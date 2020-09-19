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Евродепутат фон Крамон ответила Арахамии: Стоит прислушиваться, ведь последствия для вашей страны не будут хорошими

Евродепутат фон Крамон ответила Арахамии: Стоит прислушиваться, ведь последствия для вашей страны не будут хорошими

Украинской власти стоило бы прислушиваться к заявлениям представителей Евросоюза по поводу угроз для безвизового режима в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Твиттере заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон.

Она процитировала новость Цензор.НЕТ и ответила Арахамии, подчеркнув, что ему следовало бы все же прислушиваться к меседжам ЕС. 

Евродепутат фон Крамон ответила Арахамии: Стоит прислушиваться, ведь последствия для вашей страны не будут хорошими 01

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от  голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Автор: 

Евросоюз (17145) Арахамия Давид (989) Виола фон Крамон (26)


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Топ комментарии
+131
Уважаемая госпожа Крамон! Те квартальные ублюдки, что пришли к власти, к стране Украина никакого отношения не имеют. Последствия ощутят прежде всего простые украинцы. Мой совет: сделайте невыездными в Европу квартальных подонков (+членов их семей), арестуйте их активы и вы увидите, как реформы и борьба с коррупцией могут пойти семимильными шагами. (но это не точно, возможно, потребуется отстрел)
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19.09.2020 08:57
+84
Та забирайте вы свой ванючий безвиз. Зебилам не нужно наследие Барыги Мародера
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19.09.2020 08:53
+73
Придурок агрохімія ( як і його патрон ЗЕ)- думають що схопили Бога за бороду! Рєбята! Ви ще не нюхали шмаленого вовка!
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19.09.2020 08:55
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Страница 5 из 5
проблема в тому, що сьогоднішній владі АБСОЛЮТНО СРАТИ на той безвіз, бо в ЄС вони попадають і так ДУЖЕ ЛЕГКО навіть, якщо безвіз скасують! Гроші в них є, в чергах за візами слуги урода стояти НІКОЛИ не будуть!!!! А майже всі українські мільярдери так взагалі - громадяни ДЕКІЛЬКОХ країн одночасно!!!! Так що всі дружно готуємось до скасування безвізу і закриття кордонів через цей недовірус, на який захворіло менше 1% всього населення планети, здасться тільки квіточками....
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19.09.2020 14:20 Ответить
нам срати на владу, ми її або викинемо,або виберемо іншу, але скасування безвізу, капітуляції та повного промоскальського реваншу ЗеБільною шоблою не допустимо.
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19.09.2020 14:45 Ответить
у хамии проблемы со слухом!!! ему зе-нелох членом на ухо наступил !!!
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19.09.2020 14:39 Ответить
Ох і наголосували ідіоти...
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19.09.2020 14:50 Ответить
Мушу всіх заспокоїти--це був черговий вкид,перевірка реакції,НЕ ПРОЙШЛО, клоун вже зробив заяву,що він підтримує позицію Європи!!!!
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19.09.2020 14:54 Ответить
После утверждения состава комиссии из медведчуковцев.
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19.09.2020 14:58 Ответить
Я поддерживаю потерю безвиза.
Из 73% дебилов много заробитчан. Если все они вернуться назад пинком под зад, с намеком на то что границу откроют когда власть сменится, власть долго не протянет.
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19.09.2020 14:57 Ответить
Ну что 73% дебилы, с возвращением вас в постсовесткое олигархическое стойло.
Вас в Европу за уши тащили, так вы тех кто тащил вас в ЕС говном измазали и выбрали тех кто обратно тащит вас в постсовесткое нищее болото.

Рановато вам еще приближаться к цивилизации, вы не дотягиваете интеллектом до западных цивилизационных стандартов.
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19.09.2020 15:10 Ответить
Ну что, Слуги Народа, зайчики, "you had it coming".
Дело ведь еще и том, что либо всеобщая амнистия террористам из ЛДНР, либо безвиз.
Хоть мозги то у вас, Слуги Народа, с горошину, но понимать должны, что без всякой визы к себе домой убийц из ЛДНР просвещенное человечество пускать не станет, так что вам, Слуги Народные, для подштанцев придется ваши унитазы и плитку из ваих ванных комнат самин отдирать, а не еврпейцам.
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19.09.2020 16:09 Ответить
Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими - Цензор.НЕТ 3967
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19.09.2020 16:24 Ответить
А таваріщ Путєн одобряєт!
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19.09.2020 16:24 Ответить
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one
https://twitter.com/newsua_one NEWSUA
https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!

