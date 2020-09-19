Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. "За" проголосовали представители 23 государств, "против" - двое (Эритрея и Венесуэла), "воздержались" - 22.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.
Страны-участницы СПЧ ООН призвали "прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политзаключенных, журналистов, защитников прав человека" и других задержанных во время протестов.
Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси "начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".
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Ранее 18 сентября кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по видеосвязи приняла участие в заседании Совета по правам человека ООН. Она заявила, что то, что происходит в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество немедленно вмешаться.
Эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен назвала ситуацию в стране "катастрофической". Как сообщило агентство AFP, эксперту ООН известно о полтысячи заявлений о пытках и о тысячах случаев избиения.
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Але після спроб вилянь на протязі 26 років між заишками совдепії та "західними цінностями ", прийняв - ріщення- залишися узурпатором ...
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Практически сразу после тирад представителей Беларуси и России Председатель предоставила слово Светлане Тихановской с включением видеозаписи ее выступления. Но спустя 15 секунд видео прервалось, поскольку представитель Беларуси Юрий Амбразевич и представитель России начали стучать своими карточками с указанием стран по микрофонам, чтобы выступления Тихановской не было слышно.
После того, как выступление прервалось дважды, слово по очереди взяли представители Германии, Голландии и Дании, выразив общее недоумение хамским поведением представителей Беларуси и России. Стены зданий ООН видели много моментов недостойного поведения разных представителей, но это поведение дипломатов по степени бестактности находилось близко к самой вершине списка.
В своих выступлениях Амбразевич раз за разом скатывался в ложь, то рассказывая о жертвах среди омоновцев, то о пострадавших полутора сотнях сотрудников милиции, то об использовании протестующими «коктейлей Молотова».
Его позицию опровергали все без исключения выступления представителей правозащитных организаций, традиционно участвующих в заседаниях подобной направленности. В заседании смогли принять участие три представительницы Беларуси: Светлана Тихановская, Екатерина Новикова - поделившаяся свидетельскими показаниями, и Наталья Коляда - единственная, кто присутствовал на заседании очно, из-за особого статуса, не подразумевающего заочного выступления. Ей по традиции передает право выступления по беларуской тематике в структурах ООН британская организация Article XIX, направленная на защиту и содействие свободе выражения.
Нынешнее заседание стало беспрецедентным для подобных мероприятий по уровню представительства. В первом блоке обмена мнениями со своим видением ситуации выступило свыше десятка министров иностранных дел, преимущественно представлявших страны Европы - все они выразили поддержку беларускому народу. Для экспертов оказалась неожиданной позиция Уругвая, поддержавшей беларуского диктатора, как и официальная позиция Бразилии, поддержавшей протестующих.
Во время второго блока заседания планировалось обсуждение поправок к резолюции и голосование по ней. Поскольку беларуская делегация не имела права на внесение поправок к резолюции, эту миссию взяла на себя делегация России, бомбардировавшая заседание 17-ю поправками, каждую из которых пришлось голосовать отдельно. Роль флагмана в поддержке беларусов взяла на себя Германия, призвавшая страны по всем до единой поправки проголосовать против российской инициативы.
Различные поправки поддерживали разные страны, но чаще других на поле поддержки беларуской диктатуры играли Венесуэла, Эритрея, Индия, Индонезия, Пакистан, и, собственно, Россия - которая не могла участвовать в голосовании, поскольку сама вносила все поправки. В итоге, все до единой поправки российской делегации были отклонены, а сама резолюция была принята 23 голосами, при двух против и 22-х воздержавшихся.«
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