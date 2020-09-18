Байден обещает, что Россия заплатит "реальную цену" за вмешательство в американские выборы
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на голосовании 3 ноября он сделает все, чтобы наказать Россию за вмешательство в американские выборы.
Об этом он сказал во время дебатов, которые организовал накануне в прямом эфире телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы знали об этом раньше, и я гарантирую вам, что знаю об этом сейчас, поскольку для меня возобновили (разведывательные - ред.) брифинги. Россияне до сих пор пытаются лишить наш избирательный процесс легитимности. Это факт", - подчеркнул кандидат от Демократической партии. В этой связи Байден отметил, что РФ "нарушает суверенитет" Соединенных Штатов. Он пообещал, что в случае его победы на выборах Россия заплатит за это "реальную цену, и это будет экономическая цена".
Как сообщал Укринформ, накануне директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил на слушаниях в Палате представителей США, что РФ продолжает "активные попытки вмешательства в американские выборы 2020 года". Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения относительно вмешательства РФ во внутриполитические процессы в США.
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