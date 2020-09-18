То, что говорит Фокин - его личная позиция, с которой я не согласен, - Ермак
Глава Офиса Президента заявил, что личная позиция замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по вопросам урегулирования на Донбассе может отличаться от официальной позиции Украины.
Об этом Ермак сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Безусловно, это мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. Есть позиция украинской стороны, она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями как на уровне представителей в Минской группе, в нормандском формате, на переговорах министров иностранных дел, и они (эти принципы. - Ред.) неизменны", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что Трехсторонняя контактная группа - консультативный орган, люди в ней работают на общественных началах и не получают зарплату.
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"И все, что они проговаривают в процессе консультаций, должно для того, чтобы это стало юридическим документом, который к чему-то обязывает страну - оно должны пройти либо через Кабинет Министров, либо через парламент Украины, либо через другие соответствующие органы, которые имеют сегодня право и компетенцию принимать эти решения", - пояснил Ермак.
"Так много всего говорится, так много сегодня информационных фейков, разговоров и так далее. Я считаю, что надо обращаться к фактам, юридическим фактам, и ими руководствоваться в принятии любых решений", - добавил он.
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Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.
18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак активно помогает Зеленскому утолять кадровый голод. Зачастую своими хорошими знакомыми и кумовьями…
У Владимира Зеленского есть большая проблема - профессиональные и порядочные люди все меньше хотят работать на государство. Во многом это результат спонтанной и нелогичной кадровой политики президента. В условиях кадрового голода президенту приходится обращаться за помощью к ближайшему окружению. Самый приближенных из всех, глава Офиса президента Андрей Ермак, активно помогает с кадрами, предлагая старых знакомых по бизнесу, университету и просто по жизни.
Как устроен «социальный лифт» Ермака, и кто попал во власть благодаря ему, - в сегодняшнем материале http://www.liga.net/ LIGA.net .
«АНДРЮШЕ НУЖНА БЫЛА ПОМОЩЬ»
12 сентября в эфире телеканала 1+1 вышел очередной выпуск программы Світське життя. Одной из собеседниц ведущей стала певица Маша Фокина - внучка первого премьер-министра и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D1%82%D0%BA%D0%B3-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BA.html Предатель Ермак ввел в ТКГ ватника Фокина благодаря гламурной внучке последнего
«Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим… Он не знал, что Андрей Ермак - это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь - помочь ситуации», - заявила Маша Фокина. Певица уточнила, что знакома с Ермаком с 18 лет, то есть как минимум с 2004 года. И видятся они «достаточно часто, даже сейчас».
Парадокс в том, что о мотивации кадровых решений Зеленского общество узнает из эфиров светских хроник. И это в очередной раз оголило больные точки власти - кадровый голод и кумовство.
В начале каденции для Зеленского главным критерием при назначениях было доверие. Теперь президент все чаще обращается к рекомендациям окружения. А ближе Ермака сейчас у Зеленского никого нет.
Алексей Долгих, управляющий партнер компании по подбору управленческого персонала Boyden, которая помогала Офису президента с подбором глав ОГА в начале каденции, считает, что у команды Зеленского очень узкий маневр для кадровых решений. «За первые три-четыре месяца мы видели найм только тех людей, которых они знают и понимают. Не было ни одного случая, когда был нанят кандидат с рынка, у которого не было карт-бланша доверия из «предыдущей» жизни», - говорит Долгих.
Если в начале президентского срока обсуждали назначение друзей Зеленского, то сейчас в тренде назначения хороших знакомых Ермака.
