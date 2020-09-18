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Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак

Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицает существование тайного соглашения с Российской Федерацией, о котором ранее заявил его предшественник Андрей Богдан

Об этом Ермак сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже из области конспирологии. А конспирология - она ​​всегда дает такие идеи о каких-то тайных соглашениях ... могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть по существу", - сказал он.

Ермак утверждает, что не смотрел интервью Богдана, потому что у него нет на это времени.

"Его (плана) просто не может существовать в теории", - добавил Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан

Автор: 

россия (95652) шоу Шустера (315) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+41
ему хоть кто-то верит ?

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18.09.2020 22:20
+25
Тайное соглашение на то и тайное, чтобы его наличие до последнего отрицать.
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18.09.2020 22:22
+23
Да какая нах конспирология - то что озвучил Богдан все лежит на поверхности и только ленивый или тупой не соберет этот пазл !!! "ермак - предатель" ...
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18.09.2020 22:25
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ему хоть кто-то верит ?

Отзовись, верящий !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.09.2020 22:20 Ответить
Тайное соглашение на то и тайное, чтобы его наличие до последнего отрицать.
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18.09.2020 22:22 Ответить
Не кизди,кацапская щель.
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18.09.2020 22:23 Ответить
Громче всех всегда кричит тот кто обосрался.
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18.09.2020 22:24 Ответить
Ермак - кацапський недоумок, не піддавайтеся на кацапську дурню.
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18.09.2020 22:25 Ответить
Да какая нах конспирология - то что озвучил Богдан все лежит на поверхности и только ленивый или тупой не соберет этот пазл !!! "ермак - предатель" ...
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18.09.2020 22:25 Ответить
Зрадника до стінки......
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18.09.2020 22:26 Ответить
А чому ніхто не згадує про оце? Синдром Гуппі?

«На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ".
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.

Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/15/7106421/ Европейская правда ".

План из 12 пунктов был https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106371/ опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106385/ текст плана исчез , но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/ неприемлемым .
Министерство иностранных дел Украины также https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/14/7106390/ заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.
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18.09.2020 22:28 Ответить
Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак - Цензор.НЕТ 1336
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18.09.2020 22:28 Ответить
"Фигня, компот." - и все ему сразу поверили!
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18.09.2020 22:29 Ответить
Все просто.Был главой оп,стал обычным человеком.Обида,начинает,поливать грязью.Удел ущербных.
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18.09.2020 22:30 Ответить
Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак - Цензор.НЕТ 1991
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18.09.2020 22:30 Ответить
Шморкля и его подтанцовка войдут в историю - первый президент которого посадят за предательство.
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18.09.2020 22:30 Ответить
Шото фуйня, которую извергает ермаг, на агонию похожа.
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18.09.2020 22:35 Ответить
"Козир" сказав, як відрізав
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18.09.2020 22:37 Ответить
Школа Коня лаврова
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18.09.2020 22:40 Ответить
Розстріляти! Двічі!
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18.09.2020 22:41 Ответить
Обнять и плакать...... Не?
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18.09.2020 22:58 Ответить
Нє-є-є... Ну не переконливо якось!...
Богдан Фокіна не призначав...
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18.09.2020 22:41 Ответить
да да- верить телу чей брат убит по приказу Пети и потом воскрес и занимался тем же чем и депутат от зелени нуну
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18.09.2020 22:54 Ответить
Слова Богдана …….., - Ермак/ И того и другого ужинает и танцует Коломойский.
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18.09.2020 23:11 Ответить
Тут он прав - откуда Богдану знать, сколько тех пунктов было на самом деле?
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18.09.2020 23:32 Ответить
Гнила москальська консерва, хто тобі вірить, крім зебілів?
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18.09.2020 23:41 Ответить
"Его (плана) просто не может существовать в теории", - добавил Ермак. он просто существует реально...
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18.09.2020 23:47 Ответить
Що Козир робив в Омані разом з студентом..........
Ставав В.о. президента.
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18.09.2020 23:57 Ответить
Здравия всем! " по существу" чего? То есть какие то договоренности есть , но они не по существу- чего? Не полное отрицание! В его понимании они не существенны и не касаются каких то вопросов. " По делам их вы узнаете их".
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19.09.2020 00:19 Ответить
В данной ситуации верю Богдану.
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19.09.2020 00:27 Ответить
Я не я-корова не моя.
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19.09.2020 01:01 Ответить
А що, хіба зеленський делегував повноваження Президента України якомусь чму?...
І навіщо тоді в Україні Міністерство закордонних справ?...
Щось мабуть потрібно лідвідувати: або МЗС, або інститут Президента України...
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19.09.2020 02:37 Ответить
Интересно,что Ермак-Козырь выступал в студии программы Шустера, один, без оппонентов, хотя можно было Бутусова пригласить.Интересно почему так? Не поверил не единому его слову.
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19.09.2020 02:50 Ответить
Да и почему уволили Бурбу?
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19.09.2020 02:52 Ответить
Если это все по словам дерьмака -конспирология и домыслы, то почему общество замечает странную закономерную тенденцию когда говорящие головы хйла сначала ставят какие-то нам условия и выдвигают требования, в ответ наш мид и пару политиков вяло огрызается. Сам дерьмак после некоторой театральной паузы в надежде на то что все уляжется - выступает с опровержениями и всех заверяет какой он большой патриот. Но потом у удивлению и шоку, как по нотам принимаются те самые решения, которые изначально и требовала кацапская сторона.
Совпадение? Не думаю...
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19.09.2020 03:46 Ответить
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 05:30 Ответить
наехала свинья на кацапского барана….
один в Румынию, другой в кацапию - самое было бы то...
и то чмо отбулавленое можете разорвать на сувениры и по куску с собой взять.
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19.09.2020 05:34 Ответить
Ти,чмо,і те що посадами з братаном торгувало-атріцаєш.Нахєр тебе тепер,фуфло, слухати?
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19.09.2020 07:03 Ответить
как только ********** и его гнида дерьмак открывают рот народ прозревает.
какое говно ими правит .
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19.09.2020 12:07 Ответить
 
 