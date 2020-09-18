"Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые. СКРИНШОТ
Народный депутат от "Слуги народа" Иван Юнаков опубликовал скриншот сообщения с угрозами, отправленного с российского телефонного номера.
Об этом Юнаков написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Это реакция на вчерашнее голосование по САП. Еще раз показывает, что выбор сделан верно!" - написал Юнаков.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
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Чи вони лише можуть розповідати казочки про ідентифікацію волевиявлення?
Забули? То може нагадати: які партії та "блоки" формували своїми кадрами виборчі штаби зеленої плісняви у 2018 році?
На прошлой неделе НАБУ обнаружила в гараже "Одесской железной дороги" два лимузина Audi А8 Long стоимостью по 4,5 млн грн каждый, купленные на деньги, предназначавшиеся для ремонта дизель-поезда. Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в президентский гараж.
"кували кадри" для виборчих штабів зеленої плісняви... Оце така тоді сталася, дітки, фігня...
Может прекратить платить налоги, чтобы они все без зарплаты сидели ?!???
пока не избавимся, ничего хорошего не будет
пофиг Балухи, Ивановы, Петровы, Сенцовы, Портновы, Портниковы, Пальчиковые, Пальчевские, Сидоровы, Путины, Грызловы, Медведевы и Шойги и прочие
потом из списка синагоги, - Порошенки, Гройсманы, Зеленские, Коломойские, Обамы, Трампы, Байдены и прочие
потом из списка "украинских олигархов", - Ахметовы, Коломойские с котлетами, все Порошенки, Косюки со своими девочками, все из марсианского списка, прочие тоже
пофиг татары, немцы, французы, чукчи, нергры, китайцы, монголы, лисбиянки, голубые, зеленые, синие, красные и прочие
не пофиг наше будущее, оно в наших руках
Ну і опублікував, теж "удивил маскву сельодкой..". Заяву в ДБР, СБУ, поліцію, на прийом до бєнєдіктовой - слабо ?
Що скаже баканов, з приводу погроз депутату, та "времена изменились"?
Як і порядних та розумних.
Вляпався сам - от і розгрібай сам.
І не думай, що тут кинуться тебе жаліти.
Как раз об этом я пишу с начала правления зеленой гнили - у них план - рассорить Украину с Западом. И тогда останется только 1 вариант - банкротство страны и Украина упадет в лапы Раши как спелое яблочко. Беня про это с самого начала не маскируясь говорил, но быдло его не слышало.