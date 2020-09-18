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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы посадили в тюрьму на 13 лет донецкого доктора-невропатолога Шаповалова, - правозащитники

Донецкие террористы осудили на 13 лет тюрьмы врача-невропатолога Юрия Шаповалова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке "Медийная инициатива за права человека".

В сообщении отмечается: "56-летний Юрий Шаповалов - врач-невропатолог и председатель донецкого клуба любителей кактусов "Ислайя". Исчез в Донецке 11 января 2018 - представители незаконных вооруженных формирований похитили мужчину по дороге с работы домой.

Как происходило задержание можно увидеть на видео, которое боевики впоследствии выложили в Интернет: на улице вооруженные мужчины нападают на Шаповалова, бросают его на землю в то время, как он говорит по телефону с мамой. "Это была уже постановка, чтобы показать по телевизору. В то время Юра уже был задержан", - утверждает его бывший сокамерник, также гражданский заложник Олег Галазюк.

По его сведениям, Шаповалова привезли в тайную тюрьму так называемого "МГБ" - "Изоляция". Там пытали электрическим током, избивали и сломали несколько ребер. И все ради того, чтобы задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Позже боевики сообщили: Шаповалов еще весной 2014 года "начал системный мониторинг политической ситуации. Он собирал, анализировал и передавал украинской разведке" информацию, что наносит ущерб безопасности "ДНР" - "о расположении огневых позиций", "передвижения военной техники" и автомобилей с псевдо-номерами.

В конце апреля 2018 Юрия Шаповалова перевели в донецкий СИЗО. Более четырех месяцев мама не знала, где находится сын. И только потом разрешили передать ему передачу.

Освобожденные из Донецка в конце 2019-го рассказывают, что Шаповалов имеет проукраинские взгляды, до задержания имел аккаунт в твиттере под именем "Залишенец Донецкий". Сейчас этой страницей пользуются боевики.Также Юрий фотографировал стратегические объекты Донецка и выкладывал их в сеть.

Весной 2020 боевики "осудили" Юрия Шаповалова к 13 годам заключения и перевели в колонию № 32 в Макеевке.

"15 сентября была в колонии на третьем свидании, - рассказывает мама Юрия Анна Георгиевна. - И впервые смогла разглядеть, как выглядит сын. Накануне дважды видела только силуэт. Общаться приходится по телефону и через два стекла с очень плохого освещения. А в этот раз Юра выбрал место, где была лучше лампа. От сына осталась половина - очень худой. Волосы наполовину поседели. Говорит, что после объявления "приговора". Вроде, и относился к нему спокойно, но когда услышал о 13 лет, это был шок. но морально Юрий держится и ждет освобождения".

Шаповалов говорит, что в колонии есть дворик для прогулок, размером 15 на 15 метров, он ежедневно пытается пройти там пять-семь километров.

"Этот рассказ сына мне напомнила историю нашей собаки. Когда она уже была старая, ходила целый день от калитки к калитке, чтобы не сидеть на месте", - говорит мама.

Анна Георгиевна - уже пожилая женщина, ей 80 лет. Говорит, что ее трудно еженедельно возить передачи в колонию. "Надо преодолеть примерно 40 километров. Еду на трех видах транспорта, а затем несколько километров на такси. Собираю 16 килограммов продуктов - больше поднять нет сил, меньше - не могу, потому что нужно кормить и других, которым близкие не в состоянии передавать", - добавляет она. Женщина, как и ее сын, очень надеется на скорейшее обмен, ведь ждать уже нет ни моральных, ни материальных ресурсов.

