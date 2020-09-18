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Новости Бюджет-2020
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Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а любые подозрительные расходы – тщательно проверять", - отметил Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год.

Глава Офиса Президента сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины о повышении тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. "Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель ОП.

Ермак сообщил, что на сегодня численность сотрудников Офиса Президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП.

Читайте также: В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный

Автор: 

госбюджет (1186) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+13
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1186
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18.09.2020 21:27
+12
Лучше одного, который 90% сократите.
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18.09.2020 21:22
+9
ха-ха.. а раньше шмаркля орал что "сократить 90%, а остальным - уменьшить зп".. но это было ДО того, как лохторат выбрал себе клоуна))
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18.09.2020 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Лучше одного, который 90% сократите.
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18.09.2020 21:22 Ответить
Офигеть !!!!!

Увеличить расходы на Оппу на 40% и сократить 10% сотрудников ее же.
Игра в скорлупки с Великим ЗЕ 🤔

Он думает, что всех перехитрит, гребаный "совецкий еврей".
Але, Зеленский, тебя Израиль не примет на сохранение. Ты стал слишком токсичным. Только Ростов !
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18.09.2020 22:21 Ответить
Йому треба зробити 10% обрезание, чтобы он понял, что такое невозможно в государственном секторе.
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18.09.2020 21:23 Ответить
Х о такий Єрмак? У межах законодавства про державну владу? Чому його думки повинні цікавити країну і бути важливими для неї? Чому його висловлювання повинні тим чи іншим способом подавати всі ЗМІ країни і коментувати провідні політологи? Він що, сам по собі другий Гузар, чи його посада критично важлива для країни? От скажіть, навіщо мені це:"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса."? Для початку нормалізації становища у країні потрібно привести до нормального, законного, передбаченого виключно Конституцією с ану справ машину державного управління.
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19.09.2020 07:09 Ответить
Что вы, что вы, не стоит себе ни в чем отказывать, мудрый нарид вам все оплатит.
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18.09.2020 21:23 Ответить
одного ермака оставить можно!да?
а лучше погнать зеЛю вместе с ермаком на ростов!
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18.09.2020 21:23 Ответить
оставить уборщиц.. остальных можно гнать.. и гадить станет некому..
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18.09.2020 21:26 Ответить
ха-ха.. а раньше шмаркля орал что "сократить 90%, а остальным - уменьшить зп".. но это было ДО того, как лохторат выбрал себе клоуна))
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18.09.2020 21:24 Ответить
"жёсткая экономия" по-зебильному: НАБУ обнаружила в гараже "Одесской железной дороги" два лимузина Audi А8 Long стоимостью по 4,5 млн грн каждый, купленные на деньги, предназначавшиеся для ремонта дизель-поезда.
Судя по письму эти автомобили должны были отправиться ... в презЕдентский гараж.
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 6975
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18.09.2020 21:25 Ответить
При этом раздул штат явно больше чем на 10%...
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18.09.2020 22:23 Ответить
ну,то есть ,сокращать выделенное в проекте бюджета он не готов...он готов сократить уборщиц
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18.09.2020 21:24 Ответить
Интересно как ЗЕбилам эта откровенная ссанина в их ЗЕбильные хари??? особенно на фоне того что финансирование этой шоблы увеличат сразу на 40%..?? Представляете если б это Порошенко увеличил расходы своей администрации сразу на 40% при полностью падающей экономике? Представили этот вселенский вой и скулёж ЗЕбильного стада..
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18.09.2020 21:25 Ответить
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1186
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18.09.2020 21:27 Ответить
Поздно всрались каждый день десяток эпических зашкваров у людей просто неприязнь и ненависть к этому идиотскому шапито начинает зашкаливать на местных выборах Вас просто сольют в унитаз и вымою брезгливо руки как от заразы
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18.09.2020 21:27 Ответить
Главное не как проголосуют, главное как посчитают.
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18.09.2020 21:29 Ответить
Припиняйте ********** брехні розповсюджувати.
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18.09.2020 21:45 Ответить
и шо!! Только сейчас дошло и только всего лишь 10%!!? Не мелочись,там смело 50% можно сократить .. а то и все 100% помножить на 0! это лучший вариант!
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18.09.2020 21:27 Ответить
Славимо його.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Вас падл нужно всех разогнать...сидите на шее у народа...
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18.09.2020 21:28 Ответить
Сократи наполовину депутатов. 480 депутатов для такой нищей страны, как Украина - это безумие. Они все равно ничего не делают.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Знов з ********** переплутали?
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18.09.2020 21:46 Ответить
Есть одна мелочь - 50 депутатов легче подкупить! А вот уменьшить расходы на этих - весьма реально: убрать все льготы, сократить помощников, отменить компенсации на жилье, выплаты на оздоровление и кучу других привелеев...
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18.09.2020 21:58 Ответить
Для проверки необоснованных расходов нада дополнительно нанять побольше экономистов и ревизоров. Сотню тыщ проверяющих фининспекторов! Ну и конечно в госструктуры надо набрать дополнительный штат булгахтеров, тщательно оформлять покупку скрепок и биндеров. Что бы пресечь на корню лишние расходы.
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18.09.2020 21:28 Ответить
Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак


А хто там из них президент , а ?
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18.09.2020 21:31 Ответить
Нет, Вова, ты готов только говорить об этом и то только до выборов.
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18.09.2020 21:32 Ответить
Что-то, преЗЕдент и К скромно молчат об обещанных 40% роста экономики....
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18.09.2020 21:36 Ответить
То были сказки Гончарука...
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18.09.2020 22:03 Ответить
тут нагляднее про экономику и бюджет...

Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак - Цензор.НЕТ 1675
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18.09.2020 21:42 Ответить
какое сокроащение для снижение расходов, ведь рапартует что гривны прямь рекой течёт и бьёт все рекорды.
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18.09.2020 21:44 Ответить
Этого крота криворотого при ФСБ - отсечь! А то , ишь ты, решил прибавку в 40% себе подгрести, жлоб ненасытный!)
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18.09.2020 21:45 Ответить
Борьба с последствиями а не с причинами.
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18.09.2020 21:47 Ответить
только 100% самосокращение. Иначе никак.
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18.09.2020 21:55 Ответить
Было 900 млн,стало 1300,убираем 10%-130 млн,остается 1170,вот это сократили з.********?
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18.09.2020 21:56 Ответить
Мы эту фигню слышим и видим, как армия чиновников только растёт.
И украинцев там нет - от слова хуцпа.
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18.09.2020 22:02 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии."
Поездка президента Украины Владимира Зеленского с командой в Полтаву 1 сентября обошлась государству в 193,6 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос, передает издание "Полтавщина".

Сколько таких, к тому же бестолковых поездок было за последнее время....Пусть с себя начнет.
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18.09.2020 22:07 Ответить
Что уже....... наворовали.
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18.09.2020 22:31 Ответить
Почули.
Інша справа, що ЗЕля - сцикло.
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18.09.2020 23:42 Ответить
разъезжает по дачам на который делают дорогие ремонты, и призывает экономить...
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19.09.2020 04:16 Ответить
Иногда такую фигню услышишь, а это оказывается чья-то точка зрения)
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19.09.2020 04:58 Ответить
Скоротять прибиральниць?
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19.09.2020 08:46 Ответить
 
 