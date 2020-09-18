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Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин

Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин

Белорусские власти умышленно создала такие условия, при которых паломники-хасиды оказались у украинской границы, несмотря на запрет на въезд иностранцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности", - заявил Енин.

Замглавы МИД также отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую "красную зону" в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в "красную зону", запрещен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

"Нам трудно все это объяснить. Я слышал разные трактовки такого подхода. Получается так, что ты хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать", - сказал Енин.

Напомним, паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана. 

Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. 28 августа Украина закрыла границу, но хасиды решили попробовать въехать через Беларусь. Белорусские пограничники их выпустили, а украинские — не впустили. В итоге только между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" застряло около 1200 паломников-хасидов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Хасиды ушли из "Новых Яриловичей", оставив после себя горы мусора, - замглавы МВД Геращенко. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7899) хасиды (255) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+8
Лукашенко тварь.
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18.09.2020 20:50
+6
Председатель колхоза Беларусь спелись с председателем кооператива "Озеро"
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18.09.2020 20:52
+5
То нехай тепер цей режим радіє хасидському святкуванню на своїй території...
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18.09.2020 20:52
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Лукашенко тварь.
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18.09.2020 20:50 Ответить
Председатель колхоза Беларусь спелись с председателем кооператива "Озеро"
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18.09.2020 20:52 Ответить
Нужно умышлено с Германии через Польшу и Украину сирийцев беженцев отправлять в Беларусь,пусть власть ....
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18.09.2020 20:50 Ответить
То нехай тепер цей режим радіє хасидському святкуванню на своїй території...
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18.09.2020 20:52 Ответить
А такий хиртий хід - не у дусі Бацьки
Скоріше "многоходовочка" його теперішнього господаря *****
Україна отримає негодування жидів , Білорусія отримає трохи грошей жидів ...
А як і чому ...
Ну вірте - що це просто так ...сталося
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18.09.2020 21:18 Ответить
Ну так эта херня лука всегда кричал я так люблю Украинцев,а когда нужно было от корыта отойти,побежал штиблеты ***** лизать.Теперь можно ожидать и из севера подачи,под эгидой бендеровцы нападают.
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18.09.2020 20:53 Ответить
давно уже были сомнения про беларусь, ещё до 14-го года был проездом, пошел на самую-самую центр. площадь, думаю дай услышу беларусский языкЮ а там какие-то бабки на руцьком вякают, я спрашиваю а че не на родном, а они нам и так хорошо. зшел в магазин, везде даже в те времена уже были современные витрины, а там деревянные палеты как в совке... и теперт это, руководство сои вается с парашкой... хотя были дороги лучше чем в парашке, но парашка это быстро исправит
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18.09.2020 20:54 Ответить
надіюсь - навпаки - білоруси скоріше виправлять
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18.09.2020 21:09 Ответить
Хасиды очень скромные ,добрые и трудолюбивые люди-бам любой скажет.А какие у них шляпы красивые ..
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18.09.2020 20:56 Ответить
не шляпы а пейсы
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18.09.2020 20:58 Ответить
пейсы это вообще святое..а я про шляпы-лапсердак называется
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18.09.2020 21:01 Ответить
Кому і лапсердак - шляпа, чи кому і шляпа - лапсердак... Я розгубився, як таки буде правильно...
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18.09.2020 21:25 Ответить
Классика российской дипломатии. В начале создают проблему в другой стране, а потом предлагают решить эту проблему в обмен на уступки по другому вопросу.
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18.09.2020 20:58 Ответить
спелись с парашкой
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18.09.2020 20:58 Ответить
Я даже не удивлюсь, если выяснится, что он тайно посещает Синагогу!
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18.09.2020 21:00 Ответить
Мой моск воспалился, но так и не понял, что оно проблеяло.
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18.09.2020 21:01 Ответить
а коли був заступником юГи то вам більше подобався..?
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18.09.2020 21:09 Ответить
Хочешь сказать, что это юга его до такой кондиции довел коньяком?
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18.09.2020 21:12 Ответить
хочу сказати, що тоді певно був не краще..
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18.09.2020 21:14 Ответить
