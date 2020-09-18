"У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал об успехах команды Зеленского в достижении мира на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что украинцы уже привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", - сказал Ермак.

При этом глава Офиса Президента признал, что на пути к миру не все проходит гладко.

"Но есть сегодня очень, я считаю, украинская победа. У нас седьмая неделя режима тишины. Для скептиков сразу скажу так: на шестой неделе у нас было трагическое событие, мы потеряли нашего героя, нашего воина. Мы наблюдаем много провокаций с той стороны. Да, не является идеальным механизм, который согласовали по содержанию режима тишины", - пояснил Ермак.

Он добавил, что вся украинская власть "делает все, чтобы осуществилась эта мечта всех украинцев" о мире.

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