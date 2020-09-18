"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые. СКРИНШОТ

Народный депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков опубликовал скриншот сообщения с угрозами, отправленного с российского телефонного номера.

Об этом Юнаков написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан верно!" - написал Юнаков.





Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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