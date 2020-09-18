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Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня

Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня

Экс-вице спикер ВР Оксана Сыроид заявила, что подала заявления в ГПУ и ГБР о с требованием открыть уголовное производство по факту совершенных этим указом преступлений, в том числе госизмене и диверсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сыроид отметила: "О диверсии, препятствовании законной деятельности ВСУ и государственной измене. То, что военнослужащих дальше унижают в Вооруженных Силах Украины и не дают выполнять свой конституционный долг - не новость. Но есть доказательство, которое является достаточным основанием для расследования.

Министр обороны предлагает наказывать военнослужащих за открытие ответного огня, а также за болезни и травмы. Наказывать произвольным лишением вознаграждения, установленного для военнослужащих решением правительства.

Обращаюсь к министру обороны: армия - это не ваши крепостные, которые работают за Ваши деньги и которых Вы можете наказывать за насморк или диарею. Армия - это государственная организация, которая за наши деньги должна защитить нас, прежде всего от России. И мы платим ей за то, чтобы она открывала огонь. А обязанность министра обеспечить армии достойные условия для выполнения своего долга. Поэтому, если у кого заболевания из-за негигиеничных условий или травмирования, то это не у военнослужащих нужны деньги забирать, а Вас, господин министр, гнать с должности поганой метлой.

Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины и и.о. Директора Государственного бюро расследований с требованием открыть уголовное производство по факту совершения преступлений определенных таким статьям Уголовного кодекса:
- статья 111. Государственная измена
- статья 113. Диверсия
- статья 114-1. Воспрепятствование законной деятельности ВСУ
- статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением"ю

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.

Автор: 

Минобороны (9357) Сыроид Оксана (254)


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Топ комментарии
+33
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 7227
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18.09.2020 21:57
+30
СЫРОИД права
А вот почему молчат депутаты - непонятно . МОЖЕТ ОНИ ВСЕ НА РАШУ РАБОТАЮТ ???
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18.09.2020 21:55
+23
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 6003
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18.09.2020 21:59
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Правила форума Совет форумчан
о, вылезла сектантка.
иди в задницу. ты приложила немало усилий чтобы "эта власть" пришла к власти
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18.09.2020 21:49 Ответить
Все верно: она просто удачно паразитирует на электоральных настроениях в предверии местных выборов.
А то что-то ее шефа - маленького иисусика сми забывать начали...
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18.09.2020 21:53 Ответить
А по факту зриву оборонних закупівель тараном в 2020 році Сироїд не вимагає кримінальної справи?
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19.09.2020 11:03 Ответить
Врачам не патить за то. что лечат больных.
Учителям не платить за уроки.
Ари
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18.09.2020 21:57 Ответить
эта война будет в длинной как кавказкая в 18 веке- 100лет
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18.09.2020 21:49 Ответить
хйло столько не протянет. А их детишки и внучата давным давно уже поражены капиталистической бациллой гейропейско-пендосской жизни и вряд ли захотят «повторить» просуществовавший почти 100-ний ГУЛАГ...
Так что 100 летняя война у них в мордоре давно уже идёт без перерывов между «бахатой» и зажравшейся москвой против остальных регионов и субъектов концлагерной ресурсной ********* замкадья )))
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18.09.2020 21:58 Ответить
Війна буде довга.І не в ***** тільки причина,вони імперці.Війна може затихати і мутувати,але вона ще буде довго.В нас також Київ сильно відрізняється від регіонів.
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18.09.2020 22:03 Ответить
ха.. премии... у шмаркли вообще хотят ввести уголовную ответственность за открытие огня по террористам!
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18.09.2020 21:50 Ответить
...у нашего президёныша нет террористов - ане, матьигоити, апалченцы
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18.09.2020 21:56 Ответить
премии будут назначены энурезникам и иным косарям...
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18.09.2020 22:29 Ответить
Ой, а кто это у нас проснулся? Повылазили перед выборами защитники.
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18.09.2020 21:50 Ответить
Политические глисты решили о себе напомнить ))
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18.09.2020 21:59 Ответить
Браво. Гнать его взашей из политики и выписывать фио в базу с правонарушениями.
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18.09.2020 21:50 Ответить
Да чего вы все накинулись на козлов отпущения хомчака и совдеповского дятла тарана?
Кто у нас тут сам себя верховным гавнокомандувачэм назначил? У тех двоих заложников в военной форме даже губы не дрогнут, пока главзэбил и его дерьмак пальцем у них в заднице не пошевелят...
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18.09.2020 21:51 Ответить
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 7227
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18.09.2020 21:57 Ответить
Питати 73,22% ?
Про що?
Про нову серію «Скотов»?
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18.09.2020 22:31 Ответить
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18.09.2020 22:45 Ответить
Вот боты лаптестана слюной сразу брызжать начали.
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18.09.2020 21:52 Ответить
разжаловать и уволить без пенсии
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18.09.2020 21:55 Ответить
СЫРОИД права
А вот почему молчат депутаты - непонятно . МОЖЕТ ОНИ ВСЕ НА РАШУ РАБОТАЮТ ???
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18.09.2020 21:55 Ответить
Сыроид сама на отличненько отработала вместе со своим фсбшным хозяином садовым на рашу. Пять (!) лет работала вицеспикером не покладая рук... постоянно фонтанировала дерьмом в сторону людей добившихся изменения страны...
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18.09.2020 22:01 Ответить
Но конченное ватт-быдло даже из вице-спикера изжить невозможно
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18.09.2020 22:02 Ответить
Смешно они и ухом не поведут законов нет прокуратура ручная каштанка суды карманные скажите как Вы доведет здесь свою правоту кроме одного радикального метода чего они как огня бояться
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18.09.2020 21:55 Ответить
Венедиктова должна открыть уголовное дело по поводу приказа
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18.09.2020 21:56 Ответить
це буде чудо
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18.09.2020 22:01 Ответить
или её отставка...Завтра узнаем...
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18.09.2020 22:44 Ответить
Повинна, в правовій державі. Та в Україні вся влада в руках прокацапської зелені.
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18.09.2020 22:01 Ответить
А ТЕКСТ ПРИКАЗА кто-то может показать украинцам?
чья там подпись стоит
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18.09.2020 21:57 Ответить
На Цензоре выкладывали. Подпись Тарана.
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18.09.2020 22:35 Ответить
согласен на 100%
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18.09.2020 21:57 Ответить
для начала письмо надо написать в парламент ЕС что зе-власть динамит все процессы .но почемуто предпочитает не рубли своих кураторов, а валюту с глазом Бога ,а тут уже по поняткам они в тупик сами зайдут ..нельзя палить паркет с пола
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18.09.2020 21:57 Ответить
Экс-вице спикер ВР Оксана Сыроид заявила, что подала заявления в ГПУ и ГБР о с требованием открыть уголовное производство по факту совершенных этим указом преступлений, в том числе госизмене и диверсии. Источник: https://censor.net/ru/n3220204