Террористы посадили в тюрьму на 13 лет донецкого доктора-невропатолога Шаповалова, - правозащитники 01

Автор: 

Донецьк (6322) заложник (1492)


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Топ комментарии
+20
А мы им амнистию, особый статус, выборы, изменения в законы, отвод войск, нельзя отвечать на обстрелы, новые КПП, бесплатно воду в ОРДЛО, соц выплаты ( шахтерские кстати), заграничные паспорта и безвиз..., формулы " штангенциркуля" да все что угодно.. и язык и РПЦ.. Ну где то так.." МИР" по Зе одним словом.
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18.09.2020 22:23
+8
Невропатолог нашим не нужен - наши меняют российских убийц только на бомжей.
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18.09.2020 22:42
+2
И не в коем случае не преследовать садистов из концлагеря Изоляция. Им места у Малюськи надзирателями.
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18.09.2020 22:37
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Правила форума Совет форумчан
А мы им амнистию, особый статус, выборы, изменения в законы, отвод войск, нельзя отвечать на обстрелы, новые КПП, бесплатно воду в ОРДЛО, соц выплаты ( шахтерские кстати), заграничные паспорта и безвиз..., формулы " штангенциркуля" да все что угодно.. и язык и РПЦ.. Ну где то так.." МИР" по Зе одним словом.
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18.09.2020 22:23 Ответить
И не в коем случае не преследовать садистов из концлагеря Изоляция. Им места у Малюськи надзирателями.
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18.09.2020 22:37 Ответить
Невропатолог нашим не нужен - наши меняют российских убийц только на бомжей.
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18.09.2020 22:42 Ответить
Жуткая судьба, Господи, укрепи!
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19.09.2020 00:29 Ответить
Божечку,це ж святА людина! Як боляче ,що такі патріоти терплять пекельні муки в полоні… Коли ж можна вже буде гамселити по ворогу ?!
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19.09.2020 00:50 Ответить
нужно менять. было же несколько хороших обменов.
будем надеяться, что ещё будут.
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19.09.2020 04:23 Ответить
кацапсини підтримують. Всe зрозуміло, що цe за обміни...
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19.09.2020 05:36 Ответить
то есть кацапсини поддерживают возврат домой сотен украинских патриотов.
как это не патриотично с их стороны.
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19.09.2020 06:32 Ответить
Чого нe виіхав з дири? Кидають жалосливі історіі про вату, щоб було на кого міняти вбивць наших воінів, агeнтів та шпигунів. СБУ ризикують, втрачають людeй, кошти, вeдуть, а ці нахапали сотню на вулицях - міняємось. Мeханізм зрозумілий
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19.09.2020 05:34 Ответить
Вот ты тварь рашистская
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19.09.2020 12:44 Ответить
Тактика росіян проста, хапають на окупованій території лікарів, професорів і міняють їх Україні на своїх військових, котрих ми захопили в полон. Щоб це все припинити, достатньо однієї рішучої атаки Української армії на окупантів. Росія зараз не в змозі буде відстояти окуповані на Донбасі території. Росіянам, он ще на Білорусію треба фінанси виділяти. Тому зараз самий час щоб вигнати російських окупантів з Українського Донбасу!
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19.09.2020 07:28 Ответить
касапоИИУДЫ !
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.gif https://uploads.disquscdn.com/images/cc229f4d4a10fb7277c85bb57ec3469c6f1df1779e37e556ba87c1c30265bd0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/951d960baa8a79d7eb31f5911e5e329766ec006bf403fa94bdf792b9d52f5fec.gif https://uploads.disquscdn.com/images/1244f3d41fbf7c21f0ee7ff30808db494a88e9376c996d8e7467a123dfd28c29.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.gif ..ю.ю.ю. https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg . . ю.юююю.
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19.09.2020 09:37 Ответить
Душераздирающая история, и сколько еще изломанных судеб и жертв путинской раши
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19.09.2020 11:00 Ответить
ТАК УБЕЙТЕ ПУШИЛИНА !!! ИЛИ ДАЙТЕ ДЕНЕГ ЗА ЕГО ГОЛОВУ !!! А... НЕ ХОТИТЕ !!!??? ТАК ЗНАЧИТ ВЫ ЗА ОДНО !!!
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19.09.2020 12:19 Ответить
 
 