Евродепутат фон Крамон ответила Арахамии: Стоит прислушиваться, ведь последствия для вашей страны не будут хорошими

Украинской власти стоило бы прислушиваться к заявлениям представителей Евросоюза по поводу угроз для безвизового режима в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Твиттере заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон.

Она процитировала новость Цензор.НЕТ и ответила Арахамии, подчеркнув, что ему следовало бы все же прислушиваться к меседжам ЕС.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".