«МЫ ОТ ЕРМАКА»
1. Николай Тищенко. Главным лоббистом Ермака в парламенте можно считать его кума Николая Тищенко. Руководитель ОП является крестным отцом сына нардепа. «Я не перестану относиться к нему как другу, ни при каких обстоятельствах, пока он не нарушит принципы дружбы», - отметил Ермак в интервью Левому берегу.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/05/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D0%BF-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B4.html Нардеп Тищенко носит главе ОП Ермаку деньги коробками - Лерос. Фото
Сейчас Тищенко возглавляет киевскую городскую ячейку партии Слуга народа. На пару с главой СН Александром Корниенко они занимаются формированием списков в Киевсовет. 15 сентября нардеп Гео Лерос обнародовал предварительный список СН по Деснянскому и Днепровскому районам Киева. Два собеседника издания в руководстве партии подтвердили их аутентичность.
Семь человек из списка были поданы Тищенко, о чем сказано в самой таблице. Также по Деснянскому району от СН должна баллотироваться советница Ермака Лилия Пашинная. «Она сейчас стоит в полупроходной части списка», - рассказал один из руководителей избирательного штаба партии.
2. Андрей Задорожный. Будучи студентом КИМО глава ОП работал в частной юридической компании Проксен, созданной Александром Задорожным - это университетский преподаватель Ермака, брат которого Андрей в 2019 году был избран нардепом по списку Слуги народа. До этого он был директором компании Проксен.
3. Сергей Гайдай. В начале сентября нынешний глава Луганской ОГА Гайдай выступил за восстановление экономических связей с временно неподконтрольными территориями Донбасса. По информации издания, назначение Гайдая лоббировал Ермак. Это подтвердил сам Гайдай в интервью ТСН. А в интервью hromadske Гайдай заявил, что Ермак - его друг, которого он давно знает.
4. Андрей Костин и Галина Третьякова. Нардепы от Слуги народа. Костин - глава правового комитета, а Третьякова - комитета по вопросам социальной политики. Оба входят в состав украинской делегации в ТКГ, которую курирует Ермак.
В интервью издания Babel Ермак подтвердил, что именно он порекомендовал Третьякову и Костина в список СН. «Я очень щепетильно отношусь к доверию друзей, если кому-то даю рекомендацию - то пропускаю через себя. Для меня выше человеческих отношений нет ничего», - заявил он. Сама Третьякова в интервью UA:Перший сказала, что знакома с Ермаком «очень давно».
5. https://file.liga.net/persons/mihail-saakashvili М ихаил Саакашвили. Экс-одесский губернатор воистину «человек мира». Именно при Ермаке он получил должность в Нацсовете реформ. «Я его знаю почти с детства, потому что мы вместе учились (видимо речь об учебе в КИМО - ред.)», - сказал Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону.
По словам собеседника http://www.liga.net/ LIGA.net в руководстве фракции СН, идею с назначением Саакашвили продвигал еще Андрей Богдан. Экс-глава ОП готовил все необходимые документы для возвращения Саакашвили украинского гражданства. Но именно с подачи Ермака экс-президент Грузии получил должность в Нацсовете.
6. Алексей Кулеба. Летом 2019 года тогдашний глава ОП Богдан очень хотел снять Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако это не удалось. Более того, осенью того же года в защиту мэра Киева выступил Ермак и убедил Зеленского не увольнять Кличко. В знак благодарности мэр назначил лояльных Ермаку людей. В частности, главой департамента КГГА по благоустройству стал Алексей Кулеба. По словам Кличко, он обратился к Ермаку, чтобы найти человека, который будет «абсолютно корректен, некоррумпирован и эффективен», и получил «рекомендацию господина Кулебы».
7. Олег Кипер. В конце июля генпрокурор Ирина Венедиктова представила нового прокурора Киева - Олега Кипера. Во времена президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры. Однако в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева http://reyestr.court.gov.ua/Review/84163532 восстановил его в должности старшего прокурора главного управления надзора. 9 июня текущего года Кипер был назначен на должность зампрокурора Киева. До этого работал внештатным советником Ермака.
8. Ростислав Карандеев. Занимает должность первого замминистра культуры и информполитики. В феврале-июле был советником Ермака. В 2016-2020 годах работал госсекретарем Минкульта.
