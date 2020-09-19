По фактам манипуляции с изменением избирательного адреса открыто 10 уголовных производств, - Нацполиция

Полиция расследует 10 уголовных производств за манипуляции с изменением избирательного адреса.



Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время селекторного совещания информирует Управление коммуникации Национальной полиции.

"Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресам или избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам", - сообщил Клименко.

Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 уголовных производства по нарушениям избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов переведены на усиленный режим работы, пока зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.\

Также читайте: ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки