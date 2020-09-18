Суд над экс-главой УСБУ Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана, изменил порядок исследования доказательств.

Суд над бывшим главой УСБУ Александром Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана 18 февраля 2014 года, изменил порядок исследования доказательств.

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Адвокатська дорадча група", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и потерпевших об изменении порядка исследования доказательств. В случае явки пострадавших в судебное заседание - суд будет допрашивать их. В противном случае - продолжать исследования письменных доказательств и видео", - сказано в сообщении.

Пострадавших, которые не смогут добраться в Киев, допросят в режиме видеоконференции.

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Сегодня суд исследовал запись с одной из камер видеонаблюдения. На ней были видны последствия атаки БТРов на баррикаду на Крещатике, эвакуация пострадавших, вспышки гранат, движение людей.