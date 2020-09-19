В Киеве за сутки 400 новых случаев COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве на 400 человек возросло число инфицированных COVID-19, умерли 8 пациентов, выздоровели 86 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Виталий Кличко в Телегарм.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян", - написал мэр в субботу.
Как отметил Кличко, заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, ️165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Заболели в том числе и 12 медиков.
На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В больницы столицы госпитализировали на прошедшие сутки 65 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.
Наибольшее число случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 82, в Оболонском - 57. Но в Дарницком районе - 50 случаев.
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Це ви про що ?
Зелена Верещук літає над Києвом на мітлі , а вчора , проіжджаючи центром міста , так іі бігборди висять через кожні двадцять
метрів !
Невже Кличко віддасть Киів зеленим , маю великий сумнів , бо кияни , це не Донбас !
8 умерли.
82 выздоровели.
Куда остальные 310 делись?