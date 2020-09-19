Ермак про версию Бутусова о "вагнеровской операции": "Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки"

Обнародованная в СМИ информация о якобы проведении в Офисе главы государства совещания, на котором обсуждался срыв спецоперации по задержанию боевиков "частной военной компании Вагнера", является выдумкой от начала и до конца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 сентября.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это совсем не смешно", - сказал он.

Также глава ОП обратил внимание на то, что Владимир Путин сделал заявление о том, что США и Украина совместно провели спецоперацию в Беларуси, после публикации на сайте "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

"Когда об этом заявил Владимир Путин, это было после того, как публикация появилась на сайте у господина Бутусова. Поэтому мне кажется, что если комментировать это, то я хочу вам сказать, что на протяжении всей войны, с самого ее начала разведка и соответствующие органы Украины документировали всех тех людей, кто принимал участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", - сказал глава Офиса президента.

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"Это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить кто лайки в Фейсбуке, кто какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, вольно или невольно, принимают в ней участие", - сказал Ермак.

"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают на себе влияние этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.

Ермак напомнил, что уже очень много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была ли такая операция или это является "фейком", и соответствующие органы от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев". А того, как про это написал Бутусов, - не происходило.

Ермак также считает, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси и появление их в этой стране было неслучайным накануне выборов президента Беларуси.

"Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.