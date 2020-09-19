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Ермак про версию Бутусова о "вагнеровской операции": "Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки"

Ермак про версию Бутусова о

Обнародованная в СМИ информация о якобы проведении в Офисе главы государства совещания, на котором обсуждался срыв спецоперации по задержанию боевиков "частной военной компании Вагнера", является выдумкой от начала и до конца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 сентября.

"Детективная история, которая выдумана от самого начала и до конца. Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но всё не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, - это совсем не смешно", - сказал он.

Также глава ОП обратил внимание на то, что Владимир Путин сделал заявление о том, что США и Украина совместно провели спецоперацию в Беларуси, после публикации на сайте "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

"Когда об этом заявил Владимир Путин, это было после того, как публикация появилась на сайте у господина Бутусова. Поэтому мне кажется, что если комментировать это, то я хочу вам сказать, что на протяжении всей войны, с самого ее начала разведка и соответствующие органы Украины документировали всех тех людей, кто принимал участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", - сказал глава Офиса президента.

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"Это досадный случай, когда политики, представители медиа, желая получить кто лайки в Фейсбуке, кто какие-то политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и, к сожалению, вольно или невольно, принимают в ней участие", - сказал Ермак.

"Поэтому сегодня очень важной является идея создания в Украине центра противодействия пропаганде. Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают на себе влияние этой пропаганды, "фейков", которые вбрасывают в информационное пространство", - добавил он.

Ермак напомнил, что уже очень много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была ли такая операция или это является "фейком", и соответствующие органы от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора дали четкий и открытый ответ обо всем, что происходило вокруг так называемой "операции вагнеровцев". А того, как про это написал Бутусов, - не происходило.

Ермак также считает, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси и появление их в этой стране было неслучайным накануне выборов президента Беларуси.

"Мы знаем, что так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают со спецслужбами РФ. Возможно ли, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб РФ об этом не знал и дал возможность, чтобы это происходило, и потом они появились в Беларуси? Я думаю, что это операция, только это не украинская операция, и она была действительно нацелена сегодня именно для того, чтобы они появились, и именно накануне выборов, в Беларуси, и именно на белорусской территории", - пояснил он.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Автор: 

Бутусов Юрий (4367) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+71
Ермак - настоящий агент пуйла в Украине
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19.09.2020 10:35
+61
Какая же он хитрозадая, наглая тварь! Вдумайтесь, он просто отрицает совещание в ОП ( понятно, что все свидетельства уничтожены), но это совсем не означает, что спецоперации не было и не было утечки информации.
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19.09.2020 10:47
+52
Подожди, когда сменится власть, будет много детективных историй про побеги ермаков и прочего зеговна в Ростов...
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19.09.2020 10:36
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Кацапське решало бреше, як дихає
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19.09.2020 23:41 Ответить
всё верно сказал.
невозможно посадить турецкий самолёт и вынуть оттуда 30 головорезов без риска для ещё 150 гражданских. не было таких случаев в истории.
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20.09.2020 00:06 Ответить
В самолёте они без оружия. Кроме того, они не головорезы, а операторы противовоздушных комплексов. Взять их можно было без проблем, также как их взяли в Беларуси.
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20.09.2020 06:54 Ответить
В Беларуси они не воевали и взяли их тёпленькими в послельках, в отдельных номерах, а рядом не было заложников.
А самолёте в Киеве - они вне закона, оружие можно сделать из подручных материалов, если бы они психанули, запросто бы закрылись в самолёте.
Штурмовать турецкий самолёт с иностранцами?
Какой дурак это мог одобрить.
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20.09.2020 07:12 Ответить
"оружие из подручных материалов" - это типа как вас -зелебобиков из гавномассы наделали ...
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20.09.2020 09:44 Ответить
не обзвывай себя, то есть какао-ботву ещё и зелебобикам из гавномассы
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20.09.2020 23:23 Ответить
Тот, кто разрабатывал операцию, это знал и конечно же был выбран вариант, исключающий или минимизирующий всякие риски.
Кстати, среди тех 150 пассажиров, могли быть и сотрудники спецслужб.
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20.09.2020 11:39 Ответить
дааааа....
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20.09.2020 23:26 Ответить
Ермак, а как насчёт продаж должностей, или думаешь, что народ забыл уже? Тебе уже давно надо в тюряге сидеть возле параши, а ты никак нерастанишся с клоуном-пианистом.
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20.09.2020 00:11 Ответить
"До конца этого месяца Красный Крест будет допущен на неподконтрольную территорию.", - сказал Ермак. Он уже не скрывая говорит от имени кремлёвских террористов.
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20.09.2020 06:49 Ответить
Вагнеровцы,это спец войска (зелёные человечки),которые подчиняются и действуют только по приказам ФСБ и ГРУ РФ,поэтому говорить о каких-то левых контрактах глупо.Свалить всё на Украину и США,это была лучшая версия появление их во время выборов в Беларуссии.
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20.09.2020 08:54 Ответить
Взагалі ж, чогось варта не твоя думка про цю подію (як, до речі, й не моя), а РОЗСЛІДУВАННЯ.
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20.09.2020 09:53 Ответить
Хіба когось цікавить ваша полеміка у ЗМІ, а тим більше особиста думка Єрмака, який наче той мужик, що стоїть перед дружиною у жіночіх трусах і просить її самій щось придумати на своє виправдання? РОЗСЛІДУВАННЯ!!! Той, на чиєму боці правда, його не боїться.
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20.09.2020 09:26 Ответить
"Взято несколько фактов из реальности..."

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Откуда ты про факты знаешь? У тебя же нет допуска к гостайне!
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20.09.2020 11:33 Ответить
Чому вони скорочують армію, забороняють воювати, зменшують кошти на захист України? Тому що Зеленський - Єрмак посадили українців на небезпечний, брехливий гачок: "аби не було стрелянини та втрат". Україна як країна зі своїм європейським майбутнім їм чужа, вони її здають агрессору поступово, крок за кроком. Як і обіцяли в Омані.
А втрати, на жаль, повернуться як тільки зрадники спробують загальмувати.
Зеленського - нікчему хвилює тільки його рейтінг: утриматись. Єрмака - представника ФСБ - виконати завдання та одержати гроші. Більшість українців хвилюють тарифи та гроші та розваги типу 95 кварталу. У 2014 весь світ був у захваті від українців; з 2019 тільки плечима пожима.
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20.09.2020 12:27 Ответить
Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака. Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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20.09.2020 12:30 Ответить
Ермак лжет!
Створюйте тимчасову комісію.
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20.09.2020 13:01 Ответить
Єрмак бреше,
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)

І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........
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20.09.2020 15:59 Ответить
Єрмак бреше,
"Козир" говорить правду.
Єрмак зрадник шпигун?! Засланий козачок
"Козир" розвідник-герой RFii
Єрмак канцелярська криса Офісу
"Козир" резидент начальник "студента" (а хто у нас "студент" у ФСБ.?)

І НІЧОГО ЩО ЦЕ ОДНА Й ТА Ж ОСОБА ЯКА КЕРУЄ КРАЇНОЮ,
73% це зробили на гроші олігархів........
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20.09.2020 16:02 Ответить
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