уже БЫЛ награжден "8 апреля 2016 года посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени Источник: https://censor.net/ru/n3220186" !!!