Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль

Проект бюджета на 2021 год не предусматривает увеличение зарплат высших чиновников. Рост расходов на содержание ОП связан с повышением минимальной зарплаты в стране.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату. Она вырастет у них - конечно, происходит рост (расходов на содержание ОП. - Ред.)", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, отметил премьер, необходимо ремонтировать здания и обновлять технику.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

"Как можно говорить о запуске "Дії", о "Державі і я" и в государственных органах не менять 20-летние компьютеры, которые даже не могут подключиться к этой системе, которая упростит отношения человека и государства? Конечно, на это надо предусмотреть средства", - подчеркнул Шмыгаль.

"Никаких затрат на повышение заработных плат на политические должности - президенту, министрам, на высокие должности не предвидится", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко