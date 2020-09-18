Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников-хасидов, - Енин

Белорусские власти умышленно создала такие условия, при которых паломники-хасиды оказались у украинской границы, несмотря на запрет на въезд иностранцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности", - заявил Енин.

Замглавы МИД также отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую "красную зону" в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в "красную зону", запрещен.

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"Нам трудно все это объяснить. Я слышал разные трактовки такого подхода. Получается так, что ты хотел кому-то насолить, сел в лужу сам, а страдают совершенно посторонние люди. Чем хасиды насолили Лукашенко, мне трудно сказать, и точно не мне оценивать", - сказал Енин.

Напомним, паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. 28 августа Украина закрыла границу, но хасиды решили попробовать въехать через Беларусь. Белорусские пограничники их выпустили, а украинские — не впустили. В итоге только между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" застряло около 1200 паломников-хасидов.

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