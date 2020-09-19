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ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко

ВСП назвал заявление Верховного Суда по

Пресс-офис от имени Высшего совета правосудия опубликовал заявление, в котором утверждает о незаконности заявления Пленума Верховного Суда по "пленкам Вовка".

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ. Он также прокомментировал это "интересное" заявление.

"Пресс-офис от имени Высшего совета правосудия в половине двенадцатого ночи очень интересное заявление распространяет, которым утверждает о незаконности сегодняшнего (18 сентября. - Ред.) заявления Пленума Верховного Суда по "пленкам Вовка".

Кажется в ВСП рядом с Вовком появился новый центр влияния - пресс-офис.

Интересно, как далеко в ВСП готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей. Красные линии уже далеко позади.

Напомню Пленум Верховного Суда сегодня приятно удивил и вполне справедливо заявил, что зафиксированное на "пленках Вовка" поведение судей позорит всю систему".

ВСП назвал заявление Верховного Суда по пленкам Вовка незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе волчьих ценностей? - адвокат Маселко 01

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

Читайте также: Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.

Автор: 

Верховный Суд (1099) Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+19
Я ,особисто, не бачу нічого поганого для України в «зовнішньому керуванні», про яке верещить кацапня! Я скажу більше- це замало, що було! Треба звільнити всіх суддів, прокурорів, слідчих і.т.д. І винайняти на ці посади людей з Америки, Канади і Європи. Зробити ставку на людей з українським корінням або котрі виїхали на захід в молодому віці і здобули освіту і досвід на заході! Якщо Україна настільки багата, щоб оплачувати статки бюрократів і олігархів, то може собі дозволити оплачувати роботу іноземних бюрократів на мінімум 10 років! Це реально.
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19.09.2020 11:32
+9
Ось чому ЄС і припиняє співпрацю із українською владою.
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19.09.2020 11:17
+8
ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3626ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3849ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9768ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6457ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2409ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3895
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19.09.2020 11:22
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Ось чому ЄС і припиняє співпрацю із українською владою.
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19.09.2020 11:17 Ответить
троляка тупорила НЕ БРЕШИ
1) НЕ ПРИПИНЯЄ ЄС співпраці з Україною
2) ВЛАДА в Україні належить НАРОДУ УКРАЇНИ ,
а не тимчасово-найнятим службовцям на чолі з президентом
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19.09.2020 12:23 Ответить
ну таки да . вы все президенты
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19.09.2020 13:57 Ответить
ЛЮДИ мають ґідність а такі щури як ти - лишещурячі"інтереси"
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19.09.2020 14:47 Ответить
Щуряча метушня !!))
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19.09.2020 11:19 Ответить
ЗАСЛУГА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕМУ ПОДОБНЫМ ЧТО ВСЯ ЭТА шелупонь шушера и швондер банда приняв за фальш старт типа наш нарид ура захапал власть в славянской Украине ЕВРЕЯМ И ИНОВЕРЦАМ ТАК НАМЕКОМ чтобы не путали Глобусы... так вот стартанув как всегда фальшиво они просто проявят свою утробную сущность западло... просто потом будет проще составлять списки кого на зону кого на расстрельную стенку кого на фонарный столб...
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19.09.2020 11:51 Ответить
Порох схибив що не знищив це судівське кубло гельмінтів !!!))
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19.09.2020 12:05 Ответить
Яким чином Порошенко міг когось знищувати і одночасно звертатись за підтримкою до Заходу? Думайте хоч трохи. Судова реформа ще не торкнуласъ середньої і нижньої ланок судів, а лише Верховного Суду.. Але зелені не тільки не продовжують реформу, а знищують і те, що було зроблено.
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19.09.2020 22:39 Ответить
ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3626ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3849ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9768ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 6457ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2409ВСП назвал заявление Верховного Суда по "пленкам Вовка" незаконным. Как далеко там готовы зайти ради сохранения в системе "волчьих" ценностей? - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 3895
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19.09.2020 11:22 Ответить
Ось мене чомусь не дивує те, що прихильники Петра Олексійовича так уважно вивчають й застосовують маячню якогось хубла.
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19.09.2020 13:06 Ответить
0ни хоть за Хубла

