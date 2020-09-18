Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк
Бывший министр обороны Андрей Загороднюк раскритиковал приказ министерства, который лишает военнослужащих премий за открытый без приказа огонь.
Свое мнение Загороднюк высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть большие вопросы относительно законности данного ведомственного документа. Конституция четко устанавливает, что "исключительно законами Украины определяются", в частности, "деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них." (Ст.92 п.22). Статья 58 Конституции говорит прямо: "Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение", - написал Загороднюк.
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Экс-министр напомнил, что законы Украины принимает Верховная Рада, а не министерства или органы исполнительной власти.
"Еще один вопрос - как можно правонарушением считать "наличие случаев" (процитировано из текста приказа), когда ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 58 Конституции)? Человек может отвечать только за свои действия (или бездействие), а не за "случаи". К которым он может не иметь прямого отношения", - добавил Загороднюк.
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Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.
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Было бы смешно, если бы не было так грустно. Интересно, это т обсос таран то же думает, что успеет сдрыснуть в Парашу?
"Фонд премий за огонь без приказа по ЗЕльоным предателям"
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Украина, скоро позавидует Беларуси, у нас уже нет вообще никаких законов, просто лишних прокацапов будем уничтожать, назло Литвину, и вместе и его тоже.
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПЕРЕНЕСТИ НА ПЕРЕДОВУЮ ,
Всех без исключения вместе с мерседесами
В УКРАИНЕ есть СБУ? Может пора перестать налоги платить украинцам : пусть сбушники без зарплаты посидят . ИЛИ ПУСТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ
А всякие биснесменов стригут ...
А зараплата и оффициально - на карточку - в сильпо ли ашан сходить - что б с голоду не помереть ...
А дома , а квартира , машина , дача , .... и ремонт везде -евро ...
И другие излишества - за зараплату ?
Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши янычары -каины, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
интересно , ********** уже колеса на ласапете накачал и цепку смазал?