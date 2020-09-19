РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7449 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 396 54

Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС

Наемники РФ два раза нарушили режим

В течение пятницы, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Террористы совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.

С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК

Автор: 

обстрел (27327) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Україна -перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:38
+8
Як стало гидко читати---ситуація під контролем неприцільні постріли. небойові втрати,підірвався на невпізнаному предметі. ВИ ЩО НАРОД ЗА ЛОХІВ ПРИЙМАЄТЕ,??? Чи вас зелена чума розуму полишила? Офіцери майте честь.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:19
+7
Безвіз скасовується, окупація організовується.

‪Херовые Сумы‬:

‪Иногда кажется, что бубочка просто тормоз, иногда что мазохист, который специально ищет поводы раскачать общество, чтобы его наконец поперли. Только что он нормальный - никогда не кажется.‬

Львів за ПП:

Парахаботи ви задалбалі са сваім бєзвізам нахєра он каму нужен єслі на 1+1 єсть Діма Камаров каторий сам за вас слєтаєт па всьому міру і бєсплатна вам всьо пакажет і разкажет ета очєнь удобна даже с дівана ні нада вставать ви шо забилі пагаворку шо всюду харашо а дома лучче

Лисиця~Кіцуне:

- Ти ж розумієш, що більшості по барабану на той безвіз, а кайфу від того, що у тебе його забрали буде вдосталь
- Погоджуюсь. У нас злорадство найпоширеніше почуття.
Просто бальзам для наріда.

Igor Mendel:

Украинцы, не говорите, что Зеленский не держит слово. Сказал что сделает все чтоб украинцы не ездили за рубеж на заработки, вот и уже почти сделал.

bamr:

Знакомьтесь - Сирожка Лещенко , вип клиент Сбербанка России, человек который лично просил не давать безвиз. Оказывается это чучело написало заявление на Турчинова за Крым . Сейчас на непыльной должности пилит наши деньги.

Наказ № 330: міністр оборони Таран зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах!

Гліб Бабіч:

Все було просто і зрозуміло - ми тепер перша країна, яка платить своєї армії, щоб з ворогом нічого не сталося.

Президент Зеленський в ручно му режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка. Про це заявили адвокати п'ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Вони зауважили, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це «добро».

Стрєлок Воз борн ту Хєлл:

Юрченко крав пиво в АТБ тоді коли він ше членом ВО Свобода був. Так шо то не щітаєцця.

Дитячий письменник:

Хасиди у шароварах та косоворотках, що співають "Ще не вмерла..." - квінтесенція України часів президента Зеленського.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«На сайт Мюнхенской конференции вернули план "примирения Украины с РФ".
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов текст плана исчез, но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" неприемлемым.
Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.3еленая МРАЗОТА ???. . Почему МОЛЧИМ ??? !!!.... ..ПРИСЛУЖНИКИ КРОВАВОГО КРЕМЛЯ ! .
показать весь комментарий
19.09.2020 08:11 Ответить
Ви самі відповіли на власне питання чітким означенням тих, кому запитання поставили: ЗЄЛЬОНАЯ МРАЗОТА.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:33 Ответить
а как же те 73% которые его выбрали ?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:54 Ответить
Це прихильники нетрадиційних сексуальних стосунків - безголові мазохісти.
показать весь комментарий
19.09.2020 09:05 Ответить
Зеленський має відмовитись від провальної ідеї закінчення війни мирним шляхом! Головна причина обвалу рейтингу Зеленського це ідіотські мирні ініціативи та ідіотські припинення вогню під обстрілами терористів! Якби Україна активно та успішно наступала рейтинг Зеленського був би нечувано високим!
показать весь комментарий
19.09.2020 10:11 Ответить
Пане Ігорю, не тіште себе ілюзія и, як патріот. Ви оцінюєте ситуацію щі своєї точки зору. Падіння рейтингу зумовлене на 90 відсотків провалами у соціально-економічній сіері (друга платіжка за газ, зростання цін, безробіття і т.п.) зашкварами (корабельні сосни, собаки за комуналку і т.д.) і повним ігнорування боротьби з корупцією. У нашій країні нажаль дуже невеликий відсоток думаю их патріотів.
показать весь комментарий
19.09.2020 10:37 Ответить
Помню эту ганьбу. Соседи включая роССию должны решить какой должна быть Украина, чтоб всех устраивало и обязать Украину это выполнять. Величайшая победа узеленской дипломатии.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:42 Ответить
Приказ № 330:
- Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам !
***
Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.
Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов.....

Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:52 Ответить
"Ударили по щеке,подставь другую."
Психология маленьго еврейского мальчика,с противным хриплым голосом.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:16 Ответить
Ударили по щеке - уклонись от удара и ответь хуком !
показать весь комментарий
19.09.2020 08:53 Ответить
Обсосітє в ткг тєму штрафов за стрєльбу по врагу, создайтє совмєсньій плакат-лістовку, обозначтє флажкамі окопьі і оп, навєщайте трукамов пабольшє, запустітє поліцію діалога с індєйцамі, і главноє єжеднєвная інспекція!!!
показать весь комментарий
19.09.2020 08:17 Ответить
То є не так. Просто Міноборони для відсічі ворогу буде застосовувати нову зброю - недавно прийняті на озброєння ручки "Паркер" за 9000 гривень штука. А все озброєння, яке було поставлено у війська при минулі владі, тепер не актуальне.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:36 Ответить
Безвіз скасовується, окупація організовується.

‪Херовые Сумы‬:

‪Иногда кажется, что бубочка просто тормоз, иногда что мазохист, который специально ищет поводы раскачать общество, чтобы его наконец поперли. Только что он нормальный - никогда не кажется.‬

Львів за ПП:

Парахаботи ви задалбалі са сваім бєзвізам нахєра он каму нужен єслі на 1+1 єсть Діма Камаров каторий сам за вас слєтаєт па всьому міру і бєсплатна вам всьо пакажет і разкажет ета очєнь удобна даже с дівана ні нада вставать ви шо забилі пагаворку шо всюду харашо а дома лучче

Лисиця~Кіцуне:

- Ти ж розумієш, що більшості по барабану на той безвіз, а кайфу від того, що у тебе його забрали буде вдосталь
- Погоджуюсь. У нас злорадство найпоширеніше почуття.
Просто бальзам для наріда.

Igor Mendel:

Украинцы, не говорите, что Зеленский не держит слово. Сказал что сделает все чтоб украинцы не ездили за рубеж на заработки, вот и уже почти сделал.

bamr:

Знакомьтесь - Сирожка Лещенко , вип клиент Сбербанка России, человек который лично просил не давать безвиз. Оказывается это чучело написало заявление на Турчинова за Крым . Сейчас на непыльной должности пилит наши деньги.

Наказ № 330: міністр оборони Таран зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах!

Гліб Бабіч:

Все було просто і зрозуміло - ми тепер перша країна, яка платить своєї армії, щоб з ворогом нічого не сталося.

Президент Зеленський в ручно му режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка. Про це заявили адвокати п'ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Вони зауважили, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це «добро».

Стрєлок Воз борн ту Хєлл:

Юрченко крав пиво в АТБ тоді коли він ше членом ВО Свобода був. Так шо то не щітаєцця.

Дитячий письменник:

Хасиди у шароварах та косоворотках, що співають "Ще не вмерла..." - квінтесенція України часів президента Зеленського.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:17 Ответить
Вчора завхоз кацелярії сказав що вірить в Буратіну і той пабідіт вайну.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:17 Ответить
Крым нашисты переселяют крымчан в Сибирь,Красноярский край пустой....
показать весь комментарий
19.09.2020 08:18 Ответить
Там простори величезні. Був там у відрядженні на КЗаПП.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:23 Ответить
И шо робыть? Падать у ноги Перзидэнту шоб порешал?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:29 Ответить
Як стало гидко читати---ситуація під контролем неприцільні постріли. небойові втрати,підірвався на невпізнаному предметі. ВИ ЩО НАРОД ЗА ЛОХІВ ПРИЙМАЄТЕ,??? Чи вас зелена чума розуму полишила? Офіцери майте честь.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:19 Ответить
Так и не понял чего ты хочешь?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:26 Ответить
А ты думаешь шо мы не лохи?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:27 Ответить
На жаль лохів багато. Але серед них маго прізвища там не має.
показать весь комментарий
19.09.2020 09:16 Ответить
Прокуратуре РАБссии поручено проверить почему на РАБссии резко подорожали продукты питания...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:26 Ответить
у зе постреливают, а погибшим дадут медальку. Вот и весь результат
показать весь комментарий
19.09.2020 08:29 Ответить
В Небе США замечен сверсекретный истребитель 6-го поколения совершившего первый испытательный вылет...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:29 Ответить
Типа ...мир дружба водка с Мавзолейным быдлом и рюсским миром...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:33 Ответить
Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5777 балалайка два струна нету денег ни шиша...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:35 Ответить
_Штап и штапики: "Всё хорошо, прекрасная маркиза..." И тут же штрафы защитникам Украины за защиту Украины.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:35 Ответить
Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8305
показать весь комментарий
19.09.2020 08:36 Ответить
Україна -перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:38 Ответить
приказ 330
показать весь комментарий
19.09.2020 08:39 Ответить
Дефицит бюджета РАБссии достиг астрономической суммы 4 триллиона...заявил министр финансов Антон Силуанов...вставание с кален продолжается...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:39 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 508
показать весь комментарий
19.09.2020 08:48 Ответить
приказ 330 - подрасстельный.
военнослужащий ВСУ, отвечающий огнем на огонь кацапни по нему,
подлежит....
приказ дорабатывается...
показать весь комментарий
19.09.2020 08:55 Ответить
а шо бы озуенному министру всей обороны с его министерством ковидом дня на 3 не заболеть? - были прецеденты.
канало вроде...
показать весь комментарий
19.09.2020 09:02 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2265
показать весь комментарий
19.09.2020 09:13 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3659
показать весь комментарий
19.09.2020 09:17 Ответить
Виконуючи політичну волю Зеленського, міністр оборони Таран видав наказ №330.
Верховний Головнокомандувач погрожує позбавляти премій українських військових за «відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу».
Видання подібних наказів є злочином проти української арміі !!
показать весь комментарий
19.09.2020 09:39 Ответить
Контролируемой кем???
показать весь комментарий
19.09.2020 09:17 Ответить
А в чем же,собственно,состоит контролируемость ситуации после 2 обстрелов?Втом ,что никто не выстрелил в ответ?
показать весь комментарий
19.09.2020 09:21 Ответить
Россия - как затычка в бочке.
(Да только кровь там, а не квас.)
Мы есть в любой "горячей точке", -
Нет ни одной войны без нас.

