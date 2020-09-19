Без "всеобщей амнистии" сложно рассчитывать на мир на Донбассе, но нельзя помиловать тех, кто убивал и совершал насилие, - Фокин

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин убежден, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, но это не означает помилование тех, кто убивал и совершал насилие.

"Нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "Украинском радио", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Поясняя свою, как он подчеркнул, личную позицию, Фокин указал, что не представляет, как может выглядеть "избирательная амнистия": "Скажем, очистили мы от оккупантов землю, Донбасс украинский, граница взята под контроль нашими пограничниками, - как делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250 или даже 300 тысяч".

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При этом Фокин заявил, что нигде не говорил о том, что нужно помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления.

Замглавы делегации Украины в ТКГ отметил, что в ходе войны на Донбассе было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные – понести наказание.

"Есть мировая практика, согласно которой, даже если Украина или любое другое государство не захочет выявлять, преследовать и наказывать преступников, это сделало бы международное сообщество. Это закон, который обязывает страну искать и наказывать преступников", - рассказал он.

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При этом Фокин обратил внимание, что согласно Конституции Украины амнистия объявляется законом, а закон об амнистии не может быть принят на всеукраинском референдуме. "Потому что любой референдум означает мнение отдельных людей, а закон об амнистии является мировым законом. Таким предохранителем законодатель исключает волю гражданина, поэтому амнистия отличается от помилования, поскольку проходит независимо от воли человека", - отметил он.

Фокин также напомнил, что в свое время Верховная Рада проголосовала закон об амнистии. "И слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но этот документ "исчез", исчезли все воспоминания об этом документе, вычеркнуты отовсюду, но память человеческая сильная, и люди помнят, что голосовали за этот закон, а теперь он "исчез", - указал он.

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