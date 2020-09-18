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Новости Агрессия России против Украины
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Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны

Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны

Министерство обороны прокомментировало приказ №330 о зависимости премии военнослужащих в зоне ООС от соблюдения режима тишины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук..

В министерстве указали, что выводы и оценки этого документа преждевременны, поскольку работа над ним продолжается.

"О приказе №330. Все выводы и оценки преждевременны. Министр обороны высказал к приказу замечания.

Работа над документом продолжается. Его цель - дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законность приказа, которым Минобороны постановило лишать военнослужащих премий за огонь в ответ без приказа, под большим вопросом, - экс-министр обороны Загороднюк

Отмечается, что все необходимые средства для реализации приказа уже найдены, осталось - "уточнить детали".

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.

Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это диверсия и госизмена, - экс-вице спикер ВР Сыроид требует открыть уголовное производство из-за приказа Минобороны лишать военных премии за открытие огня

Автор: 

армия (8497) Минобороны (9357) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+48
Про мотивацию и "мотивацию"

Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9746
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18.09.2020 22:36
+38
Каков поп -- таков и приход.

Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6707
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18.09.2020 22:38
+36
Правильные дополнения. За стрельбу в ответ - штраф, за уход с позиций - премия.
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18.09.2020 22:36
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Страница 2 из 2
******** в МО еще на месте? Тады паздравляю с премией "Народ лох"!
Мясу в окопах - сочуствую! Желаю не пройти мимо стаканчика бесплатного чая от волонтеров на Центальном вокзале в Киеве!
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19.09.2020 08:35 Ответить
Нормалтный приказ, если не выдергивать предложения из контекста!
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19.09.2020 09:47 Ответить
Тупой министр Таран уже передумал штрафовать солдат за ответный огонь Сентябрь 19, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d1%88%d1%82%d1%80.html#comments Комментарии: 3

Любопытно, кто под таким позором посмел поставить подписи - это же свидетельство полной профессиональной деградации…
О, великая сила фейсбука! Спасибо всем, кто поставил лайк, перепост и написал сам - министерство обороны признало бредовый характер приказа № 330, и его, намекает МО, могут пересмотреть! Не торопитесь выполнять приказ, надеюсь, его переделают в самое ближайшее время!
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал накануне поздно вечером известный журналист и общественный деятель Юрий Бутусов, который ранее вчера опубликовал скандальный приказ Минобороны:
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%86-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82.html Это пи@@ц! Министр Таран велел штрафовать воинов ВСУ за ответный огонь по оккупантам. Документ
Что шокирует - приказ подписал министр, а значит, должны по идее визировать несколько его заместителей, руководство правовых управлений МО и ГШ, Главком ВСУ, начальник Генштаба ВСУ, начальники финансовых управлений МО и ГШ, и никто не заметил очевидный вопиющий бред.
Очень смешно, какая волна наемных ботов устремилась писать, что «Бутусов распространяет фейк». Ха-ха.
Минобороны осознало, что проявлять упрямство в такой истории нельзя - ведь когда мы этот приказ переведем на английский язык, и передадим в посольства стран НАТО, над авторами и подписантами приказа будут просто смеяться и крутить пальцем у виска. Заодно стало понятно, что уровень стратегических коммуникаций в МО - околоплинтусный.
Что ж, будем ждать изменений в приказ, судя по данному заявлению МО, военнослужащим в ООС выполнять приказ № 330 пока не надо. Надеюсь, нам удастся спасти армию от выполнения этого позорного недоразумения.
Хочу поблагодарить тех неравнодушных военных, настоящих патриотов и профессионалов, которые сразу же оценили пагубное значение приказа № 330 и передали мне эту информацию.
Если у кого-то есть возможность - может кто-то передать мне копию визированного приказа? Хочу показать все подписи, чтобы не ошибиться, там должно быть немало виз, любопытно, кто под таким позором посмел поставить подписи - это же свидетельство полной профессиональной деградации.
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19.09.2020 09:47 Ответить
Мета наказу №330 - додатково мотивувати наших військових на Донбасі, робота над документом триває, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2782
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19.09.2020 10:02 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1307186442049904641 2 ч Приказ МО № 330 Запрещающий стрелять в ответ на вражеские обстрелы Не что иное,как Покушение на Убийство
Когда будет убит..хоть один военный -Это уже будет называться убийством!
Каким образом идиот Молюска смог его зарегистрировать в МЮ?
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19.09.2020 10:16 Ответить
"Мотиврировать" - НА ЧТО ?!

На покорность ради денег ?
На отказ от сопротивление и уничтожение врага ?!
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19.09.2020 10:30 Ответить
Достаточного самого факта запрета на открытие ОТВЕТНОГО огня - для возбуждения уголовного дела, за узурпацию власти. Так как МО не наделено правом вносить изменения и/или отменять действующие нормы законов !
Например они не имеют права на отмену ст 36 УК Украины - на самооборону !
Где КАЖДЫЙ вправе САМОСТОЯТЕЛЬНО принять решение на защиту себя и окружающих!

И еще много чего МО нарушило этим приказом !
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19.09.2020 10:33 Ответить
Вы правыыыы!!!!
но а кто?
КТО возмет на себя лидерство? кто поведет военных на спасени е Конституции и страны?
кто не побоится обезлавить зеленую субстанцию??
пока нарид чавкал , получал Божью Росу и смотрел сериал "скоты", разваливали государственность и силовой блок.. доржались блждь..
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21.09.2020 16:32 Ответить
путин хлопает в ладоши
такой простой капитуляции перед ним он наверное сам не ожидал
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19.09.2020 11:22 Ответить
Это приказ преступников из банды ЗЕ, запрещающий военнослужащим ВСУ защищать свою страну. Этот приказ не дает им даже права защищать свою собственную жизнь, что противоречит Конституции Украины. Враги захватили власть в Украине.
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19.09.2020 16:12 Ответить
Мотивируют быть молчаливым пушечным мясом. Твари позорные! зЕ конституция!
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19.09.2020 22:44 Ответить
наголосовали? жрите сцуки
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21.09.2020 16:27 Ответить
такого Писеца не ожидал, вот честно!!
думал на Ростов убежит со всеми секрет..бумагами, что Писюнковый провода пергрызет оставит штабы без связи, много чего ожидал еще 2 года назад
но что б вот так.... месяц за месяцем божью росу им в рыло на-те и на-те и на-те - это уже мазохизм нации, неужели Армия терпилами стала и не видит куда катится....
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21.09.2020 16:29 Ответить
ублюдки зэблюдки курвы позорные!!! слов нит...
щас наверное все моторолы-шойгеры и прочие вагнеры РЖУТ и говорят "ну ви же видете, таки у них 404 ((((((((
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21.09.2020 16:37 Ответить
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