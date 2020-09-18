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Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы

Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы

Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал высказывание президента Зеленского о том, что вспышку коронавируса спровоцировали местные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: "Вначале, когда в стране всего трое заболевших, ты вводишь жесточайший карантин и кладёшь на лопатки экономику.

Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.

Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше, - Зеленский

Встречаешь, как Хатико, коммерческие рейсы "Мрии", товар откуда попадает не в больницы, а на продажу в "Эпицентр".

Гордо называешь себя "чемпионом по борьбе с коронавирусом", обманув, при этом, докторов на 300 процентные доплаты и провалив по всей стране программу ПЦР-тестирования.

Дискредитируешь, как только возможно, саму идею борьбы с эпидемией.

Народ всё этo видит, плюётся и забивает на ситуацию большой болт.

А по итогу... По итогу, во всём снова виноваты местные выборы и мэры. Бинго!

Извините, у меня только один вопрос. Он реально считает всех нас идиотами или просто сам прикидывается?

Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) местные выборы (2752) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+30
точнее: реально считает свой лохторат - идиотами, даже не прикидывается.
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18.09.2020 21:22
+24
Реально, і своїх виборців також.
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18.09.2020 21:19
+23
А ЧТО ВЫ ЖДАЛИ ОТ ЧЕЛОВЕКА, который нигде не работал и нигде не учился
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
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18.09.2020 21:22
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Правила форума Совет форумчан
Альбертович делай свое дело, не отвлекайся по мелочам.
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18.09.2020 21:18 Ответить
альБЕРКУТович
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18.09.2020 21:32 Ответить
Что это такое?
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18.09.2020 21:36 Ответить
прозвище Барюсика среди некоторых активистов за его дружбу с беркутятами
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18.09.2020 21:39 Ответить
можешь назвать фамилию самого известного активиста ?
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18.09.2020 21:58 Ответить
вы с какой целью интересуетес. Итак в Киеве был убит днепровский активист.
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18.09.2020 22:03 Ответить
я интересуюсь с целью узнать, не врёшь ли ты, рассказывая про прозвище Барюсика, употребляемое в очень узком кругу, состоящем из тебя одного
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18.09.2020 22:17 Ответить
Днепр - маленький город.
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18.09.2020 22:21 Ответить
город маленький, но известных активистов в нём полно

и никто из них не знает этого прозвища, которое ты придумал
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18.09.2020 22:23 Ответить
зайдёте как нибудь на антифилатовские странички и посмотрите
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18.09.2020 23:20 Ответить
так ты про каких активистов ?

