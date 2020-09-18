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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд над экс-главой УСБУ Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана, изменил порядок исследования доказательств.

Суд над экс-главой УСБУ Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана, изменил порядок исследования доказательств.

Суд над бывшим главой УСБУ Александром Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана 18 февраля 2014 года, изменил порядок исследования доказательств.

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Адвокатська дорадча група", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и потерпевших об изменении порядка исследования доказательств. В случае явки пострадавших в судебное заседание - суд будет допрашивать их. В противном случае - продолжать исследования письменных доказательств и видео", - сказано в сообщении.

Пострадавших, которые не смогут добраться в Киев, допросят в режиме видеоконференции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана

Сегодня суд исследовал запись с одной из камер видеонаблюдения. На ней были видны последствия атаки БТРов на баррикаду на Крещатике, эвакуация пострадавших, вспышки гранат, движение людей.

Суд над экс-главой УСБУ Щеголевым, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана, изменил порядок исследования доказательств. 01

Автор: 

суд (25110) Щеголев Александр (35)


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БТР підпалили нафіг.
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19.09.2020 00:07 Ответить
Средняя стоимость БТР-4 по контракту 2012 года на поставку 100 машинокомплектов бронетранспортёров в Казахстан составляла 1,5 млн долл. за единицу....
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19.09.2020 00:31 Ответить
Горів і за таку ціну.
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19.09.2020 00:33 Ответить
А могли бы и пальнуть...хотя бы в воздух!
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19.09.2020 00:51 Ответить
Это тот самый Щеголев, которого в прошлом году летом выпустили из СИЗО?
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19.09.2020 00:15 Ответить
СБУ завжди служило і служить владі, а не народу. Літінант підтвердить.
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19.09.2020 00:23 Ответить
Літінант свій у дошку, свій прокурор видався ****. йому швидко знайшли заміну -своя у соску.
От з судом треба щось зробити, портянка(онуча) правильно розігнав їх у свій час, так вони тільки його і слухають.
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19.09.2020 14:07 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/maidan/-sud-skasuvav-domashnij-aresht-eks-golovi-kijivskoji-sbu-shchegolevu-jakogo-zvinuvachujut-u-zlochinah-proti-evromajdana-1374794.html Зеленский отпустил убийцу майдановцев Щеголева из под ареста
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19.09.2020 17:36 Ответить
 
 