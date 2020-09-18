Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а любые подозрительные расходы – тщательно проверять", - отметил Ермак, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год.

Глава Офиса Президента сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов и Государственного управления делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

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Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины о повышении тарифных ставок работникам бюджетной сферы через поэтапное повышение минимальной заработной платы, запланированное в 2021 году. "Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - отметил руководитель ОП.

Ермак сообщил, что на сегодня численность сотрудников Офиса Президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП.

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