КАК РАБОТАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ЕРМАКА
Суть «социального лифта» в том, что Ермак предпочитает решать проблемы за счет новых людей, которых знает лично, говорит собеседник издания в руководстве СН. «Возьмем ТКГ, делегация не справляется. Как можно идти? Вызвать делегацию, напрячь их и озадачить. А можно туда запулить двух новых дедов», - объясняет он. Тем более, что одного из них Ермаку посоветовала старая знакомая.
Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда - это штанга, как в случае с Фокиным
Именно так, по словам собеседника, в ОП появилась замглавы Юлия Соколовская. «В начале карантина ОП вообще не понимал, что происходит в соцсфере», - говорит он. Именно так появился Богдан Тирусь - заведующий отдела ОП по связям президента с Кабмином. Так появился Сергей Куницын, который по просьбе Ермака занимается вопросами ветеранов.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE.html Таможню возглавили люстрированые, коррупционеры, бандиты и люди Ермака - нардеп
«Ермак же продюсер: видит хороший типаж с правильным, по его мнению, бэкграундом и подтягивает. Иногда это точные попадания, иногда - это штанга, как в случае с Фокиным», - отмечает собеседник.
В целом, по его словам, кадровой историей власти занимается очень мало людей. «Многие боятся давать своих кандидатов. Их могут сбить и накидать грязи в интернете. Поэтому людей, которые приходят и суют своих
Значит-ВРАНЬЕ! И Фокин нужен для прощупывания почвы, насколько можно сдать позиции Украины Путину.
Это все равно, если бы Гитлер направил в СССР не Иоахима Риббентропа а Эрнста Тельмана!
Ну а что, ведь то что он коммунист, это его "личная позиция"!
Треба оголосити загальну амністію: Фокін про особисту позицію щодо Донбасу
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200918-treba-ogolosyty-zagalnu-amnistiyu-fokin-pro-osobystu-pozytsiyu-shhodo-donbasu/
Но дело даже не в этом. Если его не убирают из ТКГ, значит его кураторов все устраивает. Ну и шоб Маша не обижалась.
Если Фокин позволяет себе говорить то, что идет в разрез государственных интересов, то гнать надо Фокина из делегации. Ермак, Фокина уже исключили из состава делегации?
Чего сопли жуете? Времени прошло более чем достаточно. А раз не исключили, значит Фокин Вам и не только Вам нужен, чтобы оглашать то, что Вы боитесь, чтобы не вызвать в свой адрес волну гнева и потерять теплое место. А Фокина не жалко. Не велика потеря.
І усе ця Машка, підсунула ФУКСА. очі б не бачили, але у роботі девкі потрібні."
О, как.
То есть вот дедуля Фокин, которого "18 августа Президент Владимир Зеленскийhttps://censor.net/ru/news/3214393/zelenskiyi_naznachil_fokina_pervym_zamom_kravchuka_v_ukrainskoyi_delegatsii_v_tkg_ukazhttps://censor.net/ru/n3220209) - высказывает свое личное мнение и в составе делегации прорешивает свои личные делишки?
То есть переговоры - это "стрелка", на которой представители олигархата и бандюканы прорешивают, как им Украину делить?
Как интересно.
А тогда я предлагаю, пусть ее Турчинов выскажет, официальную позицию именно Украины "по вопросам урегулирования на Донбассе"
Источник: https://censor.net/ru/n3220209
Собственно, Турчинов позицию вчера уже высказал.
Официальную.
P.S. Сдавали бы вы уже дела то по-хорошему, Слуги Народные, вам ведь скоро с вещами на выход, корзинки в СИЗО вам пора паковать.
Человек,представляющий на переговорах государство не имеет права на своё мнение,он обязан выражать мнение государства,это же азы дипломатии!!!
Йди сортири в офіси мий, казачок фєдєрастовий...