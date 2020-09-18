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Новости Агрессия России против Украины
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Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк

Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк раскритиковал приказ министерства, который лишает военнослужащих премий за открытый без приказа огонь.

Свое мнение Загороднюк высказал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть большие вопросы относительно законности данного ведомственного документа. Конституция четко устанавливает, что "исключительно законами Украины определяются", в частности, "деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них." (Ст.92 п.22). Статья 58 Конституции говорит прямо: "Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения не признавались законом как правонарушение", - написал Загороднюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

Экс-министр напомнил, что законы Украины принимает Верховная Рада, а не министерства или органы исполнительной власти.

"Еще один вопрос - как можно правонарушением считать "наличие случаев" (процитировано из текста приказа), когда ответственность имеет индивидуальный характер (ст. 58 Конституции)? Человек может отвечать только за свои действия (или бездействие), а не за "случаи". К которым он может не иметь прямого отношения", - добавил Загороднюк.

Также на Цензор.НЕТ: Российские наемники готовят провокации в районе Шумов, Украина обратилась к ОБСЕ, - СМИ

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.

Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк 01
Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк 02

Автор: 

Минобороны (9357) Загороднюк Андрей (153)


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Топ комментарии
+26
Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4720
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18.09.2020 21:08
+25
Сидишь в окопе, вваливаются сепары, а стрелять не моги - приказа надо дождаться
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18.09.2020 21:06
+24
Т.е., если тебя убивают и ты защишаешся, то с тебя ещё и премию снимут.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Интересно, это т обсос таран то же думает, что успеет сдрыснуть в Парашу?
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18.09.2020 21:06
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Правила форума Совет форумчан
вместо командиров, срань подзелупная коцапская
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18.09.2020 21:05 Ответить
Т.е., если тебя убивают и ты защишаешся, то с тебя ещё и премию снимут.
Было бы смешно, если бы не было так грустно. Интересно, это т обсос таран то же думает, что успеет сдрыснуть в Парашу?
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18.09.2020 21:06 Ответить
Ну, тут тоже позитив есть. Стерненко в тюрьму за защиту посадить хотят. А сколько уже посадили? А тут просто премии лишат.
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18.09.2020 21:18 Ответить
А Стерненко , хотят посадить при режиме зельцмана , за который он рьяно голосовал Надо было думать ! Лишь -бы не Порошенко ?
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18.09.2020 21:41 Ответить
сам придумал или в методичке так написано?
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18.09.2020 21:57 Ответить
Сидишь в окопе, вваливаются сепары, а стрелять не моги - приказа надо дождаться
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18.09.2020 21:06 Ответить
Учреждаю

"Фонд премий за огонь без приказа по ЗЕльоным предателям"

Присоединяйтесь к идее ! 👿
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18.09.2020 21:08 Ответить
Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4720
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18.09.2020 21:08 Ответить
Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 1493
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18.09.2020 21:09 Ответить
И стукачей туда же...., чтобы премий не лишали.
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18.09.2020 21:09 Ответить
Это шакалов гебнявых ?
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18.09.2020 21:42 Ответить
Оценка не военного, а дипломата.
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18.09.2020 21:11 Ответить
А зачем стрелять в ответку? если главком не приказал?
Украина, скоро позавидует Беларуси, у нас уже нет вообще никаких законов, просто лишних прокацапов будем уничтожать, назло Литвину, и вместе и его тоже.
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18.09.2020 21:11 Ответить
якщо так безпечно на передовій, що і стріляти не потрібно, то може Охвіс Сцикуна на передок перенести разом з гєнітальним штабом?
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18.09.2020 21:12 Ответить
1000 баллов
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ПЕРЕНЕСТИ НА ПЕРЕДОВУЮ ,
Всех без исключения вместе с мерседесами
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18.09.2020 21:15 Ответить
И Кравчука с Фокиным туда же
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18.09.2020 21:16 Ответить
И его внучкой и всем семейством зельцмана и д ерьмака
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18.09.2020 21:44 Ответить
Це антиконституційно. Військовий має законне право захищати себе під час військових дій.
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18.09.2020 21:12 Ответить
ЕСТЬ УСТАВ . Там все прописано , потому за такой приказ НУЖНО СРОЧНО ДЕЛАТЬ комиссию ВР И увольнять министра обороны
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18.09.2020 21:17 Ответить
ПРИКАЗ ПРЕДАТЕЛЕЙ
В УКРАИНЕ есть СБУ? Может пора перестать налоги платить украинцам : пусть сбушники без зарплаты посидят . ИЛИ ПУСТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ
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18.09.2020 21:13 Ответить
СБУ не на зараплату живет
А всякие биснесменов стригут ...
А зараплата и оффициально - на карточку - в сильпо ли ашан сходить - что б с голоду не помереть ...
А дома , а квартира , машина , дача , .... и ремонт везде -евро ...
И другие излишества - за зараплату ?
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18.09.2020 21:54 Ответить
Я прінєсу вам мір, руській мір.......

Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 611
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18.09.2020 21:17 Ответить
В отставку козла !!!
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18.09.2020 21:18 Ответить
Надо создать фонд для выплат штрафов. Стрельнул, оплатил штраф.
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18.09.2020 21:23 Ответить
Ото того одоробла-янярала парашеськозасраного викинути із Києва просто на передові позиції і виставити перед окопами у вигляді чучела,ну хоча-би на п"ять хвилин.А потім,обісраного і обісцяного від страху викинути на нічийну смугу песиголовцям парашистським на втіху.Допоки будемо терпіти іуд засраних у Києві,допоки?Зла вже не хватає,обуренню немає меж!Пора вже зелень срану викидувати із влади.
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18.09.2020 21:26 Ответить
Следующий приказ будет изъять оружие и боеприпасы, чтобы наверняка.
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18.09.2020 21:29 Ответить
Где наша хунта? Где билеты к кацапам в Ростов? Их перевешать-веревок не хватит
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18.09.2020 21:37 Ответить
Цей "наказ" суперечіть як Конституції України, так і військовим статутам України. Він вже наперед є злочинним.
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18.09.2020 21:41 Ответить
Как и весь режим Зеленского и его ************ «слуг»
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18.09.2020 21:46 Ответить
Еще немного и военные будут вынуждены стрелять в две стороны и по противнику и по приехавшим " штрафовать"., а за "премией" посылать в Киев "делегацию ходоков" в полной выкладке прямо на Банковую к главнокомандующему который не дня не был в армии ( по состоянию менталитета) Вот хочется что бы был принят закон что бы избирать на любые высшие гос. должности, а также в мэры, в депутаты всех уровней только тех кто отслужил в армии независимой Украины хотя бы полный один год. ( армия СССР не в счет).
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18.09.2020 22:06 Ответить
За такий наказ треба відкривати вогонь не по ворогу, а по Міноборони.
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18.09.2020 22:41 Ответить
Законність наказу, яким Міноборони ухвалило позбавляти військовослужбовців премій за вогонь у відповідь без наказу, під великим питанням, - ексміністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 1647
Братушки радимые! Не надо нас стрелять! Мы свои, ваши янычары -каины, сдаёмся! Мир! Капитуляция, капитуляция, капитуляция..... !!!
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18.09.2020 23:00 Ответить
А, вырученные от штрафов деньги направить на премии верным слугам народа.
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19.09.2020 08:40 Ответить
зебаран и его министры дегенераты доиграются, что у бойцов кончится терпение и повесят всю эту правящую мразь на майдане. народ поможет. хрен кто куда сбежит.
интересно , ********** уже колеса на ласапете накачал и цепку смазал?
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19.09.2020 12:30 Ответить
"Приказа держать оборону не было" - каждый раз причина - по которой Крыма был сдан, Донецк захвачен малочисленным десантом русскомировцев, наши солдаты оказывались в окружении и погибали. И откуда приказ "держать оборону , подкрепление уже в пути" вдруг появится ???
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19.09.2020 15:29 Ответить
 
 