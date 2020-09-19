Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин убежден, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, но это не означает помилование тех, кто убивал и совершал насилие.
"Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Поясняя свою, как он подчеркнул, личную позицию, Фокин указал, что не представляет, как может выглядеть "избирательная амнистия": "Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, - как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч".
При этом Фокин заявил, что нигде не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления.
Замглавы делегации Украины в ТКГ отметил, что в ходе войны на Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные – понести наказание.
"Есть мировая практика, согласно которой, даже если Украина или любое другое государство не захочет выявлять, преследовать и наказывать преступников, это сделало бы международное сообщество. Это закон, который обязывает страну искать и наказывать преступников", - рассказал он.
При этом Фокин обратил внимание, что согласно Конституции Украины амнистия объявляется законом, а закон об амнистии не может быть принят на всеукраинском референдуме. "Потому что любой референдум означает мнение отдельных людей, а закон об амнистии является мировым законом. Таким предохранителем законодатель исключает волю гражданина, поэтому амнистия отличается от помилования, поскольку проходит независимо от воли человека", - отметил он.
Фокин также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала закон об амнистии. "И слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но этот документ "исчез", исчезли все воспоминания об этом документе, вычеркнуты отовсюду, но память человеческая сильная, и люди помнят, что голосовали за этот закон, а теперь он "исчез", - указал он.
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Выход только в Линии Мажино, а им 40 лет походить-подумать вместе с жителями Крыма. Хто мы с безвизом в Сирию и Сомали...
А тем, кто в самых крутых вышиванках, вспомнить, шо в окопах чаще говорят по-русски и избавиться от детских страхов...
Бабуся яка стала дідусем?
эти зелёные функционеры-импотенты приучены торговать только чужими жизнями и имуществом.. когда речь идёт об ИХ чайных ложечках это жлобьё не идёт ни на какие компромиссы...
Є лише формула ху#ла в інтерпретації Лавруна.
Нема нині жодного керівництва України,а є окупаційна адміністрація, що запроваджує найбільш ганебну з існуючих в природі капітуляцію країни перед московією.
Усе інше брехня!!
Фокіни , шпокіни , кравчуки з кравчучками - це непотріб і слуги кремля , яких потрібно негайно гнати за поребрик !
10 залпов из "града". Кто из них убивал? Водитель, заряжающие, наводчик, командир, подвозчик снарядов?
На участников АТО намекает?
создания новороссии или факина склероз побил до копчика ??? речь шла об оккупации поло-
вины территории Украины от Харькова до Одессы !!!!!
Так ото із цього і треба розпочинать амністію, спояатку Фокіна в росход, а потім і "амністія" настане для Лугандонців, амністія через приціл гвинтівки!!!
І кордон з Україною не закритий, хто хоче амністії, в паРашу нахрін!!!