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Новости Коронавирус и карантин
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Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости, - Ляшко

Коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточно, разворачивать мобильные госпитали нет необходимости, - Ляшко

Коечного фонда для пациентов с COVID-19 даже достаточно, разворачивать мобильные госпитали на базе выставочных центров нет необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире "Громадського радио" сделал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Во вторник мы проводили совещание в КГГА и Киевской ОГА, мы говорили, не нужно ли сегодня уже разворачивать временные госпитали на базе выставочных центров, дворцов спорта. Мы видим, что сегодня коечного фонда, который есть в медучреждениях Киева и Академии медицинских наук достаточно", - сказал он.

Ляшко отметил, что проекты таких временных госпиталей были подготовлены Минздравом в апреле-мае.

По словам Ляшко, в настоящее время в Украине для пациентов с COVID-19 есть 32 тыс. коек, из них заняты 12 тыс. коек.

"Запас в системе здравоохранения есть. Плюс 16 тыс. коек перепрофилируется дополнительно. Мы сейчас лично проезжаем по некоторым медучреждениям, чтобы убедиться, что коек будет достаточно",- сказал он.

"Недавно интернет облетела запись разговора семейного врача с диспетчером скорой помощи, о том, что некуда госпитализировать пациента. Эти вещи нужно превентивно отрабатывать. Это работа директоров департаментов здравоохранения, чтобы они знали, где можно везти больного", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та шож такое? Снова вирус побеждаем?
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18.09.2020 21:59 Ответить
Ляшко маніпулює даними, койкомісць достатньо для тих в кого підтверджено діагноз коронавірус, а тих хто лягає в лікарню з пневмонія ми з підозрою на коронавірус - в рази більше і для них немає місць в лікарнях, для них потрібні мобільні шпиталі!
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19.09.2020 11:00 Ответить
в среднем по стране-может быть...а регионах с красным уровнем?в одессе уже 70% заполненность...и тоже в среднем по одессе.
а врачей достаточно на этот коечный фонд?
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18.09.2020 22:00 Ответить
В Одесі нехай друг Порошенка Труханов особисто лікує хворих після святкування дня міста. А скоро до нього приєднається і Філатов.
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18.09.2020 22:03 Ответить
Ну он же санитарный врач Украины а не Одессы!
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18.09.2020 22:03 Ответить
Вопрос с обеспечением коек системой подачи воздуха и кислорода больным .
В больницах уничтожили централизованные системы вовремя ремонтов . кто-то то оценил ситуацию ?
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18.09.2020 22:04 Ответить
Коли людині, в Одесі, з двостороннім запаленням легень, відмовляють у госпіталізації, бо заповнена лікарня ковідними хворими і вони лежать впереміш з іншими хворими, розділені лише перегородками з простирадл, то норма??? Кажуть - краще не наполягайте, а лікуйтесь вдома, щоби ковід ще не підхопити...
Коли мені, у коментарях, у фісбуку, розповідають, як у Львові 30-річного хлопця взяли до лікарні лише через знайомства у обладміністрації, коли вже легень майже не залишилось, збирали гроші по родичах, бо кожного дня по 40 тисяч гривень на ліки уходило... То нормально??? А хлопець всеодно помер...
Що несе цей санітар???
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19.09.2020 10:08 Ответить
 
 