Зовнішній борг України виріс до майже $123 млрд

Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими - Цензор.НЕТ 6512
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19.09.2020 16:25 Ответить
Для Арахамии лоботомия - это благо
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19.09.2020 16:34 Ответить
А ви уверени, что он ету процедуру не проходил?
Судя по его поведению, внешнему виду....
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19.09.2020 19:13 Ответить
Думаю протести повинні бути по всій Україні - кончена Зе влада тягне на у ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ
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19.09.2020 18:40 Ответить
АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - ЦЕ НЕБЕСПЕЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ
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19.09.2020 18:41 Ответить
Євродепутатка фон Крамон відповіла Арахамії: Варто прислухатися, адже наслідки для вашої країни не будуть хорошими - Цензор.НЕТ 8980
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20.09.2020 00:20 Ответить
Тут уже предлагалось, я присоеденюсь.
Европейский Союз продемонстрировал би елегантную и, одновременно, умную стратегию, лишив безвиза именно чиновников, виновних в невиполнении договора.
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19.09.2020 19:11 Ответить
И чтобы73% НЕ прочувствовали свою глупость на собственной шкуре и не сделали выводов? Даже если я и вы не голосовали за эту зелено-отсталую власть-всеравно я и вы за нее отвечаем. Пусть миллион заробитчан выйдут на митинг и укажут Зеленскому его место-ведь все в их и наших руках.
Все гоаждане несут ответственность за действия власти в своей стране-как вы это не понимаете. Погибшие мирные люди и их дети при бомбардировках Дрездена-они виноваты в этих самых бомбардировках тем что прямо или бездействием поддерживали Гитлера. Ну 70% Украинцев это безмозглые дети-это ничего не значит. Ведь судьбу любой страны решают не безмозглое но пассивное большинство а какраз наоборот думающее и активное меньшенство. Оба Майдана именно меньшенство сделало
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20.09.2020 00:50 Ответить
Их не лишишь. У них у всех дип.паспорта....
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20.09.2020 08:41 Ответить
А какая для арахамии страна ЕГО??
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19.09.2020 19:58 Ответить
Невизнана Абхазія (в якій повна срака).
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20.09.2020 06:56 Ответить
Прочитала коменти.
Не побачила ідейних зебілів з радістю щодо такого зе-досягнення.
Хотілося б побачити хоч кількох виборців цієї обсмоктаної неукраїнської глисти.
Бо в моєму оточенні ідіотів нема, а так би склала уявлення не з інтернету.
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19.09.2020 20:04 Ответить
Идейных зебилов(с) не существует. Они живут только в больном воображении идейного порохобота.)) На момент выборов президента 2019г, в Украине не существовало политика по фамилии Зеленский. 85% граждан Украины на этих выборах голосовали за смену опостылевшей власти. 33% решили, что наиболее кардинальным изменением будет президенство артиста-комика. Остальные голосовали за других кандидатов. Второй тур для абсолютного большинства вообще был протестным. Так что нет идейных фанатиков у Зе. В отличии от Порошенко он не торгует никакой идеологией. Вас троллят в интерненте не за Зеленского. А за нелепо-извращённую любовь к лицемеру-аферисту. Плевать большинству на Зеленского. Понимаешь? Плэтому и "зебил" это совсем не обидно.)) Это исключительно ваша попаболь.
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19.09.2020 23:04 Ответить
Пшла вон,свинособака сраная.
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20.09.2020 01:11 Ответить
Ух ти! Як ти заспівав срань зебільно-квартальна... ще скажи що ти не голосував за Моню, зебільонок....🤣🤣🤣
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20.09.2020 02:06 Ответить
Ти, як раз і є ідейний - ідейний зеушльопок, який не бачить правди на вулиці, а вірить ЗЕвідосікам! Просто ти себе не бачиш зі сторони, що ти за хрєнь тут несеш!
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20.09.2020 02:21 Ответить
Не ідейний .. це сірий .., пустий ..ніякий .., люба ідея кудись веде.., а пусте просто розвалює ..., навіть в Біблії сказано про сірих ,..почитай що...Що за протест , проти чого ??… який може бути протест, щоб харакірі робити не тільки собі , а своїм дітям , внукам ..???…
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20.09.2020 03:09 Ответить
Забирайте безвіз. Дякуємо за довіру, але нажаль українці в основній массі телепні.

