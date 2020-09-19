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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. "За" проголосовали представители 23 государств, "против" - двое (Эритрея и Венесуэла), "воздержались" - 22.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

Страны-участницы СПЧ ООН призвали "прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политзаключенных, журналистов, защитников прав человека" и других задержанных во время протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси "начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".

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Ранее 18 сентября кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по видеосвязи приняла участие в заседании Совета по правам человека ООН. Она заявила, что то, что происходит в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество немедленно вмешаться.

Эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен назвала ситуацию в стране "катастрофической". Как сообщило агентство AFP, эксперту ООН известно о полтысячи заявлений о пытках и о тысячах случаев избиения.

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Автор: 

Беларусь (7899) ООН (4177)


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Топ комментарии
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« Не успела Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер открыть заседание, как, с места в карьер, по очереди, представители четырех делегаций начинали говорить о том, что нужно прекратить все трансляции и категорически нельзя заслушивать частных лиц из Беларуси, а лишь официальную беларускую делегацию. Это были представители Беларуси, России, Венесуэлы и Китая. Но мадам Председатель оставила за скобками данные мнения и продолжила заседание. Тогда члены этих делегаций стали брать слово по очереди, пытаясь затянуть время.

Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.

После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.

Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.

Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.

Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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19.09.2020 03:40
+6
Мощно,как обычно. Усатый уже испугался.)
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19.09.2020 02:06
+4
Озабоченность...
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19.09.2020 02:13
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Правила форума Совет форумчан
Мощно,как обычно. Усатый уже испугался.)
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19.09.2020 02:06 Ответить
Віін - не зовсім дурак ...
Але після спроб вилянь на протязі 26 років між заишками совдепії та "західними цінностями ", прийняв - ріщення- залишися узурпатором ...
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19.09.2020 02:36 Ответить
Озабоченность...
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19.09.2020 02:13 Ответить
А,шож ******** вето не наложили?!
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19.09.2020 02:35 Ответить
Наш гарний вчитель гри в демократію - "Организация Озабоченных Наций" знову підтвердив стурбованість №100...
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19.09.2020 03:20 Ответить
Мало кто из присутствующих знает как именно проходило это заседание
Прошу https://shapito.d3.ru/diplomaticheskaia-shkola-2041162/?sorting=rating
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19.09.2020 03:38 Ответить
« Не успела Председатель Совета Элизабет Тихи-Фисслбергер открыть заседание, как, с места в карьер, по очереди, представители четырех делегаций начинали говорить о том, что нужно прекратить все трансляции и категорически нельзя заслушивать частных лиц из Беларуси, а лишь официальную беларускую делегацию. Это были представители Беларуси, России, Венесуэлы и Китая. Но мадам Председатель оставила за скобками данные мнения и продолжила заседание. Тогда члены этих делегаций стали брать слово по очереди, пытаясь затянуть время.

Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.

После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.

В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».

Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.

Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.

Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.

Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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19.09.2020 03:40 Ответить
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 4507
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19.09.2020 04:15 Ответить
мощная резолюция - мощнее тока, если бы ее не было вообще.
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19.09.2020 05:16 Ответить
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 3231....
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19.09.2020 06:16 Ответить
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей - Цензор.НЕТ 659.....
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19.09.2020 06:48 Ответить
"воздержались" - 22 из 47, думаю этим сказано всё
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19.09.2020 07:34 Ответить
Белорусь продана за полтора ярда зеленых....9 миллионное население загонят в концлагерь РАБссия под любым соусом....
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19.09.2020 08:02 Ответить
Україну Зек єнакуєвський теж намагався продати за доляри, але Україна не Білорусь.
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19.09.2020 08:07 Ответить
3 ярда Индюкович отдал в банк "РАБссия",но Путлер хочел скачать еще 3 ярда у Порошенко,фокус не удался...
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19.09.2020 08:10 Ответить
Самозванець так і злякався.
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19.09.2020 08:04 Ответить
Гюльчатай...ты назначена любимой женой... фюрера Мавзолея
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19.09.2020 08:06 Ответить
Правильная и нужная резолюция комитета ООН , респект !
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19.09.2020 08:55 Ответить
В США не осуждают.
Баяцца!
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19.09.2020 09:56 Ответить
 
 