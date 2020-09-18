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Новости Агрессия России против Украины
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Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак

Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Ермак подчеркнул, что только Верховная Рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы или постановления.

"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет – это будет решать Верховная Рада. Поэтому это высказывание господина Козака (заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в ближайшее время. – Ред.) было не совсем корректным", - отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", - Ермак

Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов, которое будет отвечать тому, чего хочет украинское общество. "А мы понимаем, что сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории действительно возможно только после полной деоккупации, и тогда там действительно будет сделано все, чтобы вопросы безопасности были решены", - подчеркнул он.

Руководитель ОП также обратил внимание, что в процессе урегулирования ситуации на Донбассе очень большую роль играет ОБСЕ, а ОБСЕ сегодня руководствуется для признания выборов такими, что прошли легитимно, в соответствии с нормами международного права, многими нормами, в первую очередь, нормами Копенгагенской конвенции. "Поэтому этот вопрос даже не риторический, он должен быть определен, и только после этого там могут быть проведены выборы", - убежден он.

Также на Цензор.НЕТ: Слова Богдана о моем тайном соглашении с РФ из 13 пунктов - из области конспирологии, - Ермак

При этом Ермак признал, что ситуация вокруг постановления о местных выборах является сегодня сложностью для ведения переговоров по Донбассу и является причиной, которая ставится как одно из условий для продолжения диалога.

Автор: 

выборы (24733) шоу Шустера (315) Донбасс (26956) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+11
Потому, что ЗЕ-наркоман ему это позволяет!
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18.09.2020 22:32
+10
Зачем тогда ты пропихиваешь поправки в Закон об Оккупированных территориях?!
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18.09.2020 22:31
+10
Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 2169
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18.09.2020 22:39
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Правила форума Совет форумчан
нафиг...прописные истины и так всем интересующимся известны...
интересно другое-почему никем не избранный секретут решил ,что он кому то интересен?
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18.09.2020 22:31 Ответить
Потому, что ЗЕ-наркоман ему это позволяет!
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18.09.2020 22:32 Ответить
Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 2169
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18.09.2020 22:39 Ответить
Зачем тогда ты пропихиваешь поправки в Закон об Оккупированных территориях?!
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18.09.2020 22:31 Ответить
Не все так, як гадалося - Ермак = Путін
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18.09.2020 22:34 Ответить
Сепаратисты регулярно обстреливают позиции ВСУ, убивают, ранят и калечат наших солдат и офицеров.
Но ты гнида кацапская, называешь это "перемирием".
Следовательно, если кацапы и сепаратисты нацепят на себя символику "миротворцев", ты начнешь вякать, что Донбас освобожден и находится под контролем ВСУ и "миротворческого контингента".
А значит, можно проводить выборы!
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18.09.2020 22:36 Ответить
а ты откуда знаешь,неметский кацап?
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18.09.2020 22:40 Ответить
До тебя не доходит, что пока есть лугандон, Украина не интересна ни ЕС ни НАТО, что нормально экономика в стране, которая ведет войну, работать не будет?
И поэтому кацапы будут делать ВСЕ чтобы эта война продолжалась.
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18.09.2020 22:42 Ответить
А до тебе не дійшло, що Україна у цьому випадку повинна рухатись у протилежному від хотєлок кацапів напрямку, а не у попутньому, як було останні 5 років?
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18.09.2020 22:45 Ответить
Логика у тебя на уровне клинического идиота.
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18.09.2020 22:53 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе

- Виявляється можна відстоювати свої інтереси не ідучи на поступки шантажистам й істеричкам..
...
- Та ну, брєд какойто!..