про сепарских ?
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19.09.2020 10:01 Ответить
Не днепряне - не знают. А для днепрян это давно известно. И сам филатов знает о своем прозвище. https://dnepr.info/news/lenta-polna-isterik-novyj-post-filatova-vyzval-volnu-gnevnyh-vyskazyvanij
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19.09.2020 10:43 Ответить
Первый раз такое слышу.
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18.09.2020 22:09 Ответить
он только сейчас придумал
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18.09.2020 22:18 Ответить
Боря, жги дальше!
ЗЕльоных ..идаров нужно раздавить !
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18.09.2020 22:28 Ответить
Найкращий, найточніший і найповніший коментар стосовно Зєлєнского і КОВІД-19.👏👏👏👏👏
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19.09.2020 06:54 Ответить
Реально, і своїх виборців також.
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18.09.2020 21:19 Ответить
точнее: реально считает свой лохторат - идиотами, даже не прикидывается.
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18.09.2020 21:22 Ответить
ОН клоун САМ натуральный ИДИОТ.... И это тайна не известная только самому Вове....
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18.09.2020 21:28 Ответить
НУ КАК ЖЕ ХОЧЕТСЯ У КОРЫТСЯ ОСТАТЬСЯ, РОЗОВЫЙ ТЫ ПОРОСЕНОК (ФИЛАТИК))))))))))))
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18.09.2020 21:19 Ответить
Реально прикидывается......... шлангом
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18.09.2020 21:19 Ответить
Оно 🤡🤢🎪💩«янелох» и «не дурачек какой-то» , кретин иуда
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18.09.2020 21:32 Ответить
Через пару недель говорящая голова корбана будет винить в том, что зеленский ввел слабый карантин.
А бедняга бюджет у него украли, не дали попилить, ведь очередь с чинух в офисе корабана, это просто консультации.
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18.09.2020 21:20 Ответить
Багато плеще язиком, а міг би просто показати ось це:
День міста Дніпро, 2020. Зеленський особисто зігнав декілька десятків тисяч людей на святкування.
Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 1502
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18.09.2020 21:20 Ответить
Нагадай мені дупа німецька, скільки сотень тисяч потенційно заражених громадян увіз Зеленський в країну навесні цього року без усілякого карантину, лише під чесне слово?
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18.09.2020 21:33 Ответить
То рекордні зараження зараз, восени, йдуть через те, що Зеленський не захотів весною загнати декілька сот тисяч людей в примусовий карантинний концтабір, чого не робила жодна країна, в той час як бидло навмисне наплювало на добровільний карантин?
Чи може через те, що місцева влада напередодні виборів намагається підняти собі рейтинги відсутністю всякого карантину, ба навіть масовими святкуваннями, при цьому перекладуючи вину з хворої голови на здорову?
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18.09.2020 21:38 Ответить
Але ж ти дійсно кумедний. Просто порівняй кількість тестів восени, та зараз. І ти правий, саме твій Зеленський своїм рішенням про в'їзд без карантину завіз сюди масово цю хворобу! І мені байдуже чи робила якась країна примусовий карантинний концтабір, чи не робила! Абсолютно байдуже! Хворобу сюди масово завіз твій зелений вилупок. Крапка.
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18.09.2020 21:46 Ответить
Ні, зраднюку, масовою хворобу зробили саме такі як ти, які спочатку начхали на самоізоляцію, потім сприйняли послаблення карантину як його повну відміну і ходили на різні марші і синячити по ригалівкам в гідропарку, висираючи щось про "майо право гарантіравана канстітуцієй", і скоро завдяки таким зраднюкам Україна буде обганяти навіть Рашку в найгірші часи, хоча під час весняного карантину трималась на рівні найкращих країн Європи.
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18.09.2020 21:53 Ответить
Але ж ти й притрушений. По перше я весь цей час був в Україні, куди твоє зелене гівно масово завезло заразу. По друге, якщо ти так висловлюєшся про мої конституційні права: "майо право гарантіравана канстітуцієй", то пішов ти до бісової матері клоун зелений.
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18.09.2020 22:04 Ответить
Это пршлогодняя фотка. Но все равно людей много было
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19.09.2020 10:45 Ответить
Он реально всех считает идиотами
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18.09.2020 21:20 Ответить
А ЧТО ВЫ ЖДАЛИ ОТ ЧЕЛОВЕКА, который нигде не работал и нигде не учился
У него просто отсутствует способность АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИИ
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18.09.2020 21:22 Ответить
Все логично
«
Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.Источник: https://censor.net/ru/n3220201