Дурня радянського пошибу.
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18.09.2020 21:09 Ответить
Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин - Цензор.НЕТ 3550....
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18.09.2020 21:09 Ответить
На рашинском ресурсе даже появилась статья с названием "фашисты непускают евреев" так стало ясно откуда ноги растут
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18.09.2020 21:11 Ответить
Умом идиота понять сложно.. понял одно придурошный лука хотел насолить Украине. но в колхозного дурбалая еще что то было на уме...
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18.09.2020 21:13 Ответить
Когда мы не пропускали на свою территорию граждан CША и Канады, которые прилетели к своим детям, виноватых нашли, или тоже Бацька все стерпит.
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18.09.2020 21:13 Ответить
Родичі першої лінії є виключенням з заборони на в'їзд для іноземців.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Наши погранцы внезапно придумали что дети для родителей оказывается только до 16 или 18 лет, о как.
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18.09.2020 21:30 Ответить
За що й отримали по писку.
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18.09.2020 21:31 Ответить
Похолодало... Опять Бацька издевается?
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18.09.2020 21:17 Ответить
Картошку выкопал и быкует.
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18.09.2020 21:24 Ответить
ну теперь будет вывозить камазами говно после жидов
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18.09.2020 21:26 Ответить
Зато они там оставят столько бабла, что хватит на новый аэропорт!
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18.09.2020 21:34 Ответить
Енин, Лукашенко - Бацька, вряд ли причастен к въезду хасидов - вернее Беларусь использовали в тёмную. Я уверен это очередная подлянка ***** и организована она по принципу арабских и африканских беженцев в ЕС и Турцию, на попытку прорыва границы США латиноамериканскими беженцев, организованные погромы негров в том же США... Это всё подлости ***** - хасиды тоже использованы в тёмную. Поэтому, Енин, не неси чушь, несоответствующую занимаемой тобой должности.
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18.09.2020 21:27 Ответить
А те, що хасидів пропустили з Білорусі на нейтралку, також "подлянка *****"???
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18.09.2020 21:31 Ответить
В Украине любое событие это его проделки.
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18.09.2020 21:47 Ответить
А у вас нет.Ну ничего,нахлебаетесь еще от него.Все еще в мечтах о братском народе...Поздно доходит.Скоро страну потеряете.Но не америкосы и европейцы отнимут .Догадайтесь,кто.
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19.09.2020 10:04 Ответить
Ключевое слово "скоро" ?
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19.09.2020 13:21 Ответить
Потеряете-ключевое
Если не будете видеть опасность
Мы то уже научены горьким опытом
А вы в блаженстве пребываете еще.
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19.09.2020 13:55 Ответить
да некогда ему еще и про хасидов думать
это по кремлевской методичке так
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18.09.2020 21:27 Ответить
Валите все на Лукашенко!
Напряжённость в западных районах Непала тоже, он стерпит.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Юра Анус, за все, что случается на территории, где он президент, он отвечает.... а непал... все равно что марс с сатурном...
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18.09.2020 21:39 Ответить
Для тупорылых шутников поясняю.
Ограничения посещения Беларуси существовали только для граждан России, в последнее время ограничили граждан Прибалтики, Польши и Украины.
Никаких законных оснований высылать граждан других стран у беларусских пограничников не имеется.
Продолжай заниматься любимым делом, только не забывай регулярно брить ладони!
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18.09.2020 21:46 Ответить
Юра Анус, выйми голову из дупы и послушай - израиль в красной зоне ковида и въезд его граждан в белорусь закрыта... за исключением транзита... кто занимался заманиванием, мошенничеством и обманом хасидов? исключительно лука(его режим это тоже лука). а по какой методичке, то уже дело вторичное...
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18.09.2020 21:53 Ответить
Придурок, ты эту хирню из пальца высосал или наклонился ниже пупка?
На, почитай, козлина!
http://ukraine.mfa.gov.by/ru/embassy/news/df9c9e62b2c6addb.html
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18.09.2020 22:06 Ответить
потрудись статью прочитать, дурень Анусный.
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18.09.2020 22:09 Ответить
Все хасидов за услуги братского лукаша не пущать домой - а картоху на полях копать, которую все мы уважаем, когда с сальцом (за искл. хасиджидов) её намять.
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18.09.2020 22:26 Ответить
Главное в отношениях с белорусами не рубить с плеча, так думают в ОП, а то картофельный фюрер нападэ
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18.09.2020 22:30 Ответить
та це спланована провокація кацапських спецслужб та їхніх сателітів - бульбашів.
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19.09.2020 06:48 Ответить
 
 