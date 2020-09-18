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Новости Бюджет-2021
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Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль

Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль

Проект бюджета на 2021 год не предусматривает увеличение зарплат высших чиновников. Рост расходов на содержание ОП связан с повышением минимальной зарплаты в стране.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату. Она вырастет у них - конечно, происходит рост (расходов на содержание ОП. - Ред.)", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, отметил премьер, необходимо ремонтировать здания и обновлять технику.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

"Как можно говорить о запуске "Дії", о "Державі і я" и в государственных органах не менять 20-летние компьютеры, которые даже не могут подключиться к этой системе, которая упростит отношения человека и государства? Конечно, на это надо предусмотреть средства", - подчеркнул Шмыгаль.

"Никаких затрат на повышение заработных плат на политические должности - президенту, министрам, на высокие должности не предвидится", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко

Автор: 

шоу Шустера (315) минимальная зарплата (196) Офис Президента (1799) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+46
Да знаем, знаем, там все на минимален сидят.
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18.09.2020 23:00
+27
"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату.Источник: https://censor.net/ru/n3220216

Це ж брехня.
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18.09.2020 23:02
+25
Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6061
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18.09.2020 23:01
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Да знаем , знаем ) Штат раздули , теперь денег не хватает .Охрана Зеленского увеличина почти вдвое ) О чём тут речь ?)
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19.09.2020 05:34 Ответить
В очко засунь повышение минималки гривна падает почти сразу рынок отреагирывал на это ростом цен за это все заплатит конечный ппотребитель с которого обратно высосут деньги через жкх и налоги все в минусе одни вы суки в шоколаде
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19.09.2020 05:58 Ответить
Что-то меня гложут смутные сомнения, что в 2021 году шаурма подорожает.
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19.09.2020 07:28 Ответить
В МО, минздраве, минобразовании минимальные зарплаты не растут? даже толковую отмазку придумать неспособен
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19.09.2020 07:36 Ответить
Яке горе! Тисячі клерків в офісі Зєлі сидять на мінімалці! Вчиться у Зєлі любити Україну!
__________________
Зєля недавно з сотнею супроводу привіз від Укрпошти посилку якійсь жінці в глухе сіло. Звісно вся сотня супроводу працювала на мінімалку. Це уявляєте, скільки будуть коштувати послуги Укрпошти, якщо президент з світою в сорок автівок по сто штук баксів кожна буде по сілам по одній посилці розвозити??? Ось, де справжня зєліна економіка! Ось, де наш "біл гейтс" і "ілон маск"!
Пропал дом.
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19.09.2020 08:09 Ответить
Совесть, вещь неуловимая, но мстительная для тех, кто её игнорирует.
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19.09.2020 08:12 Ответить
А, що у рашке мінімалку підвищєно?
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19.09.2020 08:16 Ответить
Шморгмль,ты вообще кукушку повторял?))
А для содержания армии сумму уменьшили это как,там цены упали или как??)))
Шморгмль,сучье вымя,тебя повесят за заднюю ногу и будут бить палкой как подарочный мешок.
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19.09.2020 08:23 Ответить
президентские офисианты много едят. им надо меньше жрать!
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19.09.2020 08:32 Ответить
То виходить що президент теж мінімалку отримує,бо ми всі президенти?
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19.09.2020 08:40 Ответить
*** зелені, не те біда шо вам кожен день в очі сцуть... біда в тому шо й інші несуть колективну відповідальність за вас ідіотів... біда в тому шо україні важко витримувати тотальну зраду + ідіотизм.
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19.09.2020 09:08 Ответить
"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату. Она вырастет у них - конечно, происходит рост (расходов на содержание ОП. - Ред.)", - сказал Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3220216
А не до ..я ли у "слуг" слуг??? Надо просто перестать жировать и быковать,а начинать служить.Как там в первоисточнике: картежи-нах,дачи-нах...А то похоже,что прав был Голобородько-опять выбрали 3,14дорасов?
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19.09.2020 09:54 Ответить
ха-ха, овцы хавают.
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19.09.2020 10:27 Ответить
Бл..дь, эти сволочи совсем нас за идиотов держат. Увеличили бюджет ОП на 40% и это для поднятия минималки!!!!??? Даже если бы там все сидели на минималке, включая каждую еврейскую рожу, то бюджет бы пришлось увеличить на не более чем 16%.
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19.09.2020 10:50 Ответить
Простий підрахунок:
Витрати ОП до підвищення складали 907 млн. грн., після підвищення на 40% складатимуть 1 млрд. 270 млн. грн., тобто сума підвищення витрат на ОП складає 363 млн. грн.
Розмір мінімалки на кінець 2019 становив 4173 грн.(припустимо, що на його основі розраховувався бюджет ОП на цей рік). Отже мінімалку підвищать на 827 грн. Припустимо, що на таку саму суму збільшуються податки, які повинен платити працедавець.
*******, 363 млн. / (2 х 827 грн. на водія) = 219 467 водіїв в ОП. Навіть якщо уявити, що лише половина з тих 40% іде на підвищення зарплатні, то в ОП все ще працює більше 100 тис. водіїв.
Шмигаль, це брехливе зелене лайно. Це все що потрібно знати про зелену владу.
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19.09.2020 10:51 Ответить
Это сколько же в ОП шоферов-уборщиц, если увеличение их зар.платы на 260 грн в месяц (3120 грн в год) даёт увеличение расходов на ОП в 1 млрд?
1 000 000 000 : 3 120 = 320 512,8 человек. А не дохрена ли у нашего ОП обслуги????
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19.09.2020 10:51 Ответить
пипец, реально этот зеленый дегенерат шмыгло держит граждан за лохов .
минимальную пенсию сделали 2000 гр. при этом как была пенсия 1800 гр. так и осталась.
я так понимаю, зеленую правящую мразь пора начинать 3.14дить.
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19.09.2020 11:51 Ответить
Пора вешать на фонарных столбах
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19.09.2020 12:03 Ответить
Брехня. Украинские чиновники себя без доплат и премий не оставят. Не смотря на то, что с простых граждан снимают надбавки к запрлате.
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19.09.2020 12:04 Ответить
Бедные, 20 лет компьютеры не покупало правительство Украины. Сейчас расплачусь
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19.09.2020 12:14 Ответить
Шмыгло забыл сказать - сколько в ОП минимальщиков, пашут на благо отечества.
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19.09.2020 12:19 Ответить
Як ця влада вже забрехалася! Невже вони й справді думають що народ такий дурний. Тяжке буде в них похміля. Таке прощавати не можна....
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19.09.2020 12:37 Ответить
На їх місце будуть приходити такі самі брехуни до тих пір, поки "електорат" не позбудеться своєї тяги до халяви та не стане критично мислячими виборцями, що вміють розрізняти між реальністю і мріями.
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19.09.2020 14:58 Ответить
А приріст затрат на армію зі збільшенням загрози на кордонах Білорусі , ЗЕсволота не порахувла, НЄ?
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19.09.2020 16:38 Ответить
Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль
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ПОЧЕМУ ШМЫГАЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТ С РОСТОМ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ?

