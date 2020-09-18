Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении, - прокуратура
30-летней женщине, которая не забеременела по программе суррогатного материнства и хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении по статье о торговле людьми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Речь идет о части 3 статьи 149 - "Торговля человеком, совершенное в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц".
"Это жительница Житомирской области, она имеет своих двоих детей и уже не в первый раз участвовала в программе суррогатного материнства", - сказала Максимец.
Досудебное расследование продолжается, на следующей неделе женщине должны избрать меру пресечения. Санкция статьи, по которой ее подозревают, предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.
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Или мать не суррогатная, или ребёнок - не её.
Или статью надо иначе озаглавить:
"Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре выношенного ребенка, объявили о подозрении."
Какое отношение китайский ребёнок имеет к нашей суррогатной матери?
Она его сдаст в детдом и все, ребёнку жизнь испортили.
А може потрібно, як в Китаї, розстріляти власників організованого бізнесу по сурогатному материнству?
Из какой норы вас выпускают таких дремучих?
В Китае суррогатная мать имеет преимущественное право на воспитание ребенка. Родителям-донорам ребенка отдают только после ее официального отказа от любых претензий.
Потому китайцы предпочитают матерей из-за границы, где отказ от ребенка суррогатная мать подписывает ещё на этапе заключения сделки.
Это ты в своем схроне авторитет среди дебилов!