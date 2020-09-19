Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС
В течение пятницы, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Террористы совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.
Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.
С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.
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СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13
На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.
Об этом сообщает "Европейская правда".
План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов текст плана исчез, но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" неприемлемым.
Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.3еленая МРАЗОТА ???. . Почему МОЛЧИМ ??? !!!.... ..ПРИСЛУЖНИКИ КРОВАВОГО КРЕМЛЯ ! .
- Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам !
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Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.
Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов.....
Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО.
Психология маленьго еврейского мальчика,с противным хриплым голосом.
Херовые Сумы:
Иногда кажется, что бубочка просто тормоз, иногда что мазохист, который специально ищет поводы раскачать общество, чтобы его наконец поперли. Только что он нормальный - никогда не кажется.
Львів за ПП:
Парахаботи ви задалбалі са сваім бєзвізам нахєра он каму нужен єслі на 1+1 єсть Діма Камаров каторий сам за вас слєтаєт па всьому міру і бєсплатна вам всьо пакажет і разкажет ета очєнь удобна даже с дівана ні нада вставать ви шо забилі пагаворку шо всюду харашо а дома лучче
Лисиця~Кіцуне:
- Ти ж розумієш, що більшості по барабану на той безвіз, а кайфу від того, що у тебе його забрали буде вдосталь
- Погоджуюсь. У нас злорадство найпоширеніше почуття.
Просто бальзам для наріда.
Igor Mendel:
Украинцы, не говорите, что Зеленский не держит слово. Сказал что сделает все чтоб украинцы не ездили за рубеж на заработки, вот и уже почти сделал.
bamr:
Знакомьтесь - Сирожка Лещенко , вип клиент Сбербанка России, человек который лично просил не давать безвиз. Оказывается это чучело написало заявление на Турчинова за Крым . Сейчас на непыльной должности пилит наши деньги.
Наказ № 330: міністр оборони Таран зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах!
Гліб Бабіч:
Все було просто і зрозуміло - ми тепер перша країна, яка платить своєї армії, щоб з ворогом нічого не сталося.
Президент Зеленський в ручно му режимі керує правоохоронною системою, про що свідчать не тільки 58 сфабрикованих справ проти Порошенка, а й ситуація з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка. Про це заявили адвокати п'ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Вони зауважили, що Генпрокурор підписала підозру в корупційному злочині Юрченку тільки після того, як Зеленський дав на це «добро».
Стрєлок Воз борн ту Хєлл:
Юрченко крав пиво в АТБ тоді коли він ше членом ВО Свобода був. Так шо то не щітаєцця.
Дитячий письменник:
Хасиди у шароварах та косоворотках, що співають "Ще не вмерла..." - квінтесенція України часів президента Зеленського.
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
военнослужащий ВСУ, отвечающий огнем на огонь кацапни по нему,
подлежит....
приказ дорабатывается...
канало вроде...
Верховний Головнокомандувач погрожує позбавляти премій українських військових за «відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу».
Видання подібних наказів є злочином проти української арміі !!
(Да только кровь там, а не квас.)
Мы есть в любой "горячей точке", -
Нет ни одной войны без нас.
Не в правде русский Бог, а в силе.
Нам сладок боевой кураж.
Мы Польшу с Гитлером делили
По-братски, лихо, баш на баш.
Потом Прибалтику мы брали.
Страны величие росло...
Нас новые манили дали, -
Вперед, вперед, врагам назло!
Победные звучали марши
Во исполненье всех надежд.
С каким триумфом танки наши
Входили в вольный Будапешт!
Нам наплевать на мненье чье-то.
Мы рулим, прочь с дороги, ну!
Мы гусеницами в два счета
скоро будут сидеть в блиндаже под обстрелом арты и строчить что ситуация контролируемая
Просто армию перевели на хозрасчёт.
Стреляешь в ответ - штраф.
Не стреляешь - премия (даже на похороны хватит если шо).
Ведь всё понятно...
Нет. Я не знаю в каком месте подтёрлись воинской присягой !!
Зе - ответишь за всё ) i