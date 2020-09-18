Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы

Мэр Днепра Борис Филатов резко раскритиковал высказывание президента Зеленского о том, что вспышку коронавируса спровоцировали местные выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Филатов отметил: "Вначале, когда в стране всего трое заболевших, ты вводишь жесточайший карантин и кладёшь на лопатки экономику.

Потом ты грабишь местное самоуправление, отнимаешь у него деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, который впоследствии пускаешь на строительство дорог без тендеров, а не на медицину.

Затем твои депутаты ходят жрать в "Велюр", сам пьёшь в кафе кофе со своим подручными и отказываешься платить штраф за нарушение карантина.

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Встречаешь, как Хатико, коммерческие рейсы "Мрии", товар откуда попадает не в больницы, а на продажу в "Эпицентр".

Гордо называешь себя "чемпионом по борьбе с коронавирусом", обманув, при этом, докторов на 300 процентные доплаты и провалив по всей стране программу ПЦР-тестирования.

Дискредитируешь, как только возможно, саму идею борьбы с эпидемией.

Народ всё этo видит, плюётся и забивает на ситуацию большой болт.

А по итогу... По итогу, во всём снова виноваты местные выборы и мэры. Бинго!

Извините, у меня только один вопрос. Он реально считает всех нас идиотами или просто сам прикидывается?