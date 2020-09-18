Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны

Министерство обороны прокомментировало приказ №330 о зависимости премии военнослужащих в зоне ООС от соблюдения режима тишины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук..

В министерстве указали, что выводы и оценки этого документа преждевременны, поскольку работа над ним продолжается.

"О приказе №330. Все выводы и оценки преждевременны. Министр обороны высказал к приказу замечания.

Работа над документом продолжается. Его цель - дополнительно мотивировать наших военных, которые сейчас сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все необходимые средства для реализации приказа уже найдены, осталось - "уточнить детали".

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.

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