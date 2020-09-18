Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицает существование тайного соглашения с Российской Федерацией, о котором ранее заявил его предшественник Андрей Богдан

Об этом Ермак сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Это уже из области конспирологии. А конспирология - она ​​всегда дает такие идеи о каких-то тайных соглашениях ... могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть по существу", - сказал он.

Ермак утверждает, что не смотрел интервью Богдана, потому что у него нет на это времени.

"Его (плана) просто не может существовать в теории", - добавил Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Все иностранные спецслужбы верят, что у Ермака есть соглашение с россиянами из 12-13 пунктов, - Богдан