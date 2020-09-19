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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко

В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве на 400 человек возросло число инфицированных COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Виталий Кличко в Телегарм.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", - написал мэр в субботу.

Как отметил Кличко, заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, ️165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

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На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали на прошедшие сутки 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 82, в Оболонском - 57. Но в Дарницком районе - 50 случаев.

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В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25572) Кличко Виталий (4644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 5262
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19.09.2020 11:43
+2
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2356
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19.09.2020 11:51
+1
Киев это " красная зона" .. аж пищит. Но власть меняет критерии каждый раз как Киев подходит к этой черте.. Это заметно не вооруженным глазом и проходило неоднократно. Поэтому все это не медицинский фактор, а политический( в добавок договорняк с Виталиком)
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19.09.2020 11:57
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В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 5262
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19.09.2020 11:43 Ответить
В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2356
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19.09.2020 11:51 Ответить
В Києві та всіх містах-мільйонниках потрібно вводити Воєнний стан та обов'язкову медичну сертифікацію всіх громадян які з'являються в громадському просторі!
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19.09.2020 11:52 Ответить
Все одно на місцевих виборах в регіонах Слуга народу програє, тому потрібно вводити Воєнний стан в усіх найбільших містах і призначати військово-цивільні адміністрації!
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19.09.2020 11:54 Ответить
Медичну сертифікацію здоров'я потрібно впроваджувати поетапно, починаючи з великих міст в яких є лабораторії!
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19.09.2020 16:34 Ответить
Киев это " красная зона" .. аж пищит. Но власть меняет критерии каждый раз как Киев подходит к этой черте.. Это заметно не вооруженным глазом и проходило неоднократно. Поэтому все это не медицинский фактор, а политический( в добавок договорняк с Виталиком)
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19.09.2020 11:57 Ответить
Договорняк ?
Це ви про що ?
Зелена Верещук літає над Києвом на мітлі , а вчора , проіжджаючи центром міста , так іі бігборди висять через кожні двадцять
метрів !
Невже Кличко віддасть Киів зеленим , маю великий сумнів , бо кияни , це не Донбас !
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19.09.2020 12:11 Ответить
Под пол тыщщи в день заболевают.
8 умерли.
82 выздоровели.
Куда остальные 310 делись?
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19.09.2020 12:23 Ответить
Продовжують лікуватися
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19.09.2020 12:43 Ответить
 
 