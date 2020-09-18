Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы
Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал высказывание президента Зеленского о том, что вспышку коронавируса спровоцировали местные выборы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Филатов отметил: "Вначале, когда в стране всего трое заболевших, ты вводишь жесточайший карантин и кладёшь на лопатки экономику.
Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.
Встречаешь, как Хатико, коммерческие рейсы "Мрии", товар откуда попадает не в больницы, а на продажу в "Эпицентр".
Гордо называешь себя "чемпионом по борьбе с коронавирусом", обманув, при этом, докторов на 300 процентные доплаты и провалив по всей стране программу ПЦР-тестирования.
Дискредитируешь, как только возможно, саму идею борьбы с эпидемией.
Народ всё этo видит, плюётся и забивает на ситуацию большой болт.
А по итогу... По итогу, во всём снова виноваты местные выборы и мэры. Бинго!
Извините, у меня только один вопрос. Он реально считает всех нас идиотами или просто сам прикидывается?
Пожалуйста, подождите...
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и никто из них не знает этого прозвища, которое ты придумал
про сепарских ?
ЗЕльоных ..идаров нужно раздавить !
А бедняга бюджет у него украли, не дали попилить, ведь очередь с чинух в офисе корабана, это просто консультации.
День міста Дніпро, 2020. Зеленський особисто зігнав декілька десятків тисяч людей на святкування.
Чи може через те, що місцева влада напередодні виборів намагається підняти собі рейтинги відсутністю всякого карантину, ба навіть масовими святкуваннями, при цьому перекладуючи вину з хворої голови на здорову?
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
«
Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3220201
Хоча ... скоріше всьго ... просто присідає у такт !
А увесь світ віками буде пам"ятати - у "кого стоїть" ...(навіть якщо то Маргалеа Тетчер)
А те ,що Зе реально отримає і у Дніпрі , і у Києві , і у Львові , і т.д. - все покаже ...
Якщо не змахлюють - та (надіюсь) народ України не дасть !
Главное навалить в фЁйсбукё - немного по-йокал, "грамотей" - и уже все пожалели. Хотя реально странно с карантином - даже Трамп смеялся с вируса, а наши - напустили сотни тыщ. заробунов(Дубинский высрал что шота три млн.), всех разослали по домам и ввели карантин. И главное вспышки то не было после этого
тот же Дубинский еле не обосрался и много матерился, предрекая шо Италия нам покажется пустяком. и таки обосрался, ибо прогноз оказался оглушительным пшиком. я и сам чуть не обосрался, послушав этого паникера)
кстати - а как там сейчас то? ведь верить коммунякам = считать шо Сралин расстрелял с 10-20к. совков, а не миллионы
Барюсик , ну а шо ты хотел ? Цеж Колюня Тищенко , ему все можна , он же типо неприкасаемый и ложил с прибором на законы Украины . Не веришь , спроси у Зиленскава , он подтвердит
Що заслужили - те і мають.