Выборы на оккупированном Донбассе возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности, - Ермак - Цензор.НЕТ 8351
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18.09.2020 22:39 Ответить
Нормы Копенгагенской конвенции вспомнил... Так зачем тогда дед Маши Фокиной в ТКГ участвует? О чём там вообще можно разговаривать, если РФ требует невыполнимого? В чём прогресс и клоунский энтузиазм в "сотворении мира"?
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18.09.2020 22:42 Ответить
Деду Фокину пенсии не хватает
А вот говорят что его сын живет НА ГОСДАЧЕ в КОНЧЕ ЗАСПЕ, где живут Литвин Богатырёва и ЗЕ
Вопрос - сколько ещё украинцы будут их содержать !
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18.09.2020 23:18 Ответить
Это очень сложный вопрос. Пока ментально не выветрится понятие - власть как средство обогащения. Возможно ещё пару итераций выборов и ещё большему количеству украинцев надоест бегать по граблям. Янукович охлос не особо научил, может клоун научит... и т.д.
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18.09.2020 23:42 Ответить
Деду необходимо еще тратиться на больную жену, приходится подзарабатывать. Внучка только с красивыми парнями приезжает, помощи никакой, хорошо что на работу пристроила.
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19.09.2020 07:40 Ответить
Ермак всрався.
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18.09.2020 22:44 Ответить
но делает вид-шо усё в порядке...
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18.09.2020 23:38 Ответить
Выборы возможны только после 1) вывода всех вооруженных сил РФ, техники, вооружения и боеприпасов.2) полная демилитаризация региона от незаконных вооруженных формирований 3) занятие территории ОРДЛО украински ВСУ и СБУ и МВД численностью не менее 40 тыс человек 4) взятие под контроль границы с РФ и ее полное перекрытие для пересечение сроком не менее года 5) введение управления на данной территории военно-гражданской администрации назначаемой из Киева на срок равный сроку оккупации ( на сейчас уже 7 лет) 6) проведение следственных действий, судебных решений и осуждения всех задействованных в сотрудничестве с оккупантами и особенно в силовых и админ. структурах. Если кто то и попадет под амнистию или условный срок ( из наименее виновных) они все равно пожизненно должны быть исключены из числа имеющих право избираться куда либо или занимать ответственные должности. Вот и тогда уж можно ( через 7 или сколько там пройдет лет проводить демократические выборы по украинским законам)
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18.09.2020 22:45 Ответить
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". РФ-ДНР от этой сделки ликовали и пели: Чеснаков, РФ: выполнены условия Лаврова : подписание "формулы Штайнмайера" и разведение сторон. Бидевка, ДНР: Киев выполнил условия встречи стран - гарантов Минских соглашений./ Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. 18.09.20
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18.09.2020 22:48 Ответить
Вопрос - Кому интересно слушать в ленте высер этой фсбшной гниды ???!!!
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18.09.2020 22:49 Ответить
Все что говорит Зеленский, для Запада уже просто болтовня безответственного человека. Они осведомлены в реальных планах Зеленского намного лучше чем он думает. Зеленский отчаянно боится любых антикоррупционных расследований, прекрасно понимая, что он является главным источником и выгодополучателем этой коррупции. Одно расследование дорожных афер может усадить на скамью подсудимых половину руководства Украины !!!!! Главные события состоятся после выборов в США. У США все готово. Вопрос только один - Байден или Трамп .(с)
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18.09.2020 23:00 Ответить
Порохоботы так не думают
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18.09.2020 23:01 Ответить
ВОТ Я НЕ ПОНИМАЮ
ВЛАСТЬ в Украине - это парламент . Розумков - спикер
Но вместо Разумкова постоянно цитируют секретарку президента
АФИГЕТЬ
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18.09.2020 23:13 Ответить
Выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провести физически невозможно. На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина .
"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно.
- сказал Разумков.
Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".
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18.09.2020 23:14 Ответить
а она видимо усем там заправляет...с Фокиным и его внучкой на пару...
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18.09.2020 23:36 Ответить
громада...!!! нас явно дурят...Ермак говорит одно-а по факту имеем другое :
https://www.obozrevatel.com/politics/slugi-zapuskayut-kapitulyatsiyu-shtajnmajera-kak-prodvigayut-zradu-i-v-chem-opasnost.htm
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18.09.2020 23:35 Ответить
Вполне государственная поция.
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18.09.2020 23:39 Ответить
нужны ли выборы на неподконтрольных территориях Донбасса и нужно ли ордло Украине вообще,должны решать не ОБСЕ,формулы ,разные комисии нормандские ,минские и т,д сходняки а украинский всенародный референдум...
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18.09.2020 23:44 Ответить
Від Матвія 7:15-16
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19.09.2020 00:02 Ответить
О,диви-заговорив голосом Порошенка.…Їтіть развєдчік!
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19.09.2020 00:45 Ответить
ермачек, шо обратку вклкючил? - "богдана-в-ушко-лизнуть-отбулавленого" испугался? - видимо курносый лизун таки в больное хук копытом ермачекy ухитрился.
несолидно так себя вести кацагенту - борьба кацапских мальчиков за зеленое бубино ухо..
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19.09.2020 05:12 Ответить
маючи величезну диру в бюджеті, спалах ковід, виізд працeспроможнього насeлeння за кордон, змeншуючі тeмпи зростання eкономіки, ту саму корупцію всіх гілок влади, як і ранішe, якщо нe гіршу бо повeрнулись старі рeшали, Зeлeнський хочe всучити бідній краіні пограбований Донбас із купою прооблeм і бандюків- цю чорну диру, яку ніколи нe заткнути. Вони постійно будуть доіти Украіну, тягнути іі до рашки, кошмарити, розбeщувати та дeморалізовувати. Уявіть, скільки добавиться нe тe що вати, а нeнавистників Украіни, які будуть запeрeчувати eвропeйський потяг украінців до ЄС, НАТО. Цe знову крок назад на 10 років, знову топтання на місці, дуля в пику всім "майданутим" та "каструлeголовим". Цe бeзнадія нe тe що для дітeй, а й для наших онуків.... Розуміючі цe люди будуть масово мігрувати, а залишаться лишe рeшали, бандюки, люмпeни та пeнси. Врeшті-рeшт, всe більш слабу Украіну підбeрe рашка, чого прагнуть відсотків 30 пeрeсeлeних кацапів, совків, маргиналів. ДЯКУЄМО!
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19.09.2020 05:21 Ответить
Мудрое решение депутатов!? На "Свободе слова" уже анекдоты травят? Назовите там хотя бы одного из монобольшинства мудрым.
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19.09.2020 07:36 Ответить
Щось дуже забагато цього дєрьмака. У нього що,бенефіс?
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19.09.2020 09:32 Ответить
-Не довго думаючи кат кривавої в'язниці народів срср ватажок комуно-фашистів сталін, так як армія вермахта вже була на околицях мацви порішав провести вибори на територіях окупованих фашистами - гітлерівцями. На що моментально погодився його спільник по кривавим масовим вбивствам фашист гітлер. А окупаційна гітлерівська адміністрація почала терміново підшукувати кандидатів в депутати, зі своєї зграї різних карателів: поліцейських, жандармів, старост і просто фашистів. Але якщо немає взагалі ніякої різниці між кривавими комунофашистами сталіна і точно такими ж але фашистами гітлера. Тоді навіть такий варіант виборів на окупованих територіях не можна виключати, так як раніше були різні союзницькі договори між фашистами Рейху і комунофашистами Кремля. Так а нащо потрібно демократичній європейській Українській державі проводити вибори на окупованій кремлівськими фашистами )(уйла українських територіях під дулами автоматів загарбників.
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19.09.2020 11:18 Ответить
 
 