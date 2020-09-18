Террористы посадили в тюрьму на 13 лет донецкого доктора-невропатолога Шаповалова, - правозащитники

Донецкие террористы осудили на 13 лет тюрьмы врача-невропатолога Юрия Шаповалова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке "Медийная инициатива за права человека".

В сообщении отмечается: "56-летний Юрий Шаповалов - врач-невропатолог и председатель донецкого клуба любителей кактусов "Ислайя". Исчез в Донецке 11 января 2018 - представители незаконных вооруженных формирований похитили мужчину по дороге с работы домой.

Как происходило задержание можно увидеть на видео, которое боевики впоследствии выложили в Интернет: на улице вооруженные мужчины нападают на Шаповалова, бросают его на землю в то время, как он говорит по телефону с мамой. "Это была уже постановка, чтобы показать по телевизору. В то время Юра уже был задержан", - утверждает его бывший сокамерник, также гражданский заложник Олег Галазюк.

По его сведениям, Шаповалова привезли в тайную тюрьму так называемого "МГБ" - "Изоляция". Там пытали электрическим током, избивали и сломали несколько ребер. И все ради того, чтобы задержанный признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Позже боевики сообщили: Шаповалов еще весной 2014 года "начал системный мониторинг политической ситуации. Он собирал, анализировал и передавал украинской разведке" информацию, что наносит ущерб безопасности "ДНР" - "о расположении огневых позиций", "передвижения военной техники" и автомобилей с псевдо-номерами.

В конце апреля 2018 Юрия Шаповалова перевели в донецкий СИЗО. Более четырех месяцев мама не знала, где находится сын. И только потом разрешили передать ему передачу.

Освобожденные из Донецка в конце 2019-го рассказывают, что Шаповалов имеет проукраинские взгляды, до задержания имел аккаунт в твиттере под именем "Залишенец Донецкий". Сейчас этой страницей пользуются боевики.Также Юрий фотографировал стратегические объекты Донецка и выкладывал их в сеть.

Весной 2020 боевики "осудили" Юрия Шаповалова к 13 годам заключения и перевели в колонию № 32 в Макеевке.

"15 сентября была в колонии на третьем свидании, - рассказывает мама Юрия Анна Георгиевна. - И впервые смогла разглядеть, как выглядит сын. Накануне дважды видела только силуэт. Общаться приходится по телефону и через два стекла с очень плохого освещения. А в этот раз Юра выбрал место, где была лучше лампа. От сына осталась половина - очень худой. Волосы наполовину поседели. Говорит, что после объявления "приговора". Вроде, и относился к нему спокойно, но когда услышал о 13 лет, это был шок. но морально Юрий держится и ждет освобождения".

Шаповалов говорит, что в колонии есть дворик для прогулок, размером 15 на 15 метров, он ежедневно пытается пройти там пять-семь километров.

"Этот рассказ сына мне напомнила историю нашей собаки. Когда она уже была старая, ходила целый день от калитки к калитке, чтобы не сидеть на месте", - говорит мама.

Анна Георгиевна - уже пожилая женщина, ей 80 лет. Говорит, что ее трудно еженедельно возить передачи в колонию. "Надо преодолеть примерно 40 километров. Еду на трех видах транспорта, а затем несколько километров на такси. Собираю 16 килограммов продуктов - больше поднять нет сил, меньше - не могу, потому что нужно кормить и других, которым близкие не в состоянии передавать", - добавляет она. Женщина, как и ее сын, очень надеется на скорейшее обмен, ведь ждать уже нет ни моральных, ни материальных ресурсов.