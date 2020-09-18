"То, что говорит Фокин - его личная позиция, с которой я не согласен, - Ермак"

Глава Офиса Президента заявил, что личная позиция замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по вопросам урегулирования на Донбассе может отличаться от официальной позиции Украины.

Об этом Ермак сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями как на уровне представителей в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел, и они (эти принципы. - Ред.) неизменны", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа - консультативный орган, люди в ней работают на общественных началах и не получают зарплату.

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"И все, что они проговаривают в процессе консультаций, должно для того, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну - оно должны пройти либо через Кабинет Министров, либо через парламент Украины, либо через другие соответствующие органы, которые имеют сегодня право и компетенцию принимать эти решения", - пояснил Ермак.

"Так много всего говорится, так много сегодня информационных фейков, разговоров и так далее. Я считаю, что надо обращаться к фактам, юридическим фактам, и ими руководствоваться в принятии любых решений", - добавил он.

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Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.