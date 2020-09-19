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Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин

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Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин убежден, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, но это не означает помилование тех, кто убивал и совершал насилие.

"Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поясняя свою, как он подчеркнул, личную позицию, Фокин указал, что не представляет, как может выглядеть "избирательная амнистия": "Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, - как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч".

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При этом Фокин заявил, что нигде не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления.

Замглавы делегации Украины в ТКГ отметил, что в ходе войны на Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные – понести наказание.

"Есть мировая практика, согласно которой, даже если Украина или любое другое государство не захочет выявлять, преследовать и наказывать преступников, это сделало бы международное сообщество. Это закон, который обязывает страну искать и наказывать преступников", - рассказал он.

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При этом Фокин обратил внимание, что согласно Конституции Украины амнистия объявляется законом, а закон об амнистии не может быть принят на всеукраинском референдуме. "Потому что любой референдум означает мнение отдельных людей, а закон об амнистии является мировым законом. Таким предохранителем законодатель исключает волю гражданина, поэтому амнистия отличается от помилования, поскольку проходит независимо от воли человека", - отметил он.

Фокин также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала закон об амнистии. "И слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но этот документ "исчез", исчезли все воспоминания об этом документе, вычеркнуты отовсюду, но память человеческая сильная, и люди помнят, что голосовали за этот закон, а теперь он "исчез", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", - Ермак

Автор: 

Фокин Витольд (101) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+52
Бери свою дебильную внучку и у@бывай на Забайкалье,старый кретин.
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19.09.2020 01:04
+45
Программа СБУ - "вернись домой"- своего рода амнистия. Для тех, у кого на руках нет крови.

==============
фокину на заметку..
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19.09.2020 01:05
+40
ПНХ старий очкошнік
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19.09.2020 01:00
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Шмаркле не достаточно клоунады во внешней политики, он туда добавляет Альгеймера, как мы добавляем имбирь в чай.
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19.09.2020 08:12 Ответить
Якщо то правда що Зе має рашко-паспорт, як тут пишуть деякі, то чому він президент України? По якому праву? Треба вияснити це питання, зробити відповідні висновки і тягнути з цим не треба.
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19.09.2020 08:31 Ответить
как показывает практика, там все стояли на блокпостах. ни о каких убийствах и насилии там речь не идёт. чиста "праверка дакументав и досмотр дамских сумачок".
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19.09.2020 08:34 Ответить
По кодексу Портнова там вообще все - реально недоказуемо! Подлежат осовождению до вхождения ВСУ в город/поселок с компенсацией за долгое ожидание открытия банкоматов!
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19.09.2020 08:44 Ответить
І коли вже подохне це комуняцьке падло?
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19.09.2020 08:37 Ответить
На Донбассе мира не будет, пока не уйдут те, кто Гиркина и Беса помнят. Киевское говно блекнет в сравнении...
Выход только в Линии Мажино, а им 40 лет походить-подумать вместе с жителями Крыма. Хто мы с безвизом в Сирию и Сомали...
А тем, кто в самых крутых вышиванках, вспомнить, шо в окопах чаще говорят по-русски и избавиться от детских страхов...
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19.09.2020 08:42 Ответить
Яка ж ти мерзота фокін. Ти забув,що перша революція "на граніті" була через твої діїі внаслідок її тебе вигнали . Зелено-комуняцька чума витягнула двух моральних комуняцьких уродов і показала "нові обличчя" Зебіли ви за такі "нові обличчя" голосували?
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19.09.2020 08:43 Ответить
ФОКИНО--ОНО МАРАЗМАТИКО !!!!!
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19.09.2020 09:33 Ответить
На "всеобщую амнистию" может расчитывать только полный дол...**.А теперь пусть проведут референдум по этому поводу.Посчитаем всех таких фокиных.
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19.09.2020 08:48 Ответить
старый поц уже совсем не понимает значение слов . если амнистия всеобщая то это для всех а если "нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие" то такая амнистия уже не может быть всеобщей
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19.09.2020 09:01 Ответить
Абсолютно згоден з паном Фокіним, а вся порохоботська срань,яка хоче воювати до останнього українського вояка, хай збирає всю свою дурнувату родину і повним складом на передову.
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19.09.2020 09:03 Ответить
Судячи по твоїм висловам,можна сказати --ти або із племені малоросов.або платний ботяра. але суті не міняє.
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19.09.2020 09:22 Ответить
Знать украинскую мову ,это не значит быть умным. Такие как Фокин и прочие коммуняки,и поддерживающие таких, привели всех жителей союза, к сегодняшнему дню.
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19.09.2020 09:23 Ответить
А что ка вы сказали если из под ваших окон ,из двора школы ,вашего ребенка гатил миномет по блокпостам а ты сел под стеночку и ждешь ответку .А назовешь меня порохоботом я назову тебя- З- ********** ,надо же в стране ГЕМОРЙ ,а выбрали вместо проктолога сантехника !
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19.09.2020 09:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/471869 - "згоден з паном Фокіним"