ДОВОЛІ АДЕКВАТНІ КРОКИ
Зе бенському ІМПІЧМЕНТ
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18.09.2020 21:58 Ответить
Скорее сыроежку привлекут «за разглашения служебной и государственной тайны» )))
Нет таких оснований в Законе как «требование сыраедки». Учите мат часть, пановэ, и ,наконец уже, умейте отличать член от пальца.
Что такое сыраед и чем оно знаменито?! Разве что дерьмо зрады зрадной все годы своего дупутатства накидывала на вентилятор совместно с найемами и лещенками в унисон с багуцкой, панталонием и бенямойскими моськами вроде уроженца магадана соболева и редутного лушпайки
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18.09.2020 22:09 Ответить
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 1373
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18.09.2020 21:58 Ответить
Прекрасные отношения были у них, а не у Украины.
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19.09.2020 01:08 Ответить
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 6003
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18.09.2020 21:59 Ответить
она его и похоронит...
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18.09.2020 22:43 Ответить
А может, не платить министру обороны за такую муйню в военное время ?
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18.09.2020 21:59 Ответить
можна взагалі без такого міністра обійтись - гірше не буде.
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18.09.2020 22:02 Ответить
Після такого наказу, під час війни, таран повинен зустріти ранок в кабінеті слідчого. Та, ймовірно, він виконує наказ верховного говнокомандувача.
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18.09.2020 22:05 Ответить
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 8469
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18.09.2020 22:06 Ответить
Сироїд має рацію.
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18.09.2020 22:09 Ответить
На додачу до рації не завадив би кулемет.
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18.09.2020 22:19 Ответить
Таран уже не один раз засветился, как агент беса путлера, и это очередная креатура клоуна, ну а кого мог назначить предатель Украины, риторический вопрос.
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18.09.2020 22:10 Ответить
Ну и где все эти свободовцы и оуновцы ? Язык в жопу проглотили ?
Ждут особого приглашения ?
Это им не с факелами ходить туда-сюда и горлать "Смерть ворогам!"Имитаторы недоделанные.
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18.09.2020 22:24 Ответить
Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня - Цензор.НЕТ 2013
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18.09.2020 22:34 Ответить
Ну звичайно, ***** ж завжди тільки правду говорить
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18.09.2020 22:37 Ответить
МО пора за такое отношение к армии -в воюющей 6 лет стране -пора минимум отправить в отставку...! максимум-под трибунал..!!!
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18.09.2020 22:36 Ответить
а после принятия бюджета где расходы на армию сокращены на более 100млн гривен в отставку должен подать и премьер а ВР-распущена...!!!
шо там Главком по этому поводу скажет...?!
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18.09.2020 22:42 Ответить
Це диверсія і держзрада, - ексвіцеспікер ВР Сироїд вимагає відкрити кримінальне провадження через наказ Міноборони позбавляти військових премії за відкриття вогню - Цензор.НЕТ 2837
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19.09.2020 01:14 Ответить
Гавно зеленое делает с ВСУ подобие периода януковича .
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19.09.2020 01:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина

Чего можно ожидать от генералов этого гопника?
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19.09.2020 02:24 Ответить
https://censor.net/ua/news/3219107/*****************************************************************************************************
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19.09.2020 02:31 Ответить
Стріляти у відповідь -- це далеко не завжди = захищати країну.