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18.09.2020 21:25 Ответить
Не отобрали бы, то он еще больше бы украл.
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19.09.2020 10:48 Ответить
А де хто бачив якогось " ЧЕЛОВЕКА"?...
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19.09.2020 03:14 Ответить
А от Ви, оті 73,22%, ким вважаєте?
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18.09.2020 21:25 Ответить
Для меня существует понятие ПЛАНКТОН - это масса , которая производит следующую массу . Там серьезно думать НЕЧЕМ 😀😀😀
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18.09.2020 21:30 Ответить
Е ні. Планктон виробляє кисень. А ...
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18.09.2020 21:41 Ответить
Эти тоже удобрения производят 😀😀😀
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18.09.2020 21:50 Ответить
Мені таки приємніше дихати повітрям з киснем, ніж з добривами...
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18.09.2020 21:52 Ответить
оно само реально идиот
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18.09.2020 21:34 Ответить
ОН реальный идиот 😟
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18.09.2020 22:30 Ответить
Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
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18.09.2020 21:21 Ответить
чем имеет...
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18.09.2020 21:26 Ответить
и то,только в моменты хмм...вдохновения.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Не. Когда бабло дают.
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18.09.2020 21:33 Ответить
тоді- і вдохновляється ..
Хоча ... скоріше всьго ... просто присідає у такт !
А увесь світ віками буде пам"ятати - у "кого стоїть" ...(навіть якщо то Маргалеа Тетчер)
А те ,що Зе реально отримає і у Дніпрі , і у Києві , і у Львові , і т.д. - все покаже ...
Якщо не змахлюють - та (надіюсь) народ України не дасть !
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18.09.2020 22:14 Ответить
Зеленський вважає людей за дурнів тому треба його послати на йуюг
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18.09.2020 21:21 Ответить
он не прикидывается, он и есть полный идиот вместе с теми кто его выбрал, ущербного недопрезидента.
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18.09.2020 21:22 Ответить
75% идиоты, а ты один Д'артаньян? Это что, сголовой непорядок? Болезный,иди облизывай свыню и не сри среди людей.
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18.09.2020 22:47 Ответить
Зебил пиши правду - 73% от голосовавших при явке 62,8 % весь биомусор подтянулся. А то когда ты пишешь 75% жителей Украины, то можно подумать что таких отбитых, как ты очень много.
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19.09.2020 01:43 Ответить
Він сам ідійот.
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18.09.2020 21:22 Ответить
єслі чєлавєк ідіот, то ета надолга! (а.папанов)
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18.09.2020 21:23 Ответить
Для Бори один вопрос,он весной свои видио хоть пересматривал?Там он мат через мат призывал нас всех сидеть дома,кому интересно посмотрите ютуб.Сейчас заболевших не меньше ,день города в масках единицы были,где маты борь?Понимаю выборы,но начинай с города,а не с зели.
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18.09.2020 21:23 Ответить
А зачем?
Главное навалить в фЁйсбукё - немного по-йокал, "грамотей" - и уже все пожалели. Хотя реально странно с карантином - даже Трамп смеялся с вируса, а наши - напустили сотни тыщ. заробунов(Дубинский высрал что шота три млн.), всех разослали по домам и ввели карантин. И главное вспышки то не было после этого
тот же Дубинский еле не обосрался и много матерился, предрекая шо Италия нам покажется пустяком. и таки обосрался, ибо прогноз оказался оглушительным пшиком. я и сам чуть не обосрался, послушав этого паникера)
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18.09.2020 21:30 Ответить
Просто боря лицемер еще тот.зеля херовый,но не боре явно об этом говорить.
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18.09.2020 21:33 Ответить
да-да, фейк - китайцы заваривали целые подъезды и сбрасывали в речку тех кто без маскарада на улице был.
кстати - а как там сейчас то? ведь верить коммунякам = считать шо Сралин расстрелял с 10-20к. совков, а не миллионы
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18.09.2020 21:32 Ответить
даже в армении,где с населением 3 млн почти 47 000 заболевших,со смертностью 312 на миллион поппуляции?
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18.09.2020 21:34 Ответить
Порівняй захворюваність у Дніпрі з середньою по Україні.
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18.09.2020 21:40 Ответить
Я думаю наоборот пан Филатов ведь так
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18.09.2020 21:24 Ответить
Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.

Барюсик , ну а шо ты хотел ? Цеж Колюня Тищенко , ему все можна , он же типо неприкасаемый и ложил с прибором на законы Украины . Не веришь , спроси у Зиленскава , он подтвердит
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18.09.2020 21:26 Ответить
юг у зеленського починається майже на межі червоної зони
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18.09.2020 21:28 Ответить
филатов вор и чепушило чертовое. Город нахрен весь разграбил
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18.09.2020 21:34 Ответить
Порівняй захворюваність у Дніпрі з середньою по Україні. І буде тобі відповідь хто мудак.
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18.09.2020 21:39 Ответить
А Зеленский и не прикидывается, он просто аморальный идиот поставленный олигархами для окончательного дерибана страны в их интересах.
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18.09.2020 21:36 Ответить
Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 8195
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18.09.2020 21:38 Ответить
Типове обличчя істоти з "особливими потребами"...
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19.09.2020 03:17 Ответить
ара хам, лицо не искажено интеллектом . типичный представитель дегенератов слуг сброда.
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19.09.2020 12:25 Ответить
Встречаешь, как Хатико, коммерческие рейсы "Мрии", товар откуда попадает не в больницы, а на продажу в "Эпицентр".

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18.09.2020 21:41 Ответить
https://www.rivnenews.com.ua/2020/09/16/moskal-prosyt-asotsiatsiiu-psykhiatriv-ukrainy-pereviryty-psykhichnyi-stan-zelenskoho/ Москаль просить Асоціацію психіатрів України перевірити психічний стан Зеленського

Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы - Цензор.НЕТ 7593
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18.09.2020 21:41 Ответить
Человек с синдромом Турета что то просит психиатров?
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18.09.2020 22:05 Ответить
Он не прикидывается,, он реальный идиот.
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18.09.2020 21:43 Ответить
Он реально считает всех идиотами, ведь за него проголосовали 73%. Он, как никто другой, понимает качество лохтората.
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18.09.2020 21:43 Ответить
Да нет. Происходит то о чем я говорил еще три месяца назад. Зеленкому начинает доходить что за провал с карантином и то что он поддавшись лоббистам пустил де факто все на самотек придется отвечать( после ухода с должности) и возможно сесть. ( А тут еще пришла весть из Парижа, что премьер министру Франции грозит 2 года тюрьмы за "плохую борьбу с короной) Вот и ищет на кого и как свалить. Он видимо забыл что у нас все на первом лице, особенно в случае с ним, когда у него 70% поддержки, свое монобольшинство в парламенте, свое правительство, свои сменяемые премьеры, свои ген прокуроры, суды.. Практически монарх.( хоть и голый).. Так что Вован готовься, кто бы после к власти не пришел опосля ( даже дружки из ОПАЖопса ( не дай бог) и то заведут дело.. У нас такая традиция Кучма, Янукович, Порошенко он что думал что он этого избежит.. зря. Только вот они имели тылы и связи, а вот у клоуна " крыши нет", а если патриоты к власти придут к этой статье еще добавится " - за измену ( одних вагнеровцев с головой хватит). Гардон рассказывал как ему жалко Вову.., а мне не жаль. Если и жаль, то его жену и детей .
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18.09.2020 21:51 Ответить
ОНО НИКОГО НЕ СЧИТАЕТ ИДИОТАМИ,Оно само такой же адийот,как и его избиратели.
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18.09.2020 22:00 Ответить
Просто узнал свой реальный рейтинг.
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18.09.2020 22:16 Ответить
«Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы» - и то и другое. В зависимости, что зЭ-пипл схавает...
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18.09.2020 22:16 Ответить
ИДИОТ !!!!!!!!!!;!
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18.09.2020 22:31 Ответить
Якщо більшість виборців - ідіоти, то ким їх ще вважати ?
Що заслужили - те і мають.
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18.09.2020 22:48 Ответить
за Хатико это зачет))),у нашего хатико хозяин коломойский))))
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18.09.2020 23:10 Ответить
Філатов з яйцями. Вивалив все без прикрас і в правильному емоційному забарвленні. На більше зелений не заслуговує, як і його виборці.
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19.09.2020 00:55 Ответить
за его воровство пора их ему оторвать
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19.09.2020 10:46 Ответить
Він реально вважає всіх нас ідіотами чи просто прикидається?, - Філатов про слова Зеленського, що спалах COVID-19 спровокували місцеві вибори - Цензор.НЕТ 6097
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19.09.2020 01:17 Ответить
А Пеця все валив на януковоча...
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19.09.2020 03:27 Ответить
Наведи приклад.
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19.09.2020 11:06 Ответить
Не он идиот этот зеленский .а еще он чмо сцыкун и вообще ***** конченый..
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19.09.2020 01:31 Ответить
Все правильно.
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19.09.2020 02:42 Ответить
Сдается мне, что артист не на шутку вжился в роль императора.
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19.09.2020 05:02 Ответить
У Бориса Филатова на личной страничке в фейсбуке указано "БАНЯТ ЗА ОБРАЩЕНИЕ НА "ТЫ"
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19.09.2020 09:04 Ответить
Смотрю сдесь пишут одни порохобот, когда нормальный человек пишет то его сразу блокирует модератор.
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19.09.2020 10:16 Ответить
Боря, ты прав! .делай что надо и забей на ***********, его ласапет стоит на запасном пути . чувак давно уже здулся . ему бы подумать как не загреметь под фанфары, а оно сидит на дури и несет всякую бредятину .
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19.09.2020 12:41 Ответить
ПАН ФИЛАТОВ, МАРИУПОЛЬ ЗА ВАС! ждем вашего президентства! НАДОЕЛО СОЗЕРЦАТЬ КОРРУМПИРОВАННЫХ ПОДОНКОВ У ВЛАСТИ! УПРАВЛЯТЬ УКРАИНОЙ, ДОЛЖНЫ ПАТРИОТЫ И НАСТОЯЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.09.2020 16:38 Ответить
Это парень, про которого пытаются втереть, что он немного не компетентный, зато ооочень порядочный.
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26.09.2020 11:01 Ответить
 
 