Бабуся яка стала дідусем?
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19.09.2020 09:45 Ответить
Для предателей Украины никогда амнистии не должно быть .А остальные, и их большинство, ,должны на лет 10 лишены права голоса. После 2-ой Мировой войны в Германии де факто было ущемление в правах немцев на определённый срок. Фокин занимается демагогией, как совковый приспособленец. Такой подход только несёт вред для жителей Украины.
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19.09.2020 09:10 Ответить
Я теж вважаю, що не можна милувати стільки народу, який зібрався біля корита на Банковій і інших точок прикорму й жере, жере мільйонами й мільярдами за рахунок українців. Саме тому, що якщо таких щоразу прощати, то обжирати дітей і пенсіонерів вони аж ніяк не зупиняться.
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19.09.2020 09:20 Ответить
.. а може Фокингам хату спалить?.. а потом потребовать амнистию?.. если не доходит совковым заланцам по-нормальному?
эти зелёные функционеры-импотенты приучены торговать только чужими жизнями и имуществом.. когда речь идёт об ИХ чайных ложечках это жлобьё не идёт ни на какие компромиссы...
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19.09.2020 09:31 Ответить
Пропоную еквiвалент амнiстii-добровiльний або примусовий виiзд в Росiю всiх учасникiв незаконних збройних формувань,правоохоронних та управлiнських структур ОРДЛО.Чому не розглядаэться такий варiант амнiстii? Хто добровiльно погоджуэться виiхати з Украiни-тому й оголошувати амнiстiю,за виключенням катiв i вбивць.Який Фокiн "добрий" за рахунок смертей и страждань катованих за Украiну.Платон:"Найбiльша несправедливicть-залишити зло без покарання!" Фокiн не згоден з Платоном,а згоден з Дияволом?
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19.09.2020 09:40 Ответить
Я б до цього списку \хто повинен їхати в Московію\ додов би ще тих, хто ходив на референдум
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19.09.2020 11:30 Ответить
Пашол на****.Сиди решай кроссфорды старый пердун.
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19.09.2020 09:43 Ответить
Русня не уходит с Донбасса и не отдает контроль за границей Украине,мотивируя это тем,что "там начнется резня",показывая,что всегда готова оказать военную помощь ОРДЛО.А что начнется после всеобщей амнистии и выборов на неподконтрольных территориях?Та же резня,только наоборот,"зеркальная", резать будут не новоросов,а украинцев,но на это всем пох,и вводить войска для братской военной помощи,похоже никто не будет.Не нужно отказываться от территорий,но и соглашаться с их сценарием мира не нужно,небудет мира,будет резня!
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19.09.2020 09:44 Ответить
Вернули Славянск, Краматорск,Мариуполь и никакой резни не было.
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20.09.2020 07:43 Ответить
Потому,что вернули при Порохе,а не сейчас,и вернули с боем,а не по договорняку,и резня будет,но говорить и писать об этом будет запрещено.Хотите проверить???
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20.09.2020 07:52 Ответить
И еще,сейчас в Славянске,Краматорске,Мариуполе патрулирует улицы "народная милиция ЛДНР", нет?А вот эти два "умудренных" старца из ТКГ сделают,что будет...так что думай-те !!!
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20.09.2020 08:07 Ответить
Ці два совєтських альцгеймера, що зараз у ТКГ "працюють", дивіться щоб вони замість миру на Донбасі...Україну не профукали...
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19.09.2020 09:47 Ответить
Усі колаборанти за допомогу агресору повинні бути покарані. Не хочете садити тих, хто не вбивав- 5 років відшкодування збитків по окупації. Чи громадські роботи, чи виплати в бюджет, чи і те, і інше.
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19.09.2020 09:51 Ответить
пішло ти на старе маразматичне пердало!
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19.09.2020 09:51 Ответить
Тоб то ті, xто кликав xРюський мир в Україну неxай і далі живуть як нічному не було?! Та XЕР вам!!!
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19.09.2020 09:52 Ответить
Загально відомий факт:не існує жодної «формули Штайнмайєра».
Є лише формула ху#ла в інтерпретації Лавруна.
Нема нині жодного керівництва України,а є окупаційна адміністрація, що запроваджує найбільш ганебну з існуючих в природі капітуляцію країни перед московією.
Усе інше брехня!!
Фокіни , шпокіни , кравчуки з кравчучками - це непотріб і слуги кремля , яких потрібно негайно гнати за поребрик !
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19.09.2020 09:59 Ответить
А как узнаете, что убивал?
10 залпов из "града". Кто из них убивал? Водитель, заряжающие, наводчик, командир, подвозчик снарядов?
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19.09.2020 10:00 Ответить
Аминь!
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19.09.2020 10:00 Ответить
Це старий пердун маэ на увазі наших
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19.09.2020 10:03 Ответить
пора быть давно удобрением, а не давать не нужные советы... упырь вылез из социального лифта????
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19.09.2020 10:04 Ответить
"Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч"
На участников АТО намекает?
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19.09.2020 10:07 Ответить
всеобщая это бл#дь всеобщая! а амнистия только для тех, кто флагом махал у нас и без вас была, нечего тут глистов по стулу размазывать!
