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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, было выявлено 3 240 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 уже побороли болезнь, в том числе 1268 - за вчера.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).

За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек 01

Как свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает статистику по коронавирусу в странах мира, Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19 за 18 сентября.

Так, за последние сутки в странах Европы больше всего новых случаев коронавируса подтвердили во Франции, России, Испании, Великобритании и Украине. В соответствущем мировом антирейтинге Украина находится на 15 месте.

Лидерами европейского антирейтинга по общему числу выявленных заражений остается Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина расположилась на 25 месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил стандарт оказания помощи при Covid-19, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7535
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19.09.2020 09:08
+6
Харашо ідьом.
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19.09.2020 08:58
+5
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3098
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19.09.2020 10:37
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Харашо ідьом.
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19.09.2020 08:58 Ответить
Боротьба з короновірусом повністю провалена непрофесіоналами! Поверніть Супрун! Бл
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19.09.2020 09:50 Ответить
У Франції за минулу добу рекорд в 13000 в Іспанії біля 12000 - так що не все так в нас погано.
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19.09.2020 08:59 Ответить
Догонім і перегонім Гамерику!
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19.09.2020 09:03 Ответить
Кто знает какие были бы цифры у нас если бы тестировали так и столько, как в Испании или Франции.
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19.09.2020 10:13 Ответить
Прям как вчера. С - Стабильность...
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19.09.2020 08:59 Ответить
Санитары, выпускайте Дидовика и Igorя L
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19.09.2020 09:01 Ответить
Ігор L тріпло. Казав шо ***** фсьо, здохло. Є скрин.
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19.09.2020 09:06 Ответить
Кстати, Igor L вчера по методичке постил рецепты подолання коронавируса по Гриценку)) Ну какобычно. Так вот он блеял, шо нада тестировать тупо всех. Токо шизофреник не учел, что для этого нужно создавать опорные пункты, где будут всех поголовно тестировать. И вот эти вот опорные пункты станут массовым рассадником ковида, бо будут пропускать через себя сотни тысяч людей. И тогда будет вообще полная жопа. Вот если человек себя отлично чувствует и не жалуется на симптомы связанные с ковидом, то нафига ему делать тесты? Шоб цепануть боляку на опорном пунке? Кароче Игор Л еще раз подтвердил шо он мокша и подкацапник ираспостранятель фейков в одном лице сботофермы пироженого
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19.09.2020 09:08 Ответить
Я навіть задав йому декілька питань, але пойняв що це не потрібно ні мені, та мабуть йому таож
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19.09.2020 09:38 Ответить
Рано, ще сніданок. Потім обмін думками. А вже потім срач, зрада та повчання.
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19.09.2020 09:13 Ответить
Зебіли!
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19.09.2020 09:05 Ответить
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 7535
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19.09.2020 09:08 Ответить
А ще тому він довгий, що люди самі не хочуть розуміти і дотримуватись елементарного: масковий режим, дистанція, гігієна. І місцева влада деяких міст теж нічого не хоче розуміти.
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19.09.2020 10:48 Ответить
За сутки в Украине зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек - Цензор.НЕТ 53
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19.09.2020 09:14 Ответить
Захворів? Нема в тебе грошей на тест - нема вірусу, і лікар до тебе не прийде, і в полікліниці тебе не приймуть, і в лікарню не покладуть. Повзи иовчки на цвинтар.
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19.09.2020 09:28 Ответить
Якщо нема грошей, то навіщо повзти на цвинтар, жебраків на цвинтар не пускають. Тоді вже краще вирити яму в посадці, як роблять старі собаки.
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19.09.2020 09:54 Ответить
Вірус серйозна штука і треба берегти себе, але коронабєсіє в такому вигляді як воно зараз є це перебор
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19.09.2020 10:38 Ответить
Всі віруси небезпечні, але з цим циніцзм зашкалює: роблять вигляд, шо когось рятують - я про літніх та з груп ризику, а тим часом їх же і вбивають, взагалі перекриваючи доступ до медицини. Якшо нема знайомих лікарів - шлях на цвинтар.
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19.09.2020 13:55 Ответить
Надо Бубоньерке сказать шоб взял ситуацию со второй волной под личный контроль.
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19.09.2020 09:36 Ответить
У нас, увы, все еще впереди. С таким презиком и правительством догоним и перегоним всенепременно ((
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19.09.2020 09:38 Ответить
Не удивительно, ведь наш нарид пока на своей шкуре не ощутит опасность, маску не оденет. Власть нулевая, поэтому бардак всеобщий. Думаю через месяц миллион заболевших ковидом не предел.
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19.09.2020 09:38 Ответить
зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19, умерли 48 человек