У НАС В УКРАИНЕ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 62.94% ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ до 3000 грн.

- в размере от 2 001 до 3 000 грн - 5 158 392 человека (45,89%);
- в размере от 1 501 до 2 000 грн - 1 845 674 человека (16,42%);
- в размере от 1 401 до 1 500 грн - 1 465 человек (0,01%);
- в размере до 1 400 грн - 70 487 человек (0,62%).
https://finance.liga.net/personal/novosti/pensii-v-ukraine-skolko-pensionerov-poluchayut-bolee-10-000-grn

В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ВСЕ НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ НА

1. ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
2. МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, МОСТОВ................................................
3. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

ПОСКОЛЬКУ С ПОВЫШЕНИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, РАБОТАЮЩИМ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" ЧИНОВНИКАМ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, МОСТОВ.......................................... ИДУТ ГРОМАДНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ

А ПЕНСИИ - НЕ ПОВЫШАЮТСЯ!!!

ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: КУДА ДЕВАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?

ЭТА ВЛАСТЬ, КАК И ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, СОВЕРШЕННО, НЕ ДУМАЕТ О ПЕНСИОНЕРАХ

КОТОРЫХ В УКРАИНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30%

А ПОТОМ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ УДИВЛЯТЬСЯ: ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОЦЕНТОВ ПОЛУЧИЛА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ...................................................
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19.09.2020 17:44 Ответить
Фейерический
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19.09.2020 18:15 Ответить
Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4566
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19.09.2020 18:28 Ответить
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