Суррогатной матери, которая хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении, - прокуратура

30-летней женщине, которая не забеременела по программе суррогатного материнства и хотела продать китайской паре своего ребенка, объявили о подозрении по статье о торговле людьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



Речь идет о части 3 статьи 149 - "Торговля человеком, совершенное в отношении малолетнего, по предварительному сговору группой лиц".



"Это жительница Житомирской области, она имеет своих двоих детей и уже не в первый раз участвовала в программе суррогатного материнства", - сказала Максимец.



Досудебное расследование продолжается, на следующей неделе женщине должны избрать меру пресечения. Санкция статьи, по которой ее подозревают, предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

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