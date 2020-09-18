Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а любые подозрительные расходы – тщательно проверять", - отметил Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год.
Глава Офиса Президента сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.
Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины о повышении тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. "Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель ОП.
Ермак сообщил, что на сегодня численность сотрудников Офиса Президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП.
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Увеличить расходы на Оппу на 40% и сократить 10% сотрудников ее же.
Игра в скорлупки с Великим ЗЕ 🤔
Он думает, что всех перехитрит, гребаный "совецкий еврей".
Але, Зеленский, тебя Израиль не примет на сохранение. Ты стал слишком токсичным. Только Ростов !
а лучше погнать зеЛю вместе с ермаком на ростов!
Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в презЕдентский гараж.
А хто там из них президент , а ?
И украинцев там нет - от слова хуцпа.
Поездка президента Украины Владимира Зеленского с командой в Полтаву 1 сентября обошлась государству в 193,6 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос, передает издание "Полтавщина".
Сколько таких, к тому же бестолковых поездок было за последнее время....Пусть с себя начнет.
Інша справа, що ЗЕля - сцикло.