НЕ ГОЛОСУЮТ ,,
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19.09.2020 13:11 Ответить
Так а хто ж ставив Вовка на посаду в ОАСК, як не ваш любимчик Порошенко. Зеленський мені також, м'яко кажучи, не імпонує, але Порох не в меншій мірі, але з других причин. Один недалекоглядний, а другий непорядний.
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19.09.2020 13:17 Ответить
Тобто ви вважаєте зеленського порядним?
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19.09.2020 22:31 Ответить
Честно говоря пора уже разгонять эту зелёную и судейскуюшоблу, с конфискацией у всех родственников. Достало.
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19.09.2020 11:24 Ответить
ВСП сборище злочинців як і ОСАК.
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19.09.2020 11:24 Ответить
Я ,особисто, не бачу нічого поганого для України в «зовнішньому керуванні», про яке верещить кацапня! Я скажу більше- це замало, що було! Треба звільнити всіх суддів, прокурорів, слідчих і.т.д. І винайняти на ці посади людей з Америки, Канади і Європи. Зробити ставку на людей з українським корінням або котрі виїхали на захід в молодому віці і здобули освіту і досвід на заході! Якщо Україна настільки багата, щоб оплачувати статки бюрократів і олігархів, то може собі дозволити оплачувати роботу іноземних бюрократів на мінімум 10 років! Це реально.
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19.09.2020 11:32 Ответить
До влади повинен прийти диктатор і віддати країну під зовнішнє управління на певний період часу. Переливання крові дуже діючий метод.
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19.09.2020 11:34 Ответить
Не пиши такого. " Проливання крові", приведе до ще більшого кровопролиття. А потом быдломаса изберет очередного Януковича. И так по спирали.
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19.09.2020 12:56 Ответить
Московити теж за зовнішне керування Україною ,...але лише з Москви !!))
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19.09.2020 11:39 Ответить
Московити це брудні азіати. Їх самих потрібно віддати під зовнішнє управління. В Європі і Америці бюрократи не беруть хабарів.
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19.09.2020 11:43 Ответить
Українці мают обрати свій шлях--Півд.Корея чи КНДР !!!)))
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19.09.2020 11:49 Ответить
суд - дело Божье, а они сплошь безбожники, что можно ждать?
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19.09.2020 11:33 Ответить
Путь Украины прост: либо Пиночет (именно такой,каким был Аугусто Пиночет), либо пи...дец. Третьего не дано.
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19.09.2020 11:50 Ответить
Саме так, Україна має два вектори руху --Західний ,євроінтегрція, та Східний, повернення в "родную говень* Московську орду !!!))
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19.09.2020 12:00 Ответить
Что это вас так в Южную Америку потянуло?
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19.09.2020 12:40 Ответить
ПАУКИ В БАНКЕ НАЧИНАЮТ ЖРАТЬ ДРУГ ДРУГА.
============
Кстати, мы в этой банке живем тоже.
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19.09.2020 12:01 Ответить
І кого там з вас тримають за яйця??? Мабуть всіх!!!
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19.09.2020 12:10 Ответить
Есть два замечания.
1. ВСП реформировался и создавался в 2017 году при Порошенко.
2. С каких пор пресс-служба ВСП получила право выносить обязательные к выполнению постановления в отношении ВСУ ?
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19.09.2020 12:37 Ответить
Ти 73/43%зебіл, брешеш. Рік тому ВРП було "перезавантажене", двома новими членами, щоправда, але це кардинально змінило розклади там. Навіть нового голову ВРП "обрали". Читай хоча би на 73/43%зебільній УПачці: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ (лінк короткий), ну, і інше можеш прогуглити. Може, вийдеш і на кабмінівський Укріннформ; https://www.ukrinform.ua/tag-visa-rada-pravosudda - короче, шукай і згадуй.https://www.ukrinform.ua/tag-visa-rada-pravosudda
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19.09.2020 13:47 Ответить
Зачем шнырить по мусорным сайтам? Можно в Вики прочитать достоверную информацию, никаких оговорок там нет
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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19.09.2020 15:22 Ответить
Ушла из жизни судья Верховного суда США Рут Гинзбург - хрупкая женщина легенда американского права, одна из самых влиятельных государственных деятелей Америки. О ее смерти сообщают как о главной новости все СМИ, а люди собралась ночью у Верховного суда почтить ее память. Судья с большой буквы !!! ... А вам не стыдно "судьи" Верховного, Конституционного и прочих "судов" Украины ?!? Что вспомнят о вас, жалкие судебные ничтожества, когда вы подохнете? Сколько вы построили дворцов? Сколько украли денег? Сколько продали решений ? (с)
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19.09.2020 12:44 Ответить
Маселко, так же ж твоє "будь-хто, аби не Порох" привело до зміни складу ВРП та ВККС. Да, через зміну законодавства в турборежимі; через зміну членів комісій, які обирають ВРП та ВККС; але першоосновою регресу реформ в судочинстві було твоє "аби не Порох"!
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19.09.2020 13:31 Ответить
Що це за орган ВСП - і чи може він трактувати Рішення Верховного Суду .....хіба що у неПриродній сПосіб.
Дожились
в Україні державні рішення Приймає секретар(ка) офісу резидента,
а останньою судовою інстанцією є кваліфікаційна комісія суду (відділ кадрів).
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19.09.2020 13:45 Ответить
Разогнать всю эту "судейскую" мафию.
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19.09.2020 17:15 Ответить
Главный косяк Пороха, что он в свое время пожалел эту бл...скую судейскую мафию, бо чересчур добрый. А теперь огребает сам, и мы все вместе. А надо было одним указом всех уволить нахер и набрать новых.
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19.09.2020 18:15 Ответить
 
 