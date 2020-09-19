Ермак про версию Бутусова о "вагнеровской операции": "Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки"
Обнародованная в СМИ информация о якобы проведении в Офисе главы государства совещания, на котором обсуждался срыв спецоперации по задержанию боевиков "частной военной компании Вагнера", является выдумкой от начала и до конца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 сентября.
"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это совсем не смешно", - сказал он.
Также глава ОП обратил внимание на то, что Владимир Путин сделал заявление о том, что США и Украина совместно провели спецоперацию в Беларуси, после публикации на сайте "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.
"Когда об этом заявил Владимир Путин, это было после того, как публикация появилась на сайте у господина Бутусова. Поэтому мне кажется, что если комментировать это, то я хочу вам сказать, что на протяжении всей войны, с самого ее начала разведка и соответствующие органы Украины документировали всех тех людей, кто принимал участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", - сказал глава Офиса президента.
"Это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить кто лайки в Фейсбуке, кто какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, вольно или невольно, принимают в ней участие", - сказал Ермак.
"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают на себе влияние этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.
Ермак напомнил, что уже очень много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была ли такая операция или это является "фейком", и соответствующие органы от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев". А того, как про это написал Бутусов, - не происходило.
Ермак также считает, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси и появление их в этой стране было неслучайным накануне выборов президента Беларуси.
"Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.
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невозможно посадить турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 головорезов без риска для ещё 150 гражданских. не было таких случаев в истории.
А самолёте в Киеве - они вне закона, оружие можно сделать из подручных материалов, если бы они психанули, запросто бы закрылись в самолёте.
Штурмовать турецкий самолёт с иностранцами?
Какой дурак это мог одобрить.
Кстати, среди тех 150 пассажиров, могли быть и сотрудники спецслужб.
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Откуда ты про факты знаешь? У тебя же нет допуска к гостайне!
А втрати, на жаль, повернуться як тільки зрадники спробують загальмувати.
Зеленського - нікчему хвилює тільки його рейтінг: утриматись. Єрмака - представника ФСБ - виконати завдання та одержати гроші. Більшість українців хвилюють тарифи та гроші та розваги типу 95 кварталу. У 2014 весь світ був у захваті від українців; з 2019 тільки плечима пожима.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
Створюйте тимчасову комісію.
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)
І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)
І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........