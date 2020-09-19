Наемники РФ два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, но ситуация остается контролируемой, - штаб ООС

В течение пятницы, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Террористы совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

Во время тушения пожара на Донбассе сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате чего пострадал украинский военный. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зализное, когда военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы.

С начала текущих суток, 19 сентября, на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции нарушений договоренностей не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК