Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк раскритиковал приказ министерства, который лишает военнослужащих премий за открытый без приказа огонь.

Свое мнение Загороднюк высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть большие вопросы относительно законности данного ведомственного документа. Конституция четко устанавливает, что "исключительно законами Украины определяются", в частности, "деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них." (Ст.92 п.22). Статья 58 Конституции говорит прямо: "Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение", - написал Загороднюк.

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Экс-министр напомнил, что законы Украины принимает Верховная Рада, а не министерства или органы исполнительной власти.

"Еще один вопрос - как можно правонарушением считать "наличие случаев" (процитировано из текста приказа), когда ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 58 Конституции)? Человек может отвечать только за свои действия (или бездействие), а не за "случаи". К которым он может не иметь прямого отношения", - добавил Загороднюк.

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Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.



