Евродепутат фон Крамон ответила Арахамии: Стоит прислушиваться, ведь последствия для вашей страны не будут хорошими
Украинской власти стоило бы прислушиваться к заявлениям представителей Евросоюза по поводу угроз для безвизового режима в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Твиттере заместитель главы делегации Европейского парламента в Комитете Ассоциации Украина-ЕС, депутат Виола фон Крамон.
Она процитировала новость Цензор.НЕТ и ответила Арахамии, подчеркнув, что ему следовало бы все же прислушиваться к меседжам ЕС.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
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Из 73% дебилов много заробитчан. Если все они вернуться назад пинком под зад, с намеком на то что границу откроют когда власть сменится, власть долго не протянет.
Вас в Европу за уши тащили, так вы тех кто тащил вас в ЕС говном измазали и выбрали тех кто обратно тащит вас в постсовесткое нищее болото.
Рановато вам еще приближаться к цивилизации, вы не дотягиваете интеллектом до западных цивилизационных стандартов.
Дело ведь еще и том, что либо всеобщая амнистия террористам из ЛДНР, либо безвиз.
Хоть мозги то у вас, Слуги Народа, с горошину, но понимать должны, что без всякой визы к себе домой убийц из ЛДНР просвещенное человечество пускать не станет, так что вам, Слуги Народные, для подштанцев придется ваши унитазы и плитку из ваих ванных комнат самин отдирать, а не еврпейцам.
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https://twitter.com/newsua_one Ми ж Вас попереджали!
Зовнішній борг України виріс до майже $123 млрд
Судя по его поведению, внешнему виду....
Европейский Союз продемонстрировал би елегантную и, одновременно, умную стратегию, лишив безвиза именно чиновников, виновних в невиполнении договора.
Все гоаждане несут ответственность за действия власти в своей стране-как вы это не понимаете. Погибшие мирные люди и их дети при бомбардировках Дрездена-они виноваты в этих самых бомбардировках тем что прямо или бездействием поддерживали Гитлера. Ну 70% Украинцев это безмозглые дети-это ничего не значит. Ведь судьбу любой страны решают не безмозглое но пассивное большинство а какраз наоборот думающее и активное меньшенство. Оба Майдана именно меньшенство сделало
Не побачила ідейних зебілів з радістю щодо такого зе-досягнення.
Хотілося б побачити хоч кількох виборців цієї обсмоктаної неукраїнської глисти.
Бо в моєму оточенні ідіотів нема, а так би склала уявлення не з інтернету.
Це лікується тільки бідністю.
Ось відповідь чому багато українців , при можливості стараються виїхати .
...тепер не запитують ,... а за Петра часто запитували ...,ну зрозуміли самі ???чому
Можливо нема надії на іноземців ..: но стати боярином більше шансів чомусь не в Українців ?)))в Україні...коли в країні е 102 партії ..чи можна щось з будувати..???
И мозги,чтобы понять к чему прислушиваться...
Интересно,она допускает такие высказывания по отношению к путину?