Це лікується тільки бідністю.
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19.09.2020 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lkWfhIruGEc Зелёный попугай. (кавер-пародія)
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19.09.2020 21:45 Ответить
если молодцы Белорусы продержутся еще 2 -3 недели лукавый не удержиться у власти. ...рухнет основной бастион кремля. трудно представить что будет если в москве подымуться люди. ....
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19.09.2020 23:11 Ответить
Вы не знаете ни Россиян ни Беларусов. В Москве никто никогда не поднимется. В Минске-к сожалению тоже. Украина настолько большая и есть все ресурсы чтобы надеятся на себя а не на смерть наших врагов. На себя надеяться.
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20.09.2020 00:52 Ответить
Та чхав вусатий на ці протести. На початку він дійсно пересрав, тоді і потрібно було брати ініціативу у свої руки. Проте білоруси вирішили розійтись по домівкам. Тепер ініціатива втрачена.
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20.09.2020 06:59 Ответить
Для населення яке під час війни виберае клоуна, який під час Евро майдану тосувався в Москві ..., судячи поїздки в Сургут і Тюмень більш привабливі .., прапор батьків , дітям нести ..
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19.09.2020 23:19 Ответить
Проросійські партії з кожним роком більш привабливі ...кількість їх в раді вражає ...: щошшшшшшшшш.. гарного мандрування в тайгу...там хорошшшо ..., но нам , включаючи мене ..., туди не треба...
Ось відповідь чому багато українців , при можливості стараються виїхати .
...тепер не запитують ,... а за Петра часто запитували ...,ну зрозуміли самі ???чому
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19.09.2020 23:26 Ответить
Всі прокацапські партії фінансуються як "проекти" і створюються олігархами. В нас не існує жодної партії на самофінансуванні за рахунок членських внесків. Іншими словами, всі ******* партії за визначенням антинародні, а їх лідери і "списочні" депутати обслуговують олігархів. Вся міць олігархічної пропаганди спрямована на придушення політичної ініціативи і паплюження класичної мажоритарної системи виборів. Без "мажоритарки" (пропорційне представництво складу населення кожного регіону країни) демократії в принципі не може бути. Ніколи. У нас в такі партії йдуть покидьки щоб не сплачувати партійні внески, а отримувати зарплату, "конверти" за голосування за те що "лідер партії" скаже, тобто, не "служити народу" а "пиляти бюджет".
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20.09.2020 01:48 Ответить
1. За ці партії голосуе народ, де їх завилини...,? 2. Серед олігархів .., е проУкраінські , проЗахідні оліархи можна голосувати за їх партії ...3. Чому проУкраінські більше борються між собою чим з реальним ворогом?))4. Надія на іноземців ..., що серед 30 млн. Нема Некорупціонерів???5. За існування незалежності майже не ведеться робота з молодим поколінням , 6...
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20.09.2020 02:56 Ответить
1) Народ не знає елементарного з суспільствознавства (система освіти) і вся енергія спрямовується на виживання та збагачення з обов'язковим ухилянням від сплати податків. 2) Олігархи (вчорашні злидні) заробляючи в "мутній воді" втрачають будь які моральні орієнтири і тому до "партійності" та "пропаганди" українці ставляться негативно. 3) Українці не борються (за чужі інтереси політиканів), а просто, як завжди, традиційно живуть в відчуженому від влади середовищі. 4) Надія на іноземців це міф тому що за роки незалежності до нас приїздили "заробляти" лише невдахи західного світу. 5) Роботу з молоддю проводять, на жаль, всі олігархічні ЗМІ (інших нема), але останнім часом вони програють інтернету.
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20.09.2020 04:52 Ответить
Хто хоче той знаходить знання і аналізує , оправдання завжди можна найти , ізралінтяни коли бажали построіти свою державу жили набагато в гірших умовах..Друг пізнається в екстрених ситуаціях ,і там треба знаходити лідерів..Все залежить від коренів олігархів .., коли там е українські е шанс , бо е таке ... , як совість ,.бо розуміють що щастья це не е тільки гроші.. інтереси політиків ... приводять до збагачення або обідненіння населення ..,і їх проблеми не будуть рішати на заході , без того поки вони не будуть самі підпригувати * , а без підпригування може рішити тільки схід , Рашка .., бо вона свій світ будуе..
Можливо нема надії на іноземців ..: но стати боярином більше шансів чомусь не в Українців ?)))в Україні...коли в країні е 102 партії ..чи можна щось з будувати..???
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20.09.2020 07:06 Ответить
Дебіли ЗЕ-КОМАДА яку очолює Зеленський , брехуни 95квартал- клоуни!
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20.09.2020 06:21 Ответить
Чтобы прислашаться надо иметь уши,а не только большие карманы и загребущие руки!
И мозги,чтобы понять к чему прислушиваться...
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20.09.2020 07:15 Ответить
Вместо того,что бы ровнять кремль,они ровняют нас.
Интересно,она допускает такие высказывания по отношению к путину?
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22.09.2020 10:27 Ответить
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