Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня

Экс-вице спикер ВР Оксана Сыроид заявила, что подала заявления в ГПУ и ГБР о с требованием открыть уголовное производство по факту совершенных этим указом преступлений, в том числе госизмене и диверсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сыроид отметила: "О диверсии, препятствовании законной деятельности ВСУ и государственной измене. То, что военнослужащих дальше унижают в Вооруженных Силах Украины и не дают выполнять свой конституционный долг - не новость. Но есть доказательство, которое является достаточным основанием для расследования.

Министр обороны предлагает наказывать военнослужащих за открытие ответного огня, а также за болезни и травмы. Наказывать произвольным лишением вознаграждения, установленного для военнослужащих решением правительства.

Обращаюсь к министру обороны: армия - это не ваши крепостные, которые работают за Ваши деньги и которых Вы можете наказывать за насморк или диарею. Армия - это государственная организация, которая за наши деньги должна защитить нас, прежде всего от России. И мы платим ей за то, чтобы она открывала огонь. А обязанность министра обеспечить армии достойные условия для выполнения своего долга. Поэтому, если у кого заболевания из-за негигиеничных условий или травмирования, то это не у военнослужащих нужны деньги забирать, а Вас, господин министр, гнать с должности поганой метлой.

Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины и и.о. Директора Государственного бюро расследований с требованием открыть уголовное производство по факту совершения преступлений определенных таким статьям Уголовного кодекса:

- статья 111. Государственная измена

- статья 113. Диверсия

- статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности ВСУ

- статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением"ю

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.