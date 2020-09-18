В плане жестких шагов в отношении Беларуси "мы должны быть мудрее", - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что Украина должна взвешивать свою реакцию на происходящее в Беларуси.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Беларусь является нашим соседом, и безусловно, мы очень внимательно за всеми событиями, которые там сегодня происходят. Безусловно, в интересах Украины - чтобы Беларусь была независимой страной, без какого-либо влияния, и была страной, где уважают права человека, в первую очередь", - сказал Ермак.
Глава ОП отметил, что МИД Украины "очень четко и своевременно" реагирует на все события в Беларуси и на все заявления белорусских "властей".
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"Что касается каких-то жестких шагов - я все же считаю, что мы должны быть мудрее, мы должны взвешивать все, что происходит. Мы, безусловно, находимся в постоянной координации с нашими европейским партнерами, потому что Украина имеет четко выверенный проевропейский вектор. И, безусловно, мы должны делать все то, что будет соответствовать национальным интересам Украины", - подчеркнул Ермак.
"Любые действия, которые могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела Беларуси, могут быть использованы не только против Украины, но и против самого белорусского народа", - добавил он.
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По версии следствия, революция 1989 года была следствием заговора, к тому же Фронт национального спасения якобы прибегал к диверсиям и дезинформации. Обвинение утверждает, что Илиеску и его приближенные сознательно создавали в стране атмосферу хаоса и массового психоза, что привело к человеческим жертвам - по разным оценкам, в результате уличных столкновений между протестующими и силовиками погибло от 900 до 1000 человек. Кроме того, Илиеску обвиняют в шахтерских бунтах, организованных для подавления массовых протестов уже во время его президентства. Колонны шахтеров с цепями в руках, идущие на Бухарест, - это было пугающее зрелище. Оно предвещало новые столкновения и жертвы. Это теперь вменяют в вину Иону Илиеску, несмотря на то что в свое время он возглавил народный протест против режима Чаушеску.
Вместе с мерседесами ,
Пусть там сидят
..зеленский обесщал что рыгореванша не будет он нагло нае....л лично меня не подтвердив сказаное .. за такое дают по е...алу так проще
Типа, пройди мимо... И молчи по-тихому
Второй после Зё претендент на звание Гуру
И вот - какие достижения
Является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн компании Garnet International Media Group. Продюсер фильмов: "Сквот32", "Правило боя", украинско-словацкого фильма "Межа". C 2017 года - член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии.
Ой-ей, а кто видел эти фильмы? Судя по всему - в Каннах припрятали. Ну, типа, слишком великие...
Да, в странное время мы живем...
"Ермак - мудак" 😟
Невже Зеленський делегував повноваження Президента України, передбачені статтею 106 Конституції України якомусь чму?...