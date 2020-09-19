Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси, в которой осуждается насилие властей

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Беларуси. "За" проголосовали представители 23 государств, "против" - двое (Эритрея и Венесуэла), "воздержались" - 22.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.

Страны-участницы СПЧ ООН призвали "прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политзаключенных, журналистов, защитников прав человека" и других задержанных во время протестов.

Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси "начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".

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Ранее 18 сентября кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по видеосвязи приняла участие в заседании Совета по правам человека ООН. Она заявила, что то, что происходит в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество немедленно вмешаться.

Эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен назвала ситуацию в стране "катастрофической". Как сообщило агентство AFP, эксперту ООН известно о полтысячи заявлений о пытках и о тысячах случаев избиения.

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