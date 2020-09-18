Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня
Экс-вице спикер ВР Оксана Сыроид заявила, что подала заявления в ГПУ и ГБР о с требованием открыть уголовное производство по факту совершенных этим указом преступлений, в том числе госизмене и диверсии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сыроид отметила: "О диверсии, препятствовании законной деятельности ВСУ и государственной измене. То, что военнослужащих дальше унижают в Вооруженных Силах Украины и не дают выполнять свой конституционный долг - не новость. Но есть доказательство, которое является достаточным основанием для расследования.
Министр обороны предлагает наказывать военнослужащих за открытие ответного огня, а также за болезни и травмы. Наказывать произвольным лишением вознаграждения, установленного для военнослужащих решением правительства.
Обращаюсь к министру обороны: армия - это не ваши крепостные, которые работают за Ваши деньги и которых Вы можете наказывать за насморк или диарею. Армия - это государственная организация, которая за наши деньги должна защитить нас, прежде всего от России. И мы платим ей за то, чтобы она открывала огонь. А обязанность министра обеспечить армии достойные условия для выполнения своего долга. Поэтому, если у кого заболевания из-за негигиеничных условий или травмирования, то это не у военнослужащих нужны деньги забирать, а Вас, господин министр, гнать с должности поганой метлой.
Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины и и.о. Директора Государственного бюро расследований с требованием открыть уголовное производство по факту совершения преступлений определенных таким статьям Уголовного кодекса:
- статья 111. Государственная измена
- статья 113. Диверсия
- статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности ВСУ
- статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением"ю
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.
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иди в задницу. ты приложила немало усилий чтобы "эта власть" пришла к власти
А то что-то ее шефа - маленького иисусика сми забывать начали...
Учителям не платить за уроки.
Ари
Так что 100 летняя война у них в мордоре давно уже идёт без перерывов между «бахатой» и зажравшейся москвой против остальных регионов и субъектов концлагерной ресурсной ********* замкадья )))
Кто у нас тут сам себя верховным гавнокомандувачэм назначил? У тех двоих заложников в военной форме даже губы не дрогнут, пока главзэбил и его дерьмак пальцем у них в заднице не пошевелят...
Про що?
Про нову серію «Скотов»?
А вот почему молчат депутаты - непонятно . МОЖЕТ ОНИ ВСЕ НА РАШУ РАБОТАЮТ ???
чья там подпись стоит
ДОВОЛІ АДЕКВАТНІ КРОКИ
Зе бенському ІМПІЧМЕНТ
Нет таких оснований в Законе как «требование сыраедки». Учите мат часть, пановэ, и ,наконец уже, умейте отличать член от пальца.
Что такое сыраед и чем оно знаменито?! Разве что дерьмо зрады зрадной все годы своего дупутатства накидывала на вентилятор совместно с найемами и лещенками в унисон с багуцкой, панталонием и бенямойскими моськами вроде уроженца магадана соболева и редутного лушпайки
Ждут особого приглашения ?
Это им не с факелами ходить туда-сюда и горлать "Смерть ворогам!"Имитаторы недоделанные.
шо там Главком по этому поводу скажет...?!
Чего можно ожидать от генералов этого гопника?
Якщо стріляти у відповідь просто як умовний рефлекс (видаючи певну дію у відповідь на певний сигнал) - не думаючи, не намагаючись навіть зрозуміти, чи є в цій стрілянині смисл, яку ціль така стрілянина у відповідь має досягти и дозволить досягти,
то це виглядає, як не розумна поведінка, не доцільна діяльність.
Стріляти потрібно не у відповідь, а на випередження, коли супротивник порушує умови домовленості, наприклад, готується здійснити обстріл наших позицій всупереч домовленостям про припинення вогню. Тому що підготовка до обстрілу, наприклад, розгортання озброєнь у зонах, з яких ці озброєння здатні досягти наших позицій, - це є частина процесу обстрілу, і значить, це вже порушення домовленостей. Та й то, навіть за таких умов не обов'язково взагалі стріляти, якщо дії супротивника не становлять загрози для наших військ і не заважають нам досягати наших цілей.
У кожній ситуації обов'язково потрібно розуміти свої цілі, пріоритети між ними і ціль своїх вчинків (якихось дій або відмови від дій).
Якщо ціль дій відсутня або не зрозуміла, а дії відбуваються, то такі дії не розумні і не доцільні.
Вогонь у відповідь просто тому, що це "у відповідь" - це не ціль, а маскування безглуздя - дії заради дій (показуха, обман, самообман).
Чи буде цим вогнем знищений порушник, що дозволить досягти тої цілі, що цей порушник більше не зможе у майбутньому знову повторювати подібні порушення?
Чи буде цим вогнем порушник хоч і не знищений, але промотивований чи, хоча би, попереджений про те, що за умови, якщо він спробує повторити чи продовжити подібні порушення у майбутньому, то його буде знищено (чи іншим чином знешкоджено) ? Чи дозволить ці засоби досягти тої цілі, щоби порушник, хоча і не був знищений, але припинив робити порушення і відмовився від намірів повторювати чи продовжувати порушення?
Чи будуть можливості дій і дії порушників цією стріляниною обмежені настільки, що це значно підвищить імовірність безпеки для наших захисників? (Чи ні?)
Чи буде такими засобами звільнена від загарбників окупована територія (повністю чи частково) і відновлений наш контроль над нею?
І т.п.
А що Ви мої незрівнянні кремлівські владики - господарі, будьте ласкаві до мене нікчеми, бо осмілюся запитати Вас! А що подавати Вам до вашого імперського столу? Може ще й побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
За таке треба карати