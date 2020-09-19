За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек
В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, было выявлено 3 240 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 уже побороли болезнь, в том числе 1268 - за вчера.
За минувшие сутки от COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).
Как свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира, Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за 18 сентября.
Так, за последние сутки в странах Европы больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Франции, России, Испании, Великобритании и Украине. В соответствущем мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.
Лидерами европейского антирейтинга по общему числу выявленных заражений остается Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина расположилась на 25 месте.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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