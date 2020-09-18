Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль
Проект бюджета на 2021 год не предусматривает увеличение зарплат высших чиновников. Рост расходов на содержание ОП связан с повышением минимальной зарплаты в стране.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Водители, административный персонал - есть масса людей, которые работают в государственных органах власти и, к сожалению, получали до сих пор и получают минимальную заработную плату. Она вырастет у них - конечно, происходит рост (расходов на содержание ОП. - Ред.)", - сказал Шмыгаль.
Кроме этого, отметил премьер, необходимо ремонтировать здания и обновлять технику.
Читайте на Цензор.НЕТ: Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета
"Как можно говорить о запуске "Дії", о "Державі і я" и в государственных органах не менять 20-летние компьютеры, которые даже не могут подключиться к этой системе, которая упростит отношения человека и государства? Конечно, на это надо предусмотреть средства", - подчеркнул Шмыгаль.
"Никаких затрат на повышение заработных плат на политические должности - президенту, министрам, на высокие должности не предвидится", - подытожил он.
Также на Цензор.НЕТ: Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко
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Зєля недавно з сотнею супроводу привіз від Укрпошти посилку якійсь жінці в глухе сіло. Звісно вся сотня супроводу працювала на мінімалку. Це уявляєте, скільки будуть коштувати послуги Укрпошти, якщо президент з світою в сорок автівок по сто штук баксів кожна буде по сілам по одній посилці розвозити??? Ось, де справжня зєліна економіка! Ось, де наш "біл гейтс" і "ілон маск"!
Пропал дом.
А для содержания армии сумму уменьшили это как,там цены упали или как??)))
Шморгмль,сучье вымя,тебя повесят за заднюю ногу и будут бить палкой как подарочный мешок.
А не до ..я ли у "слуг" слуг??? Надо просто перестать жировать и быковать,а начинать служить.Как там в первоисточнике: картежи-нах,дачи-нах...А то похоже,что прав был Голобородько-опять выбрали 3,14дорасов?
Витрати ОП до підвищення складали 907 млн. грн., після підвищення на 40% складатимуть 1 млрд. 270 млн. грн., тобто сума підвищення витрат на ОП складає 363 млн. грн.
Розмір мінімалки на кінець 2019 становив 4173 грн.(припустимо, що на його основі розраховувався бюджет ОП на цей рік). Отже мінімалку підвищать на 827 грн. Припустимо, що на таку саму суму збільшуються податки, які повинен платити працедавець.
*******, 363 млн. / (2 х 827 грн. на водія) = 219 467 водіїв в ОП. Навіть якщо уявити, що лише половина з тих 40% іде на підвищення зарплатні, то в ОП все ще працює більше 100 тис. водіїв.
Шмигаль, це брехливе зелене лайно. Це все що потрібно знати про зелену владу.
1 000 000 000 : 3 120 = 320 512,8 человек. А не дохрена ли у нашего ОП обслуги????
минимальную пенсию сделали 2000 гр. при этом как была пенсия 1800 гр. так и осталась.
я так понимаю, зеленую правящую мразь пора начинать 3.14дить.
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ПОЧЕМУ ШМЫГАЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТ С РОСТОМ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ?
У НАС В УКРАИНЕ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО 62.94% ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ до 3000 грн.
- в размере от 2 001 до 3 000 грн - 5 158 392 человека (45,89%);
- в размере от 1 501 до 2 000 грн - 1 845 674 человека (16,42%);
- в размере от 1 401 до 1 500 грн - 1 465 человек (0,01%);
- в размере до 1 400 грн - 70 487 человек (0,62%).
https://finance.liga.net/personal/novosti/pensii-v-ukraine-skolko-pensionerov-poluchayut-bolee-10-000-grn
В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА НА ВСЕ НАХОДЯТСЯ ДЕНЬГИ НА
1. ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
2. МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, МОСТОВ................................................
3. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА
ПОСКОЛЬКУ С ПОВЫШЕНИЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, РАБОТАЮЩИМ "НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ" ЧИНОВНИКАМ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА, МАСШТАБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ, МОСТОВ.......................................... ИДУТ ГРОМАДНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ
А ПЕНСИИ - НЕ ПОВЫШАЮТСЯ!!!
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: КУДА ДЕВАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА?
ЭТА ВЛАСТЬ, КАК И ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО, СОВЕРШЕННО, НЕ ДУМАЕТ О ПЕНСИОНЕРАХ
КОТОРЫХ В УКРАИНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 30%
А ПОТОМ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ УДИВЛЯТЬСЯ: ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПРОЦЕНТОВ ПОЛУЧИЛА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ...................................................