Смертность 1,5%.
С учетом безсимптомных < 1%.
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19.09.2020 09:49 Ответить
Текущая летальность 3535*100/173703=2.035%
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19.09.2020 09:54 Ответить
Этого могло и не быть, если бы Зеленский обеспечил двухнедельную изоляцию миллионам для выявления больных COVID-19 послеhttps://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html призыва украинцев вернуться в Украину. Если знал, что не сможет обеспечить двухнедельную изоляцию миллионам вернувшихся, для чего тогда призывал вернуться, для того чтобы больше украинцев заболели COVID-19 и умерли? За это придётся отвечать после свержения и прикинуться дурачком, мол не подумал, не прокатит.
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19.09.2020 09:56 Ответить
Можливо дехто назве мене цинічним бандерівцем, але я вважаю, що краще нехай помирають зебіли від голоду, ніж нормальні громадяни від ковіду. Я за тотальний карантин до вакцинізації.
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19.09.2020 09:57 Ответить
То піди, купи собі прививку у Путіна, чого чекаєш? Він вже давно продає!
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19.09.2020 15:09 Ответить
Я куплю собі вакцину від США або ЕС, а ти, зебіле, і далі надійся, що Путін допоможе/введе вакцину. З,Б.
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19.09.2020 15:46 Ответить
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 3098
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19.09.2020 10:37 Ответить
За добу в Україні зареєстрували 3 240 нових випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8302
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19.09.2020 10:38 Ответить
Главное, что дороги строят. Пройдет паднемия, уйдут и зебилы, а дороги останутся 😁
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19.09.2020 10:40 Ответить
)) строительство дорог, это чистая сублимации его бредовой идеи, что он знает дорогу к миру, занят её строительством и приведёт по ней всех к всеобщему миру. так ***** своим вообще рай в конце дороги пообещал ) изипсюхологи.
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19.09.2020 13:23 Ответить
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran


Після дерибану коштів Фонду боротьби з коронавірусом «на дороги» та запровадження «велюрових законів», які дискредитувати будь-які карантинні заходи Зеленський заявив, що у зростанні кількості випадків коронавірусу винні місцеві вибори... Той випадок, коли коментарі не потрібні
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19.09.2020 10:42 Ответить
У зебилов борьба с короной доведена до полнейшего абсурда . Знакомая приболела и должна была сдать тест , мало того , что очередь пришлось занимать в 5 утра , ехать туда на такси , так если допустить что кто то в очереди болеет , то даже здоровые люди от туда уйдут больными и переносчиками.
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19.09.2020 10:43 Ответить
не пуганные правящие зеленые идиоты.********** и его дегенеративная шобла. зимой будет полный трындец.так что спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
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19.09.2020 11:37 Ответить
В Польщі в 4 рази менше
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19.09.2020 13:21 Ответить
Высчитали медиану возраста умерших от короновируса в Европе 80 лет и больше в Швеции 86 лет. Все с серьезными заболеваниями. До 18 лет заболеваемость 0% бессимптомность 95% . Профессор Катасонов.
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20.09.2020 01:59 Ответить
 
 