Якщо стріляти у відповідь просто як умовний рефлекс (видаючи певну дію у відповідь на певний сигнал) - не думаючи, не намагаючись навіть зрозуміти, чи є в цій стрілянині смисл, яку ціль така стрілянина у відповідь має досягти и дозволить досягти,
то це виглядає, як не розумна поведінка, не доцільна діяльність.

Стріляти потрібно не у відповідь, а на випередження, коли супротивник порушує умови домовленості, наприклад, готується здійснити обстріл наших позицій всупереч домовленостям про припинення вогню. Тому що підготовка до обстрілу, наприклад, розгортання озброєнь у зонах, з яких ці озброєння здатні досягти наших позицій, - це є частина процесу обстрілу, і значить, це вже порушення домовленостей. Та й то, навіть за таких умов не обов'язково взагалі стріляти, якщо дії супротивника не становлять загрози для наших військ і не заважають нам досягати наших цілей.

У кожній ситуації обов'язково потрібно розуміти свої цілі, пріоритети між ними і ціль своїх вчинків (якихось дій або відмови від дій).
Якщо ціль дій відсутня або не зрозуміла, а дії відбуваються, то такі дії не розумні і не доцільні.
Вогонь у відповідь просто тому, що це "у відповідь" - це не ціль, а маскування безглуздя - дії заради дій (показуха, обман, самообман).
Чи буде цим вогнем знищений порушник, що дозволить досягти тої цілі, що цей порушник більше не зможе у майбутньому знову повторювати подібні порушення?
Чи буде цим вогнем порушник хоч і не знищений, але промотивований чи, хоча би, попереджений про те, що за умови, якщо він спробує повторити чи продовжити подібні порушення у майбутньому, то його буде знищено (чи іншим чином знешкоджено) ? Чи дозволить ці засоби досягти тої цілі, щоби порушник, хоча і не був знищений, але припинив робити порушення і відмовився від намірів повторювати чи продовжувати порушення?
Чи будуть можливості дій і дії порушників цією стріляниною обмежені настільки, що це значно підвищить імовірність безпеки для наших захисників? (Чи ні?)
Чи буде такими засобами звільнена від загарбників окупована територія (повністю чи частково) і відновлений наш контроль над нею?
І т.п.
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19.09.2020 03:24 Ответить
чет как политик становится ЭКС так такие правильные слова начинают изо рта сыпаться, не зашьеш
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19.09.2020 05:38 Ответить
потрібно всіх ветеранів другої світової залишити без пенсії-за те що вони стріляли в німців...
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19.09.2020 05:56 Ответить
Це диверсія і держзрада, - ексвіцеспікер ВР Сироїд вимагає відкрити кримінальне провадження через наказ Міноборони позбавляти військових премії за відкриття вогню - Цензор.НЕТ 9001
А що Ви мої незрівнянні кремлівські владики - господарі, будьте ласкаві до мене нікчеми, бо осмілюся запитати Вас! А що подавати Вам до вашого імперського столу? Може ще й побільше української крові, яку Ви так поважаєте?
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19.09.2020 07:08 Ответить
Зеленський і його Єрмак і його фокін і його Медведчук це посібники російських окупантів! Нічого дивного що вони проти України і української армії.
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19.09.2020 07:32 Ответить
такі накази деморалізують суспільство і підривають боєздатність армії
За таке треба карати
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19.09.2020 08:10 Ответить
Был приказ 227 во время ВОВ так называемый - ни шагу назад .Время было такое ,не могло быть других вариантов. Но то что сейчас - это к примеру солдат случайно громко пукнул, а командир может оценить это по своему усмотрению что это была стрельба и наказать материально .И доказывай потом что это было природное явление. Тогда лучше проехать по передку с газовым резаком и и позаваривать стволы всему что стреляет так и надёжней и 100% не стрельнет.Очевидно на очереди обязательное ношение беруш для ушей ( что бы не слышали) и ношение очков для сварщика ( чтоб не видели) и на руках боксерские перчатки ( что бы пальцами никуда не лазили). Да уже белые флаги выдайте под роспись и закончите этот балаган дебилы.
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19.09.2020 10:13 Ответить
Це диверсія і держзрада, - ексвіцеспікер ВР Сироїд вимагає відкрити кримінальне провадження через наказ Міноборони позбавляти військових премії за відкриття вогню - Цензор.НЕТ 1646
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19.09.2020 18:47 Ответить
Це диверсія і держзрада, - ексвіцеспікер ВР Сироїд вимагає відкрити кримінальне провадження через наказ Міноборони позбавляти військових премії за відкриття вогню - Цензор.НЕТ 2161
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19.09.2020 18:51 Ответить
 
 