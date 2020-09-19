В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве на 400 человек возросло число инфицированных COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Виталий Кличко в Телегарм.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", - написал мэр в субботу.

Как отметил Кличко, заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, ️165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков.

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На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали на прошедшие сутки 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 82, в Оболонском - 57. Но в Дарницком районе - 50 случаев.

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