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19.09.2020 10:11 Ответить
Амнистия это расследование преступления, суд, приговор и потом освобождение от наказания по амнистии. Что значит "всеобщая"? Я так понимаю без суда и следствия? Дедушка не маразматик, дедушка враг.....
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19.09.2020 10:12 Ответить
не Украина напала на бамбасовцев- с этого нужно начинать !!! они напали на Украину с целью
создания новороссии или факина склероз побил до копчика ??? речь шла об оккупации поло-
вины территории Украины от Харькова до Одессы !!!!!
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19.09.2020 10:39 Ответить
ну кто нибудь заткнет этого старого маразматика. кладбище по этой комуняцкой мрази заждалось . реально этот дегенерат уже достал. . молодые парни погибают на войне, а это говно маразматическое блеет о амнистии. нах даунбасню на историческую родину в говнорашу,да и фокина с внучкой туда же !!!руцкий мор заждался эту мразь.
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19.09.2020 10:41 Ответить
Фокина амнистировать нельзя, ибо он за амнистию террористов,которые посягнули на Независимость Украины с оружием в руках призвав к войне с Украиной ее оккупанта
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19.09.2020 10:43 Ответить
Оцей старий нікчема керував нашою країною.Про який розвиток тоді може йти мова якщо такі як він були при владі.Це явний антиУкраїнський елемент.
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19.09.2020 10:48 Ответить
Нельзя помиловать тех кто убивал ( воевал или работал в местных МГБ), совершал насилие, грабил, пытал, преследовал проукраинское население... По факту это почти все ( 80%) кого должны по понятиям Раши " амнистировать".. Но хотелось бы задать Фокину один вопрос, а как же с теми кто ДАВАЛ КОМАНДУ убивать, грабить и насиловать что с ними - "простить" ( так тогда например Гитлер и судимые на Нюрнбергском процессе невинные овечки он то лично ни кого не убивали..) Ерунда это все. Ответственность должен понести каждый по мере своей вины. А то что якобы предлагает Фокин, это словоблудие потому что хотят протянуть по факту амнистию всем. Потому что потом окажется что там вообще" не кто не убивал и не насиловал", а те кто это сделали или умерли или уехали в РФ. Не держите нас за лохов.
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19.09.2020 10:55 Ответить
А де був би цей Фукін, якби при владі в Україні була НКВС Сталіна!!!
Так ото із цього і треба розпочинать амністію, спояатку Фокіна в росход, а потім і "амністія" настане для Лугандонців, амністія через приціл гвинтівки!!!
І кордон з Україною не закритий, хто хоче амністії, в паРашу нахрін!!!
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19.09.2020 11:09 Ответить
лучше отдохни на пенсии, дедушка, и о душе подумай
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19.09.2020 11:38 Ответить
Вероятно во время второй мировой войны маленькое дерьмо Фокин тоже без дела не сидел - стучал врагу на своих, прислуживал агрессору.... Поэтому, немцы не поместили этого выб..ядка в газовую камеру. Жаль... Хоть на одного предателя сегодня в Украине было бы меньше...
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19.09.2020 11:39 Ответить
Я посмотрел бы на Фоку в 45, если бы он это брякнул в Нюренберге. И Украине было бы легче в девяностых.
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19.09.2020 12:16 Ответить
Да, у бубочки - кризис жанра... Достает уже из табакерки нафталиновых клоунов... Эти амнезийники до того лепо ляпают шо попало , шо зебик со шлепером в сторонке нервно курят.
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19.09.2020 12:28 Ответить
на сегодняшний день всех кто на оккупированной территории это враги Украины, которые подлежат ликвидации до единого.
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19.09.2020 16:21 Ответить
Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін - Цензор.НЕТ 7092
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19.09.2020 17:22 Ответить
Без "загальної амністії" складно розраховувати на мир на Донбасі, але не можна помилувати тих, хто вбивав і здійснював насильство, - Фокін - Цензор.НЕТ 6388
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19.09.2020 17:25 Ответить
Шановне товариство! Ви добре все розумієте та бачите, що і як відбувається. Ось ці призначення в ТКГ (Кравчука, Фокіна), їхні висловлювання, що направлені проти незалежності та суверінітету України - це не просто так і це не старечий маразм. Все це сплановано Зе- президентом та його "проукраїнським, непереможним та непідкупним офісом" на чолі із Єрмаком. А якщо вже казати про "всеобщую амнистию" про яку так ратує цей старий, то ми всі і він в тому ж числі розуміє, що в лугандоні не залишилось тих хто не воював би проти власної незалежної держави Україна та проти її армії, тих хто не вбивав українців, або не катував їх в підвалах та застінках, хто не служив би в каральних органах лугандона, тих хто не зрадив Україну. Звертаюсь до Фокіна: не має кого амністувати, так що, діду, пора кінчати цей словесний пронос, залиши його для свого кумира *уйла. Він твої потуги схвалить.
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19.09.2020 19:18 Ответить
А як то вони робитимуть? Поставлять усіх у чергу як перед вратами апостола Петра я будуть тобі у рай (Україну) а тобі у пекло ( тюрьму)?
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19.09.2020 21:31 Ответить
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