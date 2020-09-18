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Байден обещает, что Россия заплатит "реальную цену" за вмешательство в американские выборы

Байден обещает, что Россия заплатит

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на голосовании 3 ноября он сделает все, чтобы наказать Россию за вмешательство в американские выборы.

Об этом он сказал во время дебатов, которые организовал накануне в прямом эфире телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы знали об этом раньше, и я гарантирую вам, что знаю об этом сейчас, поскольку для меня возобновили (разведывательные - ред.) брифинги. Россияне до сих пор пытаются лишить наш избирательный процесс легитимности. Это факт", - подчеркнул кандидат от Демократической партии. В этой связи Байден отметил, что РФ "нарушает суверенитет" Соединенных Штатов. Он пообещал, что в случае его победы на выборах Россия заплатит за это "реальную цену, и это будет экономическая цена".

Как сообщал Укринформ, накануне директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил на слушаниях в Палате представителей США, что РФ продолжает "активные попытки вмешательства в американские выборы 2020 года". Президент США Дональд Трамп отвергает обвинения относительно вмешательства РФ во внутриполитические процессы в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает пытаться влиять на выборы в США, сеять рознь и очернять Байдена, - директор ФБР Рэй

Автор: 

Байден Джо (2790) выборы (24733) США (26827) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+8
Хочется это увидеть, очень хочется!
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18.09.2020 20:21
+7
Основное доказательство и показатель что парашка это страна террорист, то что у нее конституция террористическая. Которая состоит из хателок одного первого террориста в мире. Который и конституцию сделал террористической. Тоесть не выдачи своих террористов, о взлете ракет и тд - все статьи которые заточены под терроризм и убийства и служат террористам.
По терконституции недопарашки можно видеть доказательство что парашка - террорист номер один в мире.
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18.09.2020 20:21
+5
Рональд Рейган, ВОСКРЕСНИ!
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18.09.2020 21:08
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Реальная цена у Байдена и Трампа очень сильно отличается...
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18.09.2020 20:14 Ответить
***** в самом дальнем и самом глубоком подвале бункера байден не страшен.
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18.09.2020 20:17 Ответить
Хочется это увидеть, очень хочется!
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18.09.2020 20:21 Ответить
Основное доказательство и показатель что парашка это страна террорист, то что у нее конституция террористическая. Которая состоит из хателок одного первого террориста в мире. Который и конституцию сделал террористической. Тоесть не выдачи своих террористов, о взлете ракет и тд - все статьи которые заточены под терроризм и убийства и служат террористам.
По терконституции недопарашки можно видеть доказательство что парашка - террорист номер один в мире.
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18.09.2020 20:21 Ответить
Байден обещает, что Россия заплатит "реальную цену" за вмешательство в американские выборы - Цензор.НЕТ 825
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18.09.2020 20:21 Ответить
Байден обещает, что Россия заплатит "реальную цену" за вмешательство в американские выборы - Цензор.НЕТ 3187
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18.09.2020 20:24 Ответить
лукашенко после сдачи сынка чекистам как откуп и гарантию может его уничтожить - это уже враг белоруссии и лютый враг лукашенко
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18.09.2020 20:24 Ответить
Давно пора!
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18.09.2020 20:22 Ответить
За його попередника і демократів,Україна не отримувала зброї.А московити розпоясалися і розпочали війну в Європі.
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18.09.2020 20:25 Ответить
но если Байден выиграет тогда вмешательство окажется позитивным для демократов. А вот если проиграет тогда пусть грозит. Этому деду пора уже в кресло-качалку, плед на ноги и возле камина внукам басни сказывать.
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18.09.2020 20:30 Ответить
росія демонстративно діє проти байдена аби створити йому імідж "захисника" інтересів США. Який він насправді буде "захисник" можна прочитати на сторінці Ілларіонова, де викладені тези зовнішньої політики демократів, якщо вони прийдуть до влади. Там поступки росії в кожному пункті, згортання допомоги Україні та державам Балтії, і "нова ялта на трьох : росія китай та США". До всіх перемовин по кризисним питанням планується долучити китай. Якого біса ? Там же на сторінці Ілларіонова згадується книга італійського науковця Джозефа Трітто про те, як китай створив коронавірус COVID-19 в лабораторії біо-зброї.
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18.09.2020 20:31 Ответить
Байден может говорить все что хочет . Он через минуту забывает о чем говорил . Даже на интервью с репортерами Байден читает ответы по телепромту на заранее подготовленные вопросы . Джо неадекватен и очень стар . Его соратник в вицепрезиденты Харис похоронит Америку как боеспособную страну еще быстрее. Чтобы ответить путину надо использовать не озабоченности а быть готовыми умереть за свои идеи и интересы . Иначе все это пуки в лужу . Ты Байден Китаю счет выстави за финансирования погромов и поджогов магазинов , муниципальных зданий и нападении на граждан бандитской организацией Черных Жизней . Что слабо ? А понятно твой сынок ведет с Китаем серьезный бизнес и тебе плевать что китайский вирус угробил рекордный рост экономики в США .
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18.09.2020 20:48 Ответить
Чому демократи мовчать за вірус,який прийшов з Уханя? А там є дуже крута біологічна лабораторія.Кажуть.що це москалі підставили Китай.Ну окей.Але чому про це не каже Китай,що їх підставили і щоб самим,повністю вийти чистими? Всі демократи мовчать за концтабори в Китаї,проте розповідають за права людини в Західній Європі.Всі змі демократичні,ніколи не критикують Китай,тільки одна FOX News.
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18.09.2020 20:53 Ответить
РФ может легко подставить Украину, перенаправив своих дешёвых ботов базирующихся в ОРДЛО на обслуживание своих интересов в США, и кричать - что вмешательство в выборы идёт с территории Украины.
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18.09.2020 20:54 Ответить
Как "боты" могут повлиять на выборы в США? Как можно верить в подобный маразм? Они просто не терпят критики, и прикрываются рашкой, чтобы затыкать рты.
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18.09.2020 22:18 Ответить
Повлиять - не знаю, а вмешиваться могут, например разгоняя зраду - "Трамп назвал погибших военных лузерами!", или - "Байден коррумпирован Китаем через сына!"
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18.09.2020 22:32 Ответить
Думаете без рашки такой писанины не хватает? Как и везде они до смерти боятся собственного народа. Поэтому выдумывают врагов, которые якобы хотят нагадить всей Америке.
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18.09.2020 22:39 Ответить
Внешних врагов обычно придумывают тоталитарные режимы, для отвлечения общества от внутренних проблем. РФ создаёт информационные поводы используя своих агентов вроде Деркача.
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18.09.2020 22:47 Ответить
Вот именно. Эти клоуны ведут себя как тоталитарный режим.
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18.09.2020 22:51 Ответить
Не знаю, кто по Вашему клоуны, но любой тоталитарный режим - считает США своим врагом.
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18.09.2020 23:01 Ответить
Рональд Рейган, ВОСКРЕСНИ!
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18.09.2020 21:08 Ответить
Сподіваюсь, що друг ху#ла Трамп програє. Рудого не можна залишати на другий термін, він токсичний та небезпечний.
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18.09.2020 23:27 Ответить
а вам щиро бажаю два строки Зеленського
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19.09.2020 00:02 Ответить
Кацап шолє? Тільки на расєі бажають другого терміну Трампу та Зе.
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19.09.2020 10:58 Ответить
Так ви ж бажаєте нам Зебайдена от я вам навзаєм і побажав Зебильдена 😬
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19.09.2020 19:27 Ответить
Байден обіцяє, що Росія заплатить "реальну ціну" за втручання в американські вибори - Цензор.НЕТ 5392
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18.09.2020 23:45 Ответить
Як взагалі можна було порівнювати нашого блазня та хренового актора з найвеличнішим президентом Америки. Добре, що хоч зараз припинили, Зебіли кляті, бо до виборів це був у них один з головних аргументів: Рональд Рейган теж був актор!
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19.09.2020 11:03 Ответить
Неужели РФ такая мощная держава что-бы влиять на мировой порядок? Если да, то лучше с РФ не связываться.
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19.09.2020 05:08 Ответить
Не пей стекломой Она настолько мощная что не имеет ни ОДНОГО авианосца. Все что есть - наследие СССР. ******** расскажут и покажут. "вяликая" задрыпаная расея с таким баблом в таком гомне
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19.09.2020 08:10 Ответить
демократам не светит, так что мимо
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19.09.2020 05:39 Ответить
Байден - это американский зеленский, но очень старенький, но такой же пустозвон болтливый. И точно также за него голосуют лишь бы не порох (зачеркнуто) и "хуже не будет" Будет! И ещё как будет!
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17.10.2020 00:39 Ответить
 
 