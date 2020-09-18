В плане жестких шагов в отношении Беларуси "мы должны быть мудрее", - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Украина должна взвешивать свою реакцию на происходящее в Беларуси.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Беларусь является нашим соседом, и безусловно, мы очень внимательно за всеми событиями, которые там сегодня происходят. Безусловно, в интересах Украины - чтобы Беларусь была независимой страной, без какого-либо влияния, и была страной, где уважают права человека, в первую очередь", - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что МИД Украины "очень четко и своевременно" реагирует на все события в Беларуси и на все заявления белорусских "властей".

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"Что касается каких-то жестких шагов - я все же считаю, что мы должны быть мудрее, мы должны взвешивать все, что происходит. Мы, безусловно, находимся в постоянной координации с нашими европейским партнерами, потому что Украина имеет четко выверенный проевропейский вектор. И, безусловно, мы должны делать все то, что будет соответствовать национальным интересам Украины", - подчеркнул Ермак.

"Любые действия, которые могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела Беларуси, могут быть использованы не только против Украины, но и против самого белорусского народа", - добавил он.

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