Не в правде русский Бог, а в силе.
Нам сладок боевой кураж.
Мы Польшу с Гитлером делили
По-братски, лихо, баш на баш.

Потом Прибалтику мы брали.
Страны величие росло...
Нас новые манили дали, -
Вперед, вперед, врагам назло!

Победные звучали марши
Во исполненье всех надежд.
С каким триумфом танки наши
Входили в вольный Будапешт!

Нам наплевать на мненье чье-то.
Мы рулим, прочь с дороги, ну!
Мы гусеницами в два счета
показать весь комментарий
19.09.2020 09:51 Ответить
из крупнокалиберного пулемета перемирие...
скоро будут сидеть в блиндаже под обстрелом арты и строчить что ситуация контролируемая
показать весь комментарий
19.09.2020 10:19 Ответить
Який це "режим тиші" коли він порушений два рази? І ким контрольована ситуація? Очевидно. Кацапами.
показать весь комментарий
19.09.2020 10:36 Ответить
Кем *контролируемая"?
показать весь комментарий
19.09.2020 11:02 Ответить
какая же это контролируемая ситуация, если не проконтролировали 2 обстрела. И вообще никак не влияете на будущие обстрелы. В чём контроль? Просто пустые слова.
показать весь комментарий
19.09.2020 12:08 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3935
показать весь комментарий
19.09.2020 12:34 Ответить
У каждого Мавзолейнага мудака на РАБссии вонючке на лбу должон быть Шариков и балалайкаНайманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3284
показать весь комментарий
19.09.2020 13:54 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4461
показать весь комментарий
19.09.2020 13:56 Ответить
Найманці РФ двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, але ситуація залишається контрольованою, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2692 рюский мир...крысы вонючие...вас падаль надо жечь...в МАРТЕН ПЕЧИ...
показать весь комментарий
19.09.2020 13:58 Ответить
Что то уж очень частые случаи ранений со взрывами неизвестных предметов, не могут придумать другую причину боевых потерь? Ну чего еще ждать от руководства армии, чей главнокомандующий позволяет себе так разговаривать с военными: https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показать весь комментарий
19.09.2020 16:12 Ответить
Наверное путин приказал клоуну, чтоб не открывал огонь на обстрелы, а иначе то как???
показать весь комментарий
19.09.2020 21:01 Ответить
А чего вы возмущаетесь?
Просто армию перевели на хозрасчёт.
Стреляешь в ответ - штраф.
Не стреляешь - премия (даже на похороны хватит если шо).
Ведь всё понятно...

Нет. Я не знаю в каком месте подтёрлись воинской присягой !!
Зе - ответишь за всё ) i
показать весь комментарий
20.09.2020 00:32 Ответить
Я перестав розуміти для чого нам армія. Я розумів це в 14му, коли,волонтером, збирав кошти на іі побудову. Ало, пісюаніст, ти зеленими соплями захищатимеш краіну? Фу, яка ж гидка ця мразота.
показать весь комментарий
20.09.2020 08:05 Ответить
 
 