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Новости Местные выборы-2020
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По фактам манипуляции с изменением избирательного адреса открыто 10 уголовных производств, - Нацполиция

По фактам манипуляции с изменением избирательного адреса открыто 10 уголовных производств, - Нацполиция

Полиция расследует 10 уголовных производств за манипуляции с изменением избирательного адреса.


Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время селекторного совещания информирует Управление коммуникации Национальной полиции.

"Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресам или избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам", - сообщил Клименко.

Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 уголовных производства по нарушениям избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов переведены на усиленный режим работы, пока зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.\

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Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16490) регистрация (291)


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"Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресам или избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам"
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рапорт принят - молодцы!
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19.09.2020 06:20 Ответить
а все эти производства не та же манипуляция ...
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19.09.2020 07:41 Ответить
 
 