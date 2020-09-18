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"Пленки ОАСК" свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд

Пленум Верховного суда принял заявление относительно записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Об этом информирует пресс-служба суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению", - сказано в заявлении.

Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей", сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя ОАСК. "Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", - отмечается в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ заявляет о манипуляциях Венедиктовой во время выступления в Раде

Пленум Верховного суда призвал судей "всеми своими действиями и поступками как в судебном процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи".

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

Читайте также: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

Пленки ОАСК свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд 01
Пленки ОАСК свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд 02
Пленки ОАСК свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд 03
Пленки ОАСК свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд 04

Автор: 

Верховный Суд (1099) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+47
Тобто не вовк винуватий, а плівки?
Уроди.
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18.09.2020 21:16
+19
читал и плакал- плакал и читал... ....честный суд- судьи
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18.09.2020 21:18
+15
Я так понял они опечалились что пленки предали гласности но не опечалились действиями судьи Вовка!
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18.09.2020 21:18
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Тобто не вовк винуватий, а плівки?
Уроди.
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18.09.2020 21:16 Ответить
Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей" Вы невнимательно прочли статью.
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18.09.2020 21:24 Ответить
шото намутили шелупонь в мантиях или сдаюмсю или ах вы гады еще на нас будете тявкать Пленум проясните плиз вашу позицию..по Камасутре
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18.09.2020 21:29 Ответить
С этим постановлением всё нормально. Просто прочитать нужно внимательно.
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18.09.2020 21:39 Ответить
знаете сколько я таких прононсов прочитал с 1981 года в системе права и как работник суда и как сотрудник прокуратуры и как юрист и как адвокат..ТОШНОТВОРНО ПРОТИВНО... и могу лишь к сожалению констатировать что падение правоОхренительно судебной и прочих систем и точек координат проходило за считанные дни недели максимум месяц... каждая новая "реформа" редакция кодексов особенно в части процесса да и материального права масса законов и создание кучи никому не нужных членисто бугристых органов типа НАБУ бубу НПУ вместо мылыции ГБР и так далее делалось лишь с целью спрятать концы в воду от прошлых уголовных делишек за которые никто не понес наказания...
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18.09.2020 21:51 Ответить
Возразить не могу относительно новых редакций. Но создание анти-коррупционных правоОхренительных органов на тот момент было как и требованием населения собственно, так и западных партнеров. И понять их можно. Заменить всех и вся в имеющихся насквозь коррумпированных структурах - просто нереально. Проще создать с ноля что-то специализированное и отслеживать. Это как с аварийным домом. Дешевле и быстрее снести и построить новый. Что касается реформ..... как юрист должны понимать, что реформу той же судебной системы провели нормальную. И как юрист просто обязаны понимать, что структурная реформа СИСТЕМЫ и кадровые проблемы лежат в разных плоскостях.
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18.09.2020 22:07 Ответить
Но не от действия Вовка.
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18.09.2020 21:51 Ответить
По логике суда, если бы не было записей, не было ущерба.
А Вовк своим поведением никакого ушерба не наносил, т.к. делал все втихаря.
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18.09.2020 21:52 Ответить
Содержание записей - это и есть поведение Вовка.
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18.09.2020 21:59 Ответить
Розумієте, шановна Ірала, омюсобисто я погодився б з Вами, якби пленум окрім плівок згадав і осудив їх фіґурантів. А. О виявляється, що "погані" плівки живуть якимось своїм власним життям, а чесні тисячі суддів - своїм. Лише назвавши речі своїми іменами їх (речі) можна ідентифікувати, а отже і дати їм правильну правову оцінку. Тут однкюе добре - ця заява показує, що судді починають розуміти, що за свої зашквари доведеться відповідати - це перше, і що нтюинілня влада не вічна - це друге.
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19.09.2020 06:42 Ответить
Не может ВС давать политические оценки. Не их функция. А правовую оценку имеют право дать только при условии наличия у них в производстве уголовного дела, но никак иначе. И слава богу, что хотя бы в ВС, который успели реформировать, начали понимать свои задачи.
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19.09.2020 13:04 Ответить
ОТКУДА У ЭТИХ,ЗАПЛЫВШИХ ОТ ЖИРА РОЖ - ДОМИЩА,ДЕНЬЖИЩА,МАШИНЫ,ДАЧИ и др. ???? "ЧЕСТНЫЕ"------в клозет вас !
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19.09.2020 09:14 Ответить
Вот-вот. Ущерб нанесён не действиями Вовка, а "содержанием записей".
Мафия.
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20.09.2020 06:20 Ответить
СКОТОБАЗА !! ВАС ВСЕХ НАДО СУДИТЬ !!!!!!
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18.09.2020 21:51 Ответить
Які плівки - які судді - вони всі хабарники з зарплатнею 150 000 гривень.
Якщо це так - телефон довіри - 102.
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18.09.2020 21:18 Ответить
Я так понял они опечалились что пленки предали гласности но не опечалились действиями судьи Вовка!
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18.09.2020 21:18 Ответить
Не так, в заявлении отдельньім абзацом написано, что правовая оценку сведениям, содержащимся в пленках, будет дана в ходе рассмотрения дела, когда таковое будет открьіто в верховном суде.
Суд не может / не должен вьісказьівать официальное мнение о составе дела, до его рассмотрения.
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19.09.2020 10:29 Ответить
читал и плакал- плакал и читал... ....честный суд- судьи
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18.09.2020 21:18 Ответить
Кто-то что-то понимает в этой котовасии? Они так хоят стправедливости и доверия граждан, что отказались отстранять Вовка от судейства и открывать на него уголовное дело и одновременно обиделись на НАБУ?
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18.09.2020 21:24 Ответить
Отказал не Верховный суд, а ВСП
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18.09.2020 21:28 Ответить
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18.09.2020 21:25 Ответить
Яка може бути в нас довіра до суддів? Не дуріть нам голови.
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18.09.2020 21:26 Ответить
Три вещи выбьют табурет из под ног оборзевшего судилова: всеобъемлющий суд присяжных, выборность судей и полная конфискация при факте корупции с пожизненной посадкой за особую социальную опасность деяния судилова (раньше за это сдирали шкуру).
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18.09.2020 21:33 Ответить
Кратко: нет
Не кратко: проблема комплексная и решать ее нужно тоже комплексно
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18.09.2020 22:33 Ответить
Камплексная, мнимая шоли, но вешать нада реально.
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19.09.2020 00:53 Ответить
Да все потому что судьи ни перед кем ни в чем не ответственны - не несут наказание если европейский суд заставляет платить компенсации за неоправданное наказание осужденному , а парадокс в том, что зарплату судьям плотим мы, и за неверные наказания осужденным после их оправдания европейским судом , опять осужденным плотим мы . А вот ввели б ответственность за такие промахи в виде отстранения от занимаемой должности ,+ конфискация, + запрет родственникам занимать норм должностя , и в урановую шахту на лет 5 - судьи сразу б судили честно
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18.09.2020 21:33 Ответить
Почему судья Вовк еще не за решеткой?
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18.09.2020 21:36 Ответить
Рьяно служит портняге и остальному бенямойско-суркисовскому зелёному сброду уродов
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18.09.2020 22:32 Ответить
В ЗЄ є свій прокурор, свої судді і скоро буде своє НАБУ
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18.09.2020 21:44 Ответить
nazar vitrenko,я двумя руками и ногами за твое предложение о наказании судей.Если власть на это закрывает глаза,тогда и мы на нее глаза закроем и разных Вовков будем ликвидировать сами...
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18.09.2020 21:50 Ответить
Именно сегодня Павлюченки нужны как никогда... закончить судебную реформу
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18.09.2020 22:31 Ответить
Да нет уж, мальчиши и девчата - плохиши... это вы все сами и своими собственными насквозь с гнилью коррумпированными ручонками клепали и творили дичь, именуемую, но и даже отдаленно не имеющую ничего общего с «правосудием» ...
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18.09.2020 22:29 Ответить
Какое еще доверие? В какой они реальности живут? Вся судебная система должна быть полностью расформирована. Она не просто полностью коррумпирована - она и есть необходимым условием существования коррупции во всех остальных областях.
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18.09.2020 22:44 Ответить
показові виродки..
винувате НАБУ, що підірвало "довіру" до
продажних суддів
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18.09.2020 23:23 Ответить
Ще більше та глибше закопують авторитет судової системи.
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18.09.2020 23:49 Ответить
Да не из за пленок они лишились доверия... Господи, что за чушь? У них дома по 5млн$. При чем тут пленки?
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19.09.2020 00:20 Ответить
и в домах по 500млн налом
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19.09.2020 02:58 Ответить
Мы не дураки, господа "судьи". Все вы представляете собой преступное сообщество, покрывающих друг друга предателей присяги, пленки тому доказательств, и не только они, одно "дело Стерненко" чего стоит. Все вы будите наказаны рано или поздно в это мире, а после, гореть будите в аду.
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19.09.2020 03:23 Ответить
Поражает наглость этих так называемых "судей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=vwQu3evSWec&feature=emb_logo Зловживання в ОАСК: зв'язки з ВРП
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19.09.2020 03:29 Ответить
Із сумом приходиться констатувати нежиттєздатність організму...
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19.09.2020 03:33 Ответить
Пожурив свиноту вовк,що вона бідна жуйна ВРХ,от вона й про вовка навіть не згадала-щось по-овечому бекнула і пішла далі зелень скубти. Напевно,пора її"незалежну"- виносити.
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19.09.2020 05:34 Ответить
Та не пішли би ви на йух,судді.Ви досягли повного дна в судочинстві.Вас люди скоро будуть вішати .
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19.09.2020 07:14 Ответить
И такой своей реакцией на плёнки, тут же повысил доверие граждан к суду.
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19.09.2020 07:56 Ответить
Майже вся судова система це спрут найвищого корумпованого і шахрайського зрізу нашого суспільства. Особливо небезпечно те, що система нехоче змінюватись і покриває та захищає своїх хабарників.
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19.09.2020 07:59 Ответить
То есть наказан никто не будет. Отлично. Этим ****** верховный суд доказывает свою коррумпированность. Не деятельность ОАСК, работа на олигархов, а пленки наносят ущерб, то есть заява сводится к тому, чтобы судьи были осторожнее и избегали записей. Главным требованием Майдана была судебная реформа, она так и не была проведена. Судьи должны быть выборными, а не назначаемыми самими судьями, без права на пенсию до достижения пенсионного возраста и со страховым стажем минимум 25 лет. Только тогда они будут служить народу
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19.09.2020 08:36 Ответить
Суть заявления Верховного суда проста и однозначна - НЕ МЕШАЙТЕ НАМ СТРИЧЬ БАРАНОВ!
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19.09.2020 08:53 Ответить
Ну ,,вынуждены констатировать,, А дальше что ? Вы же высшая судебная власть - выше некуда...Дальше то что ? Где логические выводы, где реальные действия ?Посидели, потрепались, разошлись ?
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19.09.2020 09:14 Ответить
Делать гадости нужно!
Главное, что бы не узнали.
(с) Верховный суд
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19.09.2020 10:10 Ответить
Забыли ОНИ о том случае... кажись в Харькове или поблизости... Головы отрезали ВСЕМ!!!
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19.09.2020 10:31 Ответить
"Серьёзное" нарушение ценность судей Украины - просто слов нет, ХОТЯТ делать И говорить всё, что им захочется - "БОЛЬШОЕ" вам спасибо Петр Алексеевич ЗА реформированную судебную систему Украины.
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19.09.2020 11:07 Ответить
Очередное декларативное блаблабла. Разгонять вас там надо всем скопом.
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19.09.2020 12:47 Ответить
Да, вся проблема в пленках, которые нанесли ущерб правосудию, а не в насквозь прогнившей судебной системе во главе с верховным судом и всей этой судебной мишурой, которая всеми силами прикрывает попавшихся на горячем судей.
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19.09.2020 13:45 Ответить
Пока эту судейскую свору не посадят, ничего не будет, уровень наглости не просто зашкаливает, он просто фантастичный, в ЛЮБОЙ стране просто за сам факт наличия у судьи или прокурора маетков, достаточное основание чтобы посадить их, а они заведомо неправомерные решения выносят и не несут никакой ответственности....
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19.09.2020 14:40 Ответить
Такая прогнившая система нужна любой власти. Между властью и судами негласное соглашение: суды должны узаконивать любое решение власти, но при этом судьям разрешается стричь баранов (лохторат) и колядовать так, чтобы на 10 поколений вперёд хватило.

Прошло уже 30 лет, 3 революции, а эта мафиозная Система стоит несокрушимая как скала.
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19.09.2020 17:27 Ответить
"свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия" ....
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19.09.2020 16:25 Ответить
То что записано на плёнках - это реальность ВСЕХ украинских судов. Решалово, коррупция, взяточничество, телефонное право.

Оказывается это известно всем, а судьям ВСУ неизвестно? Наколядовали себе уже на 10 поколений вперёд?
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19.09.2020 17:21 Ответить
Комментарии в этой ветке радуют. Уродам и взяточниками в мантиях не получается заговорить зубы обществу.

Люди все видят своими глазами.
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19.09.2020 17:31 Ответить
Одного чесного суддю в Україні знаю - Лариса Гольнік з Полтави. А хто ще?
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19.09.2020 18:06 Ответить
"Пленки ОАСК" свели на нет усилия тысяч судей по повышению доверия, - Верховный Суд" - без присяжных ни малейшего доверия ко всем нашим судам не будет и не надо сваливать на "плёнки ОАСК".
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19.09.2020 19:17 Ответить
Даю вам пораду як легко відновити довіру - публічна страта Вовка. І зразу довіра стане реально високою.
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19.09.2020 20:20 Ответить
Пленум "змушений констатувати, що судовій владі нанесено значної шкоди від змісту записів", Джерело: https://censor.net/ua/n3220199
А громадяни вимушені констатувати, що судовій владі нанесено нищівної шкоди від дій самих судів!
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20.09.2020 11